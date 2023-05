María del Mar Vázquez elogia el trabajo de los graduados sociales, en la inauguración de su nueva sede, para “contribuir a la unión y a la justicia social”

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este viernes en la inauguración de la nueva sede del Colegio de Graduados Sociales, ubicada en la calle Poeta Paco Aquino. Un acto en el que han participado autoridades y otros colegios profesionales, que han podido visitar las instalaciones.

María del Mar Vázquez ha asegurado que “uno de los privilegios de ser servidores públicos es el contacto estrecho que tenemos con los colegios profesionales y siempre vamos a mantener ese contacto para visibilizar y reivindicar”. Asimismo, ha señalado que “los graduados sociales son uno de esos grupos que más contribuye a ese esfuerzo colectivo para la unión y a la justicia social”, a la vez que ha destacado que “desde el Ayuntamiento nos vais a tener cada vez que queráis para mejorar el bienestar de los almerienses”.

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales, María del Mar Ayala, ha subrayado que “no he dejado ni un solo día de despertarme, sintiendo el compromiso de mi responsabilidad y defendiendo y representando lo mejor que he podido y he sabido los intereses de los colegiados”. También ha tenido un recuerdo para los anteriores presidentes, a los que ha agradecido su implicación.

El presidente de la Audiencia Provincial, Luis Columna, ha agradecido “la buena labor de los graduados sociales para que tengamos una buena administración de justicia”, a la vez que ha puesto en valor la colaboración con la justicia. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, ha remarcado que “siempre he defendido que no había colegios pequeños, sino juntas de gobierno y presidentes con ganas de trabajar y el colegio de Almería siempre ha destacado por su trabajo y su buen hacer”.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández, ha puesto en valor que “en la pandemia hemos sido una profesión esencial porque sin graduados sociales habría mucha gente sin recibir los subsidios por desempleo, no hubiera habido trámites procesales para llevarlos a cabo”. Por último, la presidenta de la Sala IV del Tribunal Supremo, Rosa María Viroles, ha explicado que “los graduados sociales son los auténticos especialistas del orden social”, a la par que ha valorado la importancia de su función en la vida de la ciudadanía.

Tras el descubrimiento de una placa conmemorativa en la entrada de la sede, el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López, ha bendecido las instalaciones.