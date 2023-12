Trato de describir la crisis del modo más objetivo posible.

Colapso Social

Certeza matemática

Pérdida de confianza

El sistema hace aguas

Fin del contrato social

Reinicio cósmico versus Davos

Ataque a los misioneros de la Luz

Toynbee previó el sofoco de la creatividad

Spengler predijo el cesarismo del gobierno

Un colapso es el fallo de un sistema o estructura social que puede producir una paralización de sus actividades causada por el embotellamiento, la congestión o el bloqueo. Se sabe que el sistema colapsará tarde o temprano. La cuestión no es el qué, sino el cómo y el cuándo. Una vez que se produzca el fallo sistémico, no se podría recuperar. Es decir, que cuando se produzca el colapso de la vieja sociedad sería un proceso irreversible, por lo que no se podría detener. La gente no entiende por qué tarda esto tanto tiempo y por qué la vida es tan complicada, pero el cambio no es sencillo.

La transformación gradual de la humanidad no es cuestión de una o dos semanas sino que tarda algunos años, pero en el momento preciso en que falle el sistema, será un proceso bastante drástico e intenso, y ya estamos viendo los primeros signos del colapso que empezó en abril de este año, cuando fallaron algunos bancos. El proceso de desplome está contenido hasta ahora, pero cuando llegue el momento sería imposible contenerlo, como la rotura de una presa, y ese momento llegará tarde o temprano inevitablemente.

DEFINICIÓN

El colapso social es la caída de una sociedad humana compleja caracterizada por la pérdida de identidad cultural y de complejidad social como sistema adaptativo, la caída del gobierno y el aumento de la violencia. Las posibles causas de un colapso social incluyen catástrofe natural, guerra, pestilencia, hambruna, colapso económico, disminución o exceso de población, emigración masiva y sabotaje por parte de civilizaciones rivales. Una sociedad colapsada puede volver a un estado más primitivo, ser absorbida por una sociedad más fuerte o desaparecer por completo.

Prácticamente todas las civilizaciones han sufrido ese destino, independientemente de su tamaño o complejidad, pero algunas de ellas revivieron y se transformaron posteriormente, como China, India y Egipto. Sin embargo, otras nunca se recuperaron, como los Imperios Romanos de Occidente y Oriente, la civilización maya y la civilización de la Isla de Pascua. El colapso social es generalmente rápido pero rara vez brusco.

PACTO SOCIAL

No hablamos sólo de un colapso financiero, sino también de un contrato político y social. La sociedad funciona porque la gente tiene un cierto grado de confianza. Pero cada vez es menor la confianza de la población hacia el sistema político y social. Cuando la confianza cae por debajo de cierto umbral, se produce el colapso. El momento del fallo es clave para las diferentes líneas de tiempo y los diferentes resultados posibles. Nadie sabe el momento exacto.

Un contrato es un pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y cuyo cumplimiento puede ser obligatorio. El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como el que se adquiere en un Estado en relación con los derechos y deberes de sus ciudadanos. Parte de la idea de que todos del grupo están de acuerdo con el pacto social por voluntad propia, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, y de unas leyes a las que se someten. El problema actual es que está desapareciendo dicho acuerdo que sustenta el pacto social, y el pueblo es el dueño de su soberanía.

FALLO SISTÉMICO

La mayor parte de la gente creía en el sistema antes de la crisis, pero esa confianza está desapareciendo lentamente. En agosto de 2019, colapsó la línea de tiempo beta, y desde entonces estamos caminando en la cuerda floja. En aquel momento, las fuerzas de la luz vieron muy claramente que no podrán hacer una transición segura desde la antigua línea de tiempo a la nueva línea de ascensión.

Ante la certeza matemática de un fallo sistémico completo de todo el sistema político y financiero de la vieja sociedad, las fuerzas oscuras se dieron cuenta de que su sistema financiero estaba en riesgo de desplome desde enero de 2020, lo que explica la crisis sanitaria para cerrar la economía y tratar de conservar el sistema. La verdadera razón de todo fue evitar el colapso financiero.

El sistema se volvió inestable en marzo de 2020 y comenzó el bloqueo. La recuperación aparente comenzó en 2022. Estamos en algún lugar antes de que colapse el amortiguador que se agotó para mantener el sistema en funcionamiento. Pero ahora mismo el sistema no tiene amortiguador ni respaldo en este momento, por lo que está expuesto a la interperie de los acontecimientos mundiales.

Si la rejilla de luz fuera estable, las fuerzas oscuras no podrían diseñar la guerra. Pero, por otro lado, los galácticos han evitado muchísimas guerras, quizá veinte o más. Han evitado una guerra en Ucrania cinco veces, la guerra entre Irán e Israel cuatro o cinco veces. Pero no pueden impedirlo todo porque es demasiado.

CAUSAS

El historiador británico Arnold J. Toynbee exploró el ascenso y la caída de 28 civilizaciones y llegó a la conclusión de que las civilizaciones fracasaban principalmente por factores internos, pero también influyó la presión externa. Dijo que todas las civilizaciones pasan por varias etapas: génesis, crecimiento, problemas, estado universal y desintegración.

