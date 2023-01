Señales Positivas

Se levantará el velo

2023 podría ser el año

Nadie sabe la fecha exacta

Tienen toda la información

Se espera el momento perfecto

Destitución de líderes mundiales

El mayor cambio de todos los tiempos

Miles de españoles protestan en Madrid

Bloqueo temporal de Cajamar en España

Año nuevo chino con una culebra dorada

Naves ET en órbita alrededor de la Tierra

Los buenos permiten que los malos se destruyan

Charlie Ward rectificó para despistar a los malos

Una señal es una marca, una huella, una muestra, un vestigio, un resto de algo, un síntoma, una sospecha y un indicio. Una señal es una prueba que demuestra que algo está sucediendo, un indicio o muestra inmaterial de algo, un rasgo o nota que hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras, un vestigio o impresión que queda de algo, por donde se viene en conocimiento de ello, o un prodigio o cosa extraordinaria y fuera del orden natural. Positivo significa cierto, efectivo, verdadero y que no ofrece duda. Una obra de positivo mérito que implica la existencia o presencia de algo útil, práctico o beneficioso.

Según Peter B. Meyer, el 2023 podría ser el año de nuestra liberación de la esclavitud de la deuda. Entre bastidores, ya llevamos mucho camino recorrido hacia este objetivo. Confía en el plan, sigue diciendo “tenemos toda la información y nuestra coalición se permite el lujo de esperar el momento perfecto para asestar el golpe mortal al lado oscuro.”

No es de extrañar que los inicuos estén en pánico. El mundo está en el umbral de la paz permanente. Se trata de una hazaña de altísimo calibre realizada con la ayuda de nuestros hermanos cósmicos. Todas las fuerzas regresan a su puerto de origen.

¿Llegará esta extraordinaria noticia a los grandes titulares de los medios de comunicación? Claro que no. El lado oscuro controla todavía los medios y están desesperados por evitar que la gente sepa la verdad. Por lo tanto, tenemos buenas razones para esperar un próspero y saludable año nuevo 2023. Por primera vez, viviremos realmente como habitantes libres del planeta Tierra para desarrollarnos como pretendía nuestro Creador. Sin guerras, hambre, pobreza ni miseria. Los durmientes que aún no saben nada se pueden despertar y no entender nada de esto.

Todos los que están encarnados aquí y ahora están teniendo su última experiencia en la dualidad. Esta existencia determinará quién irá a la nueva Tierra 5-D, es decir, al nuevo ciclo, que ya no es de reconciliación y pruebas. Desaparecerán aquellos que aún no estén en la frecuencia necesaria y tendrán que rehacer sus lecciones en otro planeta tridimensional del Universo.

Este intercambio de almas en la Tierra lleva décadas produciéndose. El alma que no esté en la frecuencia deseada no se reencarnará en el planeta Tierra. Ningún alma exiliada puede quedarse aquí, así que esos toman otro destino de viaje.

Hay miles de naves ETs en la atmósfera alrededor de la Tierra, que reciben estas almas. Al recibirlas, se les informa de que aún no están en la frecuencia necesaria para heredar la nueva Tierra. Confortados por espíritus que les ayudan desinteresadamente, son guiados hacia lo que les espera. Entonces sabrán que abandonarán la Tierra para completar el aprendizaje en otros planetas de prueba y reconciliación. Después de recibirlos en las naves espaciales, como ya están desencarnados, serán llevados al astral de su nuevo planeta. No se reencarnarán inmediatamente como se cree. A esto le precede un proceso de adaptación energética.

CAMBIO DE LÍDERES

Veremos más claramente en este año 2023 la destitución de la mayoría de los líderes mundiales, precisamente esa parte híbrida reptil que forma parte de la Matrix del lado oscuro dominante. La voluntad de limpieza, como ya se ha dicho, está ya en su fase final. Dejará de existir todo lo que no tenga una frecuencia de luz. Se levantará el velo que mantiene nuestras almas cautivas en este planeta, a través del proceso de reencarnación, con el fin de liberar a la humanidad, y evolucionar como el Creador pretendía de nosotros. Se dispondrá de tecnología exótica que arreglará todo lo que va mal en la Tierra y podrá mantenernos jóvenes y sanos.

En su obsesión por preguntas como “¿cuándo llegará la revelación?”, la mayoría de la gente rara vez se hace preguntas útiles sobre lo que podría ocurrir. Algunos de los avances más fascinantes que se avecinan están relacionados con la ciencia y la tecnología.

Cualquiera que no esté en la frecuencia específica de la Tierra para el despertar, es decir, que no esté abierto a las energías de ascensión entrantes; o a las ondas entrantes de resonancia armónica, que conducen a la conciencia de unidad, tendrá que transformarse o fracasar.

DESPLOME

El Jinete de la Tormenta afirma que ha comenzado el desplome del sistema financiero con la debacle de las criptomonedas, y que los sombreros blancos han amenazado a la élite de Davos con mensajes de información letal. El efecto dominó se siente a través del mundo mientras las criptomonedas europeas empiezan a sentir el apretón y cientos de millones se pierden diariamente.

Los sombreros blancos están enviando mensajes a través de empresas de criptomonedas cuyo origen no se puede descubrir, lo que está causando pánico. Fuentes internas revelan que estos mensajes contienen información privada de los jefes de las empresas más importantes, presidentes de países, vicepresidentes, élites, etc. y los mensajes contienen toda su información privada y sus contactos con el fraude, corrupción, lavado de dinero, tráfico humano y pederastia. Estos mensajes han aparecido en el Foro de Davos y han causado pánico y peleas internas entre los líderes.

