La Verdad duele

La expresión “tomar la píldora roja” se ha vuelto muy popular para referirse a la decisión de enfrentar la verdad, aunque sea dolorosa o incómoda, en lugar de vivir en la ignorancia. También se utiliza como metáfora para abrir los ojos a realidades sociales, políticas o culturales que se ocultan o se ignoran a menudo.

La expresión “tomar la píldora roja” es una referencia a la famosa escena de la película ‘Matrix’ (1999), dirigida por los hermanos Wachowski. En dicha escena, el protagonista, Neo, interpretado por Keanu Reeves, se encuentra con Morfeo, quien le ofrece dos opciones: tomar una píldora roja o una píldora azul.

La píldora roja representa la verdad, la realidad cruda y sin filtros, por lo que al tomarla, Neo estaría dispuesto a enfrentar verdades incómodas y aceptar la difícil realidad de que su vida hasta ese momento ha sido una ilusión creada por las máquinas para mantener a la humanidad en la esclavitud, mientras su mente vive dentro de una simulación virtual llamada matrix. En esencia, tomar la píldora roja implica despertar del sueño y enfrentar la verdad, por más difícil que sea.

Por otro lado, la píldora azul simboliza la ignorancia, la comodidad y la permanencia en el estado actual de las cosas. Al tomarla, Neo continuaría en la ilusión de la matrix, sin cuestionar la realidad, y viviendo una vida aparentemente normal.

Un ejemplo de píldora roja: ¿Ustedes creen que un millonario supuestamente bueno estaría interesado en crear un mundo de paz y amor en el que perdería su poder y su fortuna? Intentarán crear un sistema de subvenciones y migajas para contentar a la gente en el que no pierdan poder, y cuanto más tarde, tanto mejor para ellos. Intentarán ofrecer un escenario de paraíso descafeinado y de tiranía disfrazada. Eso sería exactamente un sombrero gris. Pero el Plan Divino está por encima de su voluntad y Jesús dijo que un rico no puede entrar en el Reino de los Cielos. “I want it all” como dice la canción. Lo queremos todo, no a medias.

Saint Germain dice que estos cambios que hemos visualizado han sido invisibles en gran medida, pero ahora están comenzando a aparecer cada vez más en primer plano. La luz se filtra en todas las áreas del planeta cada vez más. La luz de la verdad, de la unidad y de la presencia Yo Soy dentro de todos y cada uno de los seres del planeta. Incluso aquellos que se alejarían de la luz no pueden resistir la luz. No pueden oponerse a ella, y serán consumidos por esa luz si lo hacen.

Sepan que a medida que continúan desarrollándose estos cambios en todo el planeta, y que se despiertan más y más personas. Todos y cada uno de ustedes han tomado la llamada píldora roja, y cada vez más personas comienzan a tomar esa píldora roja. Ya no puedes tomar la píldora azul y volver a dormirte, a medida que avanzas más allá de eso, como si hubiera una línea dibujada en la arena, y todos ustedes se hubieran movido a través de ella, para nunca volver atrás.

Porque estás en proceso de ascensión, pasando de un nivel de conciencia a otro. Todos y cada uno de ustedes despiertos a la presencia interna Yo Soy. Y esa sagrada presencia está ahí para siempre contigo, siempre ha estado ahí, y ahora estás despertando a un nivel superior de conciencia que trae esa conexión con tu Ser Superior. Muchos se han conectado con su Ser Superior y con sus guías que laboran diligentemente para llevarlos paso a paso por la escalera del amor y la unidad.

Este es el momento de alcanzar la libertad dentro de todos y cada uno de ustedes, y la libertad para todos los que los rodean. Libertad para el país en el que se encuentre, sea el que sea. Se trata de llegar a la libertad para que seas libre de amar y compartir, y ser uno con todos y cada uno, sin pensamientos de miedo, ni de ira, odio o celos. Todo para ser sustituido por amor y luz. Y la verdad ciertamente os hará libres a todos.

Nada, ni nadie puede detenerlos ahora, ni evitar que ustedes ganen más impulso como colectivo a medida que comienzan a caer las fichas de dominó, y continuarán cayendo más rápidamente en todo el planeta. La batalla que todos ustedes están ganando es la nueva República de la Luz.

Uno de los temas cruciales que los países del grupo BRICS discutirán en su cumbre es los sistemas de pago a largo plazo para el comercio transfronterizo. https://www.awazthevoice.in/ world-news/brics-leaders-to- discuss-sustainable-payment- system-22822.html

Según Kitco News , el grupo BRICS puede no crear un nuevo patrón oro , pero el mundo todavía necesita un metal monetario. Todo vuelve al oro. El metal precioso no tiene riesgos de contraparte, no está en deuda con ningún gobierno o entidad, y es un activo refugio confiable. https://dinarchronicles.com/ 2023/07/23/brics-may-not- create-a-new-gold-standard- but-the-world-still-needs-one/

La presidenta del Banco de los BRICS se reunirá con Putin . https://sputniknews.lat/ 20230725/la-presidenta-del- banco-de-los-brics-se-reunira- con-putin-1141902668.html

Putin dice que el BRICS no se confabula, sino que está a favor de intereses mutuos. https://actualidad.rt.com/ actualidad/474480-putin-reune- presidenta-nuevo-banco- desarrollo

Los ciudadanos rusos no se verán obligados a usar el rublo digital, y será voluntario. https://cointelegraph.com/ news/digital-ruble-putin- signs-law-on-introduction-of- digital-ruble-in-russia

Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania con decenas de misiles. https://es.euronews.com/2023/ 07/26/rusia-lanza-un-ataque- masivo-con-decenas-de-misiles- incluidos-cuatro-kinzhal

RFK Jr. dice que Occidente torpedeó la paz en Ucrania porque quiere la guerra. https://sputniknews.lat/ 20230726/robert-f-kennedy-jr- occidente-torpedeo-la-paz-en- ucrania-porque-queremos-la- guerra-con-rusia-1141941972. html

Las sanciones no han destruido a la economía rusa según EEUU. https://sputniknews.lat/ 20230726/departamento-de- estado-de-eeuu-las-sanciones- occidentales-no-han-destruido- la-economia-rusa-1141951598. html

La politización de la ayuda alimentaria mató a la iniciativa de granos del Mar Negro . https://sputniknews.lat/ 20230726/representante-de- eritrea-ante-la-onu-el-efecto- del-acuerdo-de-cereales-para- africa-fue-minimo-1141929222. html

¿Acuerdo de paz en Ucrania?.- Según Benjamín Fulford, la semana pasada se llegó en secreto a un principio de acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tras negociaciones de alto nivel. Los detalles se negociarán en los próximos meses. Rusia obtendría la costa ucraniana del Mar Negro. La ciudad de Odesa se convertiría en zona desmilitarizada de libre comercio y el país de Abjasia sería reconocido internacionalmente. https://benjaminfulford.net/ 2023/07/24/133979/