De manera parecida, el filósofo alemán Oswald Spengler analizó “La decadencia de Occidente” en 1918. Predijo que alrededor del año dos mil, la civilización occidental entraría en un periodo de emergencia previa a la muerte cuya contrarrestación conduciría a dos siglos de cesarismo, es decir, omnipotencia extraconstitucional de la rama ejecutiva del gobierno, antes del colapso final de la civilización occidental. ¿Se parece a España?

https://en.wikipedia.org/wiki/ Oswald_Spengler

Para Toynbee, una civilización nace cuando una minoría creativa responde con éxito a los desafíos planteados por su entorno físico, social y político. Sin embargo, la fijación en los viejos métodos de la minoría creativa la lleva a dejar de ser creativa y degenerar en una mera minoría dominante, que obliga a obedecer a la mayoría sin merecer dicha obediencia, que no reconoce nuevas formas de pensamiento. Sostiene que las minorías creativas se deterioran debido a la adoración de su antiguo yo, por lo que se vuelven orgullosas, y no logran abordar adecuadamente el próximo desafío que enfrentan.

Toynbee sostiene que la señal definitiva de que una civilización se ha derrumbado es cuando la minoría dominante forma un Estado Universal, lo que sofoca la creatividad política. Primero, la minoría dominante intenta mantener por la fuerza -contra todo derecho y razón- una posición de privilegio heredado que ha dejado de merecer; y luego el proletariado paga la injusticia con resentimiento, el miedo con odio y la violencia con más violencia cuando ejecuta sus actos de secesión.

La minoría dominante crea un estado universal, el proletariado interno, una iglesia universal llamada comunismo, y el proletariado externo un grupo de bandas de guerra bárbaras. Sin embargo, todo el movimiento termina al final en actos positivos de creación y regeneración por parte de todos los actores de la tragedia de la desintegración, y esto último es lo que nos da la esperanza.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Societal_collapse

CUARENTENA

La cuarentena de la Tierra se creó hace 26.000 años, cuando las fuerzas oscuras decidieron apoderarse de este planeta como su bastión. Lo que hicieron fue cerrar por completo la superficie del planeta y controlarlo. Utilizaron tecnologías avanzadas muy potentes basadas en campos electromagnéticos y campos escalares para controlar planos físicos y no físicos. Cerraron todos los portales interdimensionales para evitar la intervención de las fuerzas de la luz, y expulsaron todas las fuerzas benévolas de la superficie del planeta.

Entonces las fuerzas de la luz tuvieron que pasar a la clandestinidad o elevarse en el aire. Todos los que ingresaban al planeta tenían que recibir permiso de las fuerzas oscuras; de lo contrario, todos los que entraban en una nave espacial corrían el riesgo de ser destruidos o capturados. Por este motivo, se ha reducido drásticamente el contacto extraterrestre en los últimos 26.000 años.

En los últimos cinco mil años los contactos extraterrestres fueron muy escasos. Hay razas cósmicas que todavía influyen en la población de la superficie hasta cierto punto, pero muy raramente por contacto físico, más a menudo a través de guía espiritual como inspiración, visiones o avistamientos breves.

Este mecanismo de control se reforzó en 1996 cuando la mayoría de las fuerzas de Orión llegaron al planeta Tierra. Han puesto tecnologías adicionales para reforzar la cuarentena basadas en campo electromagnético y escalar. Antes de 1996 tuvimos muchos más contactos extraterrestres, tanto físicos como no físicos.

A medida que nos acercamos al final del ciclo, hay que desmontar esta cuarentena. Se han eliminado la mayoría de las tecnologías de control oscuro. El sistema solar está liberado. Se liberan las bases subterráneas, pero la mayor parte de la superficie del planeta todavía está bajo el control de las fuerzas oscuras.

Los pueblos quimera o araña dieron el mandato a la nobleza negra hace 26.000 años para gestionar los asuntos del planeta. Las familias de la nobleza negra se convirtieron en administradoras de la población de la superficie, o más bien carceleras. Desde entonces, dirigen el sistema político y financiero en cualquier forma que exista. Pero ahora que se ha eliminado el grupo Quimera, la nobleza negra es el principal obstáculo que queda en el plano físico para impedir la liberación de la humanidad.

ATAQUES

Hay una capa más profunda para controlar a la población despierta especialmente. Las fuerzas oscuras seleccionan a los individuos de la lista que son su objetivo. Utilizan los satélites para rastrear y vigilar a las personas objetivo. Especialmente, los obreros de la luz más despiertos son atacados con armas escalares y de microondas, y armas de energía dirigida.

Todos estos programas han estado activos durante décadas. Muchos misioneros de la luz son el objetivo de estos. Las fuerzas benévolas están empezando a desmontar esto desde las últimas semanas. El poder del control es cada vez menor. La lista de fuerzas oscuras es más corta. Algunos trabajadores de la luz ya no son el objetivo. Por supuesto, algunos individuos siguen siendo atacados, a veces incluso con más fuerza que antes. Pero esto se va a disolver hasta el Evento.

No es fácil desmontar todo esto, porque ciertos individuos implicados en este proceso saben que forman parte de una agenda oscura. Los funcionarios gubernamentales de todas partes consideran supuestos terroristas a los trabajadores de la luz, aunque sean santos que hablen de paz y amor, y sean totalmente pacíficos. Esta injusticia se debe detener rápidamente y esperamos que la mayoría de los misioneros de la luz no sean el objetivo el próximo año, dice Cobra.

