Maremoto de Verdad

D ivididos y enfrentados

No caigan en la desesperación

Hay una gran energía en el aire

Queremos un mundo ascendido

Nos une la búsqueda de la felicidad

Comienza el proceso y no se puede parar

L eyes para impedir el implante de microchips

Ola de solidaridad mundial con Turquía y Siria

L a tarjeta cuántica tiene tres chips y es de titanio

Ha habido mucha división sembrada en los tres últimos años. Según Steve Beckow, somos impotentes cuando estamos divididos. Una fuerza dividida no puede montar una defensa eficaz. Ahora es necesario sembrar semillas de unidad.

¿Qué nos une? Nuestro deseo de vivir una vida pacífica y armoniosa, con acceso a los recursos de la comunidad. Nuestro deseo de seguir un camino que nos exprese, nos satisfaga y nos lleve a la realización del gran misterio: la solución a la eterna pregunta en el corazón mismo de la vida: ¿Quién soy yo?

Seguro que tendremos esa vida después de la ascensión. Pero después de haberlo visto, sentido, leído sobre ello y experimentado, lo quiero ahora. No hay razón para que nadie mate a nadie más. No hay razón para que ninguna religión obligue a ninguna práctica a otra persona. No hay razón para que ocurran crímenes contra personas, animales o el medio ambiente. Queremos un mundo ascendido ahora.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/02/07/we-want-an- ascended-world-now/

La verdad está aquí por Sierra.- Si estás empezando a sentirte abrumado por el maremoto de la verdad que llega desde todas las direcciones, únete al club. A veces me siento mareado, tratando de comprender la enormidad y la magnitud de lo que está sucediendo. Y sabemos que el ritmo no va a disminuir, sólo se intensificará. Nada puede detener lo que viene.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/07/stargate- newsletter-tsunami-of-truth- is-here/

TRAMPA

La trampa de la sombra por Nicky Hamid.- No caigan en la trampa de la sombra de la desesperación por los acontecimientos que se están representando en la superficie mental y emocional de la tragedia humana. Las sombras incrustadas en la mente humana tienen que estar a la vista de todos. Sólo ganan si entras en el miedo y el drama.

Cuanto más despierto estás, más ves la película. Y cuanto más fácil y rápido sea para ti tomar tu propia verdad desde un terreno más alto para observar y amar. La sombra ha trabajado durante suficiente tiempo en nuestra programación inconsciente, y se debe traer cada sombra a la luz.

Hay un gran plan, y ningún ser humano se puede perder o pasar por alto. Hay miles que han trabajado incansablemente y con conocimiento entre bastidores que entienden su propia parte en la conquista de la sombra, pero nadie ve la imagen completa.

https://www. globalmissionoflove.com/

NOTICIAS DEL RESETEO

El sistema bancario central está en crisis .

«Algo grande está en camino» según Mercouris . https://www.lewrockwell.com/ 2023/02/no_author/mercouris- something-big-is-on-the-way/

Caen los índices de Wall Street en la incertidumbre por el aumento del tipo de interés. https://actualidad.rt.com/ actualidad/457621-principales- indices-wall-street-sufrir- caida

Podrían cerrar temporalmente los bancos y cajeros automáticos en todo el mundo.

Cuando implosione la economía, se hará pública la verdad, según el informe X-22. https://rumble.com/v28p7iy-ep. -2991a-when-the-economy- implodes-bidens-lies-will-be- exposed.html

El CEO de l Banco de América dijo que se preparan para un incumplimiento de la deuda.

Irak revalúa su moneda semanas después de sustituir al jefe de su Banco Central, según Bloomberg .

Vertex Finance asegura que ha llegado el reinicio financiero. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/07/andy-schectman- currency-reset-has-arrived/

Rusia impone sanciones adicionales a EEUU. https://sputniknews.lat/ 20230208/rusia-impone- sanciones-adicionales-a-eeuu– 1135542565.html

PROCESO

H a comenzado el proceso y ya no se puede detener.

Lo que no suena bien es que quizás tengamos un par de días más de locura. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/07/they-are-ecstatic- markz-evening-intel-stream- highlights-2-7-23/

L as cuentas bancarias se han reflejado en el nuevo QFS respaldado por oro y activos que funciona a partir del sistema satelital StarLink transparente y seguro.

Tendrá tiempo de entregar cualquier efectivo fiduciario que tenga y cambiarlo en una relación de uno a uno con moneda respaldada por oro y activos.

Los sombreros blancos han almacenado más de un quintillón en oro dentro de la Montaña de Cheyenne en Colorado Springs , que es el mando de la Fuerza Espacial .

T ambién están protegiendo un tesoro de metales preciosos y diamantes, incautados de túneles, castillos, palacios, bancos, bóvedas, etc.

También se susurra que la Montaña de Cheyenne es un p ortal y, según el Jinete de la Tormenta , allí están activas las máquinas del tiempo y los inventos de Tesla . https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/07/kat-anonup- updates-cheyenne-mountain-the- balloon-creating-a-threat/

Cuando terminen las o peraciones m undiales, Gesara se hará cargo de la economía y se habrán ido los cárteles financieros.

Unos 42 estados han derogado impuestos sobre metales preciosos.

Casi todos los países europeos han rechazado el sistema bancario digital sin respaldo propuesto por Davos . https://amg-news.com/the-end- of-all-freedom-a-central-bank- digital-currency-creates- unprecedented-possibilities- for-tyranny/

RUMORES

Existe el rumor de que los sombreros blancos van a permitir que los bancos centrales emitan moneda digital antes de Gesara, pero no se ha confirmado este rumor.

