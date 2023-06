Manuel Moyano nos vuelve a deslumbrar con un nuevo libro. Recién salido de la imprenta nos presenta una recopilación de artículos en forma de diario recogidos en prensa durante dos años. Polvo en los zapatos, su nueva obra, va mucho más allá de una serie de relatos estructurados entorno a la literatura y la vida.

Este no solo se queda en una visión de tal o cual suceso que le ha ocurrido en su existencia; también logra prestarnos su voz de escritor; interpelarnos directamente; transformar nuestro mundo aburrido otorgándonos una visión distinta de las cosas cotidianas, y sobre las cuales no habíamos reparado. Cualquier cosa que surge ante su mirada se desdobla: una doble lectura de una calle, de un transeúnte, de un paisaje, de una ciudad entera.

Todo lo que antes nos parecía muy común ahora nos deslumbra desde la primera hasta la última página. Recuerdo, cuando me preparaba para acceder a la universidad, que mi profesor de historia de arte en COU nos dijo una vez:”Si alguna vez, como a casi a todo el mundo, os da por visitar un país extranjero no vayáis en plan turista. No sacaréis ningún partido”. En este libro vemos, precisamente, como estas palabras están fraguadas en el escritor pues su mirada, esa que nunca envejece, como dijo Derrida, va mucho más allá de los objetos que se le hace presente e invoca, con esa pasmosa brujería que da la buena literatura, a los espíritus que habitan en lo más profundo de estos mismos objetos.

Él mismo contó en la presentación de su libro, en Molina de Segura, donde estuvo acompañado por Paco Mengual, como antes de visitar cualquier país le gusta empaparse de los escritores celebres de dichos sitios, y que esto mismo consigue impregnar su ser con el alma de los lugares que visita. Así, esto mismo, se vislumbra en esta loable obra que no nos dejará indiferentes.

Manuel Moyano nació en Córdoba en 1963, creció en Barcelona, y en 1991 se estableció en Molina de Segura, Murcía, donde reside. Ha obtenido diferentes premios literarios y le avalan muchas obras reconocidas. En estos momentos es una de las voces que más se escuchan y que resuenan precisamente por tener un estilo propio. Su estilo ha sido calificado de elegante y depurado, y no falta razón para ello, puesto que hilvana con una perfecta línea argumental las claves de la insinuación, aderezadas por su fluidez expresiva y potencialidad imaginativa.

Sumario: Polvo en los zapatos, nuevo libro de Manuel Moyano, representa una de las voces más interesantes del panorama actual.