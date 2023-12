Panorama inestable

Nadie sabe cuándo se producirá el evento esperado, pero 2024 será un año muy activo. Si alguien está un poco nervioso, sepa que es por el cambio de energía.

2024, año de Expansión

Purificación acelerada

Se acelerará el proceso

El mundo se vuelve loco

Cambio de guardia pleyadiana

La India inventa un motor cuántico

Sólo vivirán en la Tierra los más despiertos

Faltan condiciones para la intervención directa

Todo depende del libre albedrío de la humanidad

El año 2024 verá la expansión de la conciencia de la humanidad a mayor velocidad. Las líneas de tiempo se distanciarán cada vez más. Cada uno debe elegir conscientemente de qué tipo de realidad quiere formar parte y reflejarlo en su vida diaria. Aquellos que son conscientes de lo que está sucediendo, a ellos también se les superarán sus límites, mientras que otros simplemente estarán en shock y convencidos de que es el fin del mundo, cuando en realidad es sólo el fin de las viejas formas de vida y limitaciones según Kejraj.

https://eraoflight.com/2023/ 12/06/daily-message-for-12-6- 2023/

El despertar no comienza hasta que uno ha enfrentado las energías más oscuras que se esconden en su interior. La mayoría ni siquiera se acerca a esto, ya que están demasiado ocupados odiando al mundo exterior, que la mayoría de las veces es su propio reflejo. Energías que se han acumulado a lo largo de muchas vidas, ya que muchos seres humanos también estuvieron implicados en experiencias de baja frecuencia en vidas anteriores, no sólo en la actual.

Todas las cosas que has dicho, cada acción realizada, se almacenan en tu ADN. A menos que enfrentes tu propia oscuridad, no podrás ver el panorama más amplio de lo que está sucediendo en la Tierra, permanecerás en el miedo, impidiéndote elevar tu frecuencia, mientras esperas que llegue algún salvador y arregle todo, dice Kejraj.

https://eraoflight.com/

EL EVENTO

Cobra supone que el evento podría ocurrir en 2024 ó 2025, o quizás 2026 como creo yo, aunque sería muy poco probable en 2024, pero nadie sabe cuándo ocurrirá el evento. El factor más importante para que ocurra esto es el libre albedrío de las personas clave en la superficie del planeta, el libre albedrío de las fuerzas oscuras, el libre albedrío de las fuerzas de la luz y el libre albedrío del resto de la humanidad. Por eso la situación es demasiado compleja para hacer predicciones y acertar.

Cobra cree que hay cuatrocientos millones de inicuos en la superficie del planeta, pero sólo sería peligroso un pequeño porcentaje. A su juicio, desaparecerán los principales cuando se produzca el evento, y el resto se retirará. Ahora mismo está desapareciendo mucha gente de modo extraño, pero esto es un misterio que no se ha aclarado. ¿Serán elegidos o seres sin alma?

Estamos en una purificación extremadamente acelerada de toda la oscuridad, por eso todo se está volviendo loco. Toda la oscuridad reprimida está saliendo a la superficie y cuando se culmine ese proceso en el evento, será el momento más loco de todos, pero no es el momento del pulso galáctico, ni es el momento del cambio polar, ni del evento de micronova.

Será el momento en que intervengan directamente las fuerzas de la luz en la superficie, derrotando a los hijos inicuos de las tinieblas e iniciando el proceso de curación de la humanidad. Entonces la humanidad tendrá algo de tiempo para pasar por el proceso de curación y prepararse para el cambio polar o las próximas erupciones solares máximas, o la superonda galáctica.

Si intervinieran prematuramente las fuerzas de la luz, antes de alcanzar las condiciones objetivas para la transformación, los inicuos matarían a muchos obreros de la luz por falta de seguridad. Nos han dicho que es totalmente válida nuestra petición de intervención divina directa, pero las fuerzas de la luz necesitan despejar estas interferencias tanto como sea posible para ayudar directamente a los misioneros de la Luz.

El libre albedrío del grupo clave de misioneros de la luz podría tomar una buena decisión y acelerar el evento. Algunos obreros de la luz tomaron una decisión equivocada en 1995, y nuevamente, en un momento crítico en 2019, lo que ha retrasado técnicamente el evento. No sabemos a qué se refiere Cobra exactamente.

