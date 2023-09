Quince señales de que estás bajo control mental:

1. Crees que las películas y los programas de televisión están hechos para entretenerte.

2. Crees que los médicos son expertos en salud.

3. Crees que el gobierno te roba el dinero para construir las carreteras.

4. Crees que rocían veneno en tu comida debido a los insectos.

5. Usted sabe que los termómetros de mercurio están prohibidos porque el mercurio es extremadamente tóxico, pero también cree que los empastes dentales de mercurio son completamente seguros en la boca.

6. Crees que tu voto cuenta.

7. Crees que las noticias están ahí para informarte.

8. Crees que el gobierno está ahí para protegerte.

9. Crees que el alcohol es saludable para ti con moderación.

10. Crees que está bien investigar y hacer preguntas sobre la compra de un auto nuevo, la compra de una casa nueva o la compra de un electrodoméstico nuevo, pero también crees que no está bien investigar o hacer preguntas cuando el televisor te dice que te inyectes algo debajo de la piel que es matando y paralizando a millones de personas en todo el mundo. En eso, por supuesto, debes confiar, sin hacer preguntas y avanzando a todo vapor.

11. Crees que una sociedad de cobardes seguidores del orden, dirigida por psicópatas clínicos, seguirá avanzando hacia el futuro sin interrupciones.

12. Crees que trabajar para psicópatas clínicos, como empleado del gobierno, es el trabajo de tus sueños, a pesar de que tu hermano mayor está tratando activamente de destruirte a ti y a tu familia porque ya te han robado las pensiones y no quieren que te enteres. “Si puedo meterme una dosis más de veneno bajo la piel, tal vez pueda recuperar mi pensión, que ya me han robado…” Sólo tiene sentido si no lo piensas.

13. Crees que una sociedad de perpetuos buscadores de placer, que no quieren trabajar para ganarse la vida, siempre sobrevivirá y que divertirse es uno de tus derechos de primera enmienda.

14. No te das cuenta de que cada vez que una autoridad tiránica intenta destruirte a ti y a tu familia… te siguen diciendo que todo es por equidad, igualdad, libertad, derechos humanos o por tu seguridad.

15. Crees que los venenos que se introducen en la piel y se introducen en la boca, recetados por una persona que viste una bata blanca de carnicero, son la única forma de lograr un bienestar óptimo y una mejor salud.

ADVERTENCIA – Los efectos secundarios de estar bajo control mental incluyen, entre otros, estar arruinado, tener sobrepeso, estar deprimido, sentirse impotente, ser adicto a sustancias que lo adormecen ante su dura realidad, andar con otras personas con control mental para evitar enfrentarlas. tu debilidad espiritual y más recientemente, ataque cardíaco, parálisis, miocarditis, morir repentinamente y repetir como un loro la frase “confía en la ciencia”. Hable con su médico hoy para ver si el control mental es adecuado para usted. Se aplican algunas condiciones. Consulte a su funcionario del gobierno local o al canal de noticias de televisión para obtener todos los detalles de su viaje en primera clase/5 estrellas hacia el abismo.

