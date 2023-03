Juanma Moreno defiende la autonomía de Andalucía para poder competir por el liderazgo en España

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido la autonomía de Andalucía para poder competir por el liderazgo en España, al mismo tiempo que ha apelado a la unidad, al esfuerzo colectivo y a una alianza generosa y útil de todos los andaluces para construir una Andalucía mejor y avanzar juntos hacia el futuro con determinación y orgullo. Así, ha instado a hacerlo con el objetivo de que generación tras generación esta tierra siga siendo la de nuestros hijos y nuestros nietos. «Es nuestro deber dejarles una Andalucía próspera y acogedora, de principios y valores para que ellos sean también andaluces orgullosos de pertenecer a esta tierra que es única».

Durante su intervención en el acto conmemorativo del Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza, Moreno ha aseverado que el liderazgo de Andalucía nos necesita a todos, a la vez que ha indicado que tenemos la obligación de transmitir a todos la historia de generosidad, ilusión y valentía que hay detrás del 28 de febrero o del 4 de diciembre, Día de la Bandera.

Una historia, que según ha dicho, nos ha enseñado que tenemos un tesoro en la diferencia, en la suma de los distintos y en la apertura a diferentes ideas, opiniones y culturas. «Andalucía no se hace fuerte en los dogmas, sino en la libertad», ha agregado.

De este modo, ha señalado que Andalucía es legado, historia, el patrimonio que nos une e identifica y una tierra viva que necesita de todos para dar fruto, mejorar y crecer. Así, ha indicado que los andaluces han abierto una página de determinación y confianza en ellos mismos y están decididos a mirar de frente los problemas y a asumir los nuevos desafíos.

«Tenemos vocación de compartir con el mundo nuestro esfuerzo, nuestro coraje y nuestro talento. Andalucía es mucho más que un lugar y mucho más de lo que podamos expresar».

A este respecto, ha manifestado que somos un pueblo libre y creador, pero también trabajador y sacrificado para hacer realidad los sueños y es por ello que ha incidido en que los andaluces que construyen juntos un futuro mejor para Andalucía «no quieren y no pueden olvidar a quienes lo hicieron antes que nosotros, a los mayores, a los abuelos y abuelas que sembraron la Andalucía moderna que hoy compite con los mejores, sin complejos».

En este punto, se ha referido a la Guerra de Ucrania que ahora cumple un año y al ejemplo de dignidad y resistencia en defensa de la libertad y de la democracia que ha demostrado el pueblo ucraniano y al terremoto de Turquía y de Siria que ha provocado miles de víctimas.

«En medio del horror, siempre aparece el corazón de Andalucía y el coraje de muchos andaluces que no han dudado un momento en ayudar porque Andalucía es también solidaridad, generosidad y dedicación a mejorar la vida de los demás», ha añadido.

Una Andalucía con capacidad de elegir su futuro dentro del marco de la Constitución

El presidente andaluz ha asegurado que la forma de ser de los andaluces, sus emociones y sus sentimientos que son propios como la generosidad, la valentía o la esperanza son una valiosa herramienta para afrontar las duras exigencias de los tiempos actuales.

De esta forma, ha hecho alusión a la crisis energética, a la subida desorbitada de los precios y al incremento de las hipotecas que están empobreciendo a las familias andaluzas, así como a la sequía, cada vez más presente en esta tierra y que debilita la economía y obliga a asumir el reto del agua como una prioridad.

Por ello, ha insistido en que desde Andalucía se actúa con todos los instrumentos y las competencias sin renunciar a ninguna de las posibilidades que da el Estatuto de Autonomía. «Estamos decididos a defender una Andalucía con capacidad de elegir su futuro dentro del marco de la Constitución. Somos conscientes de que nuestra valía y nuestra fuerza pueden contribuir a hacer una España mejor».

Moreno ha subrayado que la Andalucía actual no acepta tutelas ni injerencias y que los andaluces no aceptan que se pongan obstáculos en su camino, situándolos en desventaja para competir en igualdad, al mismo tiempo que ha afirmado que no es justo que se ataque nuestra autonomía frente a otros territorios a los que siempre se les pone una alfombra roja.

En este sentido, ha recalcado que tenemos el derecho a buscar las mejores herramientas para el bienestar y el progreso de Andalucía, bajando impuestos, facilitando la creación de empresas, atrayendo inversión, fortaleciendo los sectores económicos y adaptando el tejido productivo a la economía del futuro. «Andalucía puede ser también una comunidad de empleo, empresas, autónomos, sindicatos y administraciones unidos en el gran empeño colectivo de generar empleo de calidad».

Rosario Flores recoge, en nombre de su madre, Lola Flores, el título de Hija Predilecta de Andalucía, concedido a título póstumo.

El presidente de la Junta ha destacado que esta comunidad tiene la confianza, la estabilidad y la seguridad que requiere la creación de empleo y es en ello en lo que se está avanzando. En relación con este asunto, ha concretado que el año pasado Andalucía lideró la bajada del parto en España y que ha alcanzado los 190.000 millones de euros de PIB, aunque ha matizado que no se trata solo de cifras, sino de un cambio en la mirada hacia esta tierra.

«Hoy se nos ve como una comunidad atractiva y fiable, convencida de su valía y dispuesta a ser la primera. La Marca Andalucía es cada día más amplia, más moderna y más atrayente. Somos riqueza, diversidad, tradición, vanguardia, creatividad y conocimiento».

En esta línea, ha resaltado que los andaluces vivimos en un paraíso que ofrecemos al mundo con hospitalidad, generosidad y alegría porque ello también es Marca Andalucía y al que debemos proteger y conservar para que los andaluces del mañana también sientan que es un privilegio pertenecer a esta gran comunidad.

Responsabilidad, moderación y respeto, claves en la política útil

En otro orden de cosas, ha apelado a la importancia de la política útil para buscar soluciones y mejorar cada día y ha abogado por la responsabilidad, la moderación y el respeto frente a la exageración que «no conduce a nada».

Moreno ha apuntado que está en nuestras manos hacer de Andalucía una fuente de riqueza y de bienestar para todos y ha insistido en que esta comunidad cuenta con un buen sistema público de Educación, de Protección Social y de Salud.

En alusión a ello, ha señalado que la sanidad pública andaluza es cada día más moderna y un referente de la investigación y de los tratamientos más avanzados y ha hecho hincapié en que se trabaja sin descanso para mejorar y consolidar los servicios públicos con la seguridad de que son parte esencial e irrenunciable de la sociedad que queremos ser.

Por ello, se ha referido al esfuerzo sin precedentes que se ha realizado desde el Gobierno andaluz y es que más de la mitad del presupuesto, 26.000 millones de euros, se van a destinar a sostener, ampliar y robustecer la sanidad, la educación y las políticas sociales. A ello se suma la entrega y vocación de servicio público de los más de 98.000 docentes, más de 60.000 trabajadores de los servicios sociales y 125.000 profesionales de la sanidad pública. «Nuestros servicios públicos nos amparan a todos, sin exclusiones, sin más diferencia que cuidar más a quien más lo necesita».

En este punto, ha aludido al compromiso de este Ejecutivo con las mujeres que son víctimas de violencia machista o agresiones sexuales y ha reiterado que aquí reciben amparo legal y comprensión ante la posibilidad de que sus agresores queden en libertad como consecuencia de una ley que está tardando demasiado tiempo en corregirse. «Las mujeres andaluzas pueden estar seguras de que su comunidad va a estar siempre a su lado».

Además, ha apostillado que cree sin reservas en el futuro de Andalucía, un futuro que pasa por la energía y el impulso de la juventud, a la que «debemos abrirle paso para que ningún talento quede bloqueado por falta de oportunidades y de formación».

«Sigamos avanzando juntos hacia el deseo permanente de la mejor Andalucía posible porque la aspiración de mejorar esta tierra es un camino infinito y hermoso. La Andalucía que queremos está ahí y nos convoca a seguir trabajando, seguir avanzando y a seguir soñando», ha concluido.

Los premiados en el 28F, ejemplo de talento y compromiso con Andalucía

El presidente de la Junta ha tenido palabras de agradecimiento para todos los premiados en este 28F por su entrega y de los que ha destacado su dilatada trayectoria profesional.

A Lola Flores la ha definido como un mito de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y una artista única que junto a su recuerdo está en el corazón de todos los andaluces y ha puesto en valor el enorme talento de David Bisbal y la pasión que siempre ha transmitido por esta tierra. Ambos han sido nombrados Hijos Predilectos de Andalucía.

La Medalla Manuel Clavero ha recaído este año en dos mujeres a las que ha calificado de excepcionales y que han sido referentes y pioneras como son Mercedes Moll y Pilar Távora.

Juanma Moreno, abrazado al torero Manuel Benítez El Cordobés tras imponer al diestro la Medalla a la Proyección de Andalucía.

Asimismo, ha destacado la labor de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía que vela por la seguridad de todos con vocación de servicio y con grandes profesionales, la de empresarios como Vicente Martín del Grupo MAS, Silvia Peláez y Manuel Contreras a los que se ha referido como ejemplo de iniciativa, ideas y esfuerzo para crear oportunidades de futuro y la del doctor Ramiro Rivera, el primer cirujano en hacer en España algunas de las operaciones cardiovasculares que hoy son habituales.

También ha mencionado al pintor Juan Valdés y su capacidad para captar el alma en sus retratos, la sabiduría de José María Segovia, la alegría de Siempre Así, la valentía y el carisma de Manuel Benítez El Cordobés, la poesía y sensibilidad de Julio Pardo y la profesionalidad y espíritu del Real Club Mediterráneo de Málaga y la Fundación Bancaria Unicaja que trabaja con excelencia en proyectos sociales del ámbito de la cultura, la educación y el deporte y que da soporte al reciente campeón de la Copa del Rey de Baloncesto.

Otros de los premiados han sido la joven poeta y veterinaria María Sánchez Rodríguez y María Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, y de las que ha dicho que «conocen y defienden el enorme valor de las mujeres para el futuro de nuestro campo, nuestra mar y nuestros pueblos»

Para concluir, ha nombrado al Colegio Cándido Nogales de Jaén que trabaja por la inclusión y la igualdad en la educación, a la Universidad Pablo de Olavide que cumple veinticinco años de trayectoria y que es el motor fundamental de nuestras grandes universidades y al Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.

También han asistido a los actos por el 28 de febrero los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; los componentes de la Mesa y portavoces del Parlamento andaluz; el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, así como expresidentes de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades civiles, judiciales, eclesiásticas y militares.