Momo – Homenaje a Queen – Gira 2024 || 08 marzo en Berlín Social Club en Almería

Momo – Homenaje a Queen, la formación madrileña liderada por Momo Cortés, elegido por el propio Brian May para protagonizar el musical We Will Rock You en 2003, anuncia nuevas fechas de presentación para este año.

Continúa la gira del homenaje a Queen más antiguo de nuestro País. Baeza (Café Teatro Central), Almería (Berlín Social Club), Granada (Sala Aliatar), Cádiz (Sala Soho) y Sevilla (Sala Long Rock), disfrutarán de sendos conciertos de Momo Cortés y su banda.

Momo – Homenaje a Queen. El espectáculo.

Este espectáculo, producido por Tarambana Espectáculos y gestado desde las entrañas de Momo Cortés acompañado por una banda de músicos de una extremada calidad, es un homenaje de corazón a los míticos Queen, sin duda, una de las bandas más importantes del siglo XX. Hay muchos tributos a Queen, pero Momo no es un tributo: es una interpretación de su música; un homenaje sin necesidad de disfraces, ni pelucas, ni bigotes postizos. Aquí solo hay unos músicos de primer nivel, unidos por su devoción a Queen, que en dos horas de concierto reviven el espíritu indomable de su líder, Freddie Mercury, y el alma eterna de la banda. Queen y solo Queen.

Un viaje desde los inicios del mítico grupo británico en los 70’s (reviviendo su carácter, esos primeros tiempos del Glam. Su influencia en el Hard Rock; su psicodelia y su personal y particular forma de entender el Rock, cuando la chupa de cuero gobernaba en las calles), hasta llegar a los Queen de los 80’s. Brian May dijo: “Momo tienen una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el diablo. A Freddie le hubiera encantado”.

Momo lleva más de quince años interpretando a Queen por todos los rincones de España (y algunos de Europa), demostrando su sincero y exhaustivo reconocimiento a una de las mejores bandas del siglo XX.

Próximas fechas y salas:

04 de febrero en el Teatre Municipal Ateneu en Igualada (Barcelona). Entradas Aquí

16 febrero en el Palau Alameda en Valencia. Entradas Aquí

07 marzo en el Café Central de Baeza (Jaén). Entradas Aquí

08 marzo en Berlín Social Club en Almería. Entradas Aquí

09 marzo en la Sala Aliatar en Granada. Entradas Aquí

15 marzo en la Sala Soho Alternative en Cádiz. Entradas Aquí

16 marzo en la Sala Long Rock en Sevilla. Entradas Aquí