Resultados financieros anuales 2022 Desarrollo positivo de Bosch en España

Bosch, proveedor líder mundial de tecnología y servicios, finalizó el ejercicio 2022 en España con unas ventas de 2.448 millones de euros en el mercado local, lo que ha supuesto, a pesar del complicado entorno, un aumento del 7,3 por ciento en comparación con el año anterior. “2022 estuvo marcado por el aumento de los precios de las materias primas y la energía, la alta inflación y la escasez de semiconductores. No obstante, las ventas de Bosch en España crecieron significativamente, aunque de forma desigual en las distintas áreas de negocio. Esto refuerza la posición de España como uno de los países estratégicamente más importantes del Grupo Bosch en Europa”, afirmó Javier González Pareja, presidente del Grupo Bosch para España y Portugal. Las ventas netas totales, incluyendo la facturación de las empresas no consolidadas y los suministros internos a las sociedades filiales, alcanzaron los 2.482 millones de euros, un aumento del 3,2 por ciento en comparación con 2021. El Grupo Bosch invirtió el año pasado algo más de 58 millones de euros en España y, a 31 de diciembre de 2022, la plantilla ascendía a unos 8.000 empleados. En cuanto a las perspectivas para este año, y teniendo en cuenta el difícil entorno económico y social en el que nos encontramos, Bosch España espera mantenerse en los niveles de ventas de 2022. Mobility Solutions: importante crecimiento y adaptándose al futuro Bosch está respondiendo a la tendencia hacia una ingeniería automovilística basada en el software mediante la reorganización de su negocio de movilidad. Dentro de Robert Bosch GmbH, Bosch Mobility se administrará en el futuro como un área empresarial con responsabilidad sobre su propio negocio y con su propio equipo directivo. El objetivo es poder satisfacer aún mejor y más rápidamente las necesidades de los clientes nuevos y de los ya existentes con soluciones personalizadas de una sola fuente. El presidente de Bosch anunció que el objetivo es que el negocio de movilidad, recientemente reestructurado, crezca en torno al 6 por ciento de media anual hasta 2029, cuando alcanzará unas ventas de más de 80.000 millones de euros. En 2022, el área empresarial Mobility Solutions registró un aumento de ventas de doble dígito en España, registrando crecimientos en todas las divisiones, especialmente en los productos de mayor contenido tecnológico: sensores, equipos electrónicos y sistemas avanzados de conectividad. Bosch introdujo componentes de electrónica de potencia para vehículos eléctricos e híbridos enchufables en varios modelos fabricados en España. Asimismo, destaca el gran crecimiento experimentado por la división eBike con sus soluciones de asistencia al pedaleo y ABS para bicicletas eléctricas. La innovación tecnológica de Bosch y el enfoque en la movilidad electrificada, conectada y automatizada siguen permitiendo crecer en el mercado. Las ventas de la división Automotive Aftermarket también cerraron 2022 con un crecimiento de dos dígitos, superior al del mercado, lo que le permitió ganar cuota, especialmente en las familias de baterías, diésel, gestión de motor, frenos y filtros. Adicionalmente, la compañía ha tenido un balance positivo en la evolución de su red de talleres Bosch Car Service, que creció hasta los 653 centros España, 15 más que en 2021, en un contexto marcado por la reducción global de talleres. Consumer Goods: ventas afectadas por la desaceleración de la demanda Durante 2022, las ventas en España del área empresarial Consumer Goods sufrieron un ligero retroceso como consecuencia de la desaceleración de la demanda. Bosch Electrodomésticos lanzó una nueva campaña “Vive #LikeABosch” en televisión, radio y medios online, haciendo hincapié en la sostenibilidad y la vida saludable, y ayudando a Bosch a consolidar su liderazgo como la marca favorita de los consumidores españoles. La campaña logró el reconocimiento de Kantar Creative Efectividad Awards, situándola en el top 10 de las campañas digitales y de televisión más creativas y efectivas del año. Los lanzamientos más relevantes de 2022 fueron los lavavajillas con PerfectDry, que consiguen los mejores resultados de secado, las lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente que reduce el consumo de energía, agua y detergente, y los frigoríficos XXL de gran capacidad. Además, Bosch lanzó dos innovadores productos exclusivos para venta directa al consumidor: Cookit, el nuevo robot de cocina multifunción con calor, y FreshUp, un higienizador textil portátil. En el año 2022, la división de Herramientas Eléctricas ha mantenido su compromiso con la innovación con el lanzamiento de numerosas novedades al mercado, sobre todo en la gama de productos a batería de altas prestaciones como la gama BITURBO. A nivel de ventas, ha habido un pequeño retroceso respecto al año anterior, debido principalmente a una desaceleración de la demanda, principalmente en el área de bricolaje, que tuvo un fuerte crecimiento en los dos últimos años debido al incremento de proyectos de decoración y reforma en los hogares durante el confinamiento. Energy and Building Technology: moderado crecimiento