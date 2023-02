La rentabilidad de la inversión inmobiliaria residencial oscilará entre el 3% y el 8% en 2023

El mercado inmobiliario español vive en estos momentos un cambio de ciclo ligado al retroceso de la demanda inmobiliaria por la inflación y el encarecimiento de la vida que esta conlleva. En este sentido, las previsiones de FIABCI España para este año son positivas, especialmente para la segunda mitad del 2023. Pese al entorno macroeconómico convulso, la organización prevé un “equilibrio entre oferta y demanda que, ligado a la subida de tipos, templará y saneará el mercado, evitando la aparición de burbujas en algunas zonas en las que el mercado tanto de compra como de alquiler ya estaba muy tensionado”. En este contexto, según el análisis de la entidad, el precio medio de la vivienda en el país va a estabilizarse e incluso a registrar una ligera bajada debido a la merma del poder adquisitivo de la demanda. Por un lado, los salarios no han aumentado en proporción a la inflación; por otro, el encarecimiento de la vida y el aumento de los tipos de interés hace disminuir la capacidad financiera de los ciudadanos. Es decir, van a poder pagar menos por los mismos pisos, lo que se va a traducir en una corrección lógica a la baja del mercado en lo que respecta a los precios para poder dar salida a las viviendas en venta y encontrar un comprador. Buen momento para la comprar y rentabilidades de hasta el 8% “Analizar el buen momento para la adquisición de una residencia depende de las necesidades de cada caso y, sobre todo, de la ubicación. Si bien hay regiones en las que es muy difícil encontrar lo que se busca, pues estamos en un momento de falta de oferta, quien prefiera esperar se expone a perder oportunidades de compra que difícilmente van a volver, por lo que aconsejo a los compradores que en vez de esperar, negocien”, asegura Anna Puigdevall, tesorera de FIABCI España. “Invertir en ladrillo siempre ha sido interesante y seguro, pero todavía más en momentos como el actual, especialmente en aquellos casos en los que no haga falta financiación para la adquisición del inmueble. En el segmento residencial las zonas con menor demanda siguen siendo las más rentables debido a sus precios de compra más competitivos, alcanzándose rentabilidades de hasta el 8%. En las zonas prime los precios son elevados y estables debido a no fluctuación de la demanda, por lo que sus precios no van a bajar por mucho que los alquileres sean elevados, y las rentabilidades no pasan del 3-4%”, indica la experta. FIABCI es la federación más destacada del sector inmobiliario. Agrupa a más de dos millones de profesionales del sector, 125 asociaciones profesionales y cuenta con delegaciones en 70 países, estando presente desde el año 1959 en la ONU, donde ostenta el Estatus Consultivo Categoría II, en el Consejo Económico y Social de dicho organismo. Desde su creación ha ofrecido a los profesionales inmobiliarios la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias, entre ellos y con la comunidad internacional, siendo por ello un catalizador de negocios a nivel mundial y una oportunidad para todos sus miembros de ampliar sus expectativas de negocio.