Las herramientas con las que sí dan ganas de limpiar

Con el ritmo de vida imperante en la actualidad es habitual hacer malabares para, entre otras cosas, tener el hogar limpio y en orden. Incluso la gurú del orden en casa, Marie Kondo, confesaba abiertamente hace apenas unos días que seguir su propio método se le hace cuesta arriba. En este contexto, Bosch propone convertir la limpieza del hogar en una tarea fácil, rápida y, sobre todo, libre de esfuerzo. Con la ayuda de las herramientas y “ayudantes” a batería de la marca, los usuarios podrán dedicarle más tiempo a lo verdaderamente importante. Tanto para tareas de dificultad alta como para aquellas de dificultad media o baja, las herramientas a batería facilitan la limpieza de cualquier rincón al no depender de cables, ya sea en exteriores, en el interior de la casa o en el garaje. Para grandes limpiezas como la del coche, moto o incluso piscina, las herramientas de 18V integradas en el sistema POWER FOR ALL son ideales por su potencia y versatilidad. Por otro lado, para limpiezas de dificultad media o baja, el cepillo multi cabezal UniversalBrush o el limpiador de cristales GlassVAC ofrecen máxima utilidad en un diseño compacto y ligero que facilita su transporte. Además, la batería integrada ofrece autonomía suficiente para limpiar sin interrupciones. Aspiradores en seco y húmedo Para muchas tareas de limpieza es frecuente recurrir a varias herramientas distintas. Sin embargo, soluciones como los aspiradores en seco y húmedo ganan popularidad al permitir afrontar limpiezas más profundas con una sola herramienta. Por ejemplo, el AdvancedVac 18V-8 permiten limpiar una gran variedad de materiales con libertad gracias a su potencia y a la batería recargable. Tanto en el caso de necesitar aspirar los residuos de un lijado, como si se trata de quitar los pelos del perro del coche, este tipo de aspirador es el perfecto aliado. Limpiadoras de alta presión Comúnmente asociadas a trabajos de limpieza más pesados, las hidrolimpiadoras de alta presión son aptas también para tareas ligeras, limpiando en profundidad muebles de jardín, terrazas, bicis o canalones. Con presiones que van desde los 100 hasta los 160 bares, la gama de hidrolimpiadoras Aquatak de Bosch ofrece modelos para distintos usuarios y necesidades con accesorios de gran utilidad como la boquilla para detergente, que ahorra tiempo de limpieza por su rápida aplicación del jabón. Estas limpiadoras son compatibles con la gama de baterías de litio recargables de la marca y funcionan sin conductos de agua o electricidad. Innovación sorprendente en un aspirador para ventanas Para la limpieza de ventanas, espejos, mamparas de ducha e incluso azulejos, Bosch ofrece GlassVac, el único limpiador de cristales con tecnología de escobilla limpiacristales que permite deslizarlo con facilidad y obtener resultados mucho más rápido. Su diseño compacto, que permite acceder a los rincones más complicados y la batería integrada, ayudan a mantener la casa impecable sin invertir una eternidad de horas. Cepillo de limpieza eléctrico Bosch ofrece una herramienta pensada para abordar una de las limpiezas que más pereza dan, la de pequeñas superficies de difícil acceso. UniversalBrush integra un potente motor que proporciona eficacia en diversas tareas, gracias a un amplio abanico de accesorios disponibles. Cada uno de ellos está pensado para la limpieza un tipo de superficie, logrando desincrustar la suciedad de esquinas, bordes y zonas estrechas sin esfuerzo. Toda la gama de herramientas mencionadas disponible en: https://www.bosch-diy.com/es/ es/landing/cleaning/cleanit_ loveit_boschit