No quiero ser catastrofista, pero las señales están ahí, mientras esperamos que se cumplan las promesas del Cielo, antes de que se degrade más la situación actual. En mi opinión, estamos cruzando un puente entre dos mundos sobre aguas turbulentas que durará tres años: 24, 25 y 26, de modo que en el 27 estará vendido todo el pescado.

Armagedón Financiero

Crisis previa al Amanecer

Cómo sobrevivir al Desplome

Récord histórico de Deuda mundial

Alcanza ya los 307 billones de dólares

Los economistas advierten de Recesión

Mucha gente sufre síntomas de Ansiedad

Dispersión del poder mundial en el futuro

Estamos cruzando un Puente entre dos mundos

Suelta la curiosidad por saber si ascenderás o no

Nos espera un mundo más ligero y menos pesado

No es un secreto que estamos viviendo un tiempo de crisis, con el aumento de los precios y del desempleo, lo que está causando estrés en muchos ciudadanos. También estamos afrontando una crisis económica que muchos comparan con los acontecimientos que precedieron a la gran depresión, escribe John Hagee, autor del libro “El Armagedón financiero. Lo que debe saber para sobrevivir a la devastación de un colapso económico”.

A su juicio, todos estos acontecimientos serían señales que apuntan hacia el final de los tiempos. El pastor Hagee, experto en profecías y hombre de negocios, muestra por qué se está llevando a cabo la crisis económica actual y cómo se están alineando con la profecía bíblica los acontecimientos mundiales.

https://books.google.es/books/ about/El_Armaged%C3%B3n_ Financiero.html?id= GW3tAgAAQBAJ&source=kp_book_ description&redir_esc=y

RECESIÓN

De hecho, la deuda mundial ha saltado hasta otro récord histórico y alcanza los 307 billones de dólares.- EEUU, Reino Unido, Japón y Francia han impulsado otra vez el aumento más pronunciado.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/480661-deuda- mundial-salta-record- historico-307-billones-dolares

Economistas de Wall Street advierten que una recesión estaría a la vuelta de la esquina.- La mayoría de los economistas esperan una recesión durante el próximo año, con probabilidades del 60% y expresan su escepticismo sobre las promesas de un aterrizaje suave.

https://sputniknews.lat/ 20230920/economistas-de-wall- street-advierten-que-la- recesion-en-eeuu-esta-a-la- vuelta-de-la-esquina- 1143894300.html

DEFINICIÓN

Armagedón es el término bíblico en hebreo que aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. Aunque el término es de origen cristiano, lo emplean varias culturas para referirse al final de los tiempos.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Armaged%C3%B3n

El término “Armagedón financiero” describe una crisis económica grave o un colapso financiero de gran magnitud que tendría consecuencias devastadoras para la economía, las empresas y las personas. Esto podría incluir situaciones como una recesión económica profunda, un colapso del mercado de valores, una crisis bancaria o una deuda pública insostenible.

Un Armagedón financiero sería cuando la economía se derrumbara de forma tan espectacular que aplastaría esa fina capa de espuma de poliestireno que hay entre mi cadena alimentaria y yo, dejándome en ayunas. Si los cajeros automáticos no pudieran escupir billetes, y no se pudieran realizar transacciones con tarjetas de crédito o débito, esto provocaría una avalancha de gente haciendo cola en la puerta de los bancos.

Sobrevivir a un colapso económico podría ser un desafío significativo, pero hay medidas que podrías tomar para aumentar tus posibilidades de afrontar la crisis de modo más eficaz como establecer un presupuesto, ahorrar y reducir deudas, diversificar tus ingresos y aprender nuevas habilidades profesionales. Eso último es lo que yo hice cuando estuve desempleado.

Llegará un día en el que nadie en el mundo habrá oído hablar de Goldman Sachs ni de JPMorgan Chase. Ese día no será el fin del mundo, ni siquiera el día después del fin del mundo. La gente seguirá ayudando a sus amigos, confiando en la bondad de los extraños, frustrando o siendo frustrada por sus enemigos. Seguiremos viviendo, amando y luchando, como siempre lo ha hecho la humanidad en todas partes.

https://www.cnbc.com/id/ 42421489

N ORMALIDAD

Todo parece muy normal; tus vecinos siguen viviendo en sus grandes casas inasequibles, llevando y trayendo a los niños del colegio en flamantes coches de lujo, sin que nadie piense en una catástrofe económica inminente. La verdad es que la mayoría de estas casas y coches se financian en gran parte con dinero de la deuda, y eso se derrumbaría en cuanto la economía chocara contra la pared. Las cifras indican que la economía mundial iría camino del Armagedón financiero, dice Peter B. Meyer.