LOCURA SOCIAL

Cuando ocurra el evento será el momento de máximo flujo de energía en la superficie del planeta, y también será el cambio más drástico y el máximo de locura social. El cambio de la vieja a la nueva realidad será un periodo muy drástico para la mayor parte de la humanidad, porque caerán todos los sistemas de creencias. En muy poco tiempo se derrumbará todo aquello en lo que ha creído la humanidad, pero esto es inevitable ya que el propio Universo transitará la transformación. Así que no podemos esperar a que despierte la gente. Los que estén preparados se alegrarán, y los que no lo estén se volverán locos hasta que empiecen a comprender lo que ha sucedido, porque la locura sí tiene cura.

Este grandioso acontecimiento producirá una nueva sociedad y una transformación gradual de la humanidad. Pero la palabra gradual no significa una o dos semanas sino algunos años. Sentiremos alivio cuando se libere la presión y habrá mucha menos inseguridad ciudadana. Se proporcionará una nueva orientación y será necesario restaurar el orden social.

Éste será el periodo en el que intervendrán las fuerzas de la luz para introducir nuevas tecnologías curativas y un nuevo sistema financiero. Entonces habrá una transición del sistema financiero. Pero este sistema no está destinado a durar mucho tiempo, sólo es un sistema temporal. Se dará abundancia a toda la humanidad. En esta fase se creará la primera isla de la luz. Los obreros de la luz más despiertos se reunirán y se prepararán para el proceso de ascensión colectiva.

CAMBIO DE GUARDIA

Antes de que suceda eso, los pleyadianos estarán menos implicados en el proceso de liberación de este planeta. Como son una raza pacífica y amorosa, este entorno es demasiado duro para ellos. Todavía pueden contactar a los trabajadores de la luz y a algunos individuos, pero han decidido retirarse colectivamente, por lo que ya no serán los primeros en el primer contacto.

Otra raza ha decidido ponerse al frente son los aldebaranos, como ya se informó. Otra especie humana que está más adaptada a la conciencia y a la psicología terrestre será la testaferro de ese proceso. Serán la raza oficial que se presentará por primera vez a la humanidad. Han estado en este planeta desde hace muchos miles de años, y han estado implicados en el despertar de la humanidad.

Cuando se elimine toda la oscuridad, los pleyadianos contactarán con la humanidad, pero ya no serán la raza número uno para el primer contacto. Lo han decidido porque consideran que la humanidad no es lo suficientemente pacífica y armoniosa para el contacto, pero otra versión informa de la retirada de una facción pleyadiana regresiva.

Los pleyadianos seguirán contactando a aquellos que estén preparados para ello. Seguirán dando orientación para nuevas tecnologías. Trabajarán con algunos individuos y grupos en la isla de luz. Te darán orientación sobre tu conexión angélica. Te darán instrucciones sobre el proceso de ascensión, pero no tendrán una conexión masiva con la humanidad. Se presentarán a la humanidad, pero no serán la raza principal. El ambiente es aquí demasiado duro para ellos y no quieren implicarse tanto.

Según el doctor Michael Salla, los nórdicos han tomado el control de las arcas espaciales y revelan líneas de tiempo inquietantes. El arca espacial se habría trasladado al medio del Atlántico, haciéndola inaccesible para la humanidad, ya que estaba siendo cada vez más adorada, y esto se estaba convirtiendo en un problema.

https://exopolitics.org/ nordics-take-control-of-space- arks/

ASCENSIÓN COLECTIVA

Cuando haya suficiente cantidad de luz, podrá comenzar el proceso de ascensión. Un grupo colectivo muy pequeño de la humanidad ascenderá desde la isla de la luz como la primera ola de ascensión. Algunos de ellos decidirán regresar a la Tierra y ayudar y preparar a un grupo más grande para ascender más tarde. Y ese grupo más grande de personas regresará aquí para preparar la red planetaria de luz, o isla de luz, para prepararse para el cambio polar físico final.

El maremoto final eliminará todas las anomalías restantes, y la humanidad como raza será evacuada y escoltada a un nuevo planeta. La humanidad no será intervenida por las fuerzas oscuras, y estarán cubiertas las necesidades básicas, por lo que comenzarán a tener experiencias más pacíficas y la posibilidad de un mayor crecimiento espiritual. Sólo a los seres más despiertos se les permitirá vivir en este planeta Tierra. Después del cambio polar, este planeta pretende ser un paraíso, con una red de islas de luz, naturaleza bella y armonía total.

https://2012portal.blogspot. com/

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Una tormenta solar se dirige a Marte.- Los analistas creen que no alcanzará la Tierra. Los modelos de la Nasa sugieren un impacto directo el 11 de diciembre que provocaría auroras ultravioleta y erosionará una pequeña cantidad de la atmósfera del Planeta Rojo. https://spaceweather.com/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/jweCjhwINOM