¿Piensas que lo que te separa de tus sueños es cuestión de suerte? ¿Que es el azar el que decide quién obtiene lo que desea y quién no?

Alcanzar tus objetivos requiere solo de dos condiciones: tener los conocimientos necesarios y llevarlos a la práctica. En este libro se explican, de un modo sencillo y accesible, las leyes universales del Kybalión, los principios de la filosofía Huna, el funcionamiento de la mente para que formules tus deseos con éxito, la importancia de las creencias, el valor de la palabra, la fuerza de la fe, técnicas asequibles y poderosas como son el Ho’oponopono o el Espíritu de Aloha y el irresistible poder del amor.

Este libro puede ser para el lector el billete que le transportará del lugar en el que está al lugar en el que quiere estar, poniendo al alcance de su mano lo que hasta ahora parecía imposible.

L OS PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA H UNA

L AS LEYES UNIVERSALES DEL K YBALIÓN

E L H O’ OPONOPONO

E L FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE

L A IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS

E L VALOR DE LA PALABRA

L A FUERZA DE LA FE

E L E SPÍRITU DE A LOHA

EL PODER DEL AMOR

EXTRACTO DEL PRÓLOGO

CARLA SIMEONE (Coach Ontológico Profesional)

(….)

«Este libro «causalmente» llegó a mis manos este año, en donde elegí estudiar esta rama tan profunda y hermosa de la metafísica y lo cuántico. Llegó esta señal para mí y en vez de evitar, de mirar para otro lado, lo tomé como un gran desafío y dije que sí a la petición de escribir el prólogo de este maravilloso libro.

Soy una convencida de que cada una de las cosas que nos ocurre en nuestra vida tienen un para qué, sé que muchas veces en el momento exacto que nos está ocurriendo no podemos ni siquiera ver ese para qué. Incluso nos hacemos miles de preguntas, a las que no les encontramos respuesta alguna, que ni siquiera entendemos la razón de por qué pasa lo que pasa.

Soy de las que elegí en vez de preguntarme ¿POR QUÉ ME PASA ESTO A MÍ? ME PREGUNTO ¿PARA QUÉ ME PASA ESTO A MÍ? ¿QUÉ ME VIENE A ENSEÑAR LO QUE ME ESTÁ PASANDO?

En algunos casos encuentro la respuesta rápidamente, muchas otras veces no… es entonces donde elijo confiar que lo que se vaya a manifestar en mi mundo será lo tenga que ser para ese momento de mi vida.

Si te permitís vivir de este modo, sin querer entender absolutamente todo, créeme que con el tiempo las fichas empiezan a caer, el rompecabezas se empieza armar, lo que no encajaba finalmente encaja y se va cerrando el círculo de la pregunta.

Para que esto ocurra debemos estar dispuestos a soltar el control, a soltar el querer tener razón, a entender que no podemos manejar absolutamente nada, que lo que tenga que ser será… y lo que sea entonces será perfecto también.

En coaching hablamos de distinciones, que finalmente son distinciones, de la propia vida. Y ¿qué son las distinciones? Imagínate viviendo con una venda en los ojos toda tu vida y de repente esa venda se cae y puedes ver lo que antes no veías. Cuando logramos distinguir algo, lo que sea, ya no dejamos de distinguirlo nunca más.

Convenientemente a los seres humanos muchas veces nos pasa que incluso con los ojos destapados, no vemos lo que tenemos delante de nuestros propios ojos. Entonces estraté- gicamente nos ocupamos de seguir en un lugar que no nos merecemos, en donde no somos felices, en donde nos sentimos cargados por una extraña energía que hace que todo el día estemos agotados, o tal vez en donde nos sentimos muy cómodos, aun sabiendo que esa comodidad no nos da la felicidad. Pero es lo que hay, nos conformamos, por no animarnos a tomar acción, a tomar riesgos. Y sin riesgos no hay incomodidad, y en la incomodidad esta la verdadera transformación, esa que nos lleva a otro nivel de vida, incluso de consciencia.

EXTRACTO DE LA INTRODUCIÓN (JESÚS NIETO)

«Descubrir qué hay detrás de lo que nos acontece es un motor que me ha movido desde niño, lo que me ha llevado a la búsqueda de explicaciones y respuestas de un modo libre, sin atarme a creencias, religiones, dogmas o filosofías, hasta llegar a una serie de conocimientos antiquísimos, casi perdi- dos, que por esa misma razón se convierten en novedosos que, tras experimentarlos, me demostraron que la clave para llegar a las realidades que todos deseamos está a nuestro alcance.

Sin embargo, al querer compartir lo aprendido, me di cuenta de que este saber no estaba disponible para todos. Descubrí que lo que me terminó pareciendo sencillo no era tan obvio como pensaba y que, si bien «el maestro aparece cuando el alumno está preparado», a este hay que prepararlo, de lo contrario puede deambular por la vida sin conectar con ella, algo que se acentúa cada vez más en nuestros tiempos.