Informe económico X-22.- Según Bix Weir, el mundialismo está acabado y los buenos permiten que los malos destruyan su propio sistema. Al hacer esto, destruirán el mundialismo y la moneda fiduciaria. Los países ahora se están moviendo hacia sus monedas nacionales y tan pronto como las naciones hagan la transición al sistema oro, esto terminará con la banca central.

Según MarkZ, nadie sabe la fecha exacta excepto el puñado de personas que aprietan el gatillo. ¿Sigo pensando que enero es posible? Absolutamente. Podrían apretar el gatillo en cualquier momento. Es de conocimiento público que los bancos tienen nuevos billetes del Tesoro impresos en sus bóvedas. Los chinos comenzaron su año nuevo con una gran serpiente dorada cruzando el agua. Era el desfile festivo de los dragones dorados en el río Yulong.

Charlie Ward, dijo que “todo estaría terminado en enero” y luego reculó. Recuerden cómo Kuwait hizo lo mismo, y luego revaluó su moneda uno o dos días después. Recuerden como Rusia negó todos los rumores y luego entró en Ucrania. ¿No nos dijeron que al final todo sería una locura? ¿Un general y una guerra salen y anuncian lo que se prepara para hacer o hace algo para despistar a su enemigo? No sigan sus instintos intelectuales, sigan sus instintos viscerales. Tu corazón tiene una mente y una inteligencia y nunca te guiará en la dirección equivocada. Es nuestra brújula moral y de verdad, y por eso nos la dieron.

En este mundo loco, tenemos algo dentro de nosotros en lo que siempre podemos confiar para que nos dé la verdad. Ese es nuestro corazón. Escucha lo que te dice tu corazón. Puedes llamarlo espíritu, puedes llamarlo la voz suave y apacible, o puede ser simplemente un presentimiento. Pero sepa que la información inicial que recibe en sus entrañas es siempre la verdad.

DAVOS

Elon Musk califica a las élites occidentales de ‘satánicas‘.- Publicó el mensaje: “El Foro de Davos se está convirtiendo cada vez más en un gobierno mundial no electo que la gente nunca pidió y no quiere.” Millones de usuarios de Twitter han rechazado la idea de una dictadura global del Foro en una encuesta. Votaron más de dos millones de personas, con más del 86% rechazando la idea de que «el Foro debería controlar el mundo».

La polémica activista sueca Greta Thunberg advierte: “Ahora mismo estamos en Davos, donde básicamente las personas que en su mayoría están alimentando la destrucción del planeta. Están priorizando la codicia propia, la codicia corporativa y las ganancias económicas a corto plazo, por encima de las personas y del planeta. Estas personas van a ir tan lejos como les sea posible, siempre y cuando puedan salirse con la suya.”

EUROPA

USA

Una manifestación contra el aborto llena las calles de Washington . https://es.euronews.com/2023/ 01/21/los-detractores-del- aborto-llenan-las-calles-de- washington-con-su-marcha-por- la-vida

El general Berger está siendo tratado por quemaduras, fracturas, laceraciones y traumatismos por objeto contundente, y se espera que se recupere. https://realrawnews.com/2023/ 01/captured-cia-spook-claims- defense-sec-lloyd-austin-put- bounty-on-gen-bergers-head/

Ron Klain dimiti rá como jefe de gabinete de Biden , según funcionarios de la administración. https://citizenfreepress.com/ breaking/breaking-ron-klain- to-step-down-as-biden-chief- of-staff/

La Academia de la Marina Mercante de EEUU cubre una pintura de Jesús protegiendo a los marineros perdidos en el mar. https://www.thegatewaypundit. com/2023/01/complaint-us- merchant-marine-academy- covers-painting-jesus- protecting-sailors-lost-sea/

AMÉRICAS

Lula destituye al jefe del Ejército de Brasil Júlio César de Arruda . https://es.euronews.com/2023/ 01/21/brasil-lula-comandante

Perú cierra Machu Picchu por las protestas contra Dina Boluarte. https://sputniknews.lat/ 20230121/peru-cierra-machu- picchu-por-las-protestas-en- contra-de-dina-boluarte- 1134903591.html

Comunicado importante de Lord Zaphiel Elohim.- Por diferentes motivos personales que requieren de mi tiempo y presencia en otro lugar, queda suspendida mi asistencia al evento de Buenos Aires «El Origen» de finales de febrero. A la vez, también aviso de la reducción de transmisiones y demás participación sobre el proceso de tránsito hacia la destrucción total de este «nuestro lugar».

A la espera de qué el rescate sea cuánto antes, manteneos alejados de cualquier especulación barata de «despiertos dormidos» sobre buenas nuevas o cambios a mejor. El único reseteo que podéis vivir es el de la marca de la bestia, tratarán de uniros a través de guerras falsas, escasez, plagas y desastres naturales.

La consciencia cósmica quiso jugar en y con la materia, y ya hemos llegado al máximo error, ahora esta materia ha de desaparecer para devolver el resultado o experiencia, en forma de consciencia cósmica; todo sale y vuelve al mismo lugar y todo es y será siempre: ¡consciencia cósmica en acción!

Sigamos juntos, «con-fe-ando y en unificación psicotrónica», reconociendo al gran plan, siempre hacia la creación de la noosfera: la nueva mente universal, y hacia la configuración del nuevo humano galáctico. ¡Qué la fuerza y el poder que da el conocimiento nos acompañen!

An’anasha an’anasha an’anasha.

Enlace al vídeo completo en español:

