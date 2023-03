Filosofía Perenne

Confusión de ideas

El mundo del revés

El final de los tiempos

El padre de la mentira

Abandono de la Verdad

Iluminación de conciencias

Lo vieron todos los profetas

Inversión de valores morales

Pérdida de buenas costumbres

El arte de darle la vuelta a la tortilla

V iene un derrumbe de estilos de vida

L a Santidad trasciende todas las religiones

L os caminos hacia el Absoluto son infinitos

“ Jesús fue un monje budista” según la BBC

L a Verdad es un diamante con muchas caras

Una apostasía es un abandono de la Verdad, no la renuncia formal de un partido político o de una institución religiosa artificial, dogmática o manipulada. Sería una pérdida de las buenas costumbres del Derecho Consuetudinario o Ley Natural, y un desprecio materialista de las tradiciones espirituales más valiosas de la humanidad conservadas en Oriente. Esta pérdida dio como resultado la formación de muchas doctrinas de enseñanzas contradictorias.

La Biblia indica que habría una gran apostasía al final de los tiempos. La «gran apostasía» se menciona en 2 Tesalonicenses 2:3. El fin de los tiempos incluirá un rechazo de la revelación divina y una mayor caída de un mundo ya caído. Todos los profetas previeron esta gran apostasía. Isaías tiene un mensaje que se refiere a nuestros días. Habla de los últimos tiempos cuando el pueblo rechazará a su Creador como su única fuente de provisión.

A lo largo de los siglos, los líderes políticos han llevado a muchos creyentes a la apostasía. Lo logran a través de la persecución o simplemente desviando la devoción de la gente. La gente apóstata materialista no anhela la Divinidad sino el mundo, el demonio y la carne, el poder, el prestigio y el dinero.

Ellos construyen, compran, venden, siguen en sus sueños como si nunca terminara, pero viene un derrumbe de estilos de vida. Ellos no quieren un mensaje que moleste o perturbe su mundo. Rechazan especialmente el mensaje de la santidad. Van detrás del entretenimiento y ridiculizan a los místicos. Los menosprecian con una sonrisa condescendiente, como si les perdonaran la vida.

LOS ÚLTIMOS DÍAS

Jesús advirtió a sus discípulos acerca de los últimos días en Mateo 24:10-12: “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos; y el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad.”

La gran apostasía es un término usado entre los cristianos seguidores del restauracionismo, especialmente los mormones y los adventistas, entre otros. Se conoce como el periodo en el que la tradición cristiana habría dejado de seguir las mismas doctrinas, prácticas y ordenanzas de los cristianos primitivos, que creían en la reencarnación, a causa de la alteración de la doctrina y la introducción de creencias y prácticas paganas, por influencia de las culturas griega y romana.

Sin afiliación, o desafiliación, es un término utilizado para referirse a personas que no están incluidas en una religión determinada, pero este término no define nada, porque hay mucha gente espiritual que no cree en ninguna religión, y a su vez cree en la parte de verdad que tienen todas las religiones. Hoy en día, la apostasía es reclamada por la ciudadanía como un derecho, como parte integrante del derecho a la libertad de conciencia, pero la apostasía del Islam se condena con pena de muerte.

Estas son las características de la gran apostasía del final de los tiempos. Si este mensaje te molesta, es mejor que escudriñes tu corazón, porque se acerca el día de la Redención. Se viene abajo el reino del ego, del orgullo y de la ambición despiadada, y renace la solidaridad y la espiritualidad a todos los niveles. Será una utopía hecha real, no la distopía que nos quieren imponer.

EL MUNDO DEL REVÉS

Estamos un el mundo del revés, porque le han dado la vuelta a la tortilla. Lo que antes era malo, ahora es bueno y viceversa. Lo blanco es negro y lo negro es blanco. Lo vemos en las películas de Hollywood donde el protagonista es un villano, y la gente le ríe la gracia y desprecia a los buenos. No se puede aspirar a la ascensión y ser un sinvergüenza, porque no se puede engañar al Espíritu.

Dicen que en el fin de los tiempos se soltarían todos los demonios para poner a prueba a la humanidad, y esto ha creado una gran confusión de valores morales en todos aquellos que no tienen conocimiento suficiente para distinguir la verdad de la mentira. El diablo es el padre de la mentira y es especialista en disfrazarse de ángel de luz y de libertador de la humanidad cuando en realidad es un tirano abominable.

Dicen que todo es mentira, y que sólo es verdad lo que ellos dicen. La palabra ‘todo’ implica absolutismo e ignorancia, porque la verdad está mezclada con la mentira, y hay que hilar muy fino para separar el trigo de la cizaña. No existe una mentira químicamente pura en este mundo, sino mezclada con verdades o medias verdades. Además la Verdad es un diamante con muchas caras.

FILOSOFÍA PERENNE

Si toda la ciencia fuera mentira, no funcionarían los automóviles y se caerían los edificios y los puentes. Si toda la astronomía fuera mentira no se podría calcular con tanta precisión el movimiento de las estrellas. Si todas las tradiciones espirituales fueran mentira, no se habrían producido tantos místicos iluminados dentro de ellas. Normalmente todas ellas comparten un mínimo demoninador común que se llama Filosofía Perenne y que encierra el núcleo de la verdad. Fue un término acuñado por Leibniz y desarrollado por Aldous Huxley entre otros autores.

Los hindúes lo llaman Sanatana Dharma o Ley Santa que es común a todas las tradiciones. Su significado es Ley Natural eterna, o aquellos principios de realidad que son inherentes a la naturaleza y diseño mismos del universo. Por lo tanto, el término Sanatana Dharma se puede traducir como la forma natural, antigua y eterna a la mayor gloria de Dios y al servicio de la humanidad. También se puede traducir como la forma natural y eterna de vivir.

