EL PAPADO EN EL EXILIO DE AVIÑÓN. Y SU SANTIDAD JUAN XXII

-PERSONAJES DE LA HISTORIA-

-ILTMO. DR. JOSÉ MARÍA MANUEL GARCÍA-OSUNA Y RODRÍGUEZ-

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias (año-2013). RAMPA. IDE.

-Cofrade de Número de la Imperial Cofradía de Alfonso VII el Emperador de León y el Pendón de Baeza. (Creación año-1147) (año-2011).

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha (año-2023).

-Socio de Número de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas. ASEMEYA (año-2011).

-Doctor en Medicina y Cirugía-“La Medicina en el Antiguo Egipto y Dioscórides” (año-2024).

-Socio de Número de la Asociación de Hispanistas del BeNeLux (año-2021).

-Historiador de HISTORIA-16 (año-2007).

-De la Asociación Hispania Nostra (año-2016).

-Asesor de la Asociación Cultural Reinos de España (FEAH) (año-2018).

-De la Asociación Cultural Divulgadores de la Historia (año-2023).

-Académico-Correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés (año-2016).

-Asociación Cultural de Estudios Leoneses. (año-2023).

-PAPA BONIFACIO VIII-

-RESUMEN-

En este nuevo trabajo realizado para La Gaceta de Almería , y nuestra sección ‘Personajes de la Historia’ , hoy me voy a acercar a una época terrible para la Historia de la Iglesia Católica, en este caso me refiere a los seres humanos, quienes desde la silla gestatoria de San Pedro calzaban ‘las sandalias del pescador’; es decir los Sumos Pontífices o Santos Padres o Papas.

En un momento determinado de la historia papal, la situación de los Papas en Roma es irrespirable, y deciden buscar una mayor libertad de actuación, pero caerán en las poderosas manos de los Reyes de Francia, yéndose a vivir su magisterio en una ciudad qué, aunque no forma parte del Reino de Francia, sí está en territorio francés, y puede estar condicionada su libertad por los designios de los Capeto. Se trata de Aviñón, en la región de la Provenza, bajo el gobierno de los reyes de Sicilia, pertenecientes a la Casa de Anjou, cuyos miembros en diferentes ocasiones llegaron a reinar en Jerusalén, Inglaterra, Sicilia, Nápoles, Hungría y Polonia. Desde 1309 hasta 1377 fue la ciudad de los Papas, y sería propiedad papal hasta 1791 cuando fue incorporada a Francia por la fuerza de las armas de la Revolución Francesa (5 de mayo de 1789 hasta 9 de noviembre de 1799).

En esta ciudad papal residieron siete Papas, desde el año 1309 hasta 1377, y sus nombres fueron: CLEMENTE V; JUAN XXII; BENEDICTO XII; CLEMENTE VI; INOCENCIO VI; URBANO V y GREGORIO XI. Esta situación tan estrambótica y tan dilatada en el tiempo, conllevo que en el año de 1378 comenzase el Gran Cisma de Occidente que no se pudo resolver hasta el año de 1417, y que tanta sangre, sudor y lágrimas costaría a la Iglesia Cristiana Católica.

Uno de los Sumos Pontífices más destacados es nada más y nada menos que Juan XXII, cuyo nombre quedo escrito en el libro de Umberto Eco “El Nombre de la Rosa” (1980. Ambientada en 1327 y siglo XIV en Italia del Norte), y que tanto resquemor produjo entre los cónclaves católicos papales ulteriores, por lo que solo se utilizó su nómina y su ordinal, ya en el siglo XX con Juan XXIII [Cardenal Angelo Giuseppe Roncalli. Sotto il Monte, 25 de noviembre de 1881-261º Papa de la Iglesia católica, desde 1958 hasta Ciudad del Vaticano, 3 de junio de 1963. Pertenecería a la Orden Franciscana Seglar/Ordo Franciscanus Saecularis/OFS. Sería Patriarca de Venecia].

La novela de Umberto Eco narra los problemas existentes en la Orden de San Francisco de Asís, la cual en el año de 1329 hasta 1342, en París, elegiría a un nuevo Ministro General de los Franciscanos, ahora en la persona de Geraldus Odonis de Figeac/Guiral Ot (Camboulit, 1349-Catania, 1349), en su deseo ineluctable de mantener la pobreza, como axioma de comportamiento socio-religioso, algo que chocaba frontalmente con el comportamiento de los Papas de Aviñón. Además, todo ello se complicará más, si cabe, con la disolución por medio de la hoguera de la Orden de los Caballeros del Temple, que tanta controversia ha provocado a lo largo de la Historia.

I.-¿QUIEN FUE EL PAPA JUAN XXII?-

El Sumo Pontífice católico Juan XXII fue el Papa número 196º de la Iglesia católica, entre los años 1316 y 1334, y el segundo Papa del Pontificado de Aviñón. Se llamaba Jacques Duèze, nacido en la ciudad francesa occitana de Cahors en el año de 1244, y fallecería el 4 de diciembre de 1334 en la ciudad de Aviñón. Su familia pertenecía a una adinerada burguesía. Estudiaría en la ancestral Universidad de Orleans.

El Cónclave para su elección papal, ya tenía 72 años, se produjo en la ciudad de Lyon, el 7 de agosto de 1316, y fue coronado como Sumo Pontífice el 5 de septiembre de 1316.

Los cardenales preocupados por la presión del Rey Felipe IV “el Hermoso” de Francia lo eligieron, porque podría ser considerado como un Papa de transición; y de esta forma los cardenales gascones e italianos, que eran mayoría en el cónclave, consideraron que podrían escapar del poder omnímodo del Rey de Francia, y en otra ciudad con más libertad, elegir a otro Papa que fuese más enemigo del monarca francés, y más proclive a los intereses del cardenalato.

-REY FELIPE IV “EL HERMOSO” DE FRANCIA-

II.-TRAS LA MUERTE DEL PAPA BONIFACIO VIII-

Con la muerte del Papa Bonifacio VIII [Cardenal Benedetto Gaetani. Anagni, c. 1235. 193º Papa de la Iglesia católica, DESDE 1294 HASTA su muerte en Roma, 11 de octubre de 1303], la Iglesia católica había perdido la guerra sociopolítica y doctrinal frente el poderoso y carismático Rey Felipe IV “el Hermoso” de Francia [Fontainebleau, 1 de julio de 1268. REY DE FRANCIA Y DE NAVARRA DESDE 1284/1285, HASTA su muerte en Fontainebleau, el 29 de noviembre de 1314, siendo enterrado en la Basílica de Saint-Denis]; ya que las arcas de la Iglesia católica habían sido saqueadas por los agentes del monarca Capeto.

Mientras tanto, la ciudad de Roma estaba herida casi de muerte, por las luchas sangrientas entre la familia papal de los Gaetani, con los que el Sumo Pontífice había conformado una especie de principado, y la de los Orsini y la de los Colonna, cuyos bienes habían sido confiscados tras la excomunión papal lanzada contra ellos.

El hecho se desencadenó cuando Stefano Colonna, hermano del poderoso Cardenal Pietro Colonna (Roma, 1260. Aviñón, 14 de agosto de 1326. Proclamado Cardenal el 16 de mayo de 1288), robó violentamente una caravana de mulas, en la que se transportaba el tesoro del Papa.

Bonifacio VIII recuperó el susodicho tesoro, y condenó a la pena eclesiástica de excomunión a toda la familia de los Colonna y a sus colaboradores, por considerarlos como herejes, cismáticos y blasfemos; llegando a predicar, incluso, una cruzada contra esa familia, en diciembre de 1297, viéndose obligados a refugiarse en la corte de Felipe “el Hermoso” de Francia.

Los Colonna se habían defendido, a priori, por medio del denominado como ‘Manifiesto de Lunghezza’ (10 de mayo de 1297). Sus líderes serían los cardenales Giacomo/Jacobo (Roma, c. 1250. Aviñón, 14 de agosto de 1318) y Pietro Colonna, en ella acusaban como invalida la elección del Papa Bonifacio VIII. Tendrían otros aliados, tales como Jacopone da Todi/Jacopo de Benedetti (Todi, 1236-Collazzone, 1306. Su composición más conocida es el Stabat Mater), y algunos franciscanos espirituales, los cuales realizaban la más espiritual y rígida defensa de la Regla y del Testamento de San Francisco de Asís (Giovanni di Pietro Bernardone. Asís, 1181/1182-Asís, 3 de octubre de 1226).

El enfrentamiento entre el Papa (“…No deje que nadie le convenza sobre que tiene usted superioridad o está libre de sujeción a la cabeza de la jerarquía eclesiástica, ya que solo un tonto podría pensar así”. Bonifacio VIII. ‘Ausculta Fligi’) y el monarca francés desembocó en que el avieso Guillermo Nogaret (Jurista, guardián de los sellos de Francia y consejero regio. 1260-1313. Moriría envenenado por encargo de la condesa Mahaut/Matilde d’Artois) y Giacomo ‘Sciarra/Pendenciero’ Colonna (1270-1329) intentaron apresar y aherrojar al Sumo Pontífice, y para poder conseguirlo asaltaron el Palacio papal de Anagni (septiembre de 1303), iban al mando de trescientos jinetes.

Bonifacio VIII los esperó sentado en su silla gestatoria, revestido de pontifical y en todo lo magnificente de su poder. Entonces, de forma sorpresiva, Sciarra Colonna se acercó al Pontífice y lo abofeteó con un guante de hierro (‘Oltraggio di Anagni’), tras amenazarlo con su asesinato. Previamente habían matado al arzobispo de Estrigonia (desde 1298 a 1303) y Nuncio papal, Gregorio Bicskei (¿?-1303). Durante tres días el Papa fue torturado, falleciendo un mes después, ahora ya en el Vaticano, cuando consiguió ser liberado por el pueblo de Anagni y un grupo de caballeros romanos.

Se cree que tamaña agresión le pudo producir un Ictus o Accidente Cerebro-Vascular, con un fuerte Síndrome Ansioso-Depresivo, que conllevó un estado evolutivo demencial agónico, ya que se negó a comer y se golpeaba la cabeza contra la pared de su estancia, ‘Fuera de sí. Extra mentem positus’.

Sea como sea era más que necesario restablecer las relaciones del Vaticano con los Reinos cristianos europeos, ya que estos, por causa del comportamiento atrabiliario del Papa, habían suspendido el envío de las obligadas rentas papales. Bonifacio VIII sería el primer Papa en proclamar un año jubilar ordinario (1300), que es el Año Santo en el que se conceden indulgencias a los fieles que cumplen determinadas condiciones. El jubileo o extraordinario se produce cada 25 años y en él se concede la indulgencia plenaria.

-TUMBA DEL REY FELIPE IV “EL HERMOSO DE FRANCIA-

III.-EL PAPA BENEDICTO XI-

En esta situación tan caótica, el Colegio cardenalicio decidió llegar a un acuerdo con Felipe IV, y para ello celebraron un cónclave rápido, en el que eligieron a un nuevo Papa, que en esta ocasión sería Benedicto XI [Cardenal Nicola Boccasini. Tréviso, 1240- 194º Papa, DESDE 1303 hasta Perugia, 7 de julio de 1304]. Ingresaría, en Venecia, en la Orden de Predicadores, que son los dominicos, y sería elegido en 1296 como el noveno Maestro General de dicha orden religiosa.

El nuevo Papa siempre estuvo al lado de Bonifacio VIII, por lo QUI SIBI NOMEN IMPOSUIT el nombre de pila de dicho Papa; aunque, el nuevo Pontífice era muy conciliador. En los nueve meses que duró su Pontificado, su trabajo fue ingente, llegando a publicar más de mil bulas (Documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general, concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o administrativos, expedido por la Cancillería Apostólica o Papal).

