El pódcast de recreación histórica ‘Clara conquista’, ganador del XI Premio Colombine, patrocinado por Fundación Unicaja

Los periodistas autores del pódcast de la Cadena SER ‘Clara conquista’ han recogido este viernes el galardón en el Centro Fundación Unicaja de Almería

El Premio Internacional de Periodismo ‘Colombine’, que patrocina Fundación Unicaja, ha reconocido, en la entrega de la XI edición del certamen, que el trabajoperiodístico de Isaías Lafuente, Ana Alonso, Roberto García y Gema Jiménez, premiados con el pódcast de la Cadena SER ‘Clara conquista’, es “una excelente recreación histórica de los debates para reconocer el voto de la mujer, poniendo de manifiesto lo que hemos avanzado en este derecho”.

El Centro Fundación Unicaja de Almería ha sido el escenario que ha acogido, a las 19 horas de este viernes 27 de enero, la entrega del XI Premio Internacional de Periodismo, un galardón con una dotación económica y única de 3.000 euros, que aporta Fundación Unicaja, y un trofeo elaborado por la Escuela del Mármol de Fines (Almería) de la Junta de Andalucía, reproducción en mármol blanco de Macael del monumento a la Libertad de Prensa que se alza en la Plaza de los Periodistas, en la capital almeriense.

El documental sonoro fue elaborado conjuntamente por Isaías Lafuente Zorrilla (guion y narración), Ana Alonso de Blas (dirección), Roberto García Rodríguez (realización sonora) y Gema Jiménez Maldonado (producción), del departamento SER Pódcast de la Cadena SER, publicado el 30 de septiembre de 2021 en la web de la cadena y sus entornos, así como en las plataformas de Apple Pódcast, Google Pódcast, Spotify o iVoox, entre otras.

El jurado del certamen también ha destacado que el pódcast, compuesto de dos episodios (‘No podéis construir una democracia sin nosotras’ y ‘Victoria contra Clara’), “no solo explica y ficciona cómo fue el debate en el Congreso para la consecución del voto femenino en España, sino que, además, hay una labor periodística importante de entrevistas y documentación con otros expertos para desmentir definitivamente los bulos interesados sobre aquel histórico debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent”.

El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas Barón, ha destacado la figura de Colombine y sus valores de plena actualidad. Cañadas ha recalcado que Colombine “dejó una labor muy importante por la igualdad de género” y ha asegurado también que “ha sido una decisión muy acertada premiar este pódcast, un formato muy original y atractivo que sigue los valores que marcó Colombine”.

La profesora Concepción Núñez Rey, doctora por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y una de las máximas expertas en la figura de Colombine, ha ofrecidola videoconferencia titulada ‘120 años del nacimiento de Colombine, la primera redactora de un diario’. Núñez ha dedicado su ponencia a los profesionales de la AP-APAL que han hecho posible el Premio Colombine desde sus inicios—destacando la labor del periodistaalmeriense José Manuel Román—, un galardón que se creó para promover los valores que representa la almeriense Carmen de Burgos.

También ha intervenido en diferido la periodista almeriense y corresponsal de guerra Constanza Pérez, quien,desde Ucrania, donde está cubriendo la guerra con Rusia, ha felicitado a los galardonados por hacer que la profesión del periodista siga siendo importante y que la calidad de su trabajo no se pierda.

Por su parte, el guionistay narrador del pódcast ganador, Isaías Lafuente, ha agradecido el premio a la AP-APAL y a la Fundación Unicaja, dedicando el premio a familia y amigos, pero, sobre todo, a Carmen de Burgos y a Clara Campoamor: “Al final este premio no es para nosotros, este premio es para estas dos mujeres, el guion no lo escribí yo, sino Clara Campoamor en los tres días de intervenciones en las Cortes republicanas”. Además, ha señalado que“no conservamos registro sonoro, sino sus palabras en el diario de sesiones, le hemos puesto voz para que los españoles del siglo XXI puedan escuchar lo que no pudieron hacer los españoles del siglo XX”.

Lafuente ha denunciado, por otra parte, que nunca estudió a Clara Campoamor en ninguna de las etapas educativas: “Esto es de una indigencia cultural inmensa, hay un conjunto de mujeres que lucharon y que consiguieron que las mujeres ocupasen el lugar que les corresponde en la sociedad”, ha recordado, “Clara Campoamor tuvo que ver desde fuera de España, en el exilio, cómo otras mujeres europeas conquistaban sus derechos, mientras que las mujeres españolas tuvieron que perder los que ya habían conseguido en 1931”.

