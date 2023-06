Okupas en Garrucha

Que por motivos a las elecciones municipales y ahora de sorpresa las generales, pues resulta que se ocupa la casa mía, donde residían mis padres, por un matrimonio del cual esta persona concretamente la Sra. Contacta por el FACEBOOK, del cual se le dice que si resido allí pero ahora estoy desplazado por motivo a las elecciones.

A pesar de el ayuntamiento de garrucha sabe que están ilegalmente viviendo en una casa de okupa, le están ayudando con comidas y demás cosas prescindibles.

Del cual yo no veo que este mal ayudar a la persona que lo necesite como dice la señora la policía local le lleva comida y cosas y el ayuntamiento, del cual yo lo veo bien, pero porque no se le ayuda dándole una vivienda que puedan vivir dignamente esas personas y no estén viviendo ilegalmente.

Del cual el escrito dirigido al ayuntamiento de garrucha hago responsable a la corporación municipal de complicidad en la okupacion de mi vivienda ilegalmente, ya que ellos como autoridad debería de dar una vivienda a esa familia y ayudarla en ese sentido y no la manera de ayudarle a sabiendas de que están okupando una casa ilegalmente.

Del cual hago responsable y de cual se va a pedir explicaciones tanto en vía administrativa como penales a la corporación municipal de Garrucha, incluso si fuese necesario a la Policía Local de Garrucha.

Del cual esta persona una señora de nacionalidad española contacto con el Facebook y ya se le dijo que en caso de que en una semana no deje la vivienda se presentara denuncia penal por el delito de allanamiento demorada, robo con fuerza en las cosas y hurto en el grado de tentativa. Excepto que falte material de oficina que había en la casa y herramienta que ya seria consumado.