Mayo florido

Hay evidencias de que la Tierra se está liberando de largas eras de oscuridad como respuesta a la influencia de la energía cada vez más intensa que ilumina el escenario mundial, según el último mensaje de Matthew a través de Suzy Ward fechado el 1 de mayo, día mundial del amor. Mientras los israelíes protestan por su reforma judicial, los civiles sudaneses están luchando para establecer la democracia en su país, y algunos presentadores de noticias están abordando los fenómenos aéreos no identificados u ovnis, así como la posibilidad de que existan otras civilizaciones.

Los sombreros blancos, como algunos llaman a las fuerzas de la luz, han cortado las fuentes de financiación para las actividades bélicas del lado oscuro, por lo que la guerra ha terminado a nivel fiscal. Al mismo tiempo, cada vez hay más naciones que están haciendo negocios fuera del sistema financiero oficial.

Esos hechos y otros serán revelados por etapas cuando las mentes sabias juzguen prudente hablar de las reformas resultantes. Será impactante para la población desprevenida el escuchar que personas poderosas conocidas están implicadas en actividades oscuras. Con informes económicos graves, es comprensible que muchos millones estén preocupados por lo que sucederá con las cuentas de ahorro y las inversiones. No temas perder tu dinero, dice Mateo: la ley universal de la atracción traerá de la sopa universal lo que coincida con la energía de esos pensamientos.

Cuando se aplique el nuevo sistema económico mundial, se hará el máximo esfuerzo para evitar que se interrumpa el acceso al dinero ganado honradamente donde quiera que se encuentre, y todas las monedas nacionales estarán respaldadas por oro y otros metales preciosos.

También tratan de asustarnos con un ataque nuclear y represalias; si sucediera, los miembros de la familia galáctica no permitirán que funcione ningún armamento nuclear. Ignora todos los informes sobre un supuesto futuro sombrío de la Tierra.

Cuando un mundo de tercera densidad se está liberando de eones de oscuridad, es inevitable la agitación, la confusión, la mentira, la violencia y el miedo. No recuerdas tus vidas que te prepararon con fuerza, sabiduría, coraje y perseverancia para manejar con éxito la misión en la que te alistaste.

Es por eso que parte del plan divino es que los mensajeros de la luz disipen su preocupación y ofrezcan claridad sobre los acontecimientos para que puedan irradiar firmemente las altas frecuencias de confianza, seguridad y optimismo de la luz. De igual valor para ayudar a la gente es el apoyo espiritual con información atemporal que confirma el conocimiento intuitivo y lo transmita a las almas que despierten.

MENSAJE DIVINO

¿Por qué Dios permite que algunos de sus hijos usen su libre albedrío para causar sufrimiento a otros? Muchos seres humanos culpan a Dios por el lamentable estado del mundo y otros sienten que Él los ha abandonado. Esos sentimientos proceden de no entender quién es Dios y quiénes son ellos, y esta falta de entendimiento está retrasando su avance espiritual y consciente.

Hace años que Suzanne Ward habló con Dios supuestamente y estas fueron sus respuestas. Creo que los hindúes llamarían a este ser el Brahman condicionado, la Deidad creadora que dio origen al universo, no el Uno Madre/Padre. Sería el jefe de este universo.

Suzy.- Has dicho que experimentas exactamente la misma alegría o dolor que cada uno de tus hijos en cualquier lugar debido a tu inseparabilidad con todos nosotros, pero también experimentas la maldad de aquellos que causan tal sufrimiento a los demás.

Respuesta.- Hija mía, piensa cómo se siente un pajarito cuando es empujado fuera de su nido por otro pájaro. Piense en su conmoción y miedo al caer, su dolor por una lesión física y un susto que ni siquiera puede entender sobre lo que sucedió y lo que vendrá después. Siento la misma manera asustado e impotente acerca de esas partes de mí que se han alejado tanto de la luz que se deleitan en lo que llamas maldad. ¿Que será de ellos?

“Aborrezco el sufrimiento que causan a los demás y envío luz para que llegue a las almas de aquellos seres que causan el sufrimiento. Pero depende de cada individuo responder a la luz o no, como parte inviolable de mí que funciona con autonomía. Cuando se activa la oscuridad, me entristece más allá de tu imaginación, especialmente cuando tal inocencia es sufrimiento, a menudo asesinado, porque como sabes, no todos eligieron lo que están soportando físicamente.

Deseo que todas mis partes estuvieran dentro de la luz en la que fui creado. ¿Quién no desearía que se le devolviera esa perfección del Creador? Pero no proclamo condena ni castigo para ninguna parte vacilante de mí. Estoy aquí para responder a lo que ustedes llaman oraciones de los piadosos, tal y como estoy obligado por las leyes del libre albedrío del Creador que se establecen dentro de los parámetros de mis poderes operativos si la elección que se hace no está dentro de la luz.