A lo largo de los siglos, siempre ha habido un pequeño grupo de personas que parecía tocado por la varita mágica del éxito independientemente de las circunstancias favorables o desfavorables que se vivieran en cada época, conocedores de una serie de saberes ocultos, destinados únicamente a unos pocos iniciados. A través del libro que tienes en las manos, tras años de estudio y experiencia, te ofrezco un verdadero manual de instrucciones del funcionamiento de la vida, herramientas de sabiduría ancestral olvidadas, ocultas o en manos de unos pocos que te servirán de guía para lograr tus propósitos por fin.

Esta obra tiene el fin de correr la cortina de olvido, ignorancia y confusión que nos ha desvinculado y nos ha desconectado de la sabiduría auténtica que te ayudará en el despertar de tu conciencia. Te hará comprender las leyes invisibles por las que se rige la vida para que no tengas que vivir contracorriente o ignorante de por qué te sucede lo que te sucede.

El libro que tienes en tus manos es el manual de uso de la vida que todos hubiéramos deseado al llegar a este mundo, conocimientos ocultos y profundos extraídos de diferentes tradiciones espirituales que de manera novedosa te permitirán intervenir en los planos más sutiles y abstractos de la energía para que tus sueños se conviertan en realidad de una vez en el mundo físico, entendiendo, sin paja y por fin, cómo puedes lograr aquello que deseas gracias a la com- prensión de las reglas del juego de la vida, como son el necesario conocimiento de tu mente, el poder de las creencias y la fe, la importancia de la palabra, los principios de la filosofía hawaiana Hunay de las leyes universales del Kybalión, la sencillez infalible del Espíritu de Aloha para potenciar la atracción de tus deseos y del Ho’oponopono como herramienta de limpieza y perdón, la formulación adecuada de los deseos y la fuerza del amor, todo ello explicado de un modo sencillo, asequible y riguroso. Un verdadero método para ver la vida con otros ojos y transformar tu realidad sin esfuerzos sobrehumanos dejando de sentirte víctima de las circunstancias.»

(…)

«Los recursos que pongo a tu alcance en el libro son el resultado de años de investigación y de experiencia exitosa en alumnos, allegados, amigos y por supuesto en mí. Que hayas dado el paso de conseguir el libro ya supone la primera piedra de tu nueva vida, saliendo de lo conocido, que no te ha funcionado como querías, hacia los frutos que te dará la puesta en práctica de los nuevos conocimientos que te ofrezco, porque, como seguro sabes, si quieres resultados diferentes, deberás hacer algo diferente a lo que has hecho hasta ahora.

No es casualidad que sean nueve los pasos que te invito a dar. El nueve simboliza la madurez, el fruto, los resultados, lo que ya es definitivo y llega a su materialización porque se ha gestado anteriormente, la cosecha de lo sembrado. Nueve son los meses de la gestación necesaria para el nacimiento de una persona.

Todo lo que consigas a partir de aquí y ahora es mérito tuyo. Lo que hasta ahora te parecían milagros o vivencias que solo les ocurrían a los demás pasarán a ser experiencias habituales en tu vida.»

LA PRÁCTICA DEL HO’OPONOPONO

Si hubiera que hacer un eslogan sobre la práctica del Ho’oponopono, bien podría ser:

«Resolver lo complejo nunca resultó tan sencillo». Solamente necesitas decir: «Lo siento, perdóname, te amo, gracias» — mentalmente también sirve — aunque conviene conocer el porqué de estas palabras mágicas.

UN POCO DE HISTORIA SOBRE EL ESPÍRITU DE ALOHA

Si al hablar de Ho’oponopono nos referimos a una técnica, el Espíritu de Aloha nos remite a una actitud vital, a una forma de ir por la vida. No se puede señalar su origen en un momento concreto, pues se trata de un estilo de vida amoroso en la relación con la comunidad y el entorno. Oralmente se presenta en el saludo hawaiano «Aloha», pero va mucho más allá; es un estado de conciencia, una disposición de ayuda y un sentido profundo de respeto hacia el otro y de pertenencia a la unidad de la que, aun siendo fragmentos, formamos parte.

El uso consciente y amoroso de este término es uno de los secretos que conducen al logro de la prosperidad y el éxito. El Espíritu de Aloha es un poderosísimo instrumento de re- solución de cualquier tipo de problema, a la par que de atracción de la abundancia; facilita que se cumplan los objetivos que nos propongamos, sueños y deseos.

Conocido el significado de Aloha, el Espíritu de Aloha supone bendecir la existencia del prójimo al que se saluda, hacerlo con todo lo bueno que disfrutamos y tenemos en nuestras vidas cada día, tanto lo propio como lo que se encuentra en nuestro entorno o aquello en lo que fijemos la atención, admirar la belleza, abundancia, etcétera, allá donde la veamos. De este modo, enfocamos nuestra atención en lo que deseamos y, como señala el principio Makia, la energía acude donde depositamos la atención y atraemos a nuestra vida aquello en lo que pensamos con mayor frecuencia.

