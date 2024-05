Solazo Fest ‘prende la mecha’ de su edición más espectacular con una jornada de baile y Fiesta Bresh

Estela Trujillo, La Zowi, Camin y Miriam Amat brillan en una primera sesión dedicada sobre todo al público más joven, artistas locales y djs

El Recinto de Conciertos del Ferial recibió en la jornada de viernes el primero de los tres asaltos de la cuarta edición de Solazo Fest, la cita musical y de ocio que se ha convertido en un espectacular acto de celebración de la primavera. Lo hizo además con un cartel que equilibró las oportunidades a artistas locales, como los mejores djs del momento, artistas emergentes con sólido presente y mejor futuro, como Estela Trujillo o La Zowi, para cerrar por todo lo alto con la internacional Fiesta Bresh, una marca y modelo que ha dado la vuelta a todo el mundo con ‘franquicias’ desde Nueva York a Buenos Aires, de París a Londres.

Solazo Fest, el festival de primavera creado por Kuver Producciones y enmarcado en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de Costa de Almería y Diputación, abrió sus puertas a la una del mediodía para recibir a Apls Music y La Coupe, que hicieron las delicias de los más ‘madrugadores’ y todas las personas que no quieren perderse ni un minuto de la experiencia Solazo, que se ha convertido en tiempo record en el festival diurno más importante del año y que combina la música y el ocio, con más actividades lúdicas, gastronomía, zona de recreo (Solazoland) y un recinto cuidado hasta el último detalle, así como zona de descanso con un formato de festival de día, que empezará a mediodía y está pensado para todas las edades.

Btriz, Als, Chimeno, Miriam Amat y Camin regaron la tarde de los sonidos más actuales, para entrar en la noche con Estela Trujillo y su fusión entre el flamenco y el pop regada con pinceladas del género urbano, y la hispano francesa La Zowi, que conquistó con su mezcla de trap, reggaetón y música urbana. Las dos artistas triunfaron como previo de la celebrada Fiesta Bresh. Hay que recordar que Solazo también cuenta entre sus numerosas alternativas con un segundo escenario, por donde pasaron ayer Marcos Jenner, Javi García, Armando Buendía, Salvi Fernández, Chus y Dani Berenguel y Jorge Puere.

Una buena primera ‘piedra de toque’ para la llegada de los dos días grandes de Solazo Fest, este sábado y domingo, con Rels B, Camela, Juan Magán, Chanel, Abraham Mateo, King África, David Civera, Las Ketchup, Vicco, Rebeca y los mejores remember de los noventa entre otros muchos.

Además, hay que recordar el componente solidario de esta edición, de la mano de MAAVi Foundation, la fundación de Kimitec. Además de una entrada solidaria hay una MAAViTruck, en la zona de restauración, donde se podrá colaborar con la causa y con cada consumición de una MAAVi Burger se entregará una chapa conmemorativa con mensajes divertidos como “…¿Qué me has dado? sin tus patatas no me habría enamorado” o “en la MAAViTruck hay una cola que tela, pero…ven con quien quieras”, parafraseando a Camela y Vicco.

Solazo Fest es una iniciativa que forma parte de la programación de la ‘Primavera Cultural’ del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y cuenta con la organización de Kuver Producciones, empresa almeriense que posee la experiencia de haber organizado todas las fiestas de la primavera de Almería la última década, y la colaboración de Costa de Almería y Diputación Provincial.