de las ventas La división Bosch Home Comfort (antigua Bosch Termotecnia) alcanzó una cifra récord de ventas en 2022. El año estuvo marcado por la entrada de la marca Bosch en el mercado de la calefacción y la climatización como respuesta a los retos derivados de la digitalización y de un mercado cada vez más competitivo y cambiante. Así, la última tecnología para el hogar en calderas, bombas de calor, controladores y aire acondicionado se comercializa en España bajo una única marca: Bosch. El crecimiento fue liderado por las bombas de calor, solución clave para alcanzar los objetivos climáticos en el sector de la edificación. La división se está enfocando también en sistemas híbridos que combinan la aerotermia con las calderas de gas como solución perfecta para reformas y rehabilitaciones de edificios, al permitir aprovechar la instalación existente utilizando energía renovable. En 2022, Bosch Home Comfort lanzó importantes novedades al mercado: la gama de calderas de condensación con conectividad Condens, los controladores inteligentes modulantes Bosch Easy Control CT 200, las bombas de calor de aerotermia multitarea Compress y las Compress AW para agua caliente sanitaria, y, en sistemas de aire acondicionado, la gama VRF Air Flux para proyectos medianos y grandes y la gama Climate 6000i para instalaciones residenciales. Dentro del negocio de la seguridad y protección electrónicas, la división Building Technologies ha crecido dos dígitos respecto a 2021. Las áreas más importantes de crecimiento han sido las de transporte y administraciones públicas, destacando importantes proyectos para ferrocarriles, túneles y centros penitenciarios. Además, se ha aumentado la gama de productos de vídeo con Inteligencia Artificial, se han diversificado aplicaciones para las cámaras de vídeo como sensores y se ha implementado una gama completa de megafonía IP. Áreas de nueva expansión han sido el turismo inteligente, con la incorporación de soluciones en la red de Destinos Turísticos Inteligentes, o los Centros de Procesos de Datos, con soluciones globales desde la intrusión o el control de accesos, hasta la protección contra incendios. La división Bosch Global Service Solutions sigue aumentando el peso de los servicios basados en tecnología. Su negocio de servicios de movilidad continúa en auge y ofrece distintos servicios a fabricantes de automóviles, concesionarios, redes de talleres, fabricantes de neumáticos y otros agentes de movilidad. En el área de monitorización, la solución Bosch Secure Truck Parking, una plataforma de reserva de aparcamientos seguros para camiones, sigue creciendo en número de usuarios y áreas de estacionamiento en España. Además, la división ha comenzado a operar servicios de formación digital con empresas externas. Industrial Technology: gran crecimiento con sus soluciones conectadas Dentro del área empresarial Industrial Technology, la división Drive and Control Technology, representada por Bosch Rexroth, tuvo un desarrollo muy positivo en 2022. Gracias a sus componentes inteligentes, así como a sistemas y servicios customizados adaptados a las necesidades de cada industria, Bosch Rexroth ofrece tecnología hidráulica, lineal, de montaje, así como de accionamiento y control que incluye software e interfaces que habilitan el IoT. Durante 2022, la división se ha centrado en la comercialización de la plataforma de soluciones para electrificación de maquinaria móvil (e-Lion), en productos para la automatización de fábricas como la plataforma Smart MechatroniX y en soluciones basadas en la plataforma ctrlX AUTOMATION – plataforma de automatización que permite romper los límites tradicionales entre los controles de la máquina, la tecnología de la información y el IoT – y la electrohidráulica, con soluciones energéticamente eficientes como CytroBox o Sytronix. Los objetivos estratégicos de Bosch Rexroth establecen el marco para impulsar con éxito su negocio global, centrando sus esfuerzos en tres pilares: personas, digitalización, y sostenibilidad. Proyectos de innovación para generar valor en la industria Bosch España, en colaboración con otras entidades y empresas, desarrolla soluciones y tecnologías que buscan mejorar tanto la competitividad industrial y productiva, como la esfera innovativa de nuestro país. “El I+D es un enfoque principal de Bosch y en España contamos con el talento y la capacidad para desarrollar proyectos que generen valor para la industria. En especial, en aquellas tecnologías donde el capital humano y la formación, unidas a una adecuada financiación pública, pueden marcar la diferencia para el éxito empresarial a largo plazo del grupo Bosch en España”, indicó Javier González Pareja. Un ejemplo de proyecto de innovación en el que participa Bosch es SHOP4CF (Smart Human Oriented Platform for Connected Factories), financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizon Europe 2020. Los veinte socios que conforman el consorcio tienen como objetivo encontrar el equilibrio adecuado entre automatización, tareas repetitivas e involucración de los trabajadores en áreas de mayor valor añadido. Bosch, a través de Fábrica Madrid, ha desarrollado varios