Negó el perdón papal a los agresores de Bonifacio VIII, G. Nogaret y S. Colonna; por todo ello se pensó que había sido envenenado bien por Guillermo Nogaret, por los partidarios de Bonifacio VIII, o incluso por los franciscanos espirituales adversarios de los dominicos, al enfermar de gravedad el 29 de junio. Hoy se cree que la causa de su muerte lo fue por una indigestión o gastroenteritis aguda provocada por una ingesta exagerada de higos.

No obstante, sí eximió de cualquier tipo de responsabilidad penal al monarca francés, pero no permitió que los cardenales Colonna recuperasen su capelo cardenalicio y su ingente patrimonio económico. Por todo lo que antecede, se vio obligado a refugiarse en la seguridad amurallada de la ciudad de la región de la Umbría, llamada Perugia, ya que la misma estaba bajo el dominio de los Papas, y por lo tanto, la pacificación de Roma no se produjo.

Sería incluido en el martirologio romano por el Papa Benedicto XIV [Cardenal Prospero Lorenzo Lambertini. Bolonia. 31 de marzo de 1765. Papa 247º de los católicos DESDE el 17 de agosto de 1740, HASTA Roma, 3 de mayo de 1758] en el año 1748. En las Profecías de San Malaquías se le denomina como: ‘Concionator Patareus/ El Predicador de Patara’. Previamente beatificado en abril de 1736 por el Papa Clemente XII [Cardenal Lorenzo Corsini Strozzi. Florencia, 7 de abril de 1652. Papa nº 246 de los católicos, DESDE 12 de julio de 1730 HASTA Roma, 6 de febrero de 1740].

Tras la huida de Benedicto XI ningún otro Papa volvería a Roma durante más de 60 años. No obstante, este Pontífice consiguió la fidelidad de algunos Reyes. 1º) Fadrique II de Sicilia o Federico III de Aragón (Barcelona. 13 de diciembre de 1272-REY DE SICILIA ENTRE 1295 HASTA Paternó, 25 de junio de 1337/3 de julio de 1337), quien sería un importante trovador y poeta. 2º) Carlos II de Anjou “el Cojo” de Nápoles [1254. REY NÁPOLES DESDE 1285 HASTA Nápoles, 5 de mayo de 1309], permitiendo ambos monarcas el libre control papal sobre las diócesis de sus reinos.

En 1304 anuló la bula ‘Super Cathedram’ de 1301 de Bonifacio VIII, en la que se restringían las iniciativas pastorales de los frailes de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. La bula finalizaba además indicando que: “Además declaramos, afirmamos y definimos, que es absolutamente necesario para la salvación de todos los hombres, que se sometan al romano pontífice”. Lógicamente, para tratar de paliar el descontento dominico, nombró a tres cardenales de entre esta Orden de Predicadores.

El fraile dominico Fray Bernardo Guy (1261/1262-Laroux, 30 de diciembre de 1331) describiría al Papa como: “Venerable y siempre digno de toda alabanza, padre y verdadero israelita, fray Nicolás de Tréviso Lombardo, ejemplo de virtud, espejo de religión, santo en la devoción, ferviente en el celo, preclaro en ciencia, lleno de gracia ante Dios y los hombres, humilde, Santo, benigno, sencillo, maduro”.

En la bula ‘Inter cunctas sollicitudines’ no acepta el que los pecados sean perdonados por frailes que pertenezcan a los dominicos o a los franciscanos, sino que las confesiones se deben realizar, de nuevo, ante el párroco pertinente.

-GUILLERMO NOGARET-

IV.-CLEMENTE V-

Durante once meses los cardenales estuvieron disputando sobre a quien deberían elegir como Sumo Pontífice, ya que existían dos facciones claramente enfrentadas. El Cónclave recibió la visita de Carlos II de Nápoles y de los embajadores del monarca Capeto; quien contemplaba con desazón el enfrentamiento entre bonifacianos y francófilos. Felipe IV deseaba un nuevo Papa que estuviese a favor de sus necesidades, y que además este nuevo sucesor de San Pedro descalificase el maximalismo de un enemigo de Francia, como lo había sido Bonifacio VIII.

Pero, por fin, el 5 de junio de 1305, en Perugia, fue elegido el Cardenal Bertrand de Got, QUI SIBI NOMEN IMPOSUIT Clemente V [Villandraut, 1264. 195º Papa de los católicos DESDE 1305, HASTA Roquemaure, 20 de abril de 1314], residiendo ya permanentemente, desde el año 1309, en Aviñón, como primer Papa. A este pseudoexilio se le ha calificado, de forma peyorativa, como: ‘ el cautiverio de Babilonia ’ ; y, es obvio, que de esta forma servil el papado claudicaba ante la poderosa Corona de Francia, ya que hasta el año 1378 todos los Papas serían franceses.

La ciudad de Aviñón, que pertenecía al condado de Provenza, era un territorio bajo la jurisdicción angevina del Rey Carlos II de Nápoles, el cual era vasallo del papado. Además, el condado de Venaissin, que era donde estaba esa ciudad de los papas, era desde el año 1274 territorio del Sumo Pontífice de los católicos.

El nuevo Papa era el arzobispo de Burdeos, que no pertenecía al colegio cardenalicio, aunque era leal a las directrices político-religiosas del poderoso monarca de Francia, pero tampoco fue un flagrante adversario de Bonifacio VIII. El nuevo Papa sería coronado en Lyon ante el propio soberano francés, para a continuación elegir ya a nueve nuevos cardenales franceses. El nuevo Papa era inteligente, pero siempre dependió de una débil salud, por lo que siempre estaba temeroso por su vida.

La corte papal será fijada ya en Aviñón, que era, asimismo, un puerto fluvial sobre el río Ródano, lo que conllevaba que fuese una prístina encrucijada para las relaciones comerciales entre Francia y las opulentas ciudades mercantiles italianas. Dentro de otro de los intereses del nuevo Papa, se encontraba el de tratar de suavizar las relaciones entre los reinos de Francia e Inglaterra, y así poder involucrar a ambos en una nueva cruzada contra el Islam palestinense. No obstante, todo ello no estaba entre los proyectos sociopolíticos y religiosos del gran rey de Francia, quien consideraba que tener al Papa en Aviñón era condición sine qua non para llevar a efecto todos sus planes, inclusive los personales, relativos a la preeminencia de Francia.

Lo primero que hizo fue exigir de Clemente V que realizase un proceso póstumo de herejía y de otros delitos execrables, como el de sodomía, contra el Papa fallecido Bonifacio VIII. La presión fue tan fuerte que el Papa resultó muy dañado en su obvia independencia religiosa y también política. Lo primero que tuvo que aceptar fue la anulación casi inmediata de las dos últimas bulas de Benedicto XI, dirigidas directamente contra Felipe IV: la ‘Clerecis laicos’ y la ‘Unam sanctam’.

En 1309, Clemente V se vio forzado a dar comienzo al proceso contra Bonifacio VIII, y solo obtuvo en 1311 de Felipe IV la suspensión, pero para entonces la humillación realizada contra el Pontificado ya era de grueso calibre. La contrapartida del monarca conllevó que el Papa debería anular cualquier tipo de disposición que fuese contra o pudiese perjudicar los intereses del Rey o del Reino de Francia. A todo ello se debió añadir la absolución de G. Nogaret y de los cardenales Colonna.

La bula ad hoc se llamó ‘Rex gloria’, de 23 de abril de 1311: “Todo lo que había hecho el rey Felipe había sido animado de un celo justo, que procedía de su fervor por la fe católica”.

¿Cómo era y se comportaba el Rey Felipe IV “el Hermoso” de Francia? : «Felipe el Hermoso murió tras un accidente de caza, a consecuencia de un derrame en una zona no motriz del cerebro, el 29 de noviembre de 1314 en Fontainebleau. Sus restos fueron enterrados en la basílica de Saint-Denis. A petición propia, su corazón fue llevado al monasterio de Poissy en compañía de la Gran Cruz de los Templarios. Su sepultura, como la de otros príncipes y dignatarios que reposaban en ese lugar, fue profanada por los revolucionarios en 1793. Le sucedió su hijo Luis X de Francia, Luis el Obstinado. Gracias a la ayuda de los juristas, transformó un estado feudal en una monarquía absolutista, en la que la voluntad del rey se imponía a todos. Instauró un impuesto nacional sobre todo el reino francés. Igualmente, extendió el territorio del reino, notablemente con la anexión de Lille después de la firma del tratado de Athis-sur-Orge. Sus contemporáneos lo juzgaron como poseedor de una extraña expresión facial, pues su mirada era fija y no parpadeaba durante mucho tiempo, y de una rara belleza y un físico entero ‘parecía una viva imagen de la grandeza y majestad de los Reyes de Francia’. Rey piadoso y respetado. Hubo quien dijo de él que ‘no era un hombre ni una bestia, pero sí una estatua’».

-PALACIO DE LOS PAPAS DE AVIÑÓN-

V.-LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLE-

Como no consiguió destruir la memoria de su archienemigo Bonifacio VIII, el monarca Capeto fijó su mirada y sus deseos coercitivos contra otros de sus enemigos, que no eran otros que los caballeros templarios. Según el historiador Josef Gelmí (1986): FUE: “Uno de los acontecimientos más conmovedores y trágicos de la historia de la iglesia”.

Los templarios habían sido fundados como la Orden del Temple, en el año 1119 en Jerusalén, por el caballero Hugo de Payns (cerca de Troyes, 9 de febrero de 1070-Jerusalén, 24 de mayo de 1136). Estos militantes del Temple eran buenos administradores, poseían numerosos bienes, eran lo más parecido a un banco de la actualidad, y hasta la llegada al trono de Felipe IV, eran los administradores del tesoro de los reyes de Francia. Es público y notorio, en el análisis que realizamos los medievalistas, que el soberano francés deseaba apoderarse de las riquezas templarias, ya que parece ser que estaba endeudado con la orden militar, y también rechazaba la habitual fidelidad templaria hacia el papado…

Pero, este hecho ya tenía antecedentes, cuando Felipe IV se había apoderado de los bienes de los banqueros lombardos y de los de los judíos (expulsados en 1306, para apoderarse de sus dineros), con los que estaba, asimismo, endeudado. Sea cual fuere la causa, el 13 de octubre de 1307 todos los templarios franceses fueron arrestados por tropas del monarca, con la denuncia de herejía. Su acusador sería un ex-templario llamado Esquieu de Floyran (1305), quien antes había referido esta historia al Rey Jaime II de Aragón “el Justo” [Valencia, 10 de abril de 1267- REY DE ARAGÓN y de VALENCIA, y CONDE DE BARCELONA, ENTRE 1219 y Barcelona, 2 de noviembre de 1327. Sería Portaestandarte, Almirante y Capitán General de la Santa Iglesia Católica], quien no le creyó y lo expulso de sus tierras. Lo contrario ocurriría en París, donde sería muy bien recibido por Guillermo Nogaret, el gran canciller de Felipe IV de Francia.

El mencionado delator habría referido a los funcionarios del soberano francés que los templarios adoraban a un ídolo llamado ‘BAFOMET’; renegaban de Jesucristo, y practicaban habitualmente la sodomía. Entonces, se arrestó (12 de octubre de 1307), a la salida de los funerales de la condesa de Valois (Catalina de Courtenay. 1274-11 de octubre de 1307. Emperatriz-titular de Constantinopla desde 1283), ya a unos dos mil en toda Francia, para el viernes 13 estar aherrojados y sus bienes confiscados, y entre ellos al propio Gran Maestre de la propia Orden del Temple llamado Jacques de Molay (Francocondado de Borgoña, c. 1245-París, en la hoguera, 18 de marzo de 1314), quien después de un terrible proceso de siete años de duración, sería condenado a morir en la hoguera. La resistencia fue mínima, ya que los jóvenes templarios se encontraban en Chipre preparando la inminente Cruzada.

En el suplicio maldijo al monarca francés y a toda su estirpe, la cual desaparecería de la faz de la tierra pocos años después:

“Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. ¡Pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo! ¡Caballero Guillermo! ¡Y tú, Papa Clemente, traidor a tu iglesia! ¡Dios vengará nuestra muerte, os emplazo para que comparezcáis ante el Tribunal de Dios para recibir su justo castigo, y ambos estaréis muertos antes de un año! ¡Malditos hasta la decimotercera generación de vuestro linaje!”.

