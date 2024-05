Cervezas Alhambra calcula el primer Índice de la Prisa de los españoles

Para la RAE, la prisa se define como la necesidad o deseo de ejecutar algo con urgencia. En 2024, la prisa parece haberse convertido en un estilo de vida: dejamos de disfrutar mejor para disfrutar más y más rápido. En este contexto, cada vez se hace más notoria la necesidad de dejar de lado la sensación de que encadenamos una tarea tras otra, sin detenernos a valorar y apreciar los detalles y matices de lo que nos rodea. Pero, partiendo es esta premisa, es inevitable plantear la pregunta: ¿viven realmente los españoles su vida al ritmo que les gustaría? Para dar respuesta a este interrogante, Cervezas Alhambra ha calculado por primera vez el Índice de la Prisa de los españoles mediante un estudio de opinión llevado a cabo a través de la plataforma del instituto de investigación Ipsos Digital. Según los resultados de este estudio, el Índice de la Prisa de España se sitúa en un 6,4 sobre 10, lo que revela que más de la mitad de los españoles sienten que su ritmo de vida es más acelerado de lo que les gustaría, y esto les impide disfrutar plenamente del momento. De hecho, casi un 60% de los encuestados creen que la mayor parte de la gente no es capaz de valorar los pequeños detalles de la vida cotidiana. “Cada día tenemos obligaciones, rutinas o tareas que han de hacerse igual, con o sin prisa, y sin duda, sin prisa, cambias la forma de vivirlas” afirma Ana González, experta en vida slow y divulgadora de estilo de vida en RRSS. “Por eso es importante un cambio de actitud que permita que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con los cinco sentidos, centrándonos en el momento presente. Esto se puede ir incorporando poco a poco para ir cambiando el enfoque de las rutinas y los días, haciendo que cada uno tenga su punto especial”. Para Cervezas Alhambra, vivir sin prisa no significa parar y dejar de hacer. Significa que todo aquello que se haga se disfrute de una manera consciente, algo que, desglosando los datos del estudio por grupos de edad, se observa que se hace especialmente complicado en la franja entre 35 y 64 años, donde un 73% de españoles aseguran estar de acuerdo con la afirmación de que viven con prisa. Igualmente, el estudio ahonda en la cuestión de si hay algún momento del año con el que los españoles asocian el tener más prisa, siendo el invierno la opción que perciben como más ajetreada (41%). En cambio, solo un 8% de los encuestados han elegido el otoño como la época del año que más relacionan con la sensación de rapidez. Los datos revelan también la necesidad de estar en el presente disfrutando del ahora: más de la mitad de los encuestados siente que la prisa ha invadido incluso su tiempo libre. No obstante, el 92% de la población afirma que sí que es capaz de perder esa sensación en periodos vacacionales, aunque casi la mitad de éstos no logra, ni en los días libres, desconectar el piloto automático. Los Oasis de Tiempo de los españoles El lanzamiento del estudio del Índice de la Prisa coincide con el estreno, este mes de mayo, de la nueva campaña de comunicación de Cervezas Alhambra, Oasis de Tiempo, en la que su icónica Alhambra Reserva 1925 se presenta como un oasis metafórico en el que la prisa no entra. Es por ello que el estudio ahonda en cuáles son algunos de esos Oasis de Tiempo de los españoles, los momentos en los que el tiempo se detiene y los sentidos se agudizan para poder disfrutar de algo único. Para muchos de los encuestados, este Oasis se materializa cuando están en casa, en ese momento en el que desconectar alrededor de una cerveza (40%). Un plan con amigos, ya sea tomando algo en un bar, o una cena tranquila alrededor de una buena gastronomía y de un buen maridaje, supone también un Oasis de Tiempo para el 27% de los encuestados. Entre el resto de las opciones, un 29% seleccionó el realizar algún hobbie prestando plena atención a lo que se está haciendo, mientras que un 8% se decantó por disfrutar de un concierto tranquilo, íntimo, donde apreciar realmente la música con los cinco sentidos. Por otro lado, el estudio revela también que tres cuartas partes de los españoles asocian el disfrutar de un momento de desconexión mientras comparten una cerveza en un bar o en un restaurante con una situación perfecta donde perder la prisa. Sobre esos momentos de disfrute, el 77% de los prefiere pasarlos en compañía. Para José Mendiola, escritor y experto en estilo de vida slow, “en estos Oasis es donde podemos de verdad apreciar los verdaderos beneficios de vivir de forma más consciente, porque prisa y disfrute no puede coexistir en un mismo momento. En un mundo cada vez más conectado y lleno de notificaciones, los Oasis de Tiempo son imperativos para ‘resetear’ los sistemas y poder deleitarse con cada cosa que hacemos”. A la luz de los resultados del estudio del Índice de la Prisa, Cervezas Alhambra, fiel a su filosofía, invita a recordar la importancia de perder la prisa para poder descubrir aquellos detalles que se esconden en lo cotidiano y disfrutarlos con los cinco sentidos. Esta es precisamente la filosofía de la marca cervecera, una singular forma de ser y hacer que Cervezas Alhambra lleva aplicando desde 1925, y donde el tiempo es un pilar fundamental. Para José Mendiola, escritor y experto en estilo de vida slow, "en estos Oasis es donde podemos de verdad apreciar los verdaderos beneficios de vivir de forma más consciente, porque prisa y disfrute no puede coexistir en un mismo momento. En un mundo cada vez más conectado y lleno de notificaciones, los Oasis de Tiempo son imperativos para 'resetear' los sistemas y poder deleitarse con cada cosa que hacemos". A la luz de los resultados del estudio del Índice de la Prisa, Cervezas Alhambra, fiel a su filosofía, invita a recordar la importancia de perder la prisa para poder descubrir aquellos detalles que se esconden en lo cotidiano y disfrutarlos con los cinco sentidos. Esta es precisamente la filosofía de la marca cervecera, una singular forma de ser y hacer que Cervezas Alhambra lleva aplicando desde 1925, y donde el tiempo es un pilar fundamental. Se analizan las respuestas para el total y diferenciando según los siguientes grupos de edad: 18 a 34 años, 35 a 64 años, y + 65, y cuota por CCAA según población. La recogida de datos ha sido realizada a través de Ipsos Digital.