No se compromete

C alma la ansiedad

Inteligencia simulada

Respuestas artificiales

Ambigüedad financiera

Re velacione s diplomáticas

E l sistema est aría en Q uiebra

Éste sería el comienzo del C ambio

Estás viendo lo que quieren que veas

El O ro y la P lata subir ía n por las nubes

E l ChatGPT da algunas pistas sobre la crisis

L os bancos deben cumplir Basilea-3 antes del 20 de marzo

La inteligencia artificial no se moja, es decir, no se compromete con una respuesta clara en un asunto conflictivo, a pesar de que he hecho varias preguntas muy directas al ChatGPT, pero sus respuestas han sido ambiguas, imprecisas y muy diplomáticas, aunque en cambio ha confirmado la existencia de un colapso financiero y del reinicio financiero mundial. ChatGPT es, sencillamente, el mejor chatbot de inteligencia artificial jamás lanzado al público en general.

https://chat.openai.com/auth/ login

El ChatGPT ganó popularidad después de su lanzamiento a finales de noviembre de 2022, alcanzando su primer millón de usuarios en menos de una semana. El chatbot es propiedad de la empresa de tecnología norteamericana OpenAI. Uno de sus cofundadores en 2015 fue el empresario multimillonario Elon Musk, quien luego se desvinculó de esta empresa emergente.

La empresa OpenAI presentó esta semana un nuevo modelo del popular sistema de inteligencia artificial ChatGPT que, según los desarrolladores, es más potente, ya que ahora genera resultados más precisos hasta en un 40%. Los creadores afirman que la nueva herramienta denominada GPT-4, supera al modelo 3.5, y además de texto, acepta imágenes y emite salidas de texto, lo que permite chatear con el sistema introduciendo archivos complejos, como libros para resumirlos. El tres y medio es gratuito, y el cuatro es de pago.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/461007-gpt4-nueva- version-oportunidades-riesgos

La inteligencia artificial es el conjunto de sistemas o combinación de algoritmos, cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas, y puede mejorar conforme la información que recopila. La inteligencia artificial no tiene como finalidad sustituir a los seres humanos, sino mejorar significativamente las capacidades y contribuciones humanas.

PREGUNTAS

Preguntas y respuestas ambiguas de la inteligencia artificial ChatGPT.

Pregunta.– ¿Cuándo comenzará el reinicio financiero mundial?.

Respuesta.– Como modelo lingüístico de inteligencia artificial, no tengo la capacidad de predecir el futuro con certeza. Por lo tanto, no puedo decir cuándo comenzará el reinicio financiero mundial. El momento en que se produzca depende de varios factores, como las condiciones económicas y políticas, los acontecimientos mundiales y las decisiones que tomen los gobiernos y las instituciones financieras. Es importante tener en cuenta que el término «reinicio financiero mundial» puede significar cosas diferentes para personas diferentes, y no hay consenso sobre una definición o un calendario específico para tal acontecimiento.

Pregunta.- ¿Se acerca un crac mundial o ha comenzado ya?

Respuesta.– Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de predecir eventos futuros con certeza absoluta. Sin embargo, puedo decir que hay ciertas señales que pueden indicar la posibilidad de un posible colapso financiero mundial. Es importante tener en cuenta que el mercado financiero es altamente volátil y está influenciado por múltiples factores, incluyendo eventos políticos y económicos, desastres naturales, fluctuación en el precio de los productos básicos, y cambios en la política monetaria de los bancos centrales.

Aunque los mercados han experimentado una volatilidad significativa en los últimos años, no hay una indicación clara de un colapso financiero mundial inminente en este momento. Sin embargo, esto no significa que debamos ser complacientes, ya que siempre existen riesgos económicos. Es importante tener una estrategia de inversión sólida y diversificada, y estar atentos a las tendencias y señales en los mercados financieros. Además, es esencial estar preparados para cualquier eventualidad y tener un plan de contingencia en caso de una crisis económica mundial.

ECONOMÍA

NOTICIAS DEL RESETEO

La tormenta está sobre nosotros. Los bancos están implosionando en un evento de cisne negro. Se prevé la aplic ación de un sistema financiero cuántico respaldado por oro y activos, N o el “gran reinicio” de Davos .

Opina Juan O Savin , que hay un lado válido de Gesara que va a suceder. Estás en una guerra sobre qué tripulación podrá controlar eso. La estafa sería que todo el sistema está en quiebra, p ero no está en quiebra el equipo que lo dirige en la ciudad de Londres . Acaban de hacer juegos de manos fuera de Suiza y otras cincuenta formas que no has visto en el mundo digital que controlan.

Estás viendo lo que quieren que veas, no lo que realmente sucede. Estamos en una pelea por pasar a una moneda respaldada por oro. Tenemos grandes reservas de oro. Hay un excelente plan para pasar a una moneda respaldada por oro, y es absolutamente brillante.