No estoy satisfecho con el progreso de la luz contra las fuerzas oscuras. ¿Cómo podría estar satisfecho cuando tantos aspectos de mi alma están llorando de tormento y privación, y otros son la causa de esto? ¿Cuándo muchos de mis hijos están encantados con la adoración satánica que abunda en rituales tan difundidos que su mente no podría manejarlo.

¿Cuando algunos de mis hijos han caído tan lejos de la luz que gobiernan con tiranía y destruyen a todos los que se les oponen? ¿Cuando tantos de mis hijos están viviendo con miedo y horror o están muriendo por las obras de estos otros que también son mis hijos? Cuando el engaño y la corrupción abundan hasta el punto de que ninguna verdad es iluminada excepto cuando la luz la expone con tanta fuerza que aquellos que creyeron las mentiras se sienten devastados al enterarse de la verdad.

Puedo ver el horizonte más amplio, la medida completa de este conflicto, y cuando veo la luz que emana hoy de un alma que ayer estaba nebulosa, más inclinada al control de la oscuridad, me alegro de ese hijo pródigo perdido regresando al hogar. Me alegro cuando veo grandes áreas donde emana luz de corazones que antes eran fríos y oscuros.

Me gustaría ver toda la vida en la Tierra en paz, amor, compartir, cuidar y servir unos a otros. ¿Pero tengo el poder de chasquear un dedo y hacer que esto sea así? ¡Sabes que no! Así que envío mi amor y mi luz a todas partes, a cada alma, y es mejor que me alegre en los focos de luz en lugar de morar en los focos de oscuridad y llorar, ya ves. De hecho, me siento abrumado.

PODER CÓSMICO

Muchos de ustedes se han preguntado dónde estoy mientras hay tanto furor y ferocidad. Estoy aquí para decirles que estoy justo donde he estado desde el primer día de este universo: en todas partes y tengo bastante que decir al respecto.

Muchos necesitan cambiar sus creencias, y estas son las dos primeras si crees que tu individualidad significa que estás separado de todos los demás, y soy un super poder cósmico que hace que suceda todo. Definitivamente eres un individuo único, pero también eres una parte inseparable de mí y de todos los demás en todas partes, y todos nosotros en este universo hacemos que sucedan las cosas.

Así que eres más importante de lo que pensabas, y tal vez yo no sea tan importante después de todo. No exactamente, queridos. Somos, juntos, una potencia increíble con un potencial infinito y eterno, así que sí, es mejor que creas que yo soy poderoso. Y no es porque te controle, no lo hago. Es porque tú y todas las demás formas de vida en este universo son mi ser en todas sus formas de experiencia, ya que somos este universo colectivamente hablando.

Tengo más que decir sobre las creencias, pero hablemos de por qué no te controlo, que se parece mucho a tu idea de por qué dejó que a la gente buena le sucedan cosas malas. Así es como funciona: Creador, gobernante del cosmos, eso es todos los universos, te dio libre albedrío para expresar lo que quieras y nos dio a los gobernantes del universo una ley que debemos obedecer: Mantente fuera de las decisiones de las partes de tu alma.

Sin embargo, tengo una mano en esto. El Creador cuidadosamente puso una laguna en esa ley del libre albedrío que me permite poner la conciencia como un ingrediente de vuestro alma, y eso es lo que puede mantenerlos en su camino directo si así lo desean. Tienes instinto, intuición, inspiración y también un sentido del honor. Esos son otros ingredientes que pongo en las almas que también te ayudan a saber lo que está bien y lo que está mal para ti.

LA TRAMPA

¿Cómo se produjo todo ese triste estado de cosas? Fue el trabajo de las fuerzas oscuras fuera del planeta que es sin conciencia, sin luz, excepto la chispa de la viabilidad. Las fuerzas capturaron a mis débiles hijos de la Tierra que quedaron atrapados en la tentación del poder y el dinero y, actuando como títeres de las fuerzas, mantuvieron al resto de mis hijos en la esclavitud del miedo, la pobreza y la ignorancia. La necesidad de las almas de una experiencia equilibrada lo mantuvo en marcha hasta ahora: el tiovivo de siglos de antigüedad se está deteniendo.

¿Qué pasará con las almas que nunca sabrán de nuestros mensajes? Irán a una ubicación en sintonía con la energía que ponen en hechos y motivos a lo largo de la vida. Algunos viajarán con la Tierra, porque están viviendo de manera piadosa, simplemente al prestar atención a los mensajes de su alma. Viven desde su corazón, donde se encuentran el amor incondicional, la bondad, el honor, la verdad, la compasión y el deseo de ayudar a los demás.

