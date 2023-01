CSIF insta al SAS a que califique Campohermoso como ‘zona de especial aislamiento y difícil cobertura’

El sindicato ya denunció que había médicos de familia en la localidad de la Comarca Níjar cuyo cupo era superior al 53% de los establecido por el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad

El Sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, insta al Servicio Andaluz de Salud a que califique el centro de salud de Campohermoso como ‘zona de especial aislamiento y difícil cobertura’. El sindicato plantea esta definición como “necesaria” para solucionar los elevados de cupos de usuarios que hay por profesional en el consultorio.

Como ya denunció la central sindical recientemente, los médicos de familia de la zona tienen de media un cupo por encima del 40 por ciento que establece el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad, incluso uno de ellos con una ratio que es un 53 por ciento superior. Según la normativa debe haber un facultativo por cada 1.500 pacientes, sin embargo, CSIF denunció que, en el caso de esta localidad de la Comarca de Níjar, todos los médicos de familia superan los 2.000 usuarios e, incluso, uno de ellos tiene una ratio “desorbitada” de 2.300 personas.

Es por ello que el sindicato considera de vital importancia que se enmarque la localidad bajo esta nomenclatura para así favorecer la cobertura de estas plazas lo antes posible. CSIF recuerda que el Distrito Almería se comprometió a aumentar el número de facultativos en Campohermoso y en San Isidro, sin embargo, ahora alude a que no hay médicos que quieran desplazarse hasta la localidad por ser una zona de especial complejidad asistencial.

Tal y como apunta Antonio Moreno, responsable de Sanidad de CSIF, “aplaudimos que se resuelvan cupos como en el caso de Viator, incrementando con un médico la plantilla del centro de salud, pero no entendemos como no se ataja la complicada situación laboral que se está produciendo en Campohermoso, que afecta negativamente, no solo a los siete médicos de familia del centro de salud, sino a la totalidad de la plantilla, conformada por más de 20 profesionales”, ha explicado.

Para CSIF, es necesario que la administración sanitaria sea proactiva e impulse medidas que incentiven a los profesionales a través de la nomenclatura de ‘zona de especial distanciamiento y difícil cobertura’, lo que supondría que los trabajadores y trabajadoras de estos núcleos recibirían mejoras retributivas en las guardias y también verían recompensada su labor obteniendo más puntuación en la baremación de las oposiciones y traslados.

Aumento de la jornada laboral

“Actualmente el SAS solo ha actuado en Campohermoso poniendo un parche y proponiendo a los médicos actuales un aumento de la jornada laboral y emplazando a pacientes a la tarde, ante la imposibilidad de atenderlos únicamente durante las mañanas, debido a las ratios tan elevadas. Esta ampliación en el horario laboral, sumado a la realización de guardias, dificulta la conciliación de la vida familiar”, subraya el responsable de Sanidad del sindicato.

Con todo, CSIF ya ha solicitado una reunión formal con la Dirección del Distrito Almería para que se traslade directamente al centro de salud y compruebe in situ las dificultades y retos laborales a los que se enfrenta la plantilla diariamente. Asimismo, exige implementar la plantilla de este consultorio en tres facultativos más, para atender con garantías a todos los pacientes y sin que suponga, por otro lado, una sobrecarga laboral para los trabajadores y trabajadoras del centro de salud.

“Es fundamental la contratación de personal para estas tres nuevas plazas para el adecuado desdoblamiento de los cupos de Campohermoso y poner una solución de verdad eficaz a esta situación laboral y asistencial tan precaria que se mantiene en el tiempo en la localidad”, ha concluido Moreno.