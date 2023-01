Reventando el Globo

S acudida de conciencia

Todo son especulaciones

Reorganización mundial

¿Están reventando la economía ?

Esto se está poniendo muy interesante

La infraestructura se está desmoronando

El oro vive su mejor comienzo de año en una década

México prohíbe las estelas químicas y la geoingeniería

China desafía el bloqueo de la tecnología de hidrógeno

Un supermercado gratuito ayuda a cientos de familias en Ámsterdam

Este sistema está siendo reventado de par en par opina James McConnell, y la libertad soberana está volviendo a toda la humanidad, a todos los que estén preparados para esto. ¿Estarán todos preparados para ello? Probablemente no. Pero aquellos de ustedes que se han preparado y trabajan para este momento exacto de la historia están a punto de lograr el gran cambio del que se ha hablado como el evento, o el destello solar; todo eso está en ímpetu ahora. Está ganando impulso. Y es por la capacidad creativa de todos ustedes. La Fuente Divina dentro de cada uno de ustedes provoca estos grandes cambios que están sucediendo ahora mismo entre bambalinas.

Así que permítase ahora continuar avanzando a través de esta transición. Y sepa que es simplemente una transición de un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia. De una realidad a otra nueva realidad. Y como habrás oído muchas veces, nada podrá detenerlo a estas alturas. Ha ganado un impulso propio. Y no importa lo que sigan haciendo las fuerzas de la oscuridad, mientras siguen ejecutando su mismo plan una y otra y otra vez porque son muy cansinos.

¿Despertarán todos? No. Probablemente, de nuevo, no. Pero son suficientes para traer el gran cambio que se avecina, y forma parte de esta expresión. Así que sigue confiando en el plan, mientras haces tu labor, pero lo más importante es que confíes en ti mismo para ser el que viniste a ser aquí. Como dice tu canción, ‘Let It Be’. Déjalo ser, y se consciente de que no te afecte dentro todo lo que sucede a tu alrededor, a menos que permitas que lo haga.

Porque no existe tal cosa como el miedo, a pesar de que las fuerzas de la oscuridad continúan difundiendo esa idea del miedo. Ustedes se han movido más allá de eso, y se han dado cuenta de que el miedo es sólo una expresión que te detiene, ya que han intentado pararte. Pero ustedes son su mayor temor, que se despierten y que despierten a todos los que los rodean. Así que continúen avanzando a través de este proceso de ascensión, y a medida que avanzan, crean en ustedes mismos porque son los protagonistas.

CAMBIO MUNDIAL

Reorganización mundial por Teri Wade.- Nos están preparando para algo inimaginable en varios frentes diferentes. Va a llevar algún tiempo superar esto. Puede que algunos no lo superen. Se va a reconectar todo el planeta. Quedarán obsoletos todos los sistemas y tecnologías que se conocen ahora. Nunca funcionará tratar de arreglar el viejo sistema poniendo parches. Nada será relevante en esta realidad tridimensional para el lugar al que nos dirigimos.

Una gran cantidad de dinero está regresando a las naciones que han sido devastadas por la guerra. Muchos regresarán a sus países para reconstruirlos bajo gobiernos benévolos y mucho más pequeños, un 10% del tamaño de lo que son ahora. Esto permitirá que las personas sin hogar salgan de la calle y entren en un hogar propio. No habrá más guerras ni más pobreza.

No serán necesarias muchas industrias y se sustituirán con nuevas industrias a través de nuevas tecnologías, y se reescribirá la historia. Se deberán detener muchos campos para volver a cablearse y sacar todos los sistemas obsoletos. Habrá mucho entrenamiento. Cada ser humano vivo merece paz y libertad para lograr lo que desea. El planeta Tierra está listo para una sacudida de conciencia del tamaño que sólo se podría describir como bíblica.

