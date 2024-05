Las enfermeras “marcamos la diferencia” en la salud de las personas

SATSE realizará esta semana distintas actuaciones de información y sensibilización para generar conciencia social sobre el trabajo que desarrollan las enfermeras en el sistema sanitario y la comunidad.

•Las enfermeras han experimentado un desarrollo formativo y competencial que les ha convertido en un colectivo clave para construir sociedades más sanas y un sistema sanitario más

sostenible.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, pondrá el foco

este año, con motivo del Día Internacional de la Enfermera, en que la creciente

evolución y diversificación de responsabilidades de estas profesionales sanitarias

ha hecho posible que su trabajo “marque la diferencia” en la mejora de la salud de

las personas.

“Marcamos la diferencia” es el lema escogido este año por el Sindicato de

Enfermería para generar conciencia social sobre el trabajo real que las

enfermeras desarrollan, en la actualidad, dentro del sistema sanitario y la

comunidad.

El Sindicato subraya que las enfermeras han experimentado un desarrollo

formativo y competencial en las últimas décadas que les ha convertido en un

colectivo clave para mejorar la salud de todas las personas y construir sociedades

más sanas y un sistema sanitario más sostenible.

Las enfermeras desarrollan un trabajo propio y autónomo en los centros sanitarios

y en otros ámbitos de actuación. Una labor específica, pero a la vez,

complementaria a la que realizan otros profesionales y trabajadores del sistema

sanitario, resaltan desde la organización sindical.

Líderes

Asimismo, estas profesionales sanitarias lideran intervenciones dirigidas a ganar

salud y prevenir enfermedades, colocando al paciente en el centro del sistema.

También promueven entornos sanitarios más equitativos, justos e inclusivos que

contribuyen a favorecer el bienestar general de las personas y las comunidades.

No obstante, SATSE recalca que todas estas actuaciones no son conocidas por

el conjunto de la sociedad, y aunque sí es cierto que se valora su labor, persiste

la creencia generalizada de que solo acompañan y cuidan con empatía y cariño

a los pacientes.

Al respecto, el Sindicato recuerda que el trabajo de las enfermeras no se limita a

la asistencia, sino que también investigan, forman, educan en salud y gestionan

y lideran equipos y proyectos. Un trabajo que no se circunscribe a los centros

sanitarios y sociosanitarios, al estar también presentes en los colegios, equipos

de ayuda humanitaria, ejército, empresas…

También se dedican a informar, capacitar y fortalecer las habilidades de las

personas y comunidades para mejorar y mantener su salud en relación con la

promoción de su bienestar y la prevención de las enfermedades, lesiones no

intencionales y la discapacidad.

Respeto profesional

La organización sindical incide en el hecho de que la falta de reconocimiento del

trabajo y competencias de las enfermeras provoca que persistan, e incluso

proliferen en la actualidad, los intentos de intrusismo profesional.

El Sindicato recalca que las enfermeras tienen un espacio competencial propio

que debe respetarse y que no puede verse amenazado por intereses de otros

colectivos profesionales o de algunas administraciones y empresas sanitarias y

sociosanitarias.

Por ello, SATSE resalta que es responsabilidad del Gobierno y de las

consejerías de Sanidad acabar con esta situación y velar por el cumplimiento de

lo que establece la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias y otras

normas al respecto.