“Los derechos tardan mucho en conquistarse y poco en perderse, así que estemos muy pendientes”, ha solicitado Lafuente, “nos ha costado mucho conquistar esta Democracia, no demos marcha atrás, por respeto a las cosas por las que lucharon mujeres como Colombine y Clara Campoamor”.

El conjunto de la dotación económica del premio, han anunciado los ganadores, irá destinado en su totalidad a la Asociación Protegidas, una ONG almeriense presidida por Beatriz Leiva y cuyo fin es promover la integración social, laboral y educativa de mujeres.

Para concluir, el presidente de la AP-APAL, José María Granados, quien ha felicitado a los premiados y ha reivindicado el valor de la profesión periodística, a veces incluso “sin disponer de los instrumentos ni de las condiciones de trabajo más adecuadas”, ha asegurado que, cada año, “cuando el jurado que decide quién gana el Premio Internacional de Periodismo Colombine da a conocer el fallo, sentimos el orgullo de que el periodismo, pese a todo, sigue vivo, y de que hay periodistas para mucho rato, profesionales que cuentan las historias tal y como las han visto, tal y como como han pasado ante sus ojos o tras un proceso de documentación, y las han publicado para el conocimiento de todos”.

Han asistido al acto de entrega de premios distintas autoridades, como la diputada del Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Almudena Morales Asensio; la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz en el Ayuntamiento de Almería,Ana Martínez Labella; o los concejalesAdriana Valverde, Antonio Ruano, Amparo Ramírez, Eusebio Villanueva, Miguel Cazorla y Rafael Burgos.

El certamen internacional, que patrocina Fundación Unicaja, está organizado por la Asociaciónde Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), con la colaboraciónde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones dePeriodistas de España (FAPE), el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y laFundación “Carmen de Burgos”.

Finalistas

Entre los trabajos recibidos en el certamen se han seleccionado un total de once finalistas: Anna Surinyach (Barcelona) con “Afganas bajo la sombra talibán’” (publicado enrevista5w.com); Mónica Pelliccia (Italia), con “Mujeres bribris: los secretos de un sistema agroforestal que beneficia a las comunidades y biodiversidad de Costa Rica” (es.mongabay.com – MongabayLatam); María Ángeles Fernández (Vizcaya), con “La telaraña de los abusos sexuales en la infancia” (Pikaramagazine.com); José A. González (Madrid), con “‘Dame un toque cuando llegues’; así discrimina el acoso callejero” (diarios del Grupo Vocento y ‘ABC’); Antía André (Madrid), con “Samaneh y Leili, dos mujeres en el fútbol iraní” (‘Tablero Deportivo’ de RNE); María Zuil y Antonio Villarreal (Madrid), con “Media España está sangrando cada mes: ni médicos ni científicos saben aún por qué” (Elconfidencial.com); Ángel Sastre (Málaga), con “Un ejército de mujeres para combatir la trata” (elpais.com – Planeta Futuro); Julia Alegre (Madrid), con “Lo que las profesionales de los medios de comunicación no cuentan” (Vanitatis.elconfidencial.com); Juan Cano (Almería), con “María, 18 años y 27 puñaladas, Primera y Segunda parte” (‘Sur’ y diariosur.es); y Carmen Serna (Madrid), con “Eva González, la hija de emigrantes extremeños que ha tumbado al estado de Holanda” (elespañol.com).

Diecisiete países representados

En un rápido balance de esta XI edición, se ha contabilizado una participación de 172 trabajos periodísticos correspondientes a 158 profesionales de la información. Los 17 países representados son: México, Venezuela, Ecuador, Argentina, Reino Unido, Líbano, Perú, Cuba, El Salvador, Italia, Uruguay, Colombia, Egipto, Chile, Francia, Estados Unidos y España.

Los periodistas españoles proceden de un total de 26 provincias: Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Guipúzcoa, Barcelona, Málaga, Murcia, Cantabria, Las Palmas, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Toledo, Granada, Albacete, Valladolid, Cáceres, Alicante, Huelva, Córdoba, Navarra, Valencia, Zaragoza, Tenerife, Álava y Almería.

Es significativo, en cuanto al formato digital, el incremento que registran los pódcast; así como los trabajos multimedia que combinan texto, audio y vídeos. Igualmente, como novedad, aparece una apuesta informativa transmedia (televisión, radio y web).