Cuando el Papa se enteró del proceso contra los templarios se quedó estupefacto y no daba crédito al hecho; y aunque trató de reconducir el procedimiento judicial por los cauces canónicos ortodoxos, todo fue inútil; ya que los jueces del Rey Felipe IV presionaron lo máximo posible a los inquisidores, y a los propios jueces de la curia papal, hasta límites insospechados.

Los cargos penales contra los templarios eran las habituales calumnias y patrañas utilizadas siempre por Guillermo Nogaret y por sus acólitos, para conseguir destruir a sus adversarios, y así poderlos juzgar sin problemas de conciencia.

El Papa Clemente V cedió ante el soberano Capeto, ya que el asunto se había complicado enormemente; a causa de que las confesiones de los freires se habían obtenido por medio de las torturas, aunque luego se habían producido inesperadas retractaciones. Por todo lo que antecede, el Sumo Pontífice promulgó la bula ‘Pastoralis praeminens’, por la que se decretaba la detención de los templarios en todo el orbe cristiano.

No contento con ello, Felipe “el Hermoso” consiguió del Papa una instrucción general por la que se condenaba a la muerte en la hoguera a todos aquellos que se retractasen de sus confesiones previas. El 12 de mayo de 1310, 54 templarios fueron quemados vivos en París, de cara siempre a la Catedral de Nuestra Señora/Nôtre Dame, ya a priori habían muerto muchos otros en la cárcel a causa de las terribles torturas padecidas.

En 1308, Clemente V publicó la bula ‘Regnums in coelis’, y convocó el Concilio de Vienne (octubre 1311 a mayo de 1312), que era una ciudad imperial, pero bajo el dominio de Francia. El monarca asistió en persona junto a 160 prelados de los que el 50% eran franceses. Por vez primera se crearon comisiones especializadas extraconciliares. En el inicio del Concilio, los padres-conciliares eran muy renuentes a la condena de los templarios, ya que muchos ya se habían retractado enseguida.

El obispo de Valencia, el dominico Ramón Despont o Raymundo Ponte (Fraga, siglo XIII-Tarragona, 13 de noviembre de 1312), que era teólogo, canonista y exarco o gobernador de la Marca de Ancona, se opuso taxativamente, ya que: “… se hacía en contra de toda razón y justicia”. No obstante, en la última sesión, Clemente V dio solemne publicidad a la bula de supresión del Temple, la ‘Vox in excelso’, de marzo de 1312. El Rey de Francia estaba a su lado, por lo que cualquier intentó de protesta fue silenciado con amenazas de excomunión:

“Observamos también que en otros casos la iglesia romana ha suprimido otras órdenes por motivo de mucha menos gravedad que los mencionados anteriormente, sin que haya que recriminar a quienes esto hicieron por sus hermanos. Así, pues, con el corazón triste, no por la declaración definitiva pero sí por la decisión Apostólica u ordenanza, suprimimos, con la aprobación del consejo sagrado, la Orden de los Templarios, y su regla, hábito y nombre, por decreto inviolable y perpetuo, y completamente prohibimos que alguien de aquí en adelante entre en la orden, o reciba o lleve puesto su hábito, o se comporte como un templario. Si alguien actúa de esa forma, ya sea abierta como secretamente, incurrirá en la excomunión automática”.

La supresión definitiva de la Orden del Temple (ORDEN DE LOS POBRES COMPAÑEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE SALOMÓN. O. PAUPERES COMMILITONES CHRISTI TEMPLIQUE SALOMONICI) se realizó, por lo que se puede considerar como un acto puramente administrativo, nacía del poder del Papa o plenitudo potestatis; pero no existía condena o anatema, ya que las acusaciones nunca pudieron ser probadas. En mayo de 1312, por medio de la bula ‘Ad providam’ se traspasaban todos los bienes de los templarios a la Orden de San Juan de Jerusalén u hospitalarios, los cuales también estuvieron, al inicio del proceso, en el punto de mira del deseo del Rey Capeto de supresión, salvándose de milagro. La excepción de todo ello sería en la Península Ibérica; pero en Francia, el monarca y su corona se quedaron con la mayor parte de esos bienes.

En los reinos de León y de Castilla el cumplimiento de la orden papal se dilató durante 70 años, y para entonces los Papas ya la habían preterido. En el Concilio de la ciudad leonesa de Salamanca, 1310, los templarios fueron declarados inocentes y puestos en libertad. En el Reino de Aragón, en 1308, se les encarceló y se les incautaron sus bienes; pero en el Concilio de Tarragona, del año 1312, se les declaró inocentes y sus propiedades pasaron a ser de los monarcas y de la Corona, y también de los hospitalarios. Las propiedades del Reino de Valencia pasaron a su heredera que sería la de Montesa. En Navarra su escasa presencia no creaba conflictos; y en Portugal, aunque eran más importantes, nunca tuvieron problemas con la Corona.

En los cinco reinos de las Españas: León, Navarra, Aragón, Portugal y Castilla, los templarios eran una élite militar y administrativa no prescindible; su final debilitaría a los Cinco Reinos ya citados, frente a la poderosa amenaza de los andalusíes. El documento de su juicio y condena se denominó: ‘PROCESSUS CONTRA TEMPLARIOS’.

El Rey Felipe IV “el Hermoso” de Francia contó con otras ayudas, como la del Inquisidor General de Francia, el dominico Guillaume Ymbert/Imbert/Humbert o Guillermo de París, quien contó con plenos poderes, en una carta real del 24 de agosto de 1307: “Por este manifiesto, nos hemos rendido a las oraciones y requisiciones de Guillermo de París, inquisidor de la fe; le prometimos la ayuda de nuestro brazo… decidimos que los Templarios serían escuchados, porque si hay inocentes entre ellos, deber ser probados como el oro en el horno”.

Y, asimismo, del Gran Chambelán de Francia, Enguerrand de Marigny (Lyons-la-Fôret, Normandía, 1260-Montfaucon, 30 de abril de 1315, quien administraría dichos bienes en nombre del monarca Capeto, ya que era quien dirigía la Cámara del Rey.

Como ya he indicado con anterioridad, la primera acusación del ex-templario (Esquieu de Floyrac/Floyran. Beziers, ¿?-¿? Prior de Montfaucon en la Abadía de San Marcial de Limoges) ya citado, fue ante el rey Jaime II de Aragón, indicando al monarca aragonés que fue un prisionero templario con el que había compartido calabozo, quien le había indicado los abominables pecados de la Orden del Temple, pero el soberano de Aragón lo despidió ‘con cajas destempladas…’, por el contrario, el Rey Felipe IV de Francia sí le escuchó y le creyó, porque indudablemente lo necesitaba para dar rienda suelta a su odio al Temple.

El 28 de enero de 1308, Esquieu de Floyran escribió al Rey Jaime II recordándole lo que le había dicho, que volviera cuando tuviera pruebas, para poder actuar y recompensarle económicamente: “Que se manifieste a su majestad real que soy el hombre que reveló los hechos relacionados con los templarios al Señor Rey de Francia”.

Esquieu de Floyran sería el cooperador necesario para esta felonía calumniosa contra los templarios, y así lo manifestaría en su juicio el templario Ponsard de Gizy: “… Los traidores que propusieron falsedades y deslealtad contra los de la orden del Temple: Guillaume Robert, monje, quien los cuestionó; Esquius de Floyrac de Biterris, prior de Montfaucon; Bernard Pelet, prior de Mas d’Agen; y Gérar de Boizol, caballero, que vino a Gisors”. Este templario mencionado también indicó en su juicio que: “Todas las acusaciones de renegar de Jesucristo, escupir, sodomía y otras barbaridades son falsas, y que todo lo que los hermanos de la Orden e, incluso, yo mismo han confesado es falso, y que lo han hecho porque han sido torturados”.

El 18 de marzo de 1314, Jacques Bernard de Molay, el Maestre General de los templarios fue condenado a morir en la hoguera acusado de relapso (quien reincide en un pecado del que ya había hecho penitencia, o en una herejía de la que había abjurado), frente a la Catedral de Nôtre Dame de Paris; ya que sus declaraciones habían sido equívocas y erráticas a lo largo del proceso. En este momento proclamó la inocencia del Temple y maldijo a los culpables de su condena. “Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios, por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú también Felipe traidores a la palabra dada, ¡Os emplazo a los dos ante el Tribunal de Dios!… A tí, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año…”.

Los templarios, después de la batalla de los Cuernos de Hattin (4 de julio de 1187), habían ido cosechando sus derrotas en Palestina o Tierra Santa frente a las aguerridas tropas sarracenas, y ya habían perdido gran parte de sus apoyos entre los monarcas cristianos de Europa.

Felipe IV se había visto obligado, por las circunstancias económicas del momento histórico, a devaluar la moneda (Doble Tornés, entre 1285 y 1314) en varias ocasiones, ya que los préstamos económicos solicitados al Temple no se podían devolver, y el Reino de Francia estaba casi en la ruina absoluta. Sería apodado como “el Rey de Mármol” o “el Rey de Hierro”. El obispo Bernard Saisset de Pamiers (1232-1314), uno de sus mayores enemigos dijo de él; “No es un hombre ni una bestia. Es una estatua”.

Además, la muerte de su esposa, la Reina Juana I de Navarra [Bar-sur-Seine, 14 de enero de 1273-REINA-TITULAR DE NAVARRA, desde 1274 Y CONSORTE DE FRANCIA, desde 1285, HASTA Vincennes, 4 de abril de 1305], le había sumido en un importante proceso depresivo, ya que entre ambos había existido una relación amorosa, además de dinástica. Se habían casado en Nôtre Dame de París el 14 de agosto de 1284. Tuvieron 7 hijos:

-Luis “el Obstinado” (4 de octubre de 1289-5 de junio de 1316).

-Margarita (1290-1294).

-Blanca (1293-1294).

-Felipe “el Largo” (1291-3 de enero de 1322).

-Isabel “La Loba de Francia” (1292-22 de agosto de 1358).

-Carlos “el Hermoso” (1294-1 de febrero de 1328).

-Roberto (1297-1308).

En junio de 2011 el Papa Benedicto XVI [Cardenal Joseph Aloisius Ratzinger. 265º Papa de los católicos. Marktl, 16 de abril de 1927-DESDE el 19 de abril de 2005 HASTA su renuncia el 28 de febrero de 2013. Fallecería en Ciudad del Vaticano, 31 de diciembre de 2022], se disculpó por el asesinato de De Molay y reconoció que fue víctima de falsas acusaciones. El Vaticano admitió que el Papa Clemente V había apoyado los asesinatos, aunque los templarios eran inocentes de todos los cargos.

-PAPA BENEDICTO XI-

-VI.-LA DEBILIDAD DEL PAPADO-

Otra de las presiones que sufrió el Papa Clemente V, se refiere a su forma de enfrentarse a la política en Italia. Los Papas que le habían precedido habían tomado partido por los güelfos (partidarios de las libertades comunales y del Papado) contra los gibelinos (defensores del poder temporal de los Emperadores del Sacro Romano Imperio). Esa forma tan belicosa de comportamiento, no favorecía la necesaria paz en los Estados eclesiásticos.

El adversario de Clemente V era, paradójicamente, el que debería ser su aliado, y del que el Sumo Pontífice recelaba, y que se llamaba Roberto I “el Prudente” de Anjou-Sicilia [1275/1277/1278, Santa Maria Capua Vetere-REY DE NÁPOLES desde 1309, HASTA Nápoles, el 20 de enero de 1343], quien era ya líder del partido de los güelfos, pero con tanto poder que representaba un potencial peligro, por ser asimismo duque de Calabria (1296-1309) y conde de Provenza (1309-1343).

