He tomado la decisión de no volver a hablar más en público sobre alquimia operativa de laboratorio para evitar problemas legales tras la detención del lama murciano alquimista:

Su caso no tiene nada que ver con el mío, puesto que yo no trabajo con mercurio porque es muy tóxico, y yo no vendo nada ni hago negocio con ello porque es algo estrictamente personal.

Pero está visto que cuando emprendes un camino de ascensión buscarán excusas legales para jorobarte.

Por algo todos los alquimistas de la historia han sido reservados. En boca cerrada no entran moscas. Una iniciación es algo estrictamente personal, de boca a oído.

Incluso las hierbas legales están tratando de prohibirlas en Europa. Se mantienen gracias a Alemania donde la tradición naturópata está muy arraigada, pero en Francia prohibieron las clínicas del mar.

Incluso tengo dudas si pedir que me borren los vídeos en donde he dado instrucciones de alquimia operativa.

Hay que cubrirse las espaldas porque no está el horno para bollos.

Precisamente no doy nombres propios en mis vídeos para evitar querellas.

Podremos hablar con más libertad cuando cambien las tornas.