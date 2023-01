Manolo García afirma que el proyecto de construcción del último gran solar del centro de Roquetas “es una oportunidad perdida” para rectificar hacia un urbanismo “que priorice la calidad de vida”

El portavoz socialista ha defendido que ese solar, en la Avenida Juan Bonachera, debería haberse reservado para hacer un parque y un colegio, y también ha criticado los planes aprobados en el solar de la Avenida Mariano Hernández “que una vez más insiste en el modelo de segunda residencia, en lugar de un uso residencial”

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha criticado la aprobación en el Pleno de hace unos días de dos nuevos proyectos urbanísticos que “insisten una vez más en el modelo de desarrollo que tantos problemas nos generó en la burbuja inmobiliaria, en lugar de rectificar y diseñar al fin un ciudad que priorice la calidad de vida”.

Por ello, tanto el proyecto para desarrollar el último gran solar del centro de Roquetas, en la Avenida Juan Bonachera, como el de primera línea de playa en la Avenida Mariano Hernández, “son una oportunidad perdida” para el dirigente socialista, que ha acusado a Gabriel Amat y su equipo de “insistir en los errores del pasado”.

El caso de la Avenida Juan Bonachera es especialmente criticado por el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, ya que “ese espacio era el lugar ideal para construir un gran parque, que no tenemos en el centro por el urbanismo depredador de Amat”. Según ha asegurado, “se podría haber conseguido negociando con los propietarios y dándoles aprovechamientos en otras zonas”, y convertirlo en gran espacio verde junto al que también se podría haber ubicado un colegio, “ese colegio de la zona de Las Lomas-La Molina para el que la Junta lleva pidiendo un solar al Ayuntamiento desde hace un lustro y que Amat no parece ser capaz de encontrar”.

El PP de Amat no solo no ha aprovechado ese solar para “rectificar” y “reparar los errores del pasado”, sino que “vuelve a hacer lo de siempre, dar a los promotores todo lo que quieren, dejarles hacer aceras estrechas en las que no se puede plantar ni un árbol”, ha denunciado Manolo García, que se ha mostrado indignado con el posicionamiento del PP en el Pleno a la hora de defender este proyecto. “Para el PP no se debe intervenir en el urbanismo, todo se debe hacer conforme a lo que los promotores quieren y exigir únicamente los mínimos legales, lo cual es un gravísimo error, los ayuntamientos no solo pueden intervenir, es que deben hacerlo, negociando con los promotores más zonas verdes; evitando que dividan esas zonas verdes y los terrenos de equipamiento hasta hacerlos inservibles o contar como zona verde las rotondas y medianas para cumplir los mínimos legales, como se ha hecho, en definitiva, hay que priorizar la calidad de vida de los vecinos”, ha aseverado.

“Todos los ayuntamientos intervienen en el urbanismo, y no hay más que recorrer unos municipios y otros, ver la anchura de sus aceras y sus calles, los espacios libres que tienen o la ubicación de sus colegios y demás equipamiento, para comprobar qué ayuntamientos han priorizado el interés general y cuáles, como Roquetas, han priorizado el beneficio a corto plazo de los promotores por encima de todo”, ha indicado el portavoz socialista.

En este sentido, García ha recordado que hace solo dos meses el Consistorio aprobó liberar a los promotores de las cargas suplementarias para mejorar los servicios de las zonas de nuevo desarrollo. “Solo en este solar se ha perdido más de medio millón de euros en ingresos para dar servicios a los roqueteros o rebajar los impuestos más altos de Andalucía, porque según el PP esa cantidad frena a los promotores para hacer una operación que dará muchos millones de euros de beneficios”.

Por último, en el Pleno también se aprobó la construcción de edificios de apartamentos en el solar situado en primera línea de playa en la Avenida Mariano Hernández, otro error para el dirigente socialista ya que “se vuelve a insistir en el concepto de segunda residencia que deja los edificios vacíos durante la mayor parte del año, en lugar de apostar por viviendas de calidad diseñadas para usos residenciales, para tener población todo el año, que dé vida a la zona”, ha concluido.