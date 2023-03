La UAL jugará las dos finales de voleibol e irá a por los bronces de fútbol en los Campeonatos de Andalucía

No será posible el pleno por el oro después de una jornada muy intensa ayer, de alto nivel de competición de la Universidad de Almería en ambos deportes, con un doblete sobre la pista, pero sin fortuna en el césped en dos igualadas semifinales

La cara y la cruz en la jornada de semifinales de los Campeonatos de Andalucía de voleibol y fútbol ayer miércoles, decidió repartirse de manera ordenada para los dos deportes. El primero luchará por el oro y el segundo irá a por el bronce, pero en todo caso se trata de un éxito, al llegar hasta el final con un posible pleno de cuatro nuevas medallas para la Universidad de Almería en la competición autonómica. Los equipos masculino y femenino de vóley, por ese orden cronológico de partidos, vencieron en sus eliminatorias a Granada y Málaga respectivamente, por lo que han accedido a sendas finales, que se disputarán este jueves. En lo que respecta a las selecciones masculina y femenina de fútbol, que coincidieron en horario de mediodía en Fuentenueva y en La Cartuja, han realizado buenos encuentros, pero fueron peores en las áreas frente a Córdoba y Granada y jugarán por ser terceras.

A partir de las 12.00 horas la UAL de voleibol masculino se medirá a la Universidad de Sevilla, que ha accedido a la gran final tras sendos 3-0 en cuartos y en semifinales contra Málaga y Cádiz. A la cita los chicos de Didi llegan después de haber mantenido una dura lucha frente a la anfitriona Granada, saldada en el desempate. El combinado almeriense, más fuerte en saque que su adversario, ha ido a rachas de juego y lo ha pagado con tener que apurar en cinco sets una victoria que después de la primera manga parecía más sencilla. En todo caso, ya en ese arranque de partido se ha pasado de un 2-7 a un 11-11, sin dejar que los granadinos pudieran ponerse por delante para sentenciar al final por 19-29 con Yuste al servicio. Sin embargo, en el segundo set se fue siempre por detrás, se intentó apretar el marcador en varias ocasiones, pero se cometieron demasiados errores de ataque.

El tercero fue un calco del primero, con dominio de la situación por parte de una UAL que volvió a tomar la delantera en el marcador y que ya en el cuarto set perdonó dos bolas de partido, un 22-24, pero finalmente cedió el 2-2 por 25-27 y llegó así al tie-break. Extraordinario ambiente en la grada del Pabellón Universidad de Fuentenueva, lo sucedido en la pista fue acorde y supuso una bonita emoción hasta ese momento, porque la Universidad de Almería puso la directa hacia el triunfo desde el mismo inicio del desempate (3-8 al cambio de lado de la red). La satisfacción del grupo fue máxima cuando se cerró el pase a la final, porque la intención clara desde el inicio del torneo fue la clasificación para disputar el Campeonato de España.

En cuanto a la selección femenina de voleibol, que inició con retraso su encuentro precisamente por la larga extensión del de sus compañeros de la UAL, doblegó a Málaga por 3-1, con dos sets muy claros para las almerienses, el primero y el último, uno dominado por las malagueñas y otro de máxima igualdad entre ambos equipos. Fácil desde el saque, con orden defensivo y con lectura clara en ataque, la primera manga dio paso a una segunda con menos ritmo, en la que no hubo comodidad y que no pudo remontar. La clave del encuentro estaba en el tercer set, que fue punto a punto hasta que a las chicas de Ferrera se les escapó un 24-21 para finalmente ganar por 32-30. Había que cerrar y eso justo se hizo con, de nuevo, solvencia y eficacia en todas las facetas del juego para un 25-11. La final, que Almería no juega desde hace una década, será contra la anfitriona Granada, que ha eliminado en el tie-break a Sevilla. Aun no hay horario y será en el mismo recinto de la Universiada.

Respecto a los equipos de fútbol, las chicas de Anabel Suárez vivieron un partido extraño contra la Universidad de Granada, en el que se pusieron por delante en el marcador para después perder el control del juego, no sin antes verse con el 0-2 anulado, y lo que aprovecharon las rivales para igualar la contienda. Con 1-1 al descanso, las granadinas movieron bien el balón en el inicio del segundo tiempo y fruto de su buen hacer se pusieron con 3-1, despertando la UAL acto seguido para buscar el empate y la victoria. Solo se consiguió marcar un gol más y el marcador no se movió del 3-2, que abocó a la Universidad de Almería a jugar por el bronce frente a la Universidad de Cádiz desde las 9.30 horas en La Cartuja. Las gaditanas han vencido 3-2 a Málaga para poder luchar por el bronce tras caer en cuartos contra Sevilla por 10-1.

Los chicos de José Antonio Indalecio intentaron proponer su juego desde el principio frente a una Universidad de Córdoba con las ideas muy claras y que fue más decisiva en las dos áreas. La UAL tuvo ocasiones que no materializó y pagaron muy caros los errores, tanto que su rival fue eficaz al cien por cien en sus tres tiros a puerta. Los cordobeses se adelantaron antes del descanso, igualando los almerienses tras la reanudación. En búsqueda del segundo gol, no solo no se encontró, sino que se recibió. Con 1-2 se ha volcado el campo hacia la portería rival y en tiempo de descuento Córdoba hizo el tercero al contragolpe, dejando con la miel en los labios al nuevo grupo de la Universidad de Almería, que seguro que dará futuras alegrías.