EL AUTOR. JESÚS NIETO

Jesús Nieto (Madrid, 1972) es profesor e investigador polifacético, imparte conferencias y escribe. Autor de Se acerca el invierno. Las lecciones de Juego de Tronos para la vida (Libros Cúpula, 2019). Durante toda su vida ha adquirido y experimentado conocimientos de desarrollo personal, espiritualidad y esoterismo.

ÍNDICE

Prólogo. Introducción.

Paso 1. Principios para una vida plena: la filosofía Huna y el Kybalión.

La filosofía Huna.

El Kybalión.

Paso 2.Ho’oponopono. Elimina lo negativo de tu vida y resuelve problemas.

Un poco de historia sobre el Ho’oponopono.

Cómo funciona el Ho’oponopono. La práctica del Ho’oponopono.

Paso 3. Un cerebro, tres mentes.

La psicología trascendente de la filosofía Huna.

Paso 4.Creas lo que crees. El poder de las creencias.

Creencias limitantes y potenciadoras.

Observa tus creencias.

Las creencias en la mente consciente y subconsciente. Paso 5. La fe. La supercreencia que mueve montañas.

Paso 6. La palabra. Cuida lo que dices. Paso 7. El deseo. El motor de tus sueños.

Paso 8. El Espíritu de Aloha. Atrae lo que deseas sin esfuerzo Un poco de historia sobre el Espíritu de Aloha.

La práctica del Espíritu de Aloha.

Paso 9. El poder del amor. Vibrando muy alto.

LOS 9 PASOS PARA CONSEGUIR TUS SUEÑOS

Jesús Nieto

Ed. Luciérnaga

15 x 23 cm 190 páginas // Rústica con solapas PVP. c/IVA: 16,95 €

A la venta desde el 11 de enero de 2023

Otros títulos pufblicados en Luciérnaga

Cómo ser infeliz de una vez por todas

Quizás hayas escuchado hasta la saciedad la importan- cia de ser feliz e incluso hasta te lo hayas creído. Pero al cafbo de unos días de intentarlo, posifblemente hayas des- cufbierto que la necesidad de ser feliz te estresafba, y te alejafba más de la felicidad.

En la actualidad, el concepto de felicidad está diseñado para dejarnos insatisfechos, dejar de ser personas y conver- tirnos en consumidores o usuarios.

No se trata de derrumfbar un sistema que nos esclaviza, sino de que el sistema se quede sin esclavos que esclavizar.

El Tao de lo cotidiano

Este lifbro defiende la simplicidad en una época en la que la vida parece tan compleja. Muestra la fuerza y la alegría al explorar quién eres, y te invita a compartirte con los demás de forma que ellos tamfbién puedan fbeneficiarse y recuperarse.

Nos invita a retornar a nuestro auténtico yo y nos da pautas para enfrentarnos al fracaso y fbeneficiarnos del mismo.

Renacer en los Andes

Hay determinadas fuerzas y señales que, si las atendemos y las seguimos, pueden prolongar nuestra estancia en este mundo, siempre y cuando «nuestra misión» no haya sido completada.

Este lifbro versa sofbre la esperanza y sofbre cómo con- trolar el miedo, no rendirse, entregarse, ser consciente, comprender el sentido de la vida y del amor.

Lo consiguieron porque no sabían que era imposible.

¿Piensas que lo que te separa de tus sueños es cuestión de suerte? ¿Que el azar caprichoso decide quién obtiene lo que desea y quién no?

Alcanzar tus objetivos requiere solo de dos condiciones: tener los conocimien- tos necesarios y llevarlos a la práctica.

En este libro se explican, de un modo sencillo y accesible, las leyes universa- les del Kybalión, los principios de la filosofía Huna, el funcionamiento de la mente para que formules tus deseos con éxito, la importancia de las creencias, el valor de la palabra, la fuerza de la fe, técnicas asequibles y poderosas como son el Ho’oponopono y el Espíritu de Aloha, y el irresistible poder del amor.

Tienes en tus manos el billete que te transportará, en nueve pasos, del lugar en el que estás al lugar en el que quieres estar, poniendo al alcance de tu mano lo que hasta ahora parecía imposible.

Si quieres mejorar tu vida y lograr tus sueños, este es tu libro.

Jesús Nieto Quintana (Madrid, 1972), es profesor e investigador poli- facético, imparte conferencias y escribe. Autor de Se acerca el invierno. Las lecciones de Juego de Tronos para la vida, Libros Cúpula, 2019.

Durante toda su vida ha adquirido y experimentado conocimientos en desarrollo personal, espiritualidad y esoterismo, que ahora pone a tu disposición para ayudarte a conseguir aquello que deseas.