Por lo tanto, al plantearse quien debería ser el substituto del Emperador Alberto de Habsburgo [Rheinfelden, julio de 1255- REY DE ALEMANIA. Y REX ROMANORUM. DUQUE DE AUSTRIA Y DE ESTIRIA, DESDE 1282, HASTA Brugg, 1 de mayo de 1308], quien no había conseguido convertir a la Corona del Imperio en hereditaria; por lo que en el año 1307 los cantones suizos ya consiguieron emanciparse, el emperador moriría envenenado por su propio sobrino el duque de Austria y de Estiria, Juan “el Parricida” de Suabia (1290-Pisa, 13 de diciembre de 1313), a quien ya había privado de su herencia, al cruzar el río Reuss en una barca, este le apuñalaría, y sería rematado con un bastonazo craneal por Johann Walter IV de Eschenbach.

En este momento histórico, la candidatura imperial será la del hermano del Rey de Francia, llamado Carlos de Valois [Vincennes, 12 de marzo de 1270-EMPERADOR TITULAR DE CONSTANTINOPLA ENTRE 1301 y 1308. Moriría en Nogent-le-Roy, 15 de diciembre de 1325]. Pero, ahora, el Sumo Pontífice ya no se constituirá en un apoyo entusiasta del de Valois, por lo que recibirá con un gran alivio la elección al trono para el candidato gibelino, Enrique VII de Luxemburgo [Valenciennes, c. 12 de julio de 1275-EMPERADOR DEL SACRO IMPERIO ROMANO Y GERMÁNICO DESDE 1308 HASTA Buonconvento, 24 de agosto de 1313].

Pero, para cuando el emperador llegó a Italia en 1311, para dejar claro que él era el emperador y su dignidad, se produjo una gran violencia social en Roma, en el momento de su coronación, en 1312; lo que conllevó que Clemente V se colocase enfrente del emperador, hecho que se incrementó cuando Enrique VII intentó conquistar Nápoles, por lo que el Papa le amenazó con la excomunión. Cuando pase a mejor vida el soberano imperial, Su Santidad nombrará a Roberto I de Anjou como Vicario General del Imperio en Italia, lo que nunca se pudo llevar a efecto por el fallecimiento inesperado del Papa, en abril de 1314.

Ya en el año de 1313, siguiendo los deseos del Rey de Francia, fundamentó la canonización del benedictino Papa Celestino V [Cardenal Pietro Angeleri di Murrone. Isernia o Sant’Angelo Limosano, c. 1215. 192º Papa de la Iglesia católica DESDE el 5 de julio de 1294 HASTA su renuncia al cargo el 13 de diciembre de 1294. Fallecería en Ferentino, 19 de mayo de 1296], desde su faceta de ermitaño, ya que su controvertida abdicación habría permitido cuestionar, por Felipe IV, la propia legitimidad canónica de Bonifacio VIII. Con todo lo que antecede, la posición del papado de Aviñón había llegado a límites muy desfavorables; siendo los máximos responsables Felipe IV de Francia y el pusilánime Papa Clemente V.

Celestino V habría fundado en 1254 la Orden religiosa católica de clausura monástica denominada como la Orden de los Celestinos/Ordo Coelestinorum; sería aprobada, 1 de junio de 1263, por el Papa Urbano IV [Cardenal Jacques Pantaleón de Court-Palais. Troyes, c. 1195. Papa 182º de los católicos ENTRE 1261 y Perugia, 2 de diciembre de 1264].

Cuando se solicitó a diversos obispos estudios sobre como recuperar a la Iglesia Católica, muchos de ellos hablaron de la necesaria ‘urgente reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros’. Consideraban al Sumo Pontífice Clemente V y a sus atrabiliarias y debilitadas actitudes como las auténticas responsables de la pérdida de la credibilidad moral católica, que se incrementaba por el afán de lucro, sobre todo de sus obispos, y además los sacerdotes habían renunciado a sus obligaciones como pastores del rebaño cristiano y, consiguientemente, la caridad brillaba por su ausencia.

Para intentar defenderse de las críticas, Clemente V decidirá gobernar: 1º) Por medio de los Decretos Papales o las ‘Decretales Clementinas’, que trataban de dejar intactas las prerrogativas del Sumo Pontífice católico.

2º) A la par que desautorizaba el pragmatismo teológico y filosófico del franciscano espiritual Pedro Juan Olivi (Petrus Iohannis Olivi. Sérignan, 1248-Narbona, 1298. Estudió teología en París), quien sería conocido por su observancia extrema de la pobreza propia de los franciscanos.

Las tesis teológicas de Pedro de Olivi le crearon muchos problemas dentro de su propia Orden franciscana, y serían juzgadas por el Papa Nicolás IV [Cardenal Girolamo Masci de Áscoli. Áscoli, 30 de septiembre de 1227. 191º Papa católico, DESDE 22 de febrero de 1288, HASTA Roma, 4 de abril de 1292], y Bonagratia de Bérgamo (c. 1265-1340), ambos franciscanos, quienes condenaron dichas tesis como heterodoxas en 1278. Pedro de Olivi sería rehabilitado en 1289; dedicándose entonces solo a la dirección espiritual de los fieles cristianos que se acercaban a él.

Según Giuseppe Bonafede (1952): “Olivi admite que nosotros nos formamos sobre la base de la experiencia, el concepto del Ser Sumo, y meditando sobre el concepto así formado estamos obligados a reconocer la existencia real de Dios, valorizando así o coloreando el conocido argumento anselmiano”.

El argumento ontológico es filosófico deductivo a priori a favor de la existencia de Dios. Se fundamenta en ‘ LO QUE ES ’ u ‘ ONTOS ’, que se encuentra en el SER o esencia de Dios que es EXISTIR. Sería propuesto por Anselmo de Canterbury o de Aosta o de Bec (Aosta, 1033-Canterbury, 21 de abril de 1109. Filósofo escolástico, teólogo y Doctor de la Iglesia católica) en 1078 (‘ PROSLOGION ’).

Sobre las denominadas PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS , Pedro Juan Olivi estaba tanto a favor de las a posteriori o tomistas de Santo Tomás de Aquino (Roccasecca, 1224/1225-Abadía de Fossanova, 7 de marzo de 1274. Orden de Predicadores. Presbítero, fraile, teólogo, filósofo, jurista. Gran figura de la teología sistemática y de la escolástica), como de las apriorísticas en función de las inherentes perfecciones del propio Dios.

Se define a la Teología sistemática como aquella que realiza una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y de las creencias del cristianismo católico. Se suele dividir en la doctrina de: LA PALABRA DE DIOS; LA DOCTRINA DE DIOS; LA DOCTRINA DEL HOMBRE; LA DOCTRINA DE CRISTO; LA DOCTRINA DEL ESPÍRITU SANTO; LA DOCTRINA DE LA REDENCIÓN; LA DOCTRINA DE LA IGLESIA; y LA DOCTRINA DE LA ESCATOLOGÍA.

3º) Y perfeccionar el sistema de recaudación del Papado, creando el sistema de ‘ANATAS’, impuesto eclesiástico que consistía en la renta o frutos correspondientes al primer año de posesión de cualquier beneficio eclesiástico o empleo conferido o confirmado por Clemente V. Pero, estos cuantiosos ingresos iban a parar a los bolsillos plutocráticos de sus parientes y de los propios amigos del Pontífice, quien sería el artífice inconmensurable del nepotismo papal, que ningún Papa había concebido hasta entonces.

-REY CARLOS II DE ANJOU-

VII.-INTERREGNO PAPAL-

Tras la muerte del Papa Clemente V, la sede de San Pedro estuvo vacante la friolera de 27 meses; únicamente superada por los tres años que precedieron a la elección del Papa San Gregorio X [Cardenal Teobaldo Visconti. Papa 184º de la Iglesia católica. Piacenza, c. 1210-PAPA DESDE 1 de septiembre de 1272 HASTA Arezzo, 10 de enero de 1276], y solo superada por la que precedió a la elección del Papa Nicolás IV.

El nuevo Sumo Pontífice, que calzará las sandalias del pescador, será Juan XXII, que era muy inteligente, concienzudo, y será el último de los Papas que creería en un proyecto universal de contenido político.

-EL GRAN MAESTRE DEL TEMPLE, JACQUES DE MOLAY EN LA HOGUERA-

VIII.- EL PROGRAMA PAPAL DE JUAN XXII-

El nuevo Papa no está en contra del influjo francés en Aviñón, pero sí estaba más cerca de los Anjou napolitanos, ya que había sido el canciller de sus dos monarcas, Carlos II y Roberto I.

También indicó que retornaría a Roma, aunque seguiría residiendo en Aviñón. No fue, asimismo, inmune al nepotismo, que es la tendencia a favorecer a familiares, amigos o personas de la misma ideología, por quien ejerce el poder. Crearía 28 cardenales durante su pontificado, la mayor parte franceses, provenzales e incluso parientes o deudores personales. No obstante, Juan XXII era un hombre de una muy acusada personalidad, autoritario, culto, y con las ideas muy claras sobre cuáles eran los puntos programáticos a desarrollar de forma perentoria. Su fiscalidad rayaría con la perfección.

Juan XXII tenía muy claro que la plenitud de su poder estaba imbricada en el reformismo gregoriano, y también poseía una herencia de los planteamientos político-doctrinales de Bonifacio VIII. El Papado debería tener una base económica fuerte, ya que así podía ser independiente de los poderes laicos, incontestable e inmarcesible, que tenía dos derivadas, una interna o referida al absolutismo en la Iglesia católica, y la segunda que predicaba la hegemonía del poder eclesiástico o papal frente al laico del emperador.

Para llegar a conseguir estos tres objetivos eran precisos: a) Fiscalidad sistemática; b) absolutismo radical, y c) universalismo político.

PARA LA REORGANIZACIÓN DE TODO ELLO, EL PAPA REALIZÓ DIVERSAS MANIOBRAS: La Cámara Apostólica y la Infalibilidad del Papa.

-PAPA GREGORIO X-

IX.- LA CÁMARA APOSTÓLICA.

A través de ella creó un sistema totalmente centralista. Todos los beneficios concedidos por la Iglesia católica serían gravados económicamente, y para obtenerlos, el abono pecuniario debería ser inmediato. La constitución ‘Ex debito’ (1316) permitiría al Papa reservar para la Curia papal una muy elevada cantidad de beneficios, desde los mayores: obispados y abadías, hasta los menores: canonjías capitulares, parroquias y capellanías. Todos estos ingresos pasaron a manos de Juan XXII, durante los primeros seis años de su pontificado, quien nombró hasta 450 prelados nuevos, entre obispos y abades, y unos 3.000 beneficios menores, bien efectivos o como ‘gracias expectativas’, que significaba estar a la espera de la pertinente vacante.

Con esta normativa privaba de competencias a los cabildos, a los reyes en el caso de los obispos, o a estos en relación con las canonjías. Todo ello generaba ingentes beneficios económicos para la Santa Sede, incluso los nuevos obispos deberían pagar fuerte sumas de dinero como derechos de cancillería, e incluso el Santo Padre recaudaba las rentas, aunque dicha sede estuviese carente de obispo.

Si el prelado fallecía, el Sumo Pontífice podía añadir el denominado como ‘derecho de despojo’, tiempo en que el Papa se podía apropiar, para la Santa Sede de Aviñón, de todos los bienes que fuesen encontrados en la propia casa del prelado pasado a mejor vida, y que hubiese generado la vacante. Juan XXII generalizó el cobro de las anatas, que Clemente V solo le había cobrado al Reino de Inglaterra, por su enfrentamiento político con Felipe IV de Francia.

Para todo ello Juan XXII constituyó un importante y creciente número de circunscripciones financieras o ‘colectorías’, conformadas por un gran número de recaudadores papales. La mayor recaudación se dedicaría, en el 67%, para las guerras de Italia. El Papa también fortaleció a la Cancillería y al Tribunal de Justicia de La Rota, por medio de recepción de apelaciones, para tutelar los derechos en la Iglesia católica, velar por la unidad de la jurisprudencia, y ayudar en las sentencias a los tribunales inferiores.

