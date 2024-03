MECA Mediterráneo Centro Artístico presenta la exposición individual Correspondencias del artista Pedro Osakar

Del 8 al 27 de marzo de 2024

Sala MECA. C/ Navarro Darax 11. Almería

Inauguración: viernes, 8 de marzo a las 20 h

MECA se complace en anunciar la 2ª exposición dentro de nuestro 35 Aniversario con las obras del artista Pedro Osakar nacido en 1965 en Pamplona-Iruña y residente en Granada desde 1989. Correspondencias reúne un conjunto de obras realizadas por el artista a partir de 2019 que se relacionan con la exposición Post No Bills que tuvo lugar en el Museo de Huelva ese mismo año y que se vinculan con las periódicas estancias en Nueva York desde agosto de 2010. Esta es la segunda presentación en solitario en MECA Mediterráneo Centro Artístico y bajo el comisariado de Fernando Barrionuevo con la que colabora en estrecha relación con su trabajo investigador y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Formado originalmente como pintor y grabador en la Universidad del País Vasco, Pedro Osakar es conocido por sus proyectos en profundidad en una diversidad de medios: la pintura, la fotografía, las instalaciones y las intervenciones urbanas. A través de su práctica, Osakar dirige constantemente su distintiva sensibilidad poética e imaginativa hacia preocupaciones antropológicas y geopolíticas centradas en las observaciones y compromisos con la realidad. El propio artista ha descrito su obra como “una especie de argumento discursivo compuesto por episodios, metáforas o parábolas que dialogan con lo real”. Al mismo tiempo, toda la obra de Osakar está atravesada por una profunda preocupación por los procesos culturales y tecnológicos que hacen de la imagen el mecanismo central para la construcción del relato de nuestra vida cotidiana.

Desde 2001, el artista ha centrado su atención en los conflictos sociopolíticos y económicos propios de los contextos urbanos, realizando intervenciones en espacios públicos intersticiales como Roundtrip, Granada-Krakov-Granada, Somewhere in the middle of nowhere en los alrededores de Almería, Nowhere en Nueva York. Más recientemente Niestetal Project. The Future is here en Alemania, Proyecto Kiosco en Granada, Archaeology of The Present, en el museo de Almería y el más reciente, Urban Codes en Brooklyn.

En estos últimos proyectos, Osakar vuelve a examinar las nociones geográficas y antropológicas de la ocupación del espacio público, así como cuestiones más amplias relacionadas con la construcción de las ciudades. Algunas de estas acciones, que están documentadas en fotografías y videos a lo largo de muchos años, fueron creados en colaboración con Asunción Lozano.

Además de la documentación en video, Osakar creó un grupo importante de fotografías, pinturas, dibujos y maquetas. Realizados tanto en los diferentes contextos como en el estudio, permiten al artista experimentar con ideas y temas similares de una manera más solitaria e introspectiva. Las pinturas permiten al artista mantenerse conectado con el proyecto a lo largo de las diferentes etapas del proceso, a menudo a lo largo de varios años. Osakar también utiliza la imagen como su principal sistema de comunicación para expresar y explicar sus intenciones. A lo largo de su práctica, Osakar ha utilizado una combinación de motivos abstractos y realistas en sus pinturas para abordar la dificultad inherente de representar conceptos complejos directamente. De manera más reciente el trabajo con las imágenes ha dado paso a un mayor protagonismo del texto a través de letreros, señales y maquetas de espacios y lugares. La palabra escrita pasa a ocupar el lugar de la imagen.

En una estrecha relación con su obra personal publica los libros: Ciudadanos. Identidad y Diferencia, 2018. Disidencias. Comportamientos de resistencia en el arte, 2018. El objeto artístico: Reflexión y método, 1994 y La arquitectura del viaje, 1995.

En Correspondencias se agrupan tres proyectos que se relacionan temática y formalmente. En primer, lugar la instalación TODAVÍA ESTÁS AQUÍ ocupa el espacio central de la galería. La puesta en escena de un telón de fondo rojo para la disposición al “acontecimiento” se integra en un diálogo con la serie Confía en tus sentidos que está formada por tres rótulos luminosos que imitan la estética de las señalizaciones urbanas con los textos: Te nombro porque no te veo, Te miro porque no te entiendo y Te busco porque no te encuentro. Mientras que la frase Todavía estás aquí y su reflejo nos propone una dicotomía entre realidad y espacio de representación que pretende resignificar su función como lugar para la cultura o el arte, las tres frases hacen referencia a la problemática relación que tenemos con la percepción de lo real a través de nuestros sentidos y una constante en la historia del pensamiento y la filosofía.

La serie de 30 piezas Front Pages & Headlines propone una mirada detenida y pausada sobre una selección de páginas y portadas de los periódicos New York Times y New York Post. La estructura y composición de cada página es intervenida primero con una veladura blanca y en segundo lugar con rectángulos de vinilo que evidencian las cualidades estéticas de cada página contenidas en un juego aleatorio para ocultar las imágenes, los titulares, los párrafos o por ejemplo, dejar a la vista una sola palabra. Aparece un juego de relaciones entre imagen y texto que va más allá de su mera cotidianeidad e invita a reconstruir un sentido distinto en el que aparecen nuevas asociaciones.

Finalmente, la serie Dinners & Faces es una serie de dibujos a lápiz blanco sobre cartón negro a partir de la utilización de imágenes de ciudadanos anónimos en situación de protesta en espacios públicos. Aparecen contenidas como fantasmas en siluetas de rótulos de carretera de restaurantes y negocios. La serie confronta: familiaridad y alteridad, público y privado, luz y sombra. La tensión entre la materialidad, el simbolismo o la belleza de los dibujos nos habla de los lugares cotidianos en los que Osakar quiere señalar para llamar la atención de las condiciones en las que construimos el sentido de nuestra mirada.

En Correspondencias, el artista ha impreso la frase TODAVÍA ESTÁS AQUÍ creando un theatrum que ocupa el protagonismo del espacio de la Galería. Los colores blanco, rojo y negro llenan sus paredes con una escala desproporcionada en un gran juego de carga simbólica.