La gente es impaciente y su memoria es corta. Muy pocos son capaces de aplicar una visión a largo plazo de lo que está sucediendo. Todo el mundo se ha acostumbrado a vivir el ahora y a no centrarse en lo que se les viene encima. Para muchos, parece que nada está cambiando, los seres corruptos siguen al mando y controlando los acontecimientos, pero lo parece, porque no se ve todo lo que está pasando.

LIBERACIÓN

Afortunadamente, se unen a nosotros nuevos despertadores cada día, porque ya están hartos de que el viejo orden mundial dicte cómo debemos vivir nuestra vida. El planeta Tierra está sellado por nuestra familia de las estrellas, con su gran flota de naves invisibles. Ninguna criatura puede escapar de la esfera terrestre sin permiso. Los que quisieron huir a Marte fueron devueltos. Todas las bases en la Luna y Marte están en manos de la Federación y son inaccesibles para la élite.

Vendrá nuestra liberación de la esclavitud de la deuda, que ha sido larga y preparada entre bastidores. Confía en el plan. Tenemos toda la información. La coalición tiene el lujo de esperar el momento perfecto del avance.

La conciencia es la clave para entrar en el mundo de la quinta dimensión. Posees esta clave en el momento en el que te dice tu conciencia: “hazlo o fracasa”. En ese momento, estarás solo. Nadie te juzgará ni te recompensará. Pero lo sentirás cuando suceda realmente. Es el fin de una era, y el comienzo de una nueva época.

No es de extrañar que el lado oscuro esté en pánico. El mundo está en el umbral de una paz permanente. Este será un logro de alto calibre. ¿Llegará esta extraordinaria noticia a los grandes titulares de los medios de comunicación? Puedes apostar a que no. Es ahora o nunca, así que actúa en consecuencia.

LUCHA FINAL

Según Vital Frosi, estamos en un momento de limpieza energética. Esto forma parte de la fase final de la transición planetaria. Todo se está preparando para la nueva época que ya ha comenzado. Estamos entrando en la era de Acuario, y esta vez no será simplemente una era nueva como ha sucedido antes, porque esto coincide con el cambio a la quinta dimensión.

La Tierra ya no es un mundo de pruebas y reconciliaciones para las almas encarnadas. Estamos en un momento nunca antes experimentado en este planeta, ya que también es el final de un ciclo evolutivo para estas almas. Por lo tanto, habrá una mayor oportunidad para la ascensión en masa, ya que ascendería al menos un tercio de la humanidad en esta vida.

El Plan Divino es tan perfecto que está más allá de la mente humana comprender su escala y alcance. Las almas que harán su ascensión comprenderán este plan. El resto no lo necesita, ya que permanecería sujeto a los velos del olvido, mientras avanzaría hacia otro mundo de pruebas y reconciliaciones.

Aunque no se desconocen los detalles de este Plan Divino, las almas encarnadas tienen sus recuerdos en su inconsciencia, por lo que pueden sentir que nos estamos acercando al final de este gran ciclo. Es un tiempo de gran expectativa, y esto se refleja en el cuerpo físico.

También existe un cuerpo emocional, que siente más intensamente el momento que estamos atravesando ahora mismo. Y, ahí radica la causa de tantos síntomas de ansiedad que muchas personas están experimentando. Personas que nunca antes la habían sentido, están viviendo ahora situaciones difíciles de sobrellevar.

A veces, la tensión es tan intensa que se convierte en ansiedad o ataques de pánico. Sabemos que es durante poco tiempo, el necesario para darnos cuenta de que estamos viviendo cambios profundos, tanto energéticos como de conciencia. El alma se expresa a través del cuerpo, por lo que es en el cuerpo donde sentimos el mayor obstáculo.

ANSIEDAD

La ansiedad no sólo procede de la expectación, del momento único que atraviesa el planeta y su humanidad. También refleja la limpieza de toda la energía negativa que se ha acumulado durante miles de años en las sucesivas encarnaciones de cada alma. Se debe iluminar cualquier sombra que exista aún. Son recuerdos inconscientes de traumas, dolor y sufrimiento experimentados en este largo viaje por la escuela de la vida.

Aquellos que sienten miedo están sacando a la luz esa sombra que aún está latente en ellos. No hay otra forma de aliviarla que exponiéndola a la Luz. Y para que eso ocurra, hay que traerla a la consciencia, es decir, hay que sacarla de nuestro sótano. ¡Qué dura que es la escuela de la vida!

