La Sección Focus de la VI edición del Festival de Cine por Mujeres Madrid estará dedicada al cine alemán

Un programa compuesto por 6 títulos que se proyectarán en la Academia de Cine y en Cineteca Madrid

Cada edición del Festival Cine por Mujeres Madrid cuenta con un país invitado, con el objetivo de reflejar la reciente producción cinematográfica de un territorio específico. Este año, la Sección Focus estará dedicada al cine alemán, con la intención de dar visibilidad al talento de las profesionales de la industria cinematográfica del país, acercar su visión del mundo al público asistente y promover su encuentro con expertas españolas.

¿Por qué FOCUS ALEMANIA?

El cine alemán cuenta con una larga trayectoria de mujeres directoras: desde pioneras como Rosa Porten, la guionista Thea von Harbou, Lotte Reiniger y sus obras de animación, pasando por Leni Riefensthahl, a las posteriores Jutta Bruckner, Helma Sanders Brahms, Margarethe von Trotta –símbolo del Nuevo Cine Alemán– y Caroline Link, ganadora de un Oscar en 2002; citando solo a algunas de las más reconocidas. Por ello, nos parece el momento de poner el foco en la actualidad del cine hecho por mujeres en Alemania.

La programación se compone de seis películas, producidas entre 2019 y 2023, sin estreno comercial en España o Madrid: dos películas documentales –que han participado en numerosos festivales– y cuatro películas de ficción recientes, demostrando la variedad de géneros, narrativas y temáticas. Los largometrajes se proyectarán en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Cineteca Madrid, entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre.

Este programa cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania, el Goethe-Institut Madrid y la colaboración de German Films, entidad que fomenta el conocimiento y la promoción de las películas alemanas en el mercado internacional.

Además, cada año invitamos a las directoras y expertas para que presenten sus películas en directo y mantengan coloquios con otras profesionales del sector y el público asistente, enriqueciendo así las proyecciones. En esta ocasión, nos acompañarán las directoras Hanna Doose, Simone Geißler y Steffi Niederzoll, la productora de “Elaha”, Emina Smajić, y la directora artística del IFFF Dortmund+Köln, Maxa Zoller, que participará en nuestras Actividades Profesionales y Formativas.

PROGRAMACIÓN

SALA DE CINE DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

Calle de Zurbano nº 3

Entrada: 3,15€

www.academiadecine.com

Miércoles 25 de octubre, 19.00h.

Wann kommst du meine Wunden küssen (Besos y Heridas)

Hanna Doose, Alemania

Ficción, 2022, 111’

Estreno en España

Presentada por Hanna Doose

Viernes 27 de octubre, 18.00h

Haus der Stille (Casa del Silencio)

Simone Geißler, Alemania

Ficción, 2023, 84’

Estreno en España

Presentada por Simone Geißler

Viernes 27 de octubre, 20.00h

Elaha

Milena Aboyan, Armenia / Alemania

Ficción, 2023, 110’

Estreno en España

Presentada por la productora Emina Smajić

SALA PLATÓ DE CINETECA MADRID

Plaza de Legazpi nº 8

Entrada: 3,50€

www.cinetecamadrid.com

Miércoles 1 de noviembre, 21.00h

Sieben Winter in Teheran (Siete inviernos en Teherán)

Steffi Niederzoll, Alemania

Documental, 2023, 97’

Estreno en España

Presentada por Steffi Niederzoll

Jueves 2 de noviembre, 19.00h

Pelikanblut (Pelican blood)

Katrin Gebbe, Alemania

Ficción, 2019, 121’

Estreno en Madrid

Viernes 3 de noviembre, 21.30h

Merkel

Eva Weber, Alemania

Documental, 2022, 94’

Estreno en España

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPERTAS ALEMANAS

Las Actividades Profesionales y Formativas son una oportunidad única para conocer, de primera mano, el trabajo y la experiencia en la industria cinematográfica de las expertas alemanas. Esta edición hemos preparado tres mesas redondas, que tendrán lugar en el Espacio Fundación Telefónica y el Goethe-Institut Madrid:

Semana del 24 de octubre al 29 de octubre

Espacio Fundación Telefónica

Jueves 26 de octubre, 19:30

Mesa redonda “Hacemos balance: resultados de los incentivos de género en la industria audiovisual”, con la participación de la experta alemana Maxa Zoller, directora artística del IFFF Dortmund+Köln, Beatriz Navas, ex-directora general del ICAA, y Alexia Muiños, presidenta del European Women’s Audiovisual Network (EWA). El acto será moderado por Cristina Andreu, presidenta de CIMA.

Goethe-Institut Madrid

Jueves 26 de octubre, 17:30h

Mesa redonda con la participación de la directora alemana Hanna Doose y la productora de “Elaha”, Emina Smajić.

Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre

Espacio Fundación Telefónica

Jueves 2 de noviembre, 19:30h

Mesa redonda “Hacer cine en tiempos de conflicto”, con la participación de la directora alemana Steffi Niederzoll, que hablará sobre su última película documental “Seven Winters in Teheran”, Kateryna Shevchenko, directora de la Semana del cine Ucraniano en Madrid; y la actriz afgana Shabnam Rahimi. El acto será moderado por Elena Manrique, productora de cine y miembro del comité de programación del festival.

PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA: ÓPERAS PRIMAS – GOETHE-INSTITUT MADRID

Como complemento al Focus Alemania, el Goethe-Institut Madrid proyectará seis óperas primas de directoras alemanas seleccionadas:

GOETHE-INSTITUT MADRID

Calle de Zurbarán nº 21

Entrada: Libre hasta completar aforo.

https://www.goethe.de/ins/es/es/index.html

Jueves 26 de octubre, 17.30h

The Case You

Alison Kuhn , Alemania

Documental, 2020, 80’

Jueves 26 de octubre, 20.00h

Nico

Eline Gehring, Alemania

Ficción, 2021, 75’

Viernes 27 de octubre, 19.00h

Home

Franka Potente, Alemania

Ficción, 2020, 100’

Lunes 30 de octubre, 19.00h

Bilder (m)einer Mutter (Imágenes de (una) madre)

Melanie Lischker, Alemania

Documental, 2021, 79’

Martes 31 de octubre, 19.00h

Le Prince

Lisa Bierwirth, Alemania

Ficción, 2021, 125’

Jueves 2 de noviembre, 19.00h

Mein Sohn (Mi hijo)

Lena Stahl, Alemania

Ficción, 2021, 94’

COPRODUCCIONES ALEMANAS EN NUESTRO FESTIVAL

Además de toda la programación presentada previamente, este año también se proyectarán cuatro películas de coproducción alemana: “El Eco” (2023) de Tatiana Huezo en la Competición Internacional -que contará con presentación de la directora y coloquio posterior-; “Drei Frauen und der Krieg (Trained To See: three women and the war)” (2022) de Luzia Schmid, en el Museo Thyssen-Bornemisza; “El sueño de la sultana” (2023) de Isabel Herguera, en la Competición Española; y “Elfriede Jelinek – Language Unleashed (Elfriede Jelinek, el lenguaje desatado)” (2022) de Claudia Müller, en las sesiones especiales de la Sala Berlanga.

OTRAS EDICIONES DE LA SECCIÓN FOCUS

Las anteriores ediciones de la Sección Focus se dedicaron a Suecia (2018), Suiza (2019), Polonia (2020), China (2021) y Países Bajos (2022). Cada sección se celebró gracias a la inestimable colaboración de cada país invitado a través de sus embajadas, institutos de cine y centros culturales en España.