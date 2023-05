La próxima semana Maria de Medeiros estará de promoción en España para presentar su nueva película Nuestros Hijos

Madrid

Martes 9 de mayo

Pase con presentación y coloquio en los cines Renoir Princesa. Pase en colaboración con Les Gai Cinemad.

Zaragoza

Miércoles 10 de mayo

Pase con presentación en colaboración con Sala Las Armas.

Barcelona

11 de mayo

Pase con presentación y coloquio en Cinemes Boliche. En colaboración con FIRE! Muestra de cine LGTBI de Barcelona.

Valencia

12 de mayo

Presentación y coloquio en Cines Babel. Pase en colaboración con el programa Mostra Expandida de la Mostra de València, primer festival que proyectó la película en España.

El 9 de mayo, dentro de la nueva iniciativa Martes de Cine Indie, impulsada por varias distribuidoras para diferenciar y darle espacio a una selección de películas más arriesgadas, llegará a nuestras carteleras “Nuestros Hijos” dirigida por Maria de Medeiros, que vuelve a la dirección con este drama después de 19 años sin dirigir.

Una historia de fuertes personajes femeninos y vidas que se entrecruzan.

Producida entre Brasil y Portugal, la película está protagonizada por Aldri Anunciação, Jupy Azevedo, Laura Castro, Marieta Severo, Claudio Lins, José de Abreu, Marta Nóbrega

“Nuestros Hijos” (Aos Nossos Filhos, 2021) ganó el Mejor Guion en Milán International Lesbian and Gay Festival, paso por el Festival Cine por Mujeres Madrid el pasado año y también ha sido seleccionada entre otros en Toronto, Coïmbra, Chicago, La Habana y Mostra de Valencia.

Sinopsis

Vera es una madre abnegada, divorciada después de tres matrimonios y que vive en una familia numerosa que incluye a sus hijos e hijastros. Intrépida y experimentada, ha empuñado las armas para luchar contra la dictadura y ha vivido en varias partes del mundo. Tania, la hija, es más “conservadora” y está casada desde hace 15 años con otra mujer que está embarazada de su primer hijo. Juntas, descubren la belleza de formar parte de una familia contemporánea.

Maria de Medeiros

Actriz, directora y cantante portuguesa. Su ópera prima, Capitanes de Abril (2000), fue seleccionada por el Festival de Cannes y premiada en el Festival de São Paulo. Ha realizado otros filmes como Bem-Vindo a São Paulo (2004), Mathilde au Matin (2004), Je t’aime, moi non plus: artistes et critiques (2004), A Morte do Principe (1991), Fragmento II (1988) y Sévérine C. (1987). Con Two Brothers, My Sister (1994) ganó la Copa Volpi a la mejor actriz y en 2003 se le concedió el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

La distribución corre a cargo de ConUnPack, responsable de títulos protagonizados por mujeres como “Most Beautiful Island”, «Los Amores Cobardes», «Planta Permanente» o «Ghosts» y de películas con temáticas LGTBIQ+ como «Al Óleo», «Un perro ladrando a la luna», «Finlandia», «El Que Sabem» o «Wolf & Dog (Lobo & Perro)» (pendiente de estreno). Esta película forma parte de la iniciativa de estrenos en cines adelantados a los martes, llamada Martes de Cine Indie, impulsada por varias distribuidoras.