Según la física, la desintegración nuclear es la transformación de un núcleo atómico, acompañada por la emisión de fotones. Ahora estamos pasando de la fisión a la fusión nuclear. Es la energía de las estrellas.

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pasan por una crisis que les cambia la vida sólo para salir del otro lado más fuertes y en paz consigo mismas, mientras que otras se desmoronan y luchan por seguir adelante? Según Dabrowski, cuando ocurre una tragedia y se barre nuestro sentido previo de identidad como hojas por la brisa, es cuando alcanzamos nuestro mayor potencial de crecimiento. Sería como pasar de la fisión a la fusión nuclear, es decir, de la separación a la unión.

“Solve et Coagula” es una expresión en latín que se traduce como “disolver y coagular”. Esta frase se asocia comúnmente con la alquimia y tiene un significado simbólico y filosófico. ‘Solve’ se refiere a la etapa de disolución, donde se descomponen o se separan los elementos. Por otro lado, ‘coagula’ se refiere a la etapa de coagulación, donde se vuelven a unir y se transforman las sustancias disueltas en una nueva forma mejorada y perfeccionada.

La frase “solve et coagula” representa el proceso alquímico de transformación y transmutación, tanto a nivel material como espiritual. En un sentido más amplio, se utiliza para expresar la idea de descomponer y reconstruir, de romper algo para luego volver a unirlo en una forma superior o más pura. Esta idea también se puede aplicar en términos de comprensión, crecimiento personal o cambio espiritual.

CRISIS SISTÉMICA

Todos los sistemas se están desintegrando porque ya no pueden mantener la frecuencia. Esto se aplica tanto a todos los individuos como al conjunto mayor según Judith Kusel. Es el regreso a la simplicidad. Los viejos sistemas complicados y obsoletos serán sustituidos por comunidades, que operan como células, dentro del cuerpo mayor de la nueva era dorada, a medida que se levantan los templos de luz y se anclan en los consejos universales.

El cambio se está intensificando, y con él, las almas simplemente ya no querrán tener guerras, disputas ni peleas, y más bien encontrarán cualquier cosa que unifique, reúna y una, ya que la antigua separación y dualidad en verdad no existen, y sólo la desempeñan aquellos que todavía se aferran a lo viejo. Esto no es la caída del imperio romano sino su transformación.

Muchos están siendo desafiados, ya que se está quitando mucho de lo viejo, que finalmente necesita ser abandonado por completo. Los viejos sistemas, las viejas formas de vivir, de relacionarse y de operar, simplemente comenzarán a desmoronarse y disolverse. Cuanto más intentemos arreglar las cosas, más se romperán.

Aquí es necesario hacer un trabajo interno, esa liberación final y luego una entrega profunda para que la voluntad de uno esté alineada con la voluntad universal mayor, mientras el gran plan maestro está en proceso de desarrollo en formas mucho mayores de las que podemos imaginar ahora. Recuerde, no es sólo la tierra la que está ascendiendo, sino todo el sistema solar, la galaxia y el universo, y todo va por buen camino a pesar de las apariencias engañosas.

TRANSFORMACIÓN

El mundo tal como lo conocemos está al borde de una transformación tan profunda que reescribirá el tejido mismo de nuestra sociedad. Pero no se trata sólo de una liberación financiera. Este cambio significa un cambio hacia una conciencia superior donde prevalecerán la unidad y la solidaridad. Estamos pasando de un mundo de deuda y esclavitud a otro de libertad y soberanía.

Estamos en la cúspide de una nueva era, en la que se desmontan y se transforman las estructuras que han gobernado nuestra vida durante mucho tiempo. Es una reforma social, donde el cuidado y la compasión no son sólo palabras de moda, sino la piedra angular de nuestra nueva realidad.

Están atravesando una revisión radical todas las industrias, desde las finanzas hasta la educación, desde el gobierno hasta la tecnología. No sólo estamos evolucionando. Estamos saltando a una nueva dimensión: una era dorada que promete prosperidad para todos.

Imagina un mundo donde se sustituyan las limitaciones de nuestra internet actual por el potencial ilimitado de una internet cuántica. Un mundo donde nuestros sistemas financieros ya no estén atados a prácticas obsoletas, sino que sean liberados por una moneda respaldada por un valor tangible. Esto no es sólo un cambio; es una revolución. El cambio a un sistema de conciencia de realidad cuántica significa el amanecer de una nueva era para la humanidad y la Tierra. Es una transición de un mundo limitado a otro mundo repleto de posibilidades.

