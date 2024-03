El parque de vivienda catalán seguirá deteriorándose y envejeciendo con la aplicación de los límites del alquiler, advierte Iñaki Unsain

Más de un 80% de las 240.369 viviendas de alquiler que hay actualmente en la ciudad de Barcelona se verán afectadas por el nuevo índice que limita los precios a partir del próximo miércoles 13 de marzo.

“La gente que quiera seguir alquilando vivienda habitual va a hacer un mantenimiento mínimo o nulo, es un contrasentido pretender multiplicar el ritmo de rehabilitación cuando no estás fomentando de ningún modo a los propietarios para apliquen estos cambios”, advierte el Personal Shopper Inmobiliario de referencia Iñaki Unsain.

En tan solo una semana el nuevo límite para las rentas de alquiler entrará en vigor en 140 municipios catalanes, entre los que destaca su capital, Barcelona. Esta medida, sin embargo, podría repercutir negativamente en el mantenimiento del parque de vivienda, y es que, tal y como advierte el Personal Shopper Inmobiliario (PSI) Iñaki Unsain, la diferencia de precios fijados entre viviendas envejecidas y viviendas nuevas es mínima.

“Considero este planteamiento un fallo garrafal que no solo no solucionará la problemática del acceso a la vivienda, sino que generará un deterioro mayor en el parque de viviendas”, asegura el ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios).

Cataluña, donde según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) el 23,2% de los hogares son viviendas principales de alquiler, se convertirá en la primera comunidad autónoma en aplicar esta nueva normativa. Mientas que su capital, Barcelona, será la población en la que un mayor número de hogares comenzar a regular sus alquileres, ya que, tal y como detalla el Ayuntamiento de Barcelona, el nuevo índice afectará a 200.000 de las 240.369 viviendas de alquiler, o, en otras palabras, un 83,2% del total.

Descompensación entre vivienda reformada y origen

“No compensa en absoluto hacer ningún tipo de actualización en una vivienda”, alerta Unsain. El director general de ACV Gestión Inmobiliaria considera que no se ha tenido en cuenta el coste del mantenimiento y reforma de las viviendas más antiguas a la hora de definir el límite de sus rentas: “El coste que conlleva actualizar una vivienda no se ve contemplado ni en broma con el incremento de precio que puedes obtener en la renta”.

El experto ejemplifica que la diferencia entre una vivienda completamente rehabilitada y un piso de origen se sitúa por debajo de los 50 euros. Esta situación se repite también con otras ventajas que no se ven reflejadas en los topes, como una plaza de garaje asignada a una casa. Según las simulaciones llevadas a cabo por el PSI en el sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la diferencia de precio entre una misma vivienda con o sin plaza de parking asociada es de solo 20 euros.

En ese sentido, el experto señala que el esfuerzo económico realizado para mejorar la eficiencia energética de una vivienda tampoco se ve repercutido sobre su renta, motivo por el cual parece imposible cumplir con el objetivo marcado por el Gobierno de alcanzar la rehabilitación de más de siete millones de viviendas hasta 2024. “La gente que quiera seguir alquilando vivienda habitual va a hacer un mantenimiento mínimo o nulo”, advierte Unsain, quien añade que “es un contrasentido pretender multiplicar el ritmo de rehabilitación cuando no estás fomentando de ningún modo a los propietarios que se apliquen estos cambios”.



Iñaki Unsain es el principal Personal Shopper Inmobiliario de Barcelona. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tras varios años en cargos directivos en las compañías inmobiliarias más importantes del país, Unsain creó su propia empresa de servicios inmobiliarios centrados, principalmente, en la búsqueda de vivienda en Barcelona tanto para empresas como particulares. Así, la compañía ofrece asesoramiento en la compra de activos de inversión posicionándose y defendiendo, de forma exclusiva, los intereses de su cliente comprador.