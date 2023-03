Temporada alta en la Oficina de Correos

El próximo 3 de abril se abre el plazo para que los ciudadanos soliciten la opción de utilizar el servicio de correos para votar en las elecciones municipales del 28 de Mayo, para muchos mojaqueros y mojaqueras este es el día grande de las elecciones, el día en que se les indica que tienen que votar.

Con esta práctica que en un principio debería suponer una comodidad o un servicio extra a los vecinos, que por razones de peso no pudieran acudir a las urnas o se encontrasen fuera en el día de las elecciones, los vecinos de Mojácar hemos sufrido los momentos mas bochornosos y tristes de nuestra democracia local.

Hemos leído en la prensa como se usaban prácticas mafiosas con vecinos para conseguir ese tipo de votos, hemos conocido en el rumor del pueblo en todo momento cual era la cotización de estos votos, que eran los únicos que se remuneraban ya que el propio voto había que entregarlo a la persona adecuada como recibo del pago. Hemos escuchado historias de familias enteras tanto de nacidos aquí, como de venidos desde otros países, que ofertaban lotes de votos, y como, los precios subían si eras capaz de aguantar al último momento, siempre según la rumorología, lo cual no es prueba delante de un juez, pero como cuenta el dicho: En los pueblos todo se sabe.

Hemos visto a miembros del gobierno de Mojácar pasar a dar explicaciones de sus actos ante la justicia por estos ansiados votos del correo. Hemos visto recuentos en el colegio electoral que como pasa ahora con los goles revisados por el VAR, no se celebraban victorias hasta contar los votos del correo, porque significaban los números para el logro de varios escaños municipales, cifras desorbitadas que llegaron en momentos a llamar la atención de la prensa nacional.

No creáis que el viaje de un voto por correo en Mojácar es un viaje largo, un trayecto internacional con vuelos y escalas, que va, ese no es el caso, aunque alguno habrá. Los votos por correo en Mojácar suelen realizar trayectos cortos, viajan en coche particular hasta pueblos cercanos como Garrucha y de allí el servicio postal los devuelve en su amarilla furgoneta, a la oficina de Mojácar, una cosa corta, no necesitan ni Biodramina.

Tampoco te hacen salir de casa para ir a un buzón, los profesionales políticos del voto por correo como si fueran repartidores de Globo, cuentan con un servicio a domicilio, que les da la privacidad deseada a ambas partes. Como veis todo muy sucio, pero eso sí, muy cómodo.

El tramitador de votos por correo, no es una profesión con mucha demanda, pues no se necesitan demasiadas personas para realizar la tarea, es una labor con un alto grado de temporalidad, durante el mes y medio que dura el plazo para votar por correo, ya hemos visto según la prensa de la zona como con pocas personas, se pueden llevar muchos sobres a una o varias oficinas de correo cercanas. Eso si se exige para este trabajo un alto nivel de persuasión y un bajo nivel de ética.

Estos métodos que todo el mundo en la calle te puede contar, con un conocimiento total, resulta que al quedar siempre sin castigo, nunca dejaron de existir, unas campañas tras otras, las mismas historias y comentarios han recorrido las calles de Mojácar, llegando a naturalizarse.

Espero que el ver tan cerca el yugo de la justicia en varias ocasiones por presuntos delitos electorales, haga reconsiderar su forma de actuar, a varios protagonistas de estos escándalos, que siguen en sus mismos puestos, y podamos por una vez tener unas elecciones limpias, sin rumores de corrupción, de compra de votos, sin denuncias y noticias de una democracia mancillada.

Sería maravilloso que fueran sus propias conciencias lo que les apartaran de esta forma de proceder, pero seamos realistas y apelemos al miedo a verse en prisión o a multas e inhabilitaciones, como método de parar al delincuente político.

Puede ser que ocurra, puede ser que te toquen a la puerta y te digan rellena este papelito, que a partir de junio vas a trabajar o que incluso te pregunten ¿Como andas de dinero? Esto ya casi no nos parece ni noticia, casi ni nos escandaliza, pero seguro que nadie va a tocarte a la puerta y te va a ofrecer dignidad por tu voto por correo, porque ese que te compra el voto dignidad no trae.

Tenemos que estar atentos todos pues la corrupción electoral es una manzana roja y lustrosa, y te puede tentar, igual da que seas, una alcaldesa, una secretaria del la alcaldía o un concejal de turismo, cualquiera se puede pasar al lado oscuro de la corrupción. Esperemos que todo sea limpio y democrático esta vez, y si no es así, os recuerdo algo que hace responsables a todos los vecinos, tan corrupto es quien vende un voto como quien lo compra y no existirían corruptos si nadie se dejara corromper.