-PAPA JUAN XXII-

X.- LA INFALIBILIDAD DEL PAPA-

Esta fórmula de recaudación tan agresiva generó críticas y resistencias, por parte de aquellos sectores eclesiásticos que defendían, sin ambages, las opciones de pobreza, dentro de la Iglesia de Cristo. Los primeros enfrentamientos serían con los franciscanos, algunos de ellos defendían la fidelidad a la pobreza radical de San Francisco de Asís, fundador y Ministro General de los franciscanos.

Los problemas con los frailes espirituales se agudizaron en el papado de Juan XXII. En Aviñón los llamaban, de forma despectiva los ‘fraticelli’ o los ‘hermanitos’. El Papa condenará por medio de varias bulas, entre 1317 y 1318, a los franciscanos por renuentes a someterse. En concreto, en la ‘Gloriosam ecclesiam’ los acusa, claramente, por medio del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, por calificar a la jerarquía católica y al resto de la Iglesia católica de ser una institución carnal y corrupta, y de considerarse los franciscanos más críticos, y como los únicos intérpretes del Santo Evangelio predicado por el Hijo de Dios.

En 1322, el Ministro General franciscano Miguel de Césena (Césena, 1270-Munich, 29 de noviembre de 1342), y su Capítulo General se colocaron enfrente de la Santa Sede, defendiendo la pobreza absoluta e innegociable, que debería tener y ser inherente a la Iglesia católica.

La cuestión no era nueva ni baladí, ya que en la bula del Papa Nicolás III [Cardenal Giovanni Gaetano Orsini. Roma, c.1215-188º Papa católico DESDE 25 de noviembre de 1277 HASTA Viterbo, 22 de agosto de 1280], se afirmaba claramente eso mismo, el documento papal se titulaba ‘Exiit quiseminat’, en la susodicha también se consideraban a los apóstoles como los modelos exigibles para los franciscanos.

Juan XXII contraatacó publicando una nueva bula ‘Ad conditorem Canonum’, en diciembre de 1322, donde anulaba algunos de los preceptos de la mencionada bula del Papa Orsini. Para ya en noviembre de 1323, con otra titulada ‘Cum inter non nullos’, declaraba, taxativamente, que los que afirmaban que la pobreza de Cristo y de sus apóstoles existió, apoyaban una doctrina falsa y propia de herejes, y por consiguiente inaceptable.

Los católicos más preparados contemplaron el hecho como algo muy grave, y raro hasta límites inexplicables, ya que en este caso un Papa se atrevía a contradecir a otro. Más, si cabe, porque todos los franciscanos consideraban, desde la época de Pedro Juan Olivi, que el contenido de todas las bulas papales era intocable, ya que los descendientes de San Pedro en la silla gestatoria se encontraban en posición de inerrancia, que estriba en que no se podían equivocar en asuntos de Fe y de costumbres, ya que detrás de todo ello se encontraba la asistencia ineluctable del Espíritu Santo, que es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, el dogma de los católicos por antonomasia.

Por lo tanto, si un Papa negaba una verdad previa definida por alguno de sus antecesores, incurría en flagrante herejía, y no podía ser considerado como un Papa sensu stricto. Tal como estaban las cosas, y con la belicosidad doctrinal del Pontífice enfrentado a ellos, los franciscanos espirituales llegaron a la convicción de que el Papa estaba imbuido de herejía, lo que lo incapacitaba doctrinalmente para ser el Sumo Pontífice de la Iglesia católica. El Guardián General de los franciscanos ya citado, Miguel de Césena se había unido, pues, a sus frailes más contestatarios.

En 1324, el Papa promulgaba otra bula, ahora llamada ‘Quia quorundam’, en la que, paradójicamente, el Pontífice de los católicos condenaba la propia doctrina de la infalibilidad de los papas, lo que era defendido por los fraticelli rigoristas franciscanos, quienes la llegaron a calificar de ‘obra diabólica’, ya que ella encorsetaba la capacidad de maniobra doctrinal papal, al cual ya le era imposible rectificar un dogma, y más en el caso de este Papa que su voluntad era sagrada.

Aunque hasta que esa palabra fuese utilizada, a posteriori, por el carmelita Guido Terrena o Guy de Perpignan (c. 1265/1270-Perpiñán, 21 de agosto de 1342), quien sería Maestro de Teología antes de 1313, para entonces poder ejercer el magisterio y la docencia en París y en Aviñón. En 1318 sería elegido General de los carmelitas, y Obispo de Mallorca (15 de abril de 1321), cuya Catedral acabó de construir, manteniendo un gran litigio con el Rey Jaime III “el Temerario” [Catania, 1315-REY DE MALLORCA ENTRE 1324 y Lluchmayor/Mallorca, 1349].

Por consiguiente, la palabra utilizada en la época Juan XXII era la de ‘INERRANCIA’ que expresaba la misma infalibilidad. Dicha infalibilidad del Papa sería proclamada como Dogma de Fe por el Concilio Vaticano I (1869-1870) convocado por el Papa Pío IX [Cardenal Giovanni María Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti. Senigallia, 13 de mayo de 1792. PAPA 255º católico, HASTA ROMA, 7 de febrero de 1878], para poder luchar contra la teoría del racionalismo, que consistía en que la autoridad popular o civil representada por el Rey o por el Emperador, que son los máximos poderes del Estado, estaban por encima de la Iglesia Católica, y son comparables a los del Papa. Sorprende que fuese, precisamente, un Papa como Juan XXII, tan proclive al absolutismo papal el que renunciase a esa arma dogmática tan poderosa.

-PAPA NICOLÁS III-

XI.-NACE LA OPOSICIÓN CONTRA EL PAPA JUAN XXII. LUIS IV DE BAVIERA-

Poco a poco la oposición al autoritarismo papal fue creciendo, y articulándose alrededor de los franciscanos-espirituales. Este dominio universal del Papado de Aviñón contenía ya lo político puro y duro. Por consiguiente, el enfrentamiento ya contra el poder político de facto et de iure, que era el Imperio estaba presto a su nacencia, y obviamente con toda virulencia. Universalismo papal frente al homónimo universalismo de los emperadores, quienes desde Alemania encarnaban el espíritu del Sacro Imperio Romano y Germánico; por ello, el emperador iba a contar con el apoyo sin fisuras de los franciscanos rigoristas, que consideraban a Juan XXII como un Papa hereje.

Además, se incorporaron otros elementos doctrinales, quienes ya conformarían un amplio frente opositor ideológico contra los Sumos Pontífices de Aviñón. Pero, ya existe una cabeza rectora para poder enfrentarse al clérigo que porta las sandalias del Pescador, y es el monarca alemán , quien luego será coronado como emperador, y se llamará Luis/Ludovico IV Wittelsbach de Baviera [Munich, 5 de abril de 1282-EMPERADOR DEL SACRO IMPERIO DESDE, en Aquisgrán/Aachen 25 de noviembre de 1328, HASTA Puch/Fürstenfeldbruck, 11 de octubre de 1347], quien sería elegido como Rey de romanos desde el 20 de octubre de 1314, pero no pudo hacerlo efectivo, hasta el año 1322 en el que pudo derrotar a su oponente, Federico de Habsburgo “el Hermoso” [Gutenstein, c. 1289-REY DE ROMANOS DESDE 1314 hasta 1325. Moriría en Gutenstein, 13 de enero de 1330], en la denominada Batalla de Mühldorf (20 de septiembre de 1322), cuando los bávaros derrotaron a los austriacos.

En todo este interregno papal, Juan XXII confirmaría a Roberto de Anjou como Rey de Nápoles, Vicario Imperial en 1317, para luego y ya en 1322 excomulgarlo y someterlo a un proceso bajo las acusaciones de nigromancia y herejía. A continuación, predicaría una cruzada contra el duque-senior Mateo I Visconti “el Grande” de Milán (Invorio, 15 de agosto de 1250-Milán, 24 de junio de 1322), y contra sus aliados gibelinos.

En 1323, Luis IV comienza a presionar al Papa para que le reconozca sus derechos al trono imperial y, a la par, conseguir activar el gibelismo en Italia. Juan XXII no iba a ceder, ya que mientras activaba el poder güelfo papal, esgrimió la teoría de la vocación universal del poder de Aviñón, y de esta forma conseguir entorpecer los deseos del emperador. En primer lugar, lo excomulgó, bajo la acusación de que era el protector de los herejes, y de los recalcitrantes y rebeldes gibelinos, además de a los franciscanos-espirituales, que se habían refugiado, huyendo del Papa, en la corte imperial.

Para poder contrarrestar a tanto enemigo, en el año 1323, canonizará al fraile dominico Tomás de Aquino; lo que significaba que el Papa se acercaba más a la Orden de Predicadores, quienes eran los responsables del tribunal del Santo Oficio y, por lo tanto, sus aliados ortodoxos contra los contestatarios franciscanos.

El emperador contraataca, en 1324, con el Manifiesto de Sachsenhausen, en el que califica al Sumo Pontífice de belicista y de hereje por negar la pobreza de Cristo y de sus apóstoles; lo que, inevitablemente imponía la convocatoria de un concilio. Luis IV recibió, de forma inesperada, la ayuda de un clérigo y teólogo, médico y filósofo fuera de serie, que estaba escandalizado con el comportamiento y las actitudes del Papa, se llamaba Marsilio de Padua (Padua, c. 1275-Munich, c. 1342), que acababa de publicar su gran obra ‘Defensor pacis’ (1324), quien había estudiado en las Universidades de París y de Padua. Este mencionado fraile moriría quemado en la hoguera por el Santo Oficio de la Inquisición.

Para Marsilio de Padua, Jesucristo no había conferido a Simón Pedro ningún poder político coactivo, y por el contrario siempre dijo; ‘…Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’. Por lo tanto, la única autoridad obvia es la temporal del emperador. “Pues bien ese gobierno legislador humano debe encarnarlo el emperador elegido, el defensor de la paz y de la comunidad frente a las provocaciones de la Iglesia, y es que esa Iglesia, como el Estado, no es en realidad sino la comunidad de los creyentes en la que el clero debe ser despojado de su ilegítimo poder” (“El Pontificado en la Edad Media”. Carlos de Ayala Martínez. Síntesis, 2016; página-254).

Por lo tanto, será en este caso concreto Luis IV el encargado de la reforma de esa Iglesia Católica, la cual debe aceptar estar sometida al poder civil o imperial, porque la Iglesia debe orientarse hacia unas responsabilidades pastorales, que le son obvias e inherentes. En función de estas circunstancias, Marsilio de Padua será incorporado como consejero áulico a la corte imperial, lo que se producirá en el año de 1326, cuando el Emperador Luis IV planeaba ya un inminente desplazamiento militar a Italia; esta será la causa por la que un más que rencoroso y vengativo Juan XXII condenará por hereje al emperador.

A pesar de todo, el Pontífice no pudo impedir que Luis IV fuese coronado en Roma, en 1328, para a continuación emitir una sentencia de deposición contra el Papa de Aviñón, y luego eligió como candidato al papado a un franciscano que sería ya el Papa Nicolás V [Cardenal Pietro Rainalducio. Corvara, c. 1260-considerado como ANTIPAPA entre 1328 a 1330. Muerto en Aviñón, 16 de octubre de 1333], quien volvió a coronar al emperador, aunque nunca consiguió más apoyos que los de los consejeros imperiales.

Otros dos clérigos se incorporaron al bando de Luis IV. El primero sería el Ministro General de la Orden franciscana, el ya citado eminente teólogo y filósofo Michele da Cesena.

