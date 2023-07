Camino

desnudez por la calle

necesito algo que me

proteja

De Ti

Un grito , desnudez

Fe, un recuerdo

Estoy pensando en ti en mi

pides que borre mis tatuajes

Bajo esta luna

Mi piel

Es por mi es por ti

Dame un si

Amanezco en soledad

Camino a ciegas

La noche es peor

Es por Ti es por mi

No obstante

Organice mis Ideas, principios, he quedado en una playa nudista

He cuarteado mi olvido al sol

Mis amigos enmudecen

Voy a encontrar un camino limpio

Sin dolor

Es por ti es por mi

Por los Dos.

Percibo tu luz tu inmenso calor, tu risa pliega mi cuerpo, se quiebra el hielo finalmente, se que eres

Tu.