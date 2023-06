Futuro Dorado

La era de la Verdad

Compra masiva de Oro

Estrategia de los bancos

Es posible que te hayan enseñado de niño la regla de oro: “Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti”. Una regla de oro más cínica se hizo famosa en la película Aladino : “Quien tiene el oro hace las reglas”. Pero una formulación más precisa, aunque menos concisa, podría ser: “Quien tiene el poder hace las reglas sobre el oro”.

El Deutsche Bank espera incumplimientos en los bancos occidentales. Para evitar estas predicciones, los bancos están aumentando su capital en oro para absorber el impacto de tal evento. El oro aumenta su valor neto y da valor real a las monedas que tienen en estos bancos. En algún momento, será importante permitir que el oro alcance su valor real. Esto activará un reinicio financiero mundial en los valores monetarios de todo el mundo, según Ricitos de Oro.

El oro se ha considerado tradicionalmente como un activo de refugio seguro y puede desempeñar un papel en la diversificación y protección de las carteras de inversión. Algunos inversores y bancos pueden optar por aumentar su exposición al oro como una forma de reducir los riesgos y protegerse contra la volatilidad del mercado.

En cuanto al reinicio financiero mundial en los valores monetarios, es importante tener en cuenta que cualquier cambio significativo en los sistemas monetarios globales requería un acuerdo y coordinación entre las principales economías y actores financieros internacionales. Los valores monetarios están respaldados por una variedad de factores, como la confianza, la estabilidad económica y la política monetaria de cada país.

Según Katy O’ddonell, en los próximos dos años vencerá un billón y medio de dólares en hipotecas, una posible bomba de relojería a medida que las tasas de interés más altas reducen el valor de las propiedades.

ESTRATEGIA

Según Foster Swiss, en un mundo cada vez más interconectado, los bancos centrales de muchos países están buscando reducir su dependencia del dólar como moneda de reserva. Una estrategia que ha ganado popularidad en los últimos años es el intercambio de dólares por oro. Esta medida tiene como objetivo diversificar las reservas internacionales y salvar la estabilidad económica de los países en caso de turbulencia financiera.

El intercambio de dólares por oro permite a los bancos centrales diversificar sus reservas internacionales y reducir la exposición a una sola moneda. Esta diversificación brinda una mayor protección en caso de fluctuaciones en el valor del dólar o de inestabilidades en los mercados financieros. El oro, considerado un activo de refugio seguro, proporciona estabilidad y resguardo frente a la volatilidad del sistema financiero mundial.

Para muchos países, la dependencia excesiva del dólar como moneda de reserva puede plantear riesgos significativos. Los cambios en las políticas monetarias y las tensiones geopolíticas pueden tener un impacto directo en las economías que dependen en gran medida del dólar. El intercambio de dólares por oro es una estrategia que busca reducir esta dependencia y fortalecer la autonomía financiera de los países.

La tendencia de los bancos centrales hacia el intercambio de dólares por oro puede tener importantes implicaciones geopolíticas y económicas. A medida que más países diversifican sus reservas, se podría debilitar el papel dominante del dólar como moneda de reserva global. Esto podría cambiar el equilibrio de poder económico y financiero a nivel mundial, mejorando las relaciones comerciales, los acuerdos financieros internacionales y la estabilidad monetaria global.

En este sentido el intercambio de dólares por oro por parte de los bancos centrales refleja la búsqueda de una menor dependencia y una mayor estabilidad económica. Al diversificar sus reservas internacionales, los países buscan salvar su economía y protegerse de las volatilidades financieras. Sin embargo, esta tendencia también puede tener implicaciones geopolíticas y económicas significativas a nivel mundial. Es importante seguir de cerca esta evolución y comprender cómo los cambios en las reservas internacionales pueden influir en la economía mundial en los próximos años.

ESPERANDO

La era de la verdad por James O’Brien.- No hay necesidad de que nadie espere a los sombreros blancos, o a las camas médicas, o a Gesara, o a las próximas elecciones, o lo que sea. Simplemente camina por el camino correcto. Mantente en la lucha por la verdad. Mantén una perspectiva optimista. Estar del lado de la justicia es un fin en sí mismo y no requiere resultados predeterminados. La luz está aumentando en el planeta e iluminando la oscuridad.

Si no puedes sentir los cambios que ya han tenido lugar en los últimos años, entonces aún no has limpiado ciertas estructuras dentro de tu marco personal que se necesitan limpiar. Nadie dijo que sería fácil acabar con un culto a la muerte de seis mil años de antigüedad.

“Disfruta del espectáculo” significa que puedes deleitarte con este proceso, recrearte con la batalla y concentrarte en la victoria final e inevitable, si tienes la resistencia para permanecer a bordo hasta que el barco llegue a la orilla. Un guerrero feliz es un espíritu generoso y un faro en la tormenta.

Deja que el otro equipo rechine los dientes y espere ansiosamente el cumplimiento de sus programas, que fracasarán inevitablemente, dejándolos sin nada al final. Aquellos que apoyaron sus agendas tienen que enfrentar su propio ajuste de cuentas. Estamos en un momento bíblico, una encrucijada metahistórica. Nuestra tarea no es juzgar a los demás sino simplemente iluminar el camino. Dios arruinará a los que han arruinado a la Tierra.

No te preocupes por la idea de que alguien se está saliendo con la suya en alguna parte. Nadie se sale con la suya, nunca. Todas sus creaciones regresan a ellos. Nadie puede esconderse para siempre en la historia. Cuando el velo cae, como siempre, uno se queda solo con la Verdad.

NOTICIAS

Una tormenta solar podría golpear el campo magnético de la Tierra el martes 13 de junio. https://spaceweather.com/

El primer ministro holandés Mark Rutte deja en claro de dónde vendrá la comida. De cuatro centros mundiales de alimentos c ontrolad os por las agroindustrias más grandes del mundo. E stá en pleno apogeo s u política de llevar a la quiebra a los pequeños agricultores y comprar por la fuerza al resto. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/06/10/thomas- anderson-info-flash-for-june- 10-2023/

