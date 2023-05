La financiación del Grupo Cajamar a empresas y familias generó en 2022 un impacto de 9.947 millones de euros en la economía española,un 8,1% más que el año anterior

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar, celebrada a mediodía de hoy en la que se ha aprobado el informe de gestión y las cuentas del ejercicio 2022, ha dado también su conformidad a la incorporación al Consejo de Administración de Rosa María Vidal, como consejera dominical, y de Francisco Astiz, como consejero independiente. Rosa María Vidal es actualmente directora general de la firma Broseta Abogados, y se incorpora al Banco a propuesta de las entidades valencianas integradas en el Grupo Cooperativo Cajamar.Por su parte, Fran Astiz es actualmente asesor independiente de negocios, tras haber ejercido durante quince años como socio equity de PriceWaterhouseCoopersEspaña (PwC), compañía en la que desarrolló su actividad profesional como auditor y asesor durante treinta y dos años.

El presidente del Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar, Luis Rodríguez, en el transcurso de su intervención ante la Junta General de Accionistas, ha dado a conocer el impacto económico sobre la renta y el empleo, así como el impacto fiscal, que generó en 2022 la actividad financiera realizada por el Grupo Cooperativo Cajamar, tanto por sus propios gastos de funcionamiento como a través de la financiación concedida a empresas y familias, que se materializa en aumentos de consumo e inversión.

Impactos derivados de los créditos y préstamos concedidos a empresas y familias

La financiación concedida por el Grupo Cooperativo Cajamar en 2022 a través de créditos y préstamos a las empresas y familiasgeneró impactos positivos en la economía española, ya que contribuyó a aumentar el consumo y la inversión de los solicitantes de dicha financiación. El informe Impacto Económico del Grupo Cooperativo Cajamar 2022, elaborado por el Ivie, ha estimado esos impactos en un total de 9.946,8 millones de euros de renta, una cifra un 8,1% superior a la de 2021. Esa financiación otorgada por la entidad ha contribuido también al mantenimiento o creación de 167.529 empleos, un 4,4% más que el año anterior.

Además de los impactos económicos sobre la renta y el empleo, el informe cuantifica el aumento de los ingresos para las arcas públicas en forma de impuestos y cotizaciones a la seguridad social. En el caso de la actividad económica que genera el Grupo Cooperativo Cajamar a través de la financiación que concede a empresas y familias, el informe estima ese impacto en 4.550,2 milones de euros, lo que representa también un incremento del 18% frente a la recaudación fiscal de 2021.

Impactos derivados de los gastos de funcionamiento

Junto a los impactos del Grupo Cooperativo Cajamar por la financiación que concede, el estudio, dirigido por Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie, en colaboración con la economista también del instituto Eva Benages, analiza también los impactos que genera la actividad ordinaria de la entidad sobre la renta, el empleo y los ingresos públicos. Así, los gastos de explotación en los que incurre para su funcionamiento se traducen en un aumento de la renta de 873,1 millones de euros, en 11.965 puestos de trabajo a tiempo completo y en 285,9 millones de euros de ingresos para las arcas públicas.Los resultados obtenidos indican que por cada euro de gasto de funcionamiento del Grupo Cooperativo Cajamar se generan 1,6 euros de renta o PIB para el país, y cada millón que gasta la entidad en su actividad permite mantener 22 empleos a tiempo completo.

El Grupo Cooperativo Cajamar, a través de 1.016 oficinas y agencias en 2022, está presente en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas. Por tanto, la distribución regional de los impactos económicos del grupo es proporcional al volumen de actividad que tiene en cada comunidad autónoma. La Comunitat Valenciana supone, con 258,8