El segundo sería el eminente fraile franciscano William/Guillermo of/de Ockham (Ockham, c. 1285-Munich, 9 de abril de 1349), que sería el representante más destacado del nominalismo (doctrina filosófica por la que todo lo que existe es particular, niega los conceptos universales de manera inmanente y transcendente), quien sería el reformador ideológico del propio emperador. Sus argumentos eran dos y muy claros: a) La descalificación total del absolutismo papal, ya que se oponía a los más evidentes principios evangélicos, y que debería ser limitado por la mediación de los concilios generales; todo ello para que las decisiones conciliares se pudiesen oponer a la arbitrariedad del Papa; b) Y la separación total y clara entre la Iglesia y el Estado, ya que aquella no tiene porque, tener competencias temporales; mientras que el emperador ostenta un poder derivado de Dios Omnipotente, asumido a través del pueblo que se lo otorga, sin la más mínima mediación eclesiástica.

En este momento histórico, Luis IV tiene graves problemas económicos, por lo que se ve obligado a abandonar Italia, en el año de 1330, con la consiguiente caída del antipapa Nicolás V, quien pidió perdón a Juan XXII, a cambio de una pensión honorable. Ahora, el emperador necesitaba al Papa, para que le ayudase contra la agitación güelfa en Alemania. Juan XXII no se dejó conmover, a pesar de que Luis IV le ofreció reconocerlo como Papa, satisfaciendo, además, al Pontífice con que le impusiera una determinada penitencia.

El Papa, inteligente y muy rencoroso como era, no se dio por enterado o aludido, ya que siguió considerando que solo él podía disponer del Imperio, y el emperador no podía ser un protector de herejes. Nunca negoció ningún tipo de cambio sobre esta postura rigurosa, ni incluso cuando le llegó la muerte en diciembre de 1334.

-EMPERADOR LUIS IV DE BAVIERA-

XII.-SIGNIFICADO DEL PONTIFICADO DE JUAN XXII-

La rigurosidad de las convicciones del Papa Juan XXII conllevó que se produjese un estado de guerra continua en Italia; lo que le consumiría las ingentes rentas obtenidas en Aviñón. Su continuado enfrentamiento con el emperador produjo un peligroso estado de constantes críticas populares hacia la teocracia pontificia.

Guillermo de Ockham sería su conspicuo revitalizador, por medio de su denominada como VÍA MODERNA frente a la VÍA ANTIQUA de Tomás de Aquino, con Buenaventura de Bagnoregio (Giovanni di Fidanza. Bagnoregio, 1217 o 1218-Lyon, 15 de julio de 1274. Místico, filósofo y teólogo franciscano. Obispo de Albano y cardenal), y asimismo con Juan Duns Escoto (Ioannes Duns Scotus. Duns/Escocia, 1266-Colonia, 8 de noviembre de 1308. Filósofo, teólogo y franciscano-escolástico. Estudió en Cambridge, Oxford y París).

William of Ockham realizó tres claras consideraciones ideológicas:

1º) El Papa solo puede regir en la Iglesia católica, pastoral y espiritualmente.

2º) El imperio o el poder político está obligado y autorizado a fiscalizar los bienes eclesiásticos.

3º) El poder eclesiástico supremo sería el conciliar.

El Sumo Pontífice Juan XXII puso en verdaderos aprietos doctrinales y sociopolíticos al papado, porque, aunque era un canonista paradigmático, por el contrario, era un teólogo mediocre, y estos parámetros unidos a su habitual vehemencia litúrgica motivó que se llegase a cuestionar su inerrancia.

Desde el año de 1331, Juan XXII defendía, sin ambages, que las almas de los que fallecían en gracia o pasaban previamente al purgatorio pudiesen acceder a la contemplación directa del Todopoderoso, ya que antes del Juicio Final, con la consiguiente resurrección universal todas las almas estarían en un grado de provisionalidad, que era inexplicable para los teólogos de París.

Este punto doctrinal sería la base del juicio sobre la plausible herejía papal, defendido por Guillermo de Ockham, y por causa de ese juicio de valor sería por el que se inhabilitaba a Juan XXII para ser la cabeza rectora de los católicos. Juan XXII fue el Pontífice que enalteció, incluso procesionalmente, la festividad del Corpus Christi. Juan XXII se retractaría antes de morir de su propuesta teológica sobre el Juicio Final.

Su sucesor sería el austero monje cisterciense, Papa Benedicto XII [Cardenal Jacques Fournier. Saverdún, c. 1280-PAPA 197º DESDE 1334 HASTA Aviñón, 25 de abril de 1342], quien pretendió clarificar la cuestión por medio de su bula ‘Benedictus Deus’ del año-1336. Este Papa se opuso frontalmente al nepotismo y a la simonía (compra o venta deliberada de cosas espirituales, como los sacramentos y sacramentales, o temporales inseparablemente anejas a las espirituales, como las prebendas y los beneficios eclesiásticos. Pecado de obtener beneficios o prebendas eclesiásticas a cambio de dinero). La palabra proviene de un samaritano llamado Simón “el Mago”, que cobraba por sus actos públicos de magia, y que convertido al cristianismo pretendió, de Simón Pedro y de Juan “el Evangelista”, que le transmitieran el poder del Espíritu Santo por medio de dinero (“¡Que tu dinero perezca contigo, ya que creíste que el don de Dios se podía comprar por dinero!”. Este nuevo papa sería, asimismo, un preclaro reformador de las órdenes monásticas.

-MARSILIO DE PADUA-

-XIII.-EL DESEO DE REGRESAR A ROMA. BENEDICTO XII-

El papado de Juan XXII fue muy eficaz, centralizado, pero con un alto nivel de corrupción. La elección de Benedicto XII en el cónclave obtuvo el total de los votos del colegio cardenalicio. El nuevo Pontífice estaba muy preparado intelectual y doctrinalmente, ya que era un teólogo brillante. Fue un clérigo volcado a conseguir las relaciones de paz y de negociación, en todo tipo de relaciones humanas.

Además, consideraba que la guerra, salvo en el caso de que fuese una cruzada, no era un recurso aceptable para aquel ‘que calzaba las sandalias del pescador San Pedro’ y, siempre consideró que el fin no justificaba los medios, por lo que era preciso reformar los comportamientos de todos los clérigos y religiosos católicos.

A pesar de ello, el poeta y filólogo, padre del humanismo (busca los modelos de la Antigüedad Clásica y retoma el antiguo humanismo grecorromano), Francesco Petrarca (Arezzo, 20 de julio de 1304-Arquá Petrarca, 19 de julio de 1374), siempre fue su enemigo, y como estaba en contra de que la Curia papal siguiese estando en Aviñón, despechado, no tuvo el más mínimo inconveniente en acusar al nuevo Pontífice de vividor y borracho.

Benedicto XII renunció al cobre de las anatas y condenó, sin paliativos, a los funcionarios papales que aceleraban o ralentizaban la resolución de los expedientes administrativos, en función del dinero mayor o menor con que se les retribuyese esa tramitación, de forma totalmente espuria. No permitía que los prelados estuviesen ausentes de sus diócesis, salvo por causas de fuerza mayor.

Pero, por supuesto, siguió manteniendo una fiscalidad papal centralizada, incluyendo nuevos beneficios en el sistema de reserva papal. El 20% del presupuesto del papado se dedicó, ya, a la ayuda de los más necesitados. Acabó con el denominado como monje giróvago, que era el que vivía de manera errante al margen de su comunidad bien de la mendicidad o de la picaresca; para corregir todo ello promulgó la bula ‘Pastor bonus’, del año-1335.

Con la bula ‘Fulgens sicut stella’, del mismo año, se dedicó a la reforma de los monjes cistercienses, restringiendo la denominada como ‘mesa abacial’, que significaba que el abad cobraba rentas de forma individual; a la par, se dedicó a estimular que los monjes fuesen a estudiar a las universidades. En 1336, se ocupó, ahora, de los benedictinos, por medio de la bula ‘Summi magistro’. En 1339, se dedicaría a la reforma de los canónigos regulares de San Agustín, por medio de la bula ‘Ad decorem’.

En su deseo de control y de modernización de los frailes ya no tuvo tanto acierto, ya que, en el año 1336, se vio obligado a condenar a los fraticelli franciscanos y de forma muy enérgica por medio de la bula ‘Redemptor noster’. Aunque, paradojas de la historia, serían los mayores aliados del papado, los domínicos, quienes se mostrarían más reacios a aceptar las reformas provenientes de Aviñón.

Todos los intentos fueron nulos, ya que la orgullosa Orden de Predicadores nunca aceptó ninguna modificación a su modus operandi. No obstante, como hicieron sus antecesores el nuevo Papa estuvo muy volcado en el apoyo a la política del Reino de Francia, y mantuvo unas tensas relaciones con el emperador. En esta tesitura, los príncipes electores alemanes, ya en el año de 1338, en la llamada ‘DECLARACIÓN DE RHENS’ , que fue donde se proclamó la validez de una elección por mayoría, y que el Rey de Romanos electo asumiera el poder imperial de forma inmediata, sin necesitar para ello de la aprobación del Papa, a la par que proclamaron el origen divino del emperador.

De esta forma se frenaba la intervención de los Sumos Pontífices en el devenir sociopolítico del Imperio. El emperador, por lo tanto, radicalizó ya sus posturas imperiales. En 1337, el nuevo Papa contempla con estupor como es incapaz de impedir el estallido de una guerra abierta entre los Reinos de Francia y de Inglaterra, que sería definida por la historiografía como ‘LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS’ , desde el 24 de mayo de 1337 hasta el 19 de octubre de 1453.

La guerra finalizaría con la derrota inapelable de Inglaterra, que se vio obligada al abandono de las tierras que poseía en Francia, y que los soberanos ingleses habían ido acumulando desde el año 1154, con el ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet “Court-manteau” [Le Mans, 5 de marzo de 1133-REY DE INGLATERRA DESDE 1154, HASTA Chinón, 6 de julio de 1189], que ya era conde de Anjou y duque de Normandía (desde el 25 de octubre de 1154); los ingleses solo se quedarían, pues, con la ciudad portuaria de Calais.

Benedicto XII intentó mediar entre ambas potencias, pero su capacidad negociadora siempre sería poco eficaz y capitidisminuida, ya que sus planteamientos para la resolución del conflicto bélico serían sumamente ingenuos, porque deseaba la paz a toda costa, y de esta forma promover una nueva cruzada que sirviese para derrotar al Islam en Palestina. Falló en ambas cuestiones. Y, entonces, se volcó en el apoyo, sin ambages, a la defensa de la cruzada de la Reconquista hispana, que estaba llevando a cabo el Rey Alfonso XI “el Justiciero” [Salamanca, 13 de agosto de 1311-REY DE CASTILLA Y DE LEÓN, DESDE el 7 de septiembre de 1312, HASTA Gibraltar, 26 de marzo de 1350]; fallecería en el Asedio de Gibraltar de peste negra (peste bubónica. Entre 1347 y 1353. Mataría al 30-60% de los europeos. La causa sería un brote provocado por la bacteria Yersinia pestis), en la noche del 25 al 26 de 1350, fechas que coincidían con el jueves y el viernes santo de la Semana Santa de dicho año. Solo la Reina Margarita Valdemarsdotter I de Dinamarca [Castillo de Søborg, 1353-REINA DE DINAMARCA Y NORUEGA entre 1387 y 1412, y de SUECIA de 1389 a 1412]; sus dominios incluirían, además, Groenlandia, Islas Feroe, Islas Orcadas, y Finlandia que formaba parte de Suecia, también moriría por dicha enfermedad epidémica.

Alfonso XI de Castilla y de León conseguiría una estruendosa victoria frente a los nazaríes granadinos, y a los benimerines norteafricanos, en la batalla del Lago Salado (lunes 30 de octubre de 1340). La ‘Crónica del muy esclarecido príncipe et Rey don Alfonso el Onzeno deste nombre de los reyes que reynaron en Castilla y en León, padre que fue del rey don Pedro’, lo describe así: “Fue el rey don Alfonso non muy grande de cuerpo, mas de buen talante, et de buena fuerza, et rubio et blanco, et venturoso en guerras”.

