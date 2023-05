Quejas a la Junta Electoral por uso de fisiología no permitida en Colegios Electorales

Con Andalucía

Izquierda Unida y Podemos.

Con El Ejido

A la Junta Electoral de Zona de Berja

Como representante por la coalición Con Andalucía Izquierda Unida y Podemos Con El Ejido ante la Junta Electoral de Zona – Berja.

MANIFIESTA QUE:

Se ha observado la utilización de la bandera de España por los/as interventores/as y

apoderados/as de la formación política Vox en sus tarjetas y carpetas identificativas durante la jornada electoral en los colegios electorales de El Ejido durante las actuales elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.

En virtud del artículo 8 de la Ley 39/1981, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas. Como ha puesto de relieve la jurisprudencia la finalidad de esta prohibición es que la bandera de España no

pueda ser instrumentalizada por ningún partido o grupo (Sentencia de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo 351/2017, de 1 de marzo, FD 11)

Según los acuerdos de la Junta Electoral Central de 13 y 20 de mayo de 2015, 15 de junio de 2016 y de 24 de noviembre de 2017, tiene reiteradamente declarado, los interventores o apoderados, en el interior de los colegios electorales, únicamente podrán ostentar emblemas o adhesivos con el nombre y siglas del partido o coalición y la palabra interventor y apoderado, a los

puros efectos de identificación y no con el fin de realizar actividades de campaña electoral. La identificación ha de ser simple. La identificación discreta de los apoderados e interventores de las formaciones políticas constituye una excepción al artículo 93, pero en esa excepción no cabe

amparar el derecho a que las formaciones políticas diseñen un uniforme o vestimenta específica para sus apoderados o interventores, dado el sesgo propagandístico que esa uniformidad colectiva comporta, ni llevar camisetas que incorporen símbolos de carácter partidista.

SOLICITA:

De lo anterior se desprende que las formaciones políticas no deben utilizar la bandera de España junto a las siglas o símbolos de su partido en la identificación de los interventores o apoderados, por cuanto supone una instrumentalización de este símbolo prohibida por la legislación vigente, por lo que solicito que inicien las actuaciones necesarias para que dichas conductas no se produzcan.

En El Ejido, a 28 de mayo de 2023