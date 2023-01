La policía local de Santa Coloma de Gramenet procedió al desalojo ilegal del CSOA (Centro Social Okupado y Autogestionado)

El 12 de enero 2023 la policía local de Santa Coloma de Gramenet, bajo las órdenes del equipo de gobierno del PSC, procedió al desalojo ilegal del CSOA (Centro Social Okupado y Autogestionado) La Kasa Estudi 9, situado en la Plaza de la Vila 14. Del mismo modo, entró en los dos bloques de pisos anexos al local, pidiendo de forma improcedente que las familias (4 familias con 5 menores) abandonaran sus hogares a principios de la próxima semana.

A las 7.50h, se presentaron sin previo aviso varias patrullas de policía local, ARRO (Áreas Regionales de Recursos Operativos) y USIR (Unidad de Apoyo e Intervención Rápida) y entraron rompiendo por la fuerza la puerta del CSOA de la Plaza de la Vila. Entraron antes que nadie pudiera impedirlo y echaron a una persona con movilidad reducida que se encontraba viviendo.

La única información que la policía dio fue que «sólo querían desalojar la mitad del CSOA (el cual está dividido en dos partes con dos direcciones diferentes)» alegando que no constituía como vivienda de ninguna persona. Posteriormente, entraron en los dos bloques para comunicar a las familias que el próximo martes ejecutarían el desalojo y que debían abandonar sus hogares.

El ayuntamiento de Núria Parlon no ha dado ninguna alternativa habitacional a la mayoría de las familias (solo se ha llegado a un acuerdo con una familia). La propia alcaldesa, el el domingo 15 hizo una publicación de Instagram descalificando a los manifestantes de «fascistas disfrazados de antisistema» terminando con «¡No os tenemos miedo fascistas!!!!». Se adjunta captura de pantalla de la publicación, ya que se ha borrado de su perfil.

La alcadessa Parlón se refería a las participantes de la manifestación unitaria del sábado 14, que fue convocada desde el CSOA y apoyada por la PAHV Gramenet, Plataforma Salvem el Barri Vell, Infograma, Ca la Sisqueta, Espai Gramenet, Sindicato de oficios varios de Barcelona Solidaridad Obrera y CUP Gent de Gramenet. Se comunicó el recorrido de la manifestación a la policía local de Santa Coloma de Gramanet, sin embargo, el dispositivo policiales del Mossos d’Esquadra dificultó el paso de la manifestación e impidió el acceso a parte del recorrido autorizado (Paseo Llorenç Serra con Plaza de la Villa).

El CSOA ha sido dividido desde su construcción en dos partes, dos parcelas, según el catastro. Esto ha hecho que haya dos propietarios: calle Pedró 14 (parte alta del CSOA), propiedad del fondo buitre Oaktree Capital Management y del Banc Sabadell, y Plaza de la Villa 14 (parte

baja del CSOA), según el ayuntamiento, de su propiedad.

Todos estos edificios están afectados por el Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.), un plan urbanístico que pretendía demolerlos junto con otros edificios del Barri Vell, y que ha sido recientemente ilegalizado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sería el supuesto propietario de un porcentaje de las parcelas donde se encuentran el CSOA y los bloques, pero según la reparcelación del plan ilegalizado que no se puede considerar válida.

Por otra parte, calle Pedró 14 (donde se encuentra la parte alta del CSOA y un conjunto de viviendas) es objeto de un procedimiento judicial que ya tiene sentencia de desalojo. Además, éste edificio está catalogado como histórico, por lo que no puede derribarse.

En cambio, el local de Plaza de la Vila 14 (parte baja del CSOA) y los dos bloques en los que residen familias no han tenido juicio alguno. El ayuntamiento ha hecho intentos de negociación al menos con algunas familias. Unas de ellas han firmado para tener una casa en otro sitio, pero las hay otras con las que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo y, en caso de que los desahucien, quedarán sin alternativas habitacionales.

Desde el CSOA se hace un llamamiento a colectivos y entidades, tanto de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet como de otras ciudades, a que se adhieran al comunicado que adjuntamos a ésta nota de prensa (y que se puede encontrar en las redes sociales del CSOA).