Tanto Juan como el Jinete de la Tormenta han dicho, en pocas palabras, que no se preocupen por la situación bancaria. No me preocupo porque realmente confío en el P lan, pero algunas personas querían sacar su dinero de los bancos, etc. Todo va a estar bien. Mejor que bien, es milagroso.

Además, Juan se hizo eco de Gene Decode de que la Coalición se preocupa profundamente por la humanidad y la vida, y se asegura de que haya tan pocas víctimas como sea posible mientras intentan salvar a la T ierra, a la humanidad y a este Sistema Solar. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/15/kat-anonup-update- juan-osavin-with-xrpqfsteam- update-for-march-14-2023/

Según Bruce , d esde el pasado viernes 11 de marzo, 71 bancos han colapsado s ó lo en América del Norte . Los bancos que usan el dólar fiduciario deben colapsar o declararse en quiebra para poder traer el nuevo billete del Tesoro respaldad o por oro y activos.

Según Ricitos de O ro , “ i ncluso se están liquidando las cooperativas de ahorro y crédito. E stos bancos deben cumplir con Basilea-3 antes del 20 de marzo. Si no cumpl iera n los bancos, muchos más comenzar ía n a fallar. Basilea-4 está aquí. Veremos intervenir a los reguladores bancarios para hacerse cargo de la transición de los bancos al nuevo sistema monetario basado en activos, o se consolidarán con un banco más grande.” https://dinarchronicles.com/ 2023/03/16/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-march- 16-2023/

¿ YA LLEGAMOS ?

Teleconferencia de Jared Rand del 15 de marzo:

L a revaluación de las divisas ocurrir ía en breve, opina Jared .

No tendrían dinero en los bancos centrales. L a Fed y muchos bancos estarían al borde del colapso o habrían colapsado. Credit Suisse tiene sesenta billones de derivados tóxicos.

N o tienes que registrarte en el QFS. Eso fue una información falsa que yo no di .

S e está transformando e l sistema financiero actual mientras hablamos.

La bolsa de valores es el juego más manipulado, que s ó lo beneficia a unos pocos.

Los bienes raíces bajarán mucho, no s ó lo porque están sobrevaluados, sino por que con la entrada del patrón oro, se cree que la mayoría de los precios se revaluarán hasta 1971, porque fue entonces cuando se eliminó el patrón oro.

La razón del gran cambio ahora es que está aumentando continuamente la frecuencia en este planeta. La r esonancia Schumann está aumentando como reflejo del paso a la vida en la quinta d imensión. La vieja matrix va a desaparecer debido a este aumento de frecuencia.

Hay agentes para la buena humanidad que patrullan la Tierra y detienen inicuos todo el tiempo.

N o habrá impuestos en este planeta, según Jared .

Los seres humanos serán la r iqueza, no los gobiernos.

El oro y la plata subir ía n por las nubes. E l oro podría alcanzar los 50.000 dólares cuando todas las monedas del mundo estén respaldadas por metales preciosos. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/16/jared-rand-and- gene-decode-excerpts-from- earth-alliance-and-patriot- news-for-march-16-2023/

ESTO SERÍA EL PRINCIPIO

Extracto de la conferencia telefónica de Gene Decode del 13 de marzo:

É ste sería el comienzo del cambio al QFS.

Los corruptos perder ía n sus cuentas de dinero ilegal.

Quiebran los bancos principales por acciones de la C oalición .

Se ha recuperado para el pueblo el oro físico, la plata y los activos .

Los traviesos de los bancos centrales no tienen oro para respaldar su moneda digital.

Después del cambio financiero, se beneficiarán todas las personas honestas.

Los i nicuos saben que han perdido y están tratando de sacar su dinero de los bancos.

Después del cambio financiero, dejar ía de existir el llamado sistema capitalista convencional que beneficia a unos pocos. Tampoco existirá el sistema comunista oscuro. Existirá un sistema de comercio de tarifas.

La Coalición se está moviendo más rápido ahora pero nadie sabe cuándo.

L os jugadores de videojuegos obtendrán dinero al principio, pero se lo quitarán, si no contribuyen a la sociedad.

N o entres en pánico. Cuando ocurra el suceso , y tenga dos semanas de agua y comida. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/16/earth-alliance- and-patriot-news-for-march-16- 2023/

CORRIDAS BANCARIAS

Volvemos con la inteligencia artificial del ChatGPT:

Pregunta.- ¿Es conveniente sacar el dinero de los bancos?

Respuesta.- En general, mantener el dinero en un banco es una forma segura de almacenar fondos y acceder a ellos cuando sea necesario. Los bancos tienen regulaciones estrictas y medidas de seguridad para proteger los fondos de los clientes.