Se decretó ese plan maestro hace eones, y ahora está operativo hasta el final. Alfa y omega fusionándose en uno. Ya no existe el viejo experimento y no es válido. Ahora es el regreso sagrado a la unidad y armonía entre el divino masculino y el divino femenino, ya que ambos están igualmente potenciados, y el divino masculino está completamente en sintonía con su propio lado femenino, y viceversa. Ambos realzan en armonía maravillosamente.

OPINIONES

¿Estás listo para lo que está por venir? pregunta Mr. Pool .- No queda mucho tiempo: el mundo como lo conoces está a punto de cambiar para siempre. Sigue el color verde. Te llevarán a la prosperidad. Sigue la luz azul. Te llevará a una avalancha. https://t.me/MrPool_Q https://t.me/MrPool_Q/804

Jan Halper-Hayes y Charlie Ward dicen que “lo mejor está por venir”.- Estamos en los últimos tiempos de esta fase y todos pueden sentir cambios importantes. Las frecuencias de la luz están aumentando en la tierra y en nosotros. Es un momento emocionante para estar vivo. En la nochebuena de 1963, lanzaron el plan para salvar el mundo. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/12/17/kat-update-jan- halper-hayes-and-charlie-ward- the-best-is-truly-to-come/

SIMULACIÓN

Una nueva ley de la física respalda la idea de que vivimos en una simulación por ordenador.- Un físico de la Universidad de Portsmouth ha explorado si una nueva ley de la física podría respaldar la teoría tan debatida de que somos simplemente personajes en un mundo virtual avanzado. La hipótesis de un universo simulado propone que lo que experimentan los seres humanos es una realidad artificial, muy parecida a una simulación por ordenador, en la que ellos mismos son constructos. http://www.rumormill.news/ 230609

Según David Ike, la Tierra es una simulación. El darse cuenta de que vivimos en una simulación debe cambiar nuestra perspectiva y prioridades. Nuestra chispa divina está atrapada en una simulación de realidad virtual alimentada por un mundo que hemos llegado a creer como real. Nuestro cuerpo es como un casco de realidad virtual, guantes y audífonos que decodifican información alimentada a nuestros sentidos por el ordenador de inteligencia artificial que ejecuta una simulación desde los niveles astrales inferiores. Fuera de esta simulación está la realidad primaria, incluida la tierra primaria, la Fuente, todo lo que es. Cuando muere nuestro cuerpo, nuestra conciencia es engañada y reencarna una y otra vez en la simulación de este planeta loco, en un ciclo eterno como una lavadora que nunca se detiene. Se borra nuestro recuerdo de vidas pasadas para evitar que nos demos cuenta de que estamos en una máquina de reciclaje. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/12/17/scanning-the- earth-simulation/

AMÉRICAS

Violento temporal de viento y lluvia avanza en Argentina dejando destrozos y heridos. La tormenta sacudió en la madrugada de este domingo la provincia de Buenos Aires. https://actualidad.rt.com/ actualidad/492720-temporal- viento-lluvia-argentina- destrozos-heridos

Colapsa en Buenos Aires la icónica escultura Floralis Genérica a causa del temporal.- La tormenta provocó desperfectos en vías públicas y provocó cortes de luz en la capital argentina y otras localidades. https://actualidad.rt.com/ actualidad/492739-colapsa- buenos-aires-iconica- escultura-temporal

Una curandera con jeans ajustados está sanando a la gente en Rosario (Argentina) donde se han presentado veinte mil personas a la semana según The Washington Post . Hace unos ocho años, en un pequeño grupo de oración católica, Bergonzi , una costurera con cinco hijos y una nieta, se dio cuenta de que tenía un don divino. Miles vinieron rogando un milagro. https://www.msn.com/en-us/ news/world/a-faith-healer-in- skinny-jeans-is-bringing- catholics-back-to-mass/ar- AA1lyaTP

Chile somete a plebiscito un nuevo borrador constitucional para sustituir la carta magna de Pinochet . https://sputniknews.lat/ 20231217/chile-somete-a- plebiscito-nuevo-borrador- constitucional-para-sustituir- la-carta-magna-de-pinochet- 1146661103.html

Más de treinta bomberos luchan contra un gran incendio en un depósito de llantas en Perú . https://actualidad.rt.com/ video/492742-30-bomberos- luchan-combatir-gran-incendio- peru

China revela tecnología secreta para entrenar a sus tropas en combates en la órbita terrestre.- Más de cuatrocientos cadetes militares chinos participaron en una competición de dos meses de duración con simulacros de batallas futuristas con uso de armas avanzadas. https://actualidad.rt.com/ actualidad/492684-china- revela-tecnologia-secreta- simulacros-militares-orbita

