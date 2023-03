Mojácar, no sin mis hijos

Si queréis saber cual es y ha sido durante años la gran mentira que ha tapado todos los intentos del ayuntamiento por acabar con el turismo, que les parecía molesto, este engaño se llama “Turismo Familiar”. Toda persona que tenga un poco de sentido común, entenderá que el factor que arrastra a las familias a decidirse por un destino turístico en particular son los hijos.

Por tanto hay que preguntarse como durante todos estos años pensaban atraer a este turismo tan anhelado, con una inversión nula en ocio infantil. Por eso cuando nos han hablado de “Turismo Familiar”, no solo nos han mentido, sino que nos han tomado por tontos, ya que esa ambición no era cierta, era una frase hacha con el fin populista de alegrarnos los oídos y con un desinterés que supongo que proviene de no querer invertir en un turismo, que no creen que vaya a comprar viviendas y por tanto no van a pagar impuestos municipales.

Si visitamos portales especializados en “Turismo Familiar”, veremos como los destinos turísticos con los que Mojácar proclamaba querer competir, cuentan con potentes infraestructuras, de las que nosotros carecemos, parques acuáticos, parques naturales o temáticos, ferias de atracciones o “cacharritos”, que no tenemos ni siquiera en las fiestas patronales, es cierto que tenemos una en la explanada donde se ubicaba antiguamente el chiringuito “El Congo”, pero por vergüenza me vais a permitir que no la incluya como tal. Tampoco tenemos cines, ni negocios enfocados a los niños como tiendas de “chuches”, pastelerías, juguetearías, tiendas especializadas en videojuegos o cualquier otro negocio enfocado a un público infantil, a nadie se le ocurre emprender en Mojácar en negocios dedicados a los niños, por algo será.

Me puede decir alguien con este panorama como se pretendía atraer al Turismo Familiar. ¿Son mentirosos nuestros gobernantes o simplemente son ilusos? Pensar que sin ninguna inversión y ningún interés, se pueda atraer a un sector turístico, es un despropósito.

Muchos ayuntamientos que ofertan sus servicios a este turismo y que carecen de costa, basan su oferta en otros conceptos, tiran de imaginación y ponen a disposición del visitante otros recursos, como sus sierras, el deporte en la naturaleza y el turismos ecológico y de aventura, pero nosotros no podemos competir ahí, ya que carecemos de espacios naturales, no creáis que me he vuelto loco con esta afirmación, es totalmente real, aunque volváis la cabeza atrás y veáis montañas, no son reales, son un espejismo, en realidad no existen, solo están en vuestra imaginación y si no es así será que los que gobiernan no se han fijado bien o no han vuelto nunca la cabeza.

Los únicos espacios infantiles que divisamos cuando llegamos a Mojácar, son los desérticos parques de columpios infantiles ubicados a los lindes de la playa, no se si se habrán parado a pensar el porqué de la poca aceptación de estos parques, ni siquiera se si los que gobiernan han intentado llevar a sus niños a estos lugares, estos lugares por su ubicación son incómodos en invierno donde como padre o madre no quieres tener varias horas a tus hijos expuesto a la brisa fría y que este enferme por ir al parque, pero lo peor esta cuando hace buen tiempo, que estos parque quedan más vacíos aún, reto desde aquí a los miembros de la corporación municipal a sentarse en verano una tarde un par de horas en uno de estos parque a 40 grados y sin haber apostado nunca por sombrear, siendo cocientes de donde vivimos y lo peligrosa que sería esa exposición al sol en niños pequeños.

En muchos casos la falta de mantenimiento y el deterioro de estos parques infantiles, son también un claro ejemplo de la implicación del ayuntamiento no solo con los niños que nos puedan visitar, sino con los hijos de sus propios vecinos, los cuales también pagan la desidia de los responsables municipales en estos espacios, necesarios para el ocio infantil diario.

Visto que no se invierte en la necesidades que tiene este tipo de turismo, voy a hacer un ejercicio de poner en valor lo poquito que podemos ofertar y voy a proponerle al concejal de turismo de Mojácar una campaña dirigida directamente a los niños que son los que arrastran a las familias, sería algo más o menos así:

Convence a tus padres para que te traigan a veranear a una semanita a Mojácar, no te arrepentirás.

El lunes podrás hacer castillos en la arena de la playa.

El Martes podrás volver a hacer los castillos de arena que se ha llevado el levante.

El Miércoles Podrás jugar a las palas si no molestas a nadie.

El Jueves podrás buscar conchas por la playa, no ahondes en la arena que saldrán colillas y plásticos.

El Viernes vuelve a llevarte las palas así las amortizas.

El Sábado y el Domingo disfruta del móvil de tu padre en un silla del chiringuito que tenemos medusas.

No te lo pierdas.

Espero que esta campaña os sirva y consigáis ese “Turismo Familiar” que tanto habéis luchado por conseguir.