Creo que los ancianos chinos tienen el poder de activar el QFS cuando lo deseen a pesar de lo que los sombreros blancos planean prolongar esto más.

La cuestión es que los ancianos chinos están tan cansados como nosotros de esperar esto y creo que también está cansado Saint Germain . https://dinarchronicles.com/ 2023/02/07/excruciating-by- logan-b-2-7-23/

Varios presidentes planean dimitir en los próximos meses hasta el otoño.

La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX con sede en Bahamas exige que los políticos devuelvan las donaciones de Samuel Benjamin Bankman-Fried . https://www.zerohedge.com/ markets/ftx-sends-out-press- release-telling-politicians- and-politic-funds-return- money-donated

Querían una nueva religión después de los terremotos y censurar la información.

Q uería usar la agenda alienígena para asustar y poner a l mundo bajo su control. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/07/restored- republic-via-a-gcr-as-of- february-7-2023/

Algunos gobiernos están aprobando leyes para impedir el implante forzado de microchips.- Los empleadores tienen prohibido exigir implantes de dispositivos en Arkansas, California, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Utah y Wisconsin , según datos de Bloomberg . https://www.govtech.com/ authors/dan-lohrmann.html https://www.govtech.com/blogs/ lohrmann-on-cybersecurity/ from-progress-to-bans-how- close-are-human-microchip- implants

Las erupciones solares y el cometa verde han facilitado la liberación de viejos problemas. https://goldenageofgaia.com/ 2023/02/08/a-rare-opportunity- to-transmute-the-past/

GUERRA CLIMÁTICA

¿Necesita China un globo para atacar a EEUU? El globo chino era una sonda meteorológica perdida. Otros dicen que no era chino sino del lado oscuro. https://sputniknews.lat/ 20230208/1135528538.html

Ola de solidaridad mundial con Turquía y Siria .- La comunidad internacional se vuelca para ayudar a Turquía y Siria tras el terremoto. Ya están llegando a la zona los primeros equipos de socorristas, con material y víveres. https://es.euronews.com/2023/ 02/07/terremoto-en-turquia-y- siria-ola-de-solidaridad- internacional

Durante la guerra climática con China en mayo de 2021, Gene Decode ilustró el haz de microondas máser del espacio exterior que se usa para hacer rayos y crear tornados. Justo antes del primer terremoto en Turquía hubo un evento de luz en el cielo. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/07/kat-anonup- updates-the-staging-false- flag-cataclysmic-earthquake-a- new-era-begins-the-golden-era- the-brunson-brothers-haarp/

El máser es un amplificador de microondas por la emisión estimulada de radiación (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) . Su funcionamiento se basa en un fenómeno enunciado por Albert Einstein en 1916. https://es.wikipedia.org/wiki/ M%C3%A1ser

C ontinúa la limpieza según Benjamín Fulford .- Los acontecimientos de las próximas semanas harán evidente que ha ocurrido algo fundamental e histórico. Perdieron el control del sistema financiero mundial el 31 de enero, y el QFS está ahora en funcionamiento y se hizo cargo del sistema de liquidación interbancaria Swift el 1 de febrero. https://benjaminfulford.net/

El sistema Swift no desaparece sino que se ha incorporado al QFS . Así que se usará nuestra información modificada. Ciertos países lo usarán para transferencias internacionales. Sin embargo, esto no termina hasta que termin e, y hay posibilidad de que intenten algún tipo de cisne negro.

RESPUESTAS

Respuestas de la Gran Llamada de Bruce:

¿ C ómo mueves los fondos? Obtendrás una tarjeta de acceso cuántico, que tiene tres veces el grosor de una tarjeta de crédito o débito normal. T iene tres chips, y está hech a de titanio. Esa es la tarjeta que utilizará s para mover fondos de t u cuenta cuántica a t u cuenta principal. Y teóricamente podrías moverlo s a otras cuentas si quisieras.

¿ Q uién puede ver la cuenta cuántica? S ó lo usted puede ver la cuenta cuántica. Usted es el único que tiene ojos para la cuenta cuántica: no su banquero, ni su cajero, nadie más que usted, a menos que quiera que alguien más lo vea. P uede mover fondos de su cuenta cuántica a su cuenta principal, y tendrá dos contraseñas. Y tendrá esta tarjeta y debería tener un a huella digital biométrica, que sería una huella dactilar o pulgar. Eso está grabado en uno de esos chips.

En otras palabras, esto está diseñado para su uso privado. Ahora, una vez que mueva fondos a esa cuenta principal, ahora puede mover los fondos a las cuentas secundarias que podría haber configurado o a otros bancos si desea utilizar otros bancos. Pero la cuenta cuántica es s ó lo para tus ojos. No pregunte s todavía sobre este tema a cualquier empleado bancario, porque esta información sólo la conocen los directivos que están en la cúpula de la pirámide. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/08/the-big-call-w- bruce-intel-notes-by-wisernow- 2-7-23/

Mensaje crítico de Kerry Cassidy a Juan O Savin.- ¿Cuándo aprenderán los seres humanos a decir la verdad a sus semejantes? No te beneficia a ti ni al mundo engañar o suavizar o tratar a la humanidad como niños equivocados que «no pueden manejar la verdad» pero tú sí . Es un intento retorcido de suavizar el golpe que podría causar romper su programación sin dañar su comprensión frágil de la realidad. Esto es engañoso fuera de lugar y una racionalización para no despertarlos realmente y honrarlos como seres conscientes que forman parte del Creador. Digan la verdad y encontrarán que la gente no sólo se despertará y se sentirá potenciada, sino que también lo agradecerá. Comparta n la verdad real y todos seremos más fuertes. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=216874