proyectos, entre ellos un robot colaborativo capaz de suministrar material a las diferentes máquinas de las líneas de producción, algo que actualmente realiza un operario, y que permitiría destinar al trabajador a otras tareas de mayor valor. Por su parte, la planta de Bosch en Aranjuez se ha convertido en la primera fábrica española de la compañía en probar la tecnología 5G en sus instalaciones productivas. Dentro del proyecto internacional europeo 5G-CLARITY, también financiado a través de Horizon Europe 2020, Bosch ha desplegado un nuevo tipo de arquitectura de red privada en la que convergen el 5G privado, la WiFi6 y el LiFi bajo una plataforma común. El resultado del proyecto ha sido muy positivo y llega a la conclusión de que, debido a su alta velocidad de transmisión de datos, al amplio rango de cobertura que ofrece y la operabilidad fiable de datos, las redes privadas 5G serán fundamentales para el desarrollo de la fabricación inteligente. Bosch Manufacturing está participando en el proyecto iToBos (Intelligent Total Body Scanner for Early Detection of Melanoma), cuyo objetivo final es el diseño y construcción de una plataforma de diagnóstico basada en inteligencia artificial para la detección temprana del melanoma, uno de los cánceres más agresivos. La plataforma incluye un novedoso escáner de cuerpo completo y una herramienta de diagnóstico asistido por computadora (CAD) para integrar varias fuentes de datos, tales como registros médicos, datos genómicos e imágenes en vivo. Bosch integrada dentro de la Agrupación Future: Fast Forward Durante 2022, Bosch se integró en Future: Fast Forward, la mayor agrupación empresarial de la historia de la industria automovilística española, y que tiene como objetivo impulsar el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados para convertir a España en el hub europeo de electromovilidad. Para ello, ha movilizado la mayor inversión industrial realizada en España. Bosch participa en el bloque de fabricación de componentes específicos para el vehículo eléctrico y conectado, desarrollando productos e invirtiendo en nuevos procesos de producción. La división Automotive Electronics, a través de Fábrica Madrid, está presente en el bloque de fabricación y diseño de componentes para la conectividad, desarrollando una nueva línea de producción de sensores de ultrasonidos de última generación para el vehículo conectado. Además, ingenieros de diseño de microchips de la división están desarrollando en Valencia un hardware para los sistemas de radar del vehículo, transformado las señales analógicas a digitales con la velocidad y precisión necesarias para los sistemas ADAS. Bosch Manufacturing, localizada también en Madrid, desarrolla nuevos procesos de producción de componentes para el motor eléctrico, tales como el inversor de potencia, el rotor y el estátor, así como diferentes unidades electrónicas. La fábrica de Bosch en Aranjuez, perteneciente a la división Powertrain Solutions, ha empezado a diseñar y fabricar un componente clave para el vehículo eléctrico: el conector del inversor de potencia, que transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna de alta tensión para alimentar al motor eléctrico. Además, también se están diseñando procesos de producción de carcasas del sensor de radar de última generación para sistemas ADAS. Todos estos proyectos han conseguido ser aceptados e incluidos dentro del PERTE VEC (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el Vehículo Eléctrico y Conectado), y han recibido importantes ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Grupo Bosch: perspectivas para 2023 y rumbo estratégico En 2022, un año desafiante, Bosch superó sus objetivos comerciales. El proveedor de tecnología y servicios aumentó sus ventas totales hasta los 88.200 millones de euros, mientras que su margen EBIT operativo aumentó del 4,0 al 4,3 por ciento. “Estuvimos a la altura de los retos de 2022: tanto nuestras ventas como nuestro margen fueron superiores a lo esperado”, señaló Stefan Hartung, presidente del consejo de administración Bosch. En el primer trimestre de 2023, el Grupo Bosch ha aumentado sus ventas en un 3,5 por ciento. A pesar de las modestas perspectivas económicas, la empresa apunta a un crecimiento de sus ventas de entre el 6 y el 9 por ciento para 2023 y un objetivo de margen EBIT operativo del 5 por ciento. Aunque el entorno económico y social siga siendo exigente, Bosch quiere crecer significativamente más rápido en los próximos años. “Nuestro objetivo es crecer en todas las regiones del mundo y estar entre los tres proveedores líderes en nuestros mercados relevantes”, señaló Hartung. La lucha contra el cambio climático está provocando una gran agitación en las empresas y la sociedad, y también está acelerando el cambio tecnológico. “Esta transformación tecnológica está abriendo oportunidades de crecimiento que queremos aprovechar. En este contexto, nuestra filosofía ‘Innovación para tu vida’ es idónea, no solo cuando se trata de las principales tendencias de electrificación, automatización y digitalización, sino más que nunca también con respecto al software y la inteligencia artificial”, indicó Hartung.