El presidente de Izquierda por Almería, Juan Andrés Ruiz, denuncia el Alcalde de Lúcar no evita que vecinos de un restaurante-bar pretendan quitar la terraza echando agua a mesas y sillas

Que por el partido de Izquierda por Almería, su representante Juan Andrés Ruiz, denuncia la

discriminación por parte de los Alcaldes del partido de Ciudadanos de LÚCAR a una vecina residente en Lúcar y que tiene un establecimiento BAR RESTAURANTE, en la localidad, “estando esta persona con un estrés y ansiedad por el mal trago que esta pasando en el pueblo a consecuencia de los políticos que gobiernan el ayuntamiento de Lúcar”.

Resultando que la propietaria del Local, Ana, desde que abrió el local, incluso el año pasado puso mesas en su terraza (calle pública), a pesar del mal trago de las vecinas contiguas que echaban agua para que nadie se sentara en las mesas con la goma de regar o a cubos.

Tras esos incidentes la dueña del bar remite varias solicitudes al Ayuntamiento de Lúcar para que se le dé una solución, de la que no respondían, una tercera solicitud diciendo que ya era la tercera le responden de primera que por parte del Ayuntamiento no ven inconveniente en que ponga terraza en una vía publica no transitable por vehículos, del cual tras reunirse presuntamente con los vecinos pertenecientes al partido de Ciudadanos, le responde una segunda resolución (respondiendo a la misma solicitud dos veces), que se le deniega en poner terraza, a pesar que los demás bares si tienen su terraza. Siendo un ayuntamiento que no tiene normativa ni ordenanza municipal que regule las terrazas ni otras normativas.

Esta persona esta con medicos con ansiedad y mal estar a serle prohibido poner su terraza para poder ganar en los meses de verano el pan de su familia como de costumbre se ha venido haciendo en todos los bares del pueblo, v iéndose perjudicada y siendo una pena que una ciudadana del pueblo se vea afectada por el Ayuntamiento.

El sábado pasado teniendo todas las mesas del bar ocupada es decir reservada, el alcalde y sus amigos llegan y le dicen que le ponga una mesa fuera justo en el lugar que el mismo ha prohibido como se ve en la foto.

“La verdad que es una vergüenza que una ciudadana del pueblo se vea afectada por los políticos”, concluye Juan Andrés Ruiz.