En dicha batalla participó, asimismo, el Rey Alfonso IV “el Bravo” de Portugal [Lisboa, 8 de febrero de 1291-REY DE PORTUGAL DESDE el 7 de enero de 1325 HASTA Lisboa, 28 de mayo de 1357].

También Benedicto XII estudió, e intentó llevar a cabo, que la estancia de los Papas en Aviñón fuese estable y duradera. Roma era un auténtico y peligroso caos. Además, para agravar más las cosas, en ese momento histórico el dominico Venturino de Bérgamo (Bérgamo, 9 de abril de 1304-Esmirna/Izmir, 28 de marzo de 1346), quien había organizado el 5 de febrero del año-1335 una peregrinación penitencial desde Bérgamo a Roma, seguida con fervor por mucha gente, y en la que se exigía la paz definitiva entre güelfos y gibelinos.

El Papa tomó su lema: ‘Paz. Miseridordia y penitencia’ como una auténtica agresión, y tras someterlo a un interrogatorio de 39 preguntas, decidió suspenderlo (‘De peregrinis’) de la facultad de predicar y de confesar con el subsiguiente exilio a la ciudad francesa de Aubenas durante ocho años, en los que escribió varios tratados espirituales: ‘De Spiritu Sancto’; ‘In Psalterio decacordo’; ‘De humilitate’; ‘De Profectu spirituali’; ‘De remediis contra tentationes spirituales’.

El fraile dominico era: “Una figura demacrada y de palabra seca, fácil y listo, ya sea en latín o en italiano (él sabía francés y un muy poco de alemán. Sus sermones eran de colores terribles, su temperamento era espiritualmente apasionado e intenso, místico audaz, hacía hincapié en lo profético” (‘Vidas Santas’. Peter Bertocchi). Benedicto XII sería el hacedor obvio de las obras del gran palacio papal o ‘Palacio Viejo’ de Aviñón, que presenta un aspecto de una fortaleza muy austera.

-ANTIPAPA NICOLÁS V-

XIV.-EL PAPA CLEMENTE VI-

Tras la muerte del Papa Benedicto XII, en abril de 1342, el Concilio eligió a un nuevo Papa, el 7 de mayo de 1342, qui sibi nomen imposuit Clemente VI [Cardenal Pierre Roger de Beaumont. Maumont/Rosiers d’Engletones. 198º PAPA católico. ENTRE 1342 y Aviñón, 6 de diciembre de 1352], quien era un eximio teólogo benedictino, y gran admirador de Santo Tomás de Aquino.

Afable y dialogante, pero poco austero, y con una elevada tendencia a la preeminencia y suntuosidad de un príncipe secular. Añadió todo un sector de nueva planta, y al que se denominó como ‘Palacio Nuevo’. Su relación con el monarca francés era muy estrecha, ya que era uno de sus consejeros. Por lo tanto, la servidumbre hacia el soberano de Saint-Denis sería casi total y absoluta.

Sus actitudes conectaban más con Juan XXII que con Benedicto XII, ya que era un defensor del nepotismo, aunque su liberalidad económica fue mucho mayor y más peligrosa para la economía papal. El lujo del Aviñón papal entonces fue exorbitante; adquisición urgente de obras de arte, compensación desmedida de favores, compra de fidelidades a precios enormes, y derroche ingente de fastuosidad y de lujo de tal calibre que provocaba un gran escándalo en los fieles católicos.

En una celebración, año de 1343, con la que agasajó al cardenal Aníbal de Ceccano (Annibale Gaetani di Ceccano. Ceccano, c. 1282-Montecassino, 1350. Obispo de Nápoles, 1326-1328, y de Frascati, 1332-1350), se sirvieron 27 platos y vinos de primera calidad, los cuales salían por el caño abierto de fuentes representativas de diversos hechos históricos.

Por lo tanto, cuando en el año de 1348 se produjo una epidemia de ‘Peste Negra o Bubónica’, los fieles católicos consideraron esta pandemia como un castigo de Dios Todopoderoso por los excesos del papado de Clemente VI. No obstante, en este caso el Pontífice distribuyó gran cantidad de fondos de la curia papal entre los que estaban más necesitados, aplicando indulgencias plenarias especiales para los que cuidaban a los enfermos, y oraba por estos cuidadores para que se liberasen de todas las ‘plagas divinas’, que era como se calificaba a los judíos en el Medioevo.

Clemente VI incrementó grandemente la presión fiscal, volviendo a cobrarse las anatas, y la extensión de la reserva de beneficios, siempre a favor del papado. Por todo ello, Clemente VI (1344) escribió con todo orgullo y presunción al Rey Eduardo III de Inglaterra [Windsor, 13 de noviembre de 1312-REY DE INGLATERRA DESDE el 1 de febrero de 1327, HASTA el Palacio de Sheen, 21 de junio de 1377], que todos los oficios y beneficios de las iglesias dependían directamente de la Santa Sede.

Se solía eximir a los obispos de sus responsabilidades pastorales, siempre que el prelado substituto abonase al Papa alguno de los derechos económicos percibidos. Adelantó el Año Santo Romano al año 1350, cuando debería ser cada 100 años, y con ello se conseguía un pingüe beneficio económico, que era obtenido de las indulgencias de los peregrinos. También estaba en contra de que la Sede Apostólica retornase a Roma. En 1348, el Papa compró a la Dinastía angevina de Nápoles la propia urbe de Aviñón.

En este momento histórico, el trono napolitano estaba en manos de una jovencísima soberana llamada Juana I de Anjou-Sicilia [Nápoles, 1326-REINA DE NÁPOLES DESDE 1343, HASTA Aversa/Muro Lucano, 27 de mayo de 1382. También era Reina-titular de Jerusalén y Consorte de Mallorca], que al sentirse amenazada por la rama húngara de la Dinastía de Anjou, concretamente por su primo-hermano el Rey Luis I de Anjou /Lajos/Ludovicus I [Visegrád, 5 de marzo de 1326-REY DE HUNGRÍA Y DE CROACIA DESDE 1342, y de POLONIA DESDE 1370, HASTA Trnava, 10 de septiembre de 1382], huyó para colocarse bajo la protección del Papa Clemente VI; en este momento histórico, es cuando le vende al Pontífice la urbe de Aviñón, en una cuantía dineraria lo bastante importante como para poder armar un ejército, que le permitiese recuperar su trono.

-GUILLERMO DE OCKHAM-

Esta soberana se casó hasta en cuatro ocasiones:

1º) Andrés I de Anjou-Hungría [Aversa, 30 de octubre de 1327-REY DE NÁPOLES Y CONDE DE PROVENZA DESDE 1343 HASTA, Aversa, 1345. Cogido una noche cuando iba de caza, y asesinado por los conspiradores, con el conocimiento de la Reina Juana I, quien no quería compartir el trono].

2º) Luis I de Nápoles [1320. Príncipe de Tarento desde 1346 y REY DE NÁPOLES desde 1352-Moriría en 1362 de Peste Bubónica. Enterrado en la Abadía territorial de Montevergine].

3º) Jaime IV de Mallorca [Perpiñán, 24 de agosto de 1336-REY TITULAR DE MALLORCA ENTRE 1349, HASTA Soria, 20 de enero de 1375. Su muerte fue por heridas de guerra o por envenenamiento].

4º) Otón IV de Brunswick-Grubenhagen (Otón de Tarento. C. 1320-Príncipe de Tarento y conde de Acerra. Duque de Brunswick-Grubenhagen-Foggia, abril de 1399).

Sus descendientes filiales serían:

A.-Carlos Martel de Anjou (25 de diciembre de 1345-10 de mayo de 1348), con su primer esposo.

B.-Catalina de Anjou (1347-1362).

C.-Francisco de Anjou (1349-1362). Estos dos hijos con su segundo marido.

Su hermana sería María de Anjou/de Calabria [Nápoles, 6 de diciembre de 1328-Condesa de Durazzo. Señora de Baux. Condesa de Avelino. Princesa de Acaia. EMPERATRIZ-TITULAR DE CONSTANTINOPLA. Nápoles, 20 de mayo de 1366, de un sobreparto. Enterrada en la Basílica de Santa Clara de Nápoles].

-PAPA BENEDICTO XII-

Aviñón estaría bajo el control y el poder de los Papas hasta la llegada de la Revolución Francesa. La vuelta a Roma era imposible, ya que las luchas callejeras eran continuas, entre las familias aristocráticas de los Colonna y de los Orsini, y la seguridad ciudadana romana era nula. Además, estaba controlando la ciudad de San Pedro un extraño personaje llamado Nicolás Gabrini de Arezzo o Colá di Rienzo (Roma, 1313-Roma, 1354), que se había aupado desde un estrato social muy humilde.

Este personaje era un gran admirador de Petrarca, y lo bastante culto como para llegar a ser nombrado notario papal en Aviñón, y tribuno del pueblo de Roma. Su gobierno se inspiraba en el de la República romana o ‘El Buen Estado’, cuyo autonombramiento se produjo el día de Pentecostés de 1347.

-FRANCESCO PETRARCA-

Ese regreso del o al pasado imperial romano era recordado por los franciscanos como el del anhelado Espíritu Santo, por lo que la mediación eclesial era inútil. El Papa se asustó del cariz que estaban tomando las cosas, y ordenó a la aristocracia romana que hiciese caer a ese esperpento de gobierno.

Colá di Rienzo debió presentarse ante el Papa, que le respetó y no tomó ninguna represalia en su contra, ahora volver a ostentar algún tipo de poder era impensable. Más adelante Dios diría. En la curia papal, el incremento del número de cardenales franceses se incrementó y, asimismo, la política del palacio de Saint-Denis regía inclusive el comportamiento del propio Sumo Pontífice, y sobre todo se había complicado muy mucho la relación con el emperador, quien cuando intentó reconciliarse con la Santa Sede, la inesperada respuesta de Clemente VI sería subrayada en la bula denominada ‘Prolixa retro’, del año 1343, en la cual el Papa Clemente VI instaba a Luis IV a abdicar de manera inmediata, so pena de excomunión; lo que Clemente VI llevaría a efecto tres años más tarde.

Los electores lo aceptaron, ya que el emperador tenía un comportamiento extraño, autoritario, atrabiliario y psicológicamente errático. La elección recayó, entonces, en Carlos I de Luxemburgo [Praga, 14 de mayo de 1316-Nacido como Wenceslao de Bohemia. REY DE BOHEMIA EN 1346, y IV EMPERADOR DE ALEMANIA, DESDE 1355, HASTA Praga, 29 de noviembre de 1378].

-PAPA CLEMENTE VI-

Carlos IV del Sacro Romano Imperio se apresuró a aceptar, ya que tenía formación francesa, y era bien visto por el Papa, por lo que agradecido como estaba al Pontífice realizó todo tipo de promesas a Clemente VI, sobre todo de que defendería los intereses de la Santa Sede en Italia.

No obstante, Carlos IV tenía más palabra que obra, y su primer fracaso se produjo frente al arzobispo Giovanni Visconti de Milán (c. 1290-Señor y arzobispo de Milán en 1341, HASTA Milán, 5 de octubre de 1354), en el intento del control bélico de la capital de la región de Emilia-Romaña, Bolonia.

Por lo tanto, el Pontífice ya no deseó que el emperador atravesase los Alpes, para no complicar más las cosas. El mayor problema político provocado por el afrancesamiento del Papa, sería con Eduardo III de Inglaterra, quien dejaría sentadas las bases para el futuro cisma de Inglaterra, esto ya en el reinado de Enrique VIII Tudor [Palacio de Placentia, 28 de junio de 1491-REY DE INGLATERRA DESDE el 21 de abril de 1509, HASTA Palacio de Whitehall, 28 de enero de 1547].

En este momento histórico el monarca francés es ya Felipe VI de Valois “el Rey encontrado” [Fontainebleau, 17 de noviembre de 1293-REY DE FRANCIA ENTRE el 2 de abril de 1328, HASTA Nogent-le-Roi, 22 de agosto de 1350]. Al que substituiría Juan II “el Bueno” [Le Mans, 26 de abril de 1319- REY DE FRANCIA ENTRE el 22 de agosto de 1350, HASTA Londres, 8 de abril de 1364].

