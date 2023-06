MI PRIMER PENSAMIENTO

PARA UNA GRAN MUJER.

NO ERA SU HUMOR, SU SONRISA, SUS MUÑECOS, ERA EL ALMA QUE TRAS ELLOS SE ESCONDIA.

HAS DEJADO TU LEGADO EN NUESTROS CORAZONES ♥️

PROMESAS

Tales días como hoy estamos revolucionados no sabemos que es peor la promesa o la revolución y lo que nos pirra es que todo el mundo conoce a su vecino.

Señores que se nos han revolucionado los voluntarios municipales y se han ido de vacaciones en plena época estival.

Comienzan a ventear los teléfonos de la playa a la piscina.

Palmira que ha pasado?

Chica que se han sublevao

Pues no pertenecían a tu recuento de votos

Chica conoces a la plebe.

Promete un carrito y veras que prontito y Chica pues no dicen que los voluntarios desarrollan una profesión no remunerada, que pretenderán

Perdona, Ciro viene de visita y Claudia no ha sacudido el felpudo todavía.