El balance rápido en cifras de las once ediciones celebradas respalda el éxito obtenido y la proyección internacional del ‘Colombine’: 1.469 candidaturas o trabajos presentados; 1.223 periodistas participantes y 39 países representados.

El Jurado, que ha estado formado por los periodistas Jesús Pozo Gómez, Magis Iglesias Bello y Francisco Javier Galán Gamero, y la catedrática Rosalía Rodríguez López, actuando de secretaria, sin intervenir en las deliberaciones, Yandira Villegas (AP-APAL), quien ha querido destacar sobre las candidaturas que, “un año más, por el número y calidad de los participantes, se pone de manifiesto la importancia que está adquiriendo este premio entre la profesión”.

Apuntes biográficos de los ganadores

Isaías Lafuente Zorrilla. – Periodista con una larga trayectoria en la radio, donde ha ocupado los puestos de subdirector de programas tan importantes como ‘Hoy por Hoy’ y ‘A vivir que son dos días’, en la Cadena SER. Desde hace casi veinte años dirige “Unidad de vigilancia”, un espacio en el programa ‘La Ventana’ enfocado al buen uso del lenguaje. Estos trabajos le han hecho ser el ganador de dos premios Ondas (como miembro de ‘Hoy por Hoy’ y uno personal por la ‘Unidad de Vigilancia’). Además, destaca su carrera como escritor con varios títulos publicados como “Esclavos por la patria”, “Agrupémonos todas”, “La mujer olvidada” y “Clara Victoria”, estos dos últimos dedicados a la figura de Clara Campoamor. En Andalucía le concedieron el Premio Meridiana.

Ana Alonso de Blas. – Es licenciada en Filología Hispánica, en Periodismo y realizó el máster de RNE. Ha desarrollado su carrera profesional en RNE, Radio 3, M80 y, en los últimos años, en Cadena SER. Ha sido, además, productora de audio en el departamento de audio de PenguinRandom House y responsable de ficción de Podium Podcast. Por su formación en interpretación y su trabajo como actriz de teatro pronto se interesa por la ficción en audio: ha participado como actriz en muchas ficciones sonoras de Radio Nacional y ha dirigido los pódcast “El Gran Apagón”, “Guerra 3”, “Ídolos”, “Menlo Park”, “Cuento de Navidad”, “Clara Conquista”. Es jefa de SER Pódcast.

Roberto García Rodríguez. – Es licenciado en Comunicación Audiovisual y ha realizado el máster de sonido en cine y televisión (CICE). Como realizador de sonido ha desarrollado su carrera en Cadena SER en ‘Carrusel Deportivo’ y en eventos deportivos como juegos olímpicos, mundiales de fútbol y eurocopas. Está especializado en postproducción y la ficción sonora y ha realizado ficciones como “Menlo Park”, “Negra y Criminal”, ‘Cuento de Navidad’, “Inés y los huevos mágicos” o “Aventuras en la bañera”. Además, es el realizador sonoro de los pódcast “Agur, ETA”, “Clara Conquista” o “Crónica 24/7“. Es jefe de Producción y Distribución de SER Pódcast.

Gema Jiménez Maldonado. – Graduada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la radio, en la emisora M21 y, sobre todo, en la Cadena SER, donde ha trabajado como productora junto a Javier del Pino en ‘A vivir que son dos días’ durante dos años. En la actualidad, es productora de los programas ‘Buenismo Bien’, ‘Estirando el Chicle’ y ‘Saldremos Mejores’. Es redactora de SER Pódcast.

Cuadro de honor

Resultaron ganadores de las once ediciones celebradas hasta ahora: en 2012, YolandaSobero Martínez y Susana Jiménez Pons, de TVE; en 2013, June Fernández Casete,de ‘Pikara Magazine’; en 2014, Marta Gómez Casas, de RNE; en 2015, el mexicanoLucano Romero, de Radio XHFJ de Teziutlán, en Puebla; en 2016, Marisol SotoRomero, de TVE; en 2017, Francisco Carrión, antiguo corresponsal en Egipto de «ElMundo»; en 2018, la almeriense Mar Abad; en 2019, Zigor Aldama, entoncescorresponsal en China; en 2020, los periodistas italianos Marco Boscolo y MicheleCatanzaro, de ‘El Periódico de Catalunya’; en 2021, la periodista vasca,especializada en documental sonoro, Isabel Cadenas Cañón, del proyecto ‘(De eso nose habla)’; y, en 2022, los periodistas Isaías Lafuente, Ana Alonso, Roberto García y Gema Jiménez, de SER Pódcast.