El Papa transfirió ingentes rentas eclesiásticas, algunas sin duda provenientes de Inglaterra, para incrementar las posibilidades armamentísticas del ejército francés. Eduardo III de Inglaterra ordenó, pues, que las directrices papales fuesen prohibidas si iban en contra de los intereses del monarca, corona y pueblo inglés.

-LOS REYES DE INGLATERRA ENRIQUE II Y LEONOR DE AQUITANIA-

Ello impedía el trabajo de los colectores de los diezmos, y la reserva de las anatas cobradas por la Santa Sede.

El parlamento inglés promulgó el ‘Statute of Provisors’, en el año de 1351, que prohibía, taxativamente, los nombramientos de los clérigos realizados por la Curia Papal de Aviñón. Dos años después de la muerte del Sumo Pontífice, otra norma legal inglesa, ‘Statute of Praemunire’, prohibía que se publicase cualquier tipo de norma papal, la cual debería ser primero censurada por el gobierno inglés y, por supuesto, a ningún súbdito católico se le permitía que pudiese apelar a Aviñón sin la expresa autorización de su monarca.

Clemente VI falleció, y de su legado quedaba, sobre todo, el de que las indulgencias eran posibles gracias al tesoro de gracia acumulado en ellas por los méritos de Jesucristo y de sus apóstoles.

La oposición papal le consideró un pésimo ejemplo, que habría contribuido a la condenación eterna de muchas almas, como colaborador necesario del propio Satanás.

-TUMBA DEL REY ENRIQUE II DE INGLATERRA. ABADÍA DE FONTEVRAUD-

XV.-EL PAPA INOCENCIO VI-

Su substituto lo sería por medio de un Cónclave paradójico, que anulaba el absolutismo papal, y establecería unas ‘capitulaciones electorales’, por medio de las cuales los cardenales estaban obligados a participar en la toma de decisiones que fuesen graves, tales como la enajenación eventual de los bienes y propiedades de la Iglesia católica, o el que se pudiesen conceder rentas de la Iglesia a cualquier monarca.

Los cardenales ya exigían un activo protagonismo intelectual y doctrinal, en el gobierno eclesiástico.

El nuevo prelado que calzaría las sandalias del pescador, qui sibi nomen imposuit sería Inocencio VI [Cardenal Étienne Aubert; c. 1282 o 1295, Beyssac/Correze-199º PAPA DE LOS CATÓLICOS, DESDE el 18 de diciembre de 1352, HASTA Aviñón, 12 de septiembre de 1362].

-EL REY ALFONSO XI DE LEÓN Y DE CASTILLA. CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS. BASÍLICA DE ALCALÁ LA REAL. 1410. Jean Froissart-

XVI.-LOS DOS ÚLTIMOS PAPAS DE AVIÑÓN-

A).- SEXTO PAPA: URBANO V [Cardenal Guillaume de Grimoard. Le Pont-de-Montvert, 1310-200º PAPA CATÓLICO, DESDE 28 de septiembre de 1362, HASTA Aviñón, 19 de diciembre de 1370]. Perteneció a la Orden religiosa de San Benito. Estudió Derecho canónico en Montpellier y Civil en Toulouse. Ordenado sacerdote en Marsella. Doctorado en Montpellier en 1342. Vicario-general nombrado (1349) por el obispo de Clermont-Ferrand (Pierre d’Aigrefeuille). Abad de San Germán de Auxerre (de 1352 a 1361. Fundada por Germán de Auxerre en el siglo V), y luego lo será de San Victor de Marsella (Fundada en el siglo V por Saint Jean-Cassien, siglo V).

En el Cónclave, tras la muerte de Inocencio VI, se eligió en primera votación al cardenal Hugues Roger, que era hermano del Papa Clemente VI, quien rechazó dicho nombramiento. El 28 de septiembre, tercera votación, sería elegido el nuevo Papa, ya que, al no ser cardenal, no podía estar presente en el Cónclave. Debió regresar de Nápoles, donde estaba en misión diplomática, para ser ordenado obispo, y luego papa el 6 de noviembre.

Para poder defender al papado de las nacientes herejías, y evitar el nacionalismo exclusivista de los reinos europeos, era preciso volver a Roma y a San Pedro del Vaticano, lo que siempre fue su deseo y su aspiración.

B).- SÉPTIMO PAPA: GREGORIO X I [Cardenal Pierre Roger de Beaufort. Rosiers-d’Egletons, c. 1330-201º PAPA CATÓLICO ENTRE 30 de diciembre de 1370, HASTA Roma, 27 de marzo de 1378]. Era sobrino del Papa Clemente VI. Fue canónigo del capítulo catedralicio de Ruan/Rouen, de Rodez y de París. A los 18 años fue nombrado cardenal-diácono. Su consagración se retrasó hasta el 5 de enero de 1371, ya que al no ser presbítero debió tomar las órdenes, a priori.

Su mayor logro fue conseguir las disputas territoriales existentes entre los reyes: Enrique II Trastámara “el Fratricida o el de las Mercedes” de Castilla y de León [Sevilla, 13 de enero de 1334-REY DE CASTILLA Y DE LEÓN DESDE 1366/1367 HASTA, Santo Domingo de la Calzada, 29 de mayo de 1379], Pedro IV de Aragón “el Ceremonioso” [Balaguer, 5 de septiembre de 1319-REY DE ARAGÓN DESDE 1336 HASTA, Barcelona, 5 de enero de 1387] y Carlos II de Navarra “el Malo” [Evreux, 10 de octubre de 1332-REY DE NAVARRA DESDE el 6 de octubre de 1349 HASTA Pamplona, 1 de enero de 1387].

La crisis en Italia no se resuelve, porque los prelados franceses actúan como regidores de las ciudades. El problema es mayor, si cabe, en la región de la Toscana, y en su capital Florencia sus ciudadanos se van a aliar con Bernabé Visconti (Milán, 1323-SEÑOR DE MILÁN de 1349 a 1385. Asesinado con veneno en la cárcel de Trezzo sull’Adda, 19 de diciembre de 1385) en el año 1375, provocando tumultos continuados en los territorios papales, lo que conlleva que los jefes militares y prelados extranjeros sean expulsados de la capital; al frente de Florencia se nombra a ocho magistrados denominados por el pueblo como los ‘OCHO SANTOS DEL PUEBLO DE DIOS’ (Guerra entre 1375 y 1378).

El Pontífice pone a Florencia bajo interdictum, siendo los florentinos denominados como enemigos del Papa y de la Iglesia católica. El Papa moviliza a mercenarios ingleses, que realizan una masacre de más de cuatro mil ciudadanos, saqueando palacios y conventos. Los toscanos envían a Santa Catalina de Siena (Catalina di Jacopo di Benincasa. Siena, 25 de marzo de 1347-Roma, 29 de abril de 1380) como intermediaria ante Gregorio XI. Toda esta catástrofe conllevará que el Santo Padre decida retornar a Roma, el 17 de enero de 1377, aunque su vuelta definitiva lo será ya para el 7 de noviembre de 1377.

ESTE PAPA ACTÚO CON MANO DURA CONTRA LOS HEREJES DE SU ÉPOCA:

1ª) Condenó a los TURLUPINES (Hermanos del Espíritu Libre) en 1372, quienes propugnaban la absoluta pobreza, rechazando todo tipo de vestiduras, lo que era una especie de nudismo. Su líder Jeanne Daubenton (París, 1337-1372) sería quemada en la hoguera en París.

2ª) Por medio de cinco bulas rechazaría la reforma doctrinal de John Wycliff (Johannes Vuyclevum. Hipswell, 31 de diciembre de 1384-Lutterworth, 31 de diciembre de 1384), el 22 de mayo de 1377. En las profecías de San Malaquías de Armagh (Máel Máedoc Ua Morgair.Armagh, 1094-Abadía de Claraval/Clairvaux, 2 de noviembre de 1148. Obispo de Down. Obispo de Connor. Arzobispo católico de Armagh. Orden de San Benito) lo califican como ‘Novus de virgine forti’.

-CORONACIÓN DEL PAPA GREGORIO XI-

-CURRICULUM VITAE-

-Del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”. (CSIC).

-Del Ateneo de Valladolid (Creación año-1872).

-Del Instituto de Estudios Gerundenses (CSIC).

-De la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense (CSIC).

-Del Círculo Cultural Péndulo de Baza (UNESCO).

-Del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (CSIC).

-Del Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” (CSIC).

-Del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (CSIC).

-Del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CSIC).

-De la Asociación Cultural Héroes de Cavite (2024).

-Del Ateneo Jovellanos (Creación año-1953).

-De la Sociedad Española de Estudios Clásicos (CSIC).

-De la Sociedad Española de Estudios Medievales (CSIC).

-Del Instituto de Estudios Bercianos (CECEL/CSIC).

-De la Asociación Gaxarte, Luanco-Gozón.

-De la Asociación Cultural Proculto, Toro-Zamora.

-De la Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia. La Coruña.

-De la Asociación Cultural Arte, Arqueología e Historia de Córdoba.

-De la Asociación Cultural Arte, Arqueología e Historia de Bujalance-Córdoba.

-Historiador -Colaborador de la Fundación Gustavo Bueno-Oviedo.

-Del Centro de Estudios Merindad de Tudela.

-Del Centro de Estudios Linarenses-Linares/Jaén.

-De la Asociación Cultural Placentina “Pedro de Trejo”-Plasencia/Cáceres.

-De la Asociación Cultural San Bartolomé de San Martín del Rey Aurelio-Sotrondio/Asturias.

-De la Asociación Cultural Rey Ordoño I-Villamejil/La Cepeda/León.

-De la Asociación de Amigos del Museo Marítimo de Asturias-Luanco.

-De la Asociación Cultural “Raíces Lacianiegas”-Villablino/León.

-Médico-Geriatra en Larrañaga/Domusvi

–Historiador-Diplomado en Estudios Avanzados de Historia Antigua y Medieval y Médico-Familia de Atención Primaria.

-Vicepresidente del I Concurso de Trabajos Cortos de Investigación en Historia de la Medicina en Asturias. Colegio de Médicos de Asturias.

-Médico-Valorador de Discapacidades y Daños Corporales del Colegio de Médicos de Asturias.

-374 Críticas Literarias/Ensayo en “Todo Literatura”. Madrid.

-41 Trabajos-Ensayos-Curriculares de Historia en “La Gaceta de Almería”.

-49 (2023) Trabajos publicados en Dialnet.

-35 (2023) Trabajos/Libros publicados en Regesta Imperii /Universidad de Maguncia/Mainz.

-240 Trabajos de HISTORIA publicados.

-41 Biografías de Músicos de Música-Académica/Culta publicadas.

-127 Conferencias impartidas sobre Historia.

-LIBROS PUBLICADOS-

1.-EL GRAN REY ALFONSO VIII DE CASTILLA, “EL DE LAS NAVAS DE TOLOSA”. Editorial Alderabán. 2012. Cuenca.

2.-BREVE HISTORIA DE FERNANDO “EL CATÓLICO”. Editorial Nowtilus. 2013. Madrid.

3.-EL REY ALFONSO X “EL SABIO” DE LEÓN Y DE CASTILLA. SU VIDA Y SU ÉPOCA. Editorial El Lobo Sapiens. 2017. León.

4.-EL REY ALFONSO VII “EL EMPERADOR” DE LEÓN. Editorial Cultural Norte. 2018. León.

5.-URRACA I DE LEÓN. PRIMERA REINA Y EMPERATRIZ DE EUROPA. Editorial El Lobo Sapiens. 2020. León.

6.-EL REY RAMIRO II “EL GRANDE” DE LEÓN. EL “INVICTO” DE SIMANCAS. Editorial Alderabán. 2021. Cuenca.

7.-LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA. UN MITO HISTÓRICO. Editorial Alderabán. 2023. Cuenca.