Algunos volverán a pasar por la tiranía, la violencia, la corrupción, las mentiras, el control de las religiones, y llegarán con el poder mental para cuestionar y razonar, otra oportunidad más para liberarse del control oscuro. Pero no en la Tierra. Hay otros lugares de tercera densidad en nuestro universo donde continuará la falta de respeto por la vida hasta que todas las partes de mi alma sepan la verdad de sus dioses y diosas.

Y algunos involucionarán y comenzarán de nuevo desde cero. Ellos son los que persisten en elegir la oscuridad sobre el amor, la misma energía de la Fuente del Creador que la luz. Constantemente se emitirá luz a esas almas, que comenzarán con solo un instinto básico, y cuando acepten la luz, recordarán una pizca de inteligencia. A medida que acepten más luz, recordarán un mínimo de capacidad de razonamiento, y así sucesivamente. Esto no es un castigo, es una oportunidad para que esas partes de mí comiencen de nuevo sin siquiera una pizca de oscuridad. Es mucho en lo que pensar, ¿no? Hay tiempo, amados míos, pero francamente no mucho, para decidir lo que queréis. Sea lo que sea, lo honraré, y si es ayuda, pide y se te dará.”

Poofness dijo.- Parece que los bancos podrían quebrar antes de finales de junio pero hay muchas variables en juego. El oro y la plata funcionarán, y también el trueque. La redención está en el aire. Los poderes fácticos no quieren molestar a la población para que no se rebele. Hay pocas respuestas limpias y claras en este momento. No todo va como se esperaba. Habrá un movimiento sorpresa, pero aún no. Cada uno tiene que hacer lo que pueda y usar su propio ingenio. El dólar digital no sustituirá totalmente al billete verde. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=221852

El sistema está comenzando a desmoronarse opina Michael Snyder .- Todo nuestro sistema está siendo sacudido, y seguirán cayendo las fichas de dominó en los próximos meses. Están tratando de cronometrar todo para que se cree el menor pánico posible. Caerán más fichas de dominó durante el resto de 2023, a sí que haz lo que debas hacer mientras aún tengas tiempo. Si no hubieran inundado el sistema con dinero, nunca se hubiera descontrolado la inflación. http:// theeconomiccollapseblog.com/ the-system-is-starting-to- unravel-at-a-pace-that-is- absolutely-breathtaking/

Las ratas abandonan el barco a medida que se acelera la implosión financiera. Esto no es un colapso del sistema financiero, es el fin de la esclavitud de la deuda de Babilonia , opina Benjamin Fulford . Añade que se ha dado suficiente dinero para durar hasta julio, pero están huyendo del barco que se hunde.

También se está produciendo una revuelta dentro de los medios empresarial es . El despido de Tucker Carlson es un buen ejemplo. Carlson di ce que hay gente diciendo cosas en las que no cree para conservar su empleo. https://www.dailysignal.com/ 2023/04/24/include-country- your-prayers-tucker-carlson- reminds-heritage-foundation- 50th-anniversary-gala/

P arece sorprendente el despido de Tucker Carlson por Fox Network al principio de la semana pasada. Él era la mayor atracción de la emisora . Deshacerse de él es una forma segura de perder dinero, y a las cadenas de televisión no les gusta perder dinero. Además, sus seguidores están enojados, lo que creará aún más problemas para Fox . ¿Por qué fue despedido ? Planteó temas que no está permitido mencionar. Tendrá suerte si no lo detienen por alguna acusación falsa. https://www.lewrockwell.com/ 2023/05/lew-rockwell/why- tucker-carlson-had-to-be- purged-2/

Tanto el presidente Erdogan de Turquía como AMLO de México desaparecieron repentinamente la semana pasada después de criticar a l imperio y luego reaparecieron luciendo más jóvenes . ¿Fueron sustituidos por clones? https://twitter.com/ 301military/status/ 1651236781285855232

AMLO opina que es muy difícil que EEUU salga de la crisis si no cambia su política. https://actualidad.rt.com/ actualidad/465659-lopez- obrador-dificil-eeuu–crisis- politica

El ministro del Interior turco dijo que el imperio está perdiendo su reputación. https://www.voltairenet.org/ article219222.html

Turquía encuentra un sustituto para los F-16 con un caza de producción propia. https://actualidad.rt.com/ actualidad/465655-ankara- avion-reemplazar-f16

M ás del 85% de la población mundial se han rebelado contra el “orden mundial basado en reglas” e incluso Europa se ha rebelado, opina Fulford . https://benjaminfulford.net/ 2023/05/01/132207/