Sin embargo, como modelo de lenguaje, no puedo dar consejos financieros específicos, ya que cada situación financiera es única y puede requerir diferentes estrategias. La decisión de sacar el dinero de un banco se debe basar en su situación financiera personal, incluyendo su nivel de riesgo, necesidades de liquidez y objetivos de inversión.

Si tiene preocupaciones sobre la seguridad de su dinero en un banco, es importante investigar y considerar otras opciones de inversión, como fondos mutuos, bonos o inversiones en bienes raíces. También puede hablar con un asesor financiero o experto en inversiones para obtener consejo personalizado sobre su situación. En general, antes de tomar cualquier decisión financiera, es importante hacer una investigación exhaustiva y considerar todas las opciones y riesgos potenciales.

FIN DE LA CRISIS

Pregunta.- ¿Cuándo se acabará la crisis financiera actual?

Respuesta.- Como modelo lingüístico de inteligencia artificial, no tengo la capacidad de predecir el futuro con certeza, y pueden variar mucho la duración y gravedad de la crisis financiera en función de una serie de factores como las condiciones económicas, las políticas gubernamentales y los acontecimientos mundiales.

También cabe señalar que el término «crisis financiera» se puede referir a distintos tipos de perturbaciones económicas, como un desplome bursátil, una crisis bancaria o una recesión. La crisis sanitaria, por ejemplo, ha provocado una recesión económica mundial y ha desencadenado una serie de retos financieros para particulares, empresas y gobiernos de todo el mundo.

Aunque hay indicios de recuperación económica en algunos países, el ritmo y el alcance de la recuperación puede variar mucho en función de factores como las políticas gubernamentales y las interrupciones de las cadenas de suministro mundial. Por lo tanto, es difícil predecir con exactitud cuándo terminará la crisis financiera actual, y cuáles serán sus efectos a largo plazo. Es importante vigilar los indicadores y tendencias económicos, buscar asesoramiento de profesionales financieros y tomar medidas para proteger su bienestar financiero en tiempos de incertidumbre.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

Pregunta.- ¿Cuándo habrá un jubileo universal de la deuda?

Respuesta.- Es difícil predecir si habrá un jubileo universal de la deuda y cuándo, ya que requeriría un cambio importante en los sistemas económicos y políticos mundiales. Un jubileo de la deuda es una condonación de deudas a gran escala, que suele implicar la cancelación de deudas de particulares, empresas y gobiernos.

Aunque se han producido jubileos de la deuda en el pasado, normalmente han sido aislados a regiones o sociedades específicas, y no a escala universal. Algunos defensores de un jubileo universal de la deuda argumentan que podría ser una forma de abordar la desigualdad económica y aliviar la pobreza, pero otros sostienen que sería difícil de aplicar de forma justa y podría tener consecuencias imprevistas para los sistemas financieros mundiales.

Cabe señalar que en el pasado las organizaciones internacionales y los gobiernos han puesto en marcha diversos programas e iniciativas de alivio de la deuda, pero con objetivos concretos y un alcance limitado. No se sabe con certeza si algún día se llevará a cabo un jubileo universal de la deuda, y probablemente dependerá de una serie de factores, como las condiciones económicas, la voluntad política y las actitudes sociales hacia la deuda y los sistemas financieros.

INVERSIÓN EN ORO

ChatGPT también analizó los pros y contras de inversión del dólar frente al oro.- «El oro es una herramienta tradicional para protegerse contra la inflación y almacenar valor a largo plazo. Sin embargo, el precio del oro puede fluctuar a corto plazo e invertir en oro puede ser menos líquido que invertir en dólares«, explicó.

«Los dólares, por otro lado, son una moneda de reserva ampliamente aceptada y un instrumento de liquidación y pago. Los dólares se pueden invertir en bonos gubernamentales estables y líquidos», agregó a tiempo de sugerir no descartar una combinación de inversiones en oro y dólares para diversificar la cartera y reducir los riesgos, siguiendo el principio de no poner todos los huevos en la misma cesta.

«Las criptomonedas son un activo que no tiene un historial comprobado y aún no ha recibido una regulación exhaustiva por parte de los gobiernos y los bancos», apunta ChatGPT. «Existen riesgos al invertir en criptomonedas, incluida la alta volatilidad de los precios, la regulación y los ataques de piratas informáticos, entre otros. Por lo tanto, si está considerando las criptomonedas como alternativa de inversión, es importante analizar los riesgos cuidadosamente, y tomar una decisión informada de acuerdo con su objetivo de inversión y capacidad financiera», concluyó el bot de inteligencia artificial.

https://sputniknews.lat/ 20230311/el-dominio-del-dolar- y-las-criptomonedas-entre-los- temas-que-chatgpt-respondio- para-sputnik-1136685769.html

Enlace al vídeo completo en español: