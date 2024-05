La posible victoria del PSC seguirá lastrando la recuperación del mercado inmobiliario catalán, alerta Iñaki Unsain

Catalanes y catalanas pasarán de nuevo por las urnas este domingo 12 de mayo. Dos semanas después de las elecciones autonómicas celebradas en el País Vasco, Cataluña acoge unas nuevas elecciones al Parlament, actualmente presidido por Pere Aragonés, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ante un contexto político convulso debido a las medidas aplicadas en el mercado de la vivienda, la posibilidad de un cambio de presidente en Cataluña plantea diferentes escenarios para la región y sus residentes. . Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia en Cataluña y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, apunta que es “necesario” un cambio de poder para facilitar una mejor regulación que garantice “mejoras reales” en el sector inmobiliario. El ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario) considera “imposible” un escenario de cambio político que mejore la situación de la vivienda en Cataluña. “Aunque haya un cambio de gobierno, como ya ocurrió en Barcelona, en caso de que gane el PSC, necesitaría los apoyos de ERC y Junts per Catalunya, por lo que no parece que vaya a haber ninguna variación en la aplicación de la regulación de precios vigente”, analiza Unsain. Inquietud ante el resultado

La ampliación de zonas tensionadas a 271 municipios de la región catalana y la limitación de los precios del alquiler a las viviendas de contrato temporal, ambas producidas en los dos últimos meses del año, han provocado inquietud en el sector, cuyos expertos consideran que estas medidas seguirán sin resolver el problema del acceso a la vivienda. “Las últimas regulaciones responden a fines electoralistas que no atajan el problema de la vivienda ni contienen los precios, sólo están reduciendo todavía más el parque de vivienda de alquiler actual en la región”, critica Iñaki Unsain. La última encuesta publicada por el CIS el pasado 25 de abril situaba a Salvador Illa (PSC) como vencedor de las elecciones, siendo Junts la segunda fuerza política por delante del actual partido al mando. “Para apreciar cambios sensibles en la regulación del sector debería ganar una opción de centroderecha, lo cual, reitero, parece lejos de la realidad”, explica el PSI. Unsain, apunta, sin embargo, que el decreto de ley regulador de los precios de la vivienda de temporada podría no llevarse a cabo en caso de que, tal y como apuntan las encuestas, el PSC gane las elecciones. “En esta casuística, podríamos ver que el decreto no se convalida y quede derogado, pero habría que esperar hasta el mes de junio para saberlo”, sentencia Unsain.