La Filosofía Perenne enseña que no existen atajos para llegar al Cielo. Que todo se basa en la santidad y en la pureza del corazón, en la compasión, en la humildad y en la sabiduría. Que podemos poner todos los medios, pero se necesita la gracia divina, y ésta no llega a los que no la merecen. Que podemos alcanzar mucha sabiduría, pero esto no funciona si no somos inocentes como palomas y astutos como serpientes para que no nos engañen.

Dicen que no existe el pecado, pero todos cometemos errores en la vida porque la condición humana es errar constantemente, y gracias a nuestros errores aprendemos grandes lecciones, como el niño que aprende a montar en bicicleta a base de porrazos. Cuando suplicamos el perdón de los pecados a nuestro Dios interno nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos, porque el ego es una mentira y nuestro Ser Divino es la verdad.

Hoy no se predican temas como el pecado y el arrepentimiento, porque la gente se iría de la iglesia. Yo pido perdón todos los días por los errores cometidos en mi vida. Preguntaron a un maestro cómo había sido su vida, y respondió “error tras error” y por eso alcanzó la maestría.

SANTIDAD

Existe tal confusión de ideas que algunos no entienden el concepto de santidad. Un santo es un ser perfecto de especial virtud y ejemplo, libre de toda culpa, cuya vida está consagrada a servir a su propio Dios interno y a la humanidad, y que tiene la virtud de curar a los demás a nivel espiritual. Son seres humanos destacados en las diversas tradiciones espirituales por sus atribuidas relaciones especiales con la Divinidad o por una particular elevación ética. La influencia de un santo trasciende el ámbito de su religión, cuando la aceptación de su moralidad adquiere componentes universales.

Los santos son maestros espirituales de la vida ascética. La santidad es un atributo de Dios que confiere a quien quiere de acuerdo a su sabiduría y bondad. El método es universal en todas las tradiciones: oración, ayuno, silencio, meditación, caridad y retiro del mundanal ruido.

No importa a qué Dios adoren, porque si habita en tu corazón, y no en una estatua, es el único verdadero. No importan los métodos para alcanzar la trascendencia porque los caminos hacia el Absoluto son infinitos como el propio Dios, y cada uno elige el camino que mejor se adapta a sus necesidades y circunstancias. Cada uno busca como puede su supervivencia física y espiritual, pero muchos se pierden por falta de discernimiento.

CAMBIO DE RELATO

Todas las tradiciones nos dicen que San Miguel era el bueno y Lucifer era el malo, pero ahora quieren poner al villano en los altares, para seguir la corriente de inversión de polos espirituales. Mi compañero periodista Juan José Benítez siempre ha sido un referente espiritual para mí, y explicó claramente en uno de sus libros lo que fue la rebelión de Lucifer: Un supuesto libertador de la humanidad que se convirtió en tirano igual que Estalin o Mao Tse Tung. Ahora es el portador de una luz rojiza infernal que da poderes mundanos, y que no es la Luz Pura del Ser.

Dicen que los ángeles caídos enseñaron grandes cosas a la humanidad, y es verdad. Enseñaron el arte de la guerra para matarnos unos a otros, el arte de la economía para engañar al prójimo, el arte del engaño político, el arte de explotar esclavos, el arte de preparar venenos, el arte de embellecer a las rameras, y diversas artes oscuras de magia negra como la nigromancia, entre otras maldades. Lo estamos viviendo actualmente son las consecuencias de todas aquellas enseñanzas perversas.

¿ FUE J ESÚS BUDISTA ?

Un documental de la BBC afirma que Jesús fue un monje budista llamado Issa, y yo intuyo eso desde hace muchos años, porque la tradición espiritual budista se parece mucho a la cristiana en su esencia, y porque los primeros cristianos creían en la reencarnación, como siguen creyendo en ella los drusos del Líbano actualmente. Según los documentos oficiales, entre los 13 y 29 años de su vida no hay registro bíblico del paradero de Jesús en Palestina, pero hay documentos en árabe, hindú y tibetano que hablan de ello, y que se guardan en secreto para evitar una disonancia cognitiva.

Un texto tibetano habla de los años perdidos de Jesús y dice que había nacido durante el primer siglo en una familia pobre en Israel. Los tutores en el monasterio lo llamaron el hijo de Dios, y había logrado alcanzar el máximo nivel de iluminación evidenciado hasta ahora durante su permanencia en el monasterio de Hemis en Ladakh. En esa comunidad se le reconoce como el primero de los veintidós Budas, y se dice que fue el más grande de los profetas hasta la fecha. Dicen que fue el más grande de los Dalai Lamas.

Los tres hombres sabios que visitaron el establo en Belén en la noche en que nació Jesús es otra historia relacionada con la tradición budista. La tradición explica que, luego de morir el último santo budista de ese tiempo, los sabios consultaron a las estrellas y después emprendieron un largo viaje con la esperanza de encontrar al bebé que creían era la reencarnación de un alto lama. Una vez que el niño alcanzara una edad en la que podría ser tomado de sus padres, debía ser llevado para educarlo en la sabiduría del budismo. Se cree que estuvo en la India con los hombres sabios desde los trece años y que fue educado como budista.

Otro de los planteamientos reveladores es que Jesús fue excomulgado del hinduismo y huyó al Himalaya. También se dijo que Jesús había dedicado parte del tiempo enseñando en muchas ciudades santas, incluyendo a Jagannath, Rajagriha y Benarés, lo que llevó a los brahmanes a excomulgarlo, huyendo hacia el Himalaya para continuar con el estudio del budismo. Su ‘delito’ fue criticar el injusto sistema de castas de la India. Cierto o no, lo que sí es seguro es que la misión de Jesús fue transformar a la humanidad.

