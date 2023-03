Siria: inminente crisis de nutrición infantil cuando se cumplen 12 años del conflicto

El testimonio de Israa (Alepo): “Siento que hay esperanza cuando miro a mis hijas, y a la vez, me dan mucha pena. No han tenido infancia”. Vídeo, audio y fotografías: https://bit.ly/3YKu3Nx

: una imagen por cada año de guerra: https://uni.cf/3Foy57w Recursos generales: https://uni.cf/42e7Fis DAMASCO/AMÁN– Doce años de conflicto, y los recientes y mortíferos terremotos, han dejado a los niños de Siria ante un mayor riesgo de desnutrición, ha advertido hoy UNICEF. Cuando el conflicto en Siria entra en su décimo tercer año este 15 de marzo, las hostilidades continúan incesantemente en varias zonas del país, especialmente en el noroeste. Las graves violaciones de los derechos de los niños continúan. Desde el comienzo del conflicto, cerca de 13.000 niños y niñas en Siria han muerto o resultado heridos, según datos de Naciones Unidas. Los niños siguen viviendo con el miedo a ataques y desplazamientos, y los niveles de desnutrición están aumentando. Según las estimaciones, más de 609.900 niños y niñas menores de cinco años de Siria sufren un retraso en su crecimiento. Este retraso es el resultado de la desnutrición crónica y causa a los niños daños físicos y mentales irreversibles, por lo que impacta en su capacidad de aprender, su productividad y en los ingresos que recibirán en su vida adulta. También está aumentando entre los niños la desnutrición aguda. El número de niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda grave aumentó un 48% de 2021 a 2022. Cuando un niño sufre desnutrición aguda su sistema inmunitario se debilita, y tiene once veces más probabilidades de morir que un niño bien nutrido. Los altísimos precios y los ingresos insuficientes hacen que millones de familias estén luchando por llegar a fin de mes, en medio de una crisis económica sin precedentes. Cerca del 90% de la población en Siria vive en la pobreza. Esto impacta de manera negativa en la dieta y nutrición de los niños. A principios de 2023, antes de los mortíferos terremotos que se produjeron en Siria el pasado 6 de febrero, más de 3,75 millones de niños necesitaban asistencia nutricional en el país, y 7 millones de niños requerían ayuda humanitaria urgente. “Los niños de Siria no pueden esperar más. Tras años de conflicto, y ahora los dos catastróficos terremotos, los futuros de millones de niños penden de un hilo”, asegura la directora regional de UNICEF para Oriente Medio y África del Norte, Adele Khodr. “Es nuestra responsabilidad colectiva reiterar a estos niños que su futuro es también nuestra prioridad”. Los terremotos destrozaron hogares familiares y dejaron a muchos niños con miedo a volver a casa ante la continuidad de las réplicas. Muchas familias están ahora desplazadas y viven en condiciones incómodas en refugios temporales y campos. Antes de los terremotos, 6,81 millones de niños en Siria necesitaban servicios básicos de salud. La mitad del sistema de atención sanitaria primaria no funcionaba, y esto forzaba a las familias a retrasar la atención sanitaria o a emprender largos viajes si podían permitírselo. Se estima que solo quedan 20.000 médicos en Siria. El reciente brote de cólera y el impacto de los terremotos están ejerciendo una presión adicional sobre los ya saturados servicios de salud pública y la asistencia sanitaria en el país. Se prevé que en 2023 empeore aún más el acceso a los servicios esenciales de salud y nutrición. «Debemos responder a las necesidades de los niños dondequiera que se encuentren en Siria y apoyar los sistemas que sustentan los servicios esenciales que tan desesperadamente necesitan», ha manifestado Khodr. En toda Siria, al tiempo que invierte en la detección precoz de la desnutrición, UNICEF trabaja con sus aliados para prestar y ampliar los programas de tratamiento vitales para los niños que sufren desnutrición aguda grave. También se prestan servicios de nutrición preventiva, como suplementos de micronutrientes, seguimiento del crecimiento y asesoramiento, y apoyo a la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada a cada edad. UNICEF también proporciona servicios y suministros sanitarios esenciales, acceso a agua potable y a un buen saneamiento para dar a más niños y niñas la oportunidad de sobrevivir. Incluso antes de los terremotos, el llamamiento de Acción Humanitaria para la Infancia 2023 de UNICEF en Siria sufría una importante falta de fondos, con tan solo una parte garantizada de los 328,5 millones de dólares (en torno a 306 millones de euros) que se necesitan. Con la presión añadida de los terremotos, la situación se ha vuelto aún más urgente. Se necesitan 172,7 millones de dólares (unos 160,8 millones de euros) para atender a 5,4 millones de personas (incluidos 2,6 millones de niños) afectadas por el terremoto y proporcionarles asistencia vital inmediata en Siria. Nota: Todos los datos citados en esta nota de prensa son anteriores a los terremotos de febrero de 2023.

En 2022, el número de niños con desnutrición aguda moderada aumentó un 55%.

La desnutrición materna oscila entre el 11% en el noroeste de Siria y zonas de Damasco y el 25% en el noreste del país.

Antes de los terremotos, casi dos tercios de las plantas de tratamiento de agua, la mitad de las estaciones de bombeo y un tercio de las torres de agua de toda Siria estaban dañadas debido al conflicto.

Casi la mitad de la población depende de fuentes de agua alternativas y a menudo inseguras para cubrir o complementar sus necesidades de agua.

Al menos el 70% de las aguas residuales vertidas no es tratado.

Se han notificado más de 84.600 casos sospechosos de cólera desde que se declaró un brote de esta enfermedad en Siria en septiembre de 2022. Los niños desnutridos con sistemas inmunitarios debilitados son más propensos a contraer el cólera.

Se prevén más de 39.000 nuevos casos sospechosos de cólera en los próximos seis meses de 2023, lo que pone en riesgo al menos a 3 millones de personas, que necesitarán intervenciones de prevención para salvar sus vidas.