Sí, todo el mundo se da cuenta de que esto no es fácil, pero si comprendemos que todo forma parte de la limpieza final, en lugar de la incomodidad habitual, también podemos experimentar cierta alegría al sentir que la casa dimensional del alma está lista para ascender. El alma ascendida, después de esta limpieza continuará en su cuerpo físico, y tendrá un nuevo ciclo, que ya no consistirá en pruebas y reconciliaciones, sino en regeneración. No se experimentará más dolor ni sufrimiento en esta nueva frecuencia.

PUENTE DIMENSIONAL

Es necesario atravesar esta etapa porque nos encontramos en el puente dimensional que separa los dos mundos: la vieja Tierra, que dejará de existir, y la nueva Tierra, que ya ha aparecido en el horizonte. Nos espera un mundo más ligero, por lo que hay que dejar atrás las energías más pesadas.

No hay mucho que hacer, porque esta travesía es necesaria. El alma ha esperado miles de años para esto y ahora ha llegado el momento. La expectación es alta, y esa es la causa de los síntomas mencionados. Debemos tener fe y mantenernos equilibrados, porque también es un momento de gran alegría para todas las almas que están preparadas para la ascensión.

Aquellos que no están listos para la ascensión también pueden sentir estos síntomas hasta cierto punto, porque proceden del interior del alma. La que no ascenderá también puede expresarse con ansiedad o miedo en ciertos momentos, porque ya sabe que no será esta vez.

Por último, dejemos ir ciertas cosas innecesarias, incluyendo la necesidad de saber cuándo y cómo terminará todo. Suelta la curiosidad por saber si ascenderás o no. Nadie lo sabe de antemano y la curiosidad no tiene sentido. Sin embargo, todos podemos hacer lo que es mejor para nosotros. Para ello, sólo tienes que hacer cada cosa, cada día, siempre con la intención de hacerlo bien, y de forma amorosa, con respeto y compasión por todo y por todos. Haciendo esto, todo irá bien.

Confía en el Plan Divino; haz técnicas de respiración; medita; reza; busca prácticas donde puedas elevar tu pensamiento y expandir tu mente con cosas más elevadas; y finalmente, busca una técnica holística que traiga equilibrio emocional. No hay nada malo en ayudarse un poco a uno mismo. Al fin y al cabo, todo está dentro de nosotros, tanto la luz como la sombra. Y por difícil que parezca, éste es un momento de oportunidades. Liberémonos de la pesada energía que aún nos acompaña. Comprender, aceptar y dejar ir. Todo pasará. Confiad.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/09/19/por-el-puente- de-la-4d-hacia-el-mundo-de-la- 5d/

MUNDO

El futuro orden mundial se caracterizará por nuevos centros de influencia y la dispersión del poder según Valdir da Silva Bezerra . https://sputniknews.lat/ 20230916/el-futuro-orden- mundial-se-caracterizara-por- nuevos-centros-de-influencia- y-la-dispersion-del-poder- 1143792609.html

Alianza de Estados del Sahel : las juntas militares de Mali, Burkina Faso y Níger anunciaron la creación de una coalición defensiva de carácter regional. https://actualidad.rt.com/ opinion/carmen-parejo/480485- alianza-estados-sahel-momento- historico

El príncipe heredero saudita considera inútil el desarrollo de armas nucleares. https://actualidad.rt.com/ actualidad/480633-principe- heredero-saudi-armas-nucleares

Detectaron enigmáticas luces previas al terremoto en Marruecos.- Antes de que se produjera el devastador terremoto, se observaron misteriosas luces en el cielo, y los científicos no pueden explicar su naturaleza. https://sputniknews.lat/ 20230914/detectan-enigmaticas- luces-previas-al-terremoto-en- marruecos-1143714477.html

USA

EUROPA

La economía alemana en caída libre.- Alemania tendrá un cuarto trimestre consecutivo sin crecimiento. https://sputniknews.lat/ 20230920/economia-alemana-en- caida-libre-1143931800.html

Piden en España retirar el iPhone-12 por violar la normativa europea. https://sputniknews.lat/ 20230916/piden-en-espana- retirar-el-iphone-12-por- violar-la-normativa-europea- cuan-seguro-es-en-realidad- 1143789297.html

Polonia dejará de proporcionar armas a Ucrania . https://es.euronews.com/video/ 2023/09/21/polonia-asegura- que-dejara-de-proporcionar- armas-a-ucrania

¿Qué quiso decir Putin con armas basadas en “nuevos principios físicos”?.- Nuevos tipos de armas cuyo efecto destructivo se basa en procesos y fenómenos que hasta ahora no se habían utilizado con fines militares. Esto incluye incluye el rayo láser, aceleradores, microondas e infrasonidos. https://sputniknews.lat/ 20230913/que-quiere-decir- putin-con-armas-basadas-en- nuevos-principios-fisicos- 1143678648.html

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/9wJKn3m6Tsc