RUMORES

MarkZ escuchó de fuentes bancarias que se cancelaron los permisos y vacaciones de la Guardia Nacional. Cree que estarán ocupados con el nuevo sistema. Todos los bancos que cumplan con Basil ea- 4 estarían en el nuevo QFS y se harían públicos los nuevos tipos de cambio de moneda. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/01/26/restored- republic-via-a-gcr-as-of- january-26-2023/

Esto se está poniendo muy interesante y es un gran momento para estar vivo. Manténganse emocionados y no se preocupen por las cosas que no pueden cambiar dice MarkZ . https://dinarchronicles.com/ 2023/01/25/coming-to-a-bank- near-you-markz-evening-intel- stream-highlights-1-25-23/

Ponga su asiento en posición vertical y abróchese el cinturón de seguridad. Nos acercamos al aterrizaje. Recuerde que cualquier cosa que vea o escuche en este momento es pura especulación. Las cosas deberían ponerse muy interesantes en los próximos días. Tengo una sensación de paz porque estamos viendo la finalización de esto, dice MarkZ. https://dinarchronicles.com/ 2023/01/26/behind-the-door- coffee-with-markz-intel- stream-highlights-1-26-23/

NOTICIAS DEL RESETEO

¿Qué significa el regreso de Plutón ? Devolver el poder a la gente.

El martes 24 de enero, la Bolsa de Nueva York tuvo una interrupción del comercio, mientras que muchas personas fueron despedidas.

Un día antes se desplomó toda la red eléctrica nacional de Pakistán , dejando a más de doscientos millones de personas sin electricidad.

La semana pasada se desplomó el sistema de notificación aérea de la Fuerza Aérea USA, dejando en tierra todos los vuelos comerciales.

La infraestructura se está desmoronando, e incluso los bancos informan de cortes frecuentes, falta de fondos y transferencias fallidas. https://www.brighteon.com/ 8681694b-f956-4660-8333- e3daf38d05e5

Los países BRICS está explorando ideas para crear un sistema de pago más justo que reduzca la dependencia del dólar, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica , Naledi Pandor . Sudáfrica es el actual presidente de los BRICS. https://economictimes. indiatimes.com/news/ international/business/brics- exploring-ideas-to-create- fairer-payment-mechanism-to- reduce-dollar-dependence- south-africa/articleshow/ 97114046.cms

El oro vive su mejor arranque de año en una década.- El oro se ha disparado casi un 20% desde los mínimos de septiembre hasta situarse por encima de los 1.925 dólares la onza. https://es.noticias.yahoo.com/ oro-vive-arranque-a%C3%B1o-d% C3%A9cada-043000009.html

Mike Adams entrevistó a un miembro de la industria de los metales preciosos que advierte sobre los esquemas de cambio que se están ejecutando, lo que hace que las personas paguen mucho más por el oro y la plata. https://www.brighteon.com/ 7543a377-6f40-46e4-aaa7- 6a597462901f

Adiós a los cien dólares del petróleo. El barril se moverá de 75 a 85 dólares durante un tiempo. https://es.noticias.yahoo.com/ adi%C3%B3s-100-d%C3%B3lares- petr%C3%B3leo-wti-051000561. html

La guerra mundial de divisas se está acelerando rápidamente, y naciones como Rusia, China e Irán están a punto de lanzar varias monedas estables respaldadas por oro que se utilizarán para llevar a cabo acuerdos financieros internacionales sin usar el dólar. https://www.naturalnews.com/ 2023-01-23-emergency- interview-john-perez-swift- binance-currency-wars.html

L os Simpson predijeron que el Banco de América se quedaría sin dinero según Benjamin Fulford . Hay muchos informes en Instagram, Tiktok y Reddit de problemas en los bancos, para aquellos que deseen confirmar esto. A muchos clientes les falta dinero y no obtienen respuesta. https://twitter.com/ wallstreetsilv/status/ 1615836985846898720

En otra señal de que las cosas no son como de costumbre, el mismo día que el jefe de la Fed, Powell , entró en reclusión, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen , anunció que iría en una misión a Zúrich, Suiza , para reunirse con el viceprimer ministro chino, Liu He . Fracasaron las conversaciones del 20 de enero porque Yellen «necesitaba tomar un vuelo» .

Kamala Harris, no puede sustituir legalmente a Biden porque sus padres no eran estadounidenses.

EUROPA

Básicamente, Suiza está declarando la guerra a Rusia al amenazar con apoderarse de los activos rusos para “utilizarlos en la reconstrucción de Ucrania ” , como dijo el jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis , en una entrevista con la radio y la televisión suizas publicada el jueves. https://tass.com/world/1564527

Esto significa que, a menos que se rinda el grupo Octagon con sede allí, una invasión de Suiza sería inevitable según Fulford . Las fuentes del MI6 dicen que los Rothschild están negociando tal rendición, pero que el proceso llevará tiempo. Dijeron que los cambios reales podrían comenzar después de la coronación del rey Carlos III en junio.

La élite del poder mundial sabe que han perdido, por lo que la mayoría de ellos cancelaron en el último minuto sus planes de visitar el Foro de Davos la semana pasada. Eche un vistazo a la audiencia vacía para el presidente del Gobierno de España como ejemplo. https://www.thegatewaypundit. com/2023/01/cnn-turns-joe- biden-reports-biden-crime- family-admits-joe-men-son- hunters-corrupt-business- partners-video/

En Madrid, España , una gran multitud exigió la dimisión del gobierno que suprimió derechos fundamentales en un estado de alarma declarado ilegal e inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional.

El 90% de los españoles cambió su hábito de consumo para sortear la inflación. https://es.noticias.yahoo.com/ 90-consumidores-cambi%C3%B3-h% C3%A1bitos-consumo-115802009. html

En París, Francia , millones marchan para protestar por el robo de sus pensiones.

Están estallando en toda Europa disturbios parecidos que protestan por el aumento del precio de los alimentos y de la energía.

Los Países Bajos cierran el campo de gas natural más grande de E uropa mientras el continente comete un suicidio industrial. https://www.brighteon.com/ 53700bf8-21ce-4173-95e0- d506ea6ac3d0

Un supermercado gratuito ayuda a cientos de familias en Ámsterdam .- No hay etiquetas con precios. Todos los productos son gratuitos y se entregan a los más necesitados. Pero sólo a condición de que trabajen con profesionales para mejorar su situación financiera y puedan valerse por sí mismos en un plazo de seis a ocho meses. https://es.euronews.com/2023/ 01/26/un-supermercado- totalmente-gratuito-ayuda-a- cientos-de-familias-en- amsterdam

Hungría afirma que no envía armas a Kiev porque no forma parte del conflicto. https://sputniknews.lat/ 20230126/hungria-afirma-que- no-envia-armas-a-kiev-porque- no-es-parte-del-conflicto- 1135086891.html

AMÉRICAS

A SIA

China está desafiando el bloqueo de la tecnología de hidrógeno. https://www.japantimes.co.jp/ news/2023/01/10/business/ china-hydrogen-renewables/

Ya estamos viendo aviones propulsados por hidrógeno. https://www.cbsnews.com/news/ hyrdrogen-electric-flight- zeroavia-zero-emission- commercial-aviation/

También vemos ahora que se extrae hidrógeno del agua de mar. https://www.hydrogenfuelnews. com/hydrogen-production-china- sea/8556602/

Es difícil subestimar el impacto que tendrán el hidrógeno y otras nuevas tecnologías energéticas. Permitirá a la humanidad expandir la vida en este planeta como una semilla que se convierte en un roble. Podremos volver verdes los desiertos y las tierras baldías del Ártico, construir nuevos ecosistemas bajo tierra y en el espacio, y aumentar la cantidad de vida terrestre.

Parece que están preparando a las ovejas para una falsa invasión ET. Harían esto para obligar a la gente a usar monedas digitales de banca central. Sólo recuerda, esta guerra será ganada en tierra y por la gente, sin importar qué tipo de hologramas proyecten en el cielo. Cada uno de nosotros puede hacer su parte insistiendo en usar moneda real respaldada por activos. https://benjaminfulford.net/ 2023/01/23/end-of-rockefeller- rule-and-the-beginning-of-the- golden-age-of-hydrogen/

China crea un robot de metal líquido que se licúa y se solidifica al estilo de ‘Terminator-2’ para escapar de la cárcel. https://actualidad.rt.com/ actualidad/456275-esta-robot- terminator-2-metal-liquido- escapa-carcel

ÁFRICA

Marruecos y Argelia suman el 60% de los emigrantes que cruzan el sur de España . https://es.noticias.yahoo.com/ marruecos-argelia-suman-60- migrantes-104106098.html

Zimbaue planea construir una ciber-ciudad futurista para sustuir su capital.- Además de tener un lujoso diseño, se pretende usar tecnología de ‘blockchain’ y construir una planta solar, mientras la capital actual padece de problemas tanto en el suministro de electricidad como de agua. https://actualidad.rt.com/ actualidad/456250-zimbabue- planea-construir-ciberciudad- instituciones-gubernamentales

La UE dona 65,5 millones de euros contra la crisis alimentaria en África . https://es.noticias.yahoo.com/ ue-dona-65-5-millones- 165034979.html

Rusia denuncia que su barco con fertilizantes donados no llegó a su destino en Malaui. https://sputniknews.lat/ 20230126/rusia-denuncia-que- el-barco-con-fertilizantes- rusos-donados-no-llego-a-su- destino-en-malaui-1135084068. html

OPINIONES

«Cuanto más materialismo engancha a la humanidad, más humanidad se vuelve loca y muere de hambre en medio de la abundancia» opina Perro Poeta . http://www.visibleorigami.com/ 2023/01/the-more-materialism- gets-its-hooks.html

Estar informado es ser visto como un genio imposible por las masas inconscientes según Mike Adams . El hecho de que estemos tan bien informados y poseamos tantas habilidades de autosuficiencia es totalmente desconcertante para las masas inconscientes. Ni siquiera pueden creer que existan personas como nosotros. Piensan que somos «genios imposibles» simplemente por el hecho de que estamos muy bien informados y somos capaces. https://www.brighteon.com/ 53700bf8-21ce-4173-95e0- d506ea6ac3d0

Mensaje de Kerry Cassidy a Juan O Savin y los sombreros blancos.- Mientras que el lado oscuro despliega la ‘carta alienígena’ y cambia la Tierra que viene, los regresi v os planean crear suficiente caos para descarrilar el plan divino . S ubestimar a la humanidad sería el camino equivocado y s ó lo conducir ía al fracaso de su plan. https://t.me/ projectcamelotKerry/11969

ESPIRITUALIDAD

¿ Por qué no recordamos vidas pasadas?.- Es una especie de protección contra los malos recuerdos. Así podemos centrarnos en la vida presente. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5344872/pg1

Cambio mi voto sobre el cambio por Steve Beckow .- Creo que las crecientes energías del amor nos quitarán nuestras vasanas como el viento quita la nieve del capó de un automóvil. Vāsanā es una tendencia o huella kármica que influye en el comportamiento de una persona. Debido a que hacemos cambios superficiales, en lugar de transformaciones profundas, no desaparece la causa, sino que persiste. Hay un lugar profundo en nosotros donde podemos cambiar nuestro voto sobre un tema y el cambio será eficaz. https://goldenageofgaia.com/ 2023/01/25/changing-my-vote- on-change/

Según Juan O Savin , antes de Noé las plantas se regaban hidropónicamente. Parece que la Tierra tenía una capa sólida a unas veinte millas por encima hech a de hidrógeno comprimido. Imagine este caparazón duro sobre la Tierra como una lente de vidrio transparente y magnifica las cosas para que se pudieran ver estrellas distantes mucho más brillantes, incluso más cerca, los planetas habrían sido literalmente visibles en el cielo, a pesar de que necesitamos un telescopio para verlos hoy. ¿Cómo sabían los a ntiguos sobre otros planetas si no tenían telescopios? La tribu Dogon en África afirma que sus antepasados fueron estas personas Pez, exploradores de Sirio . https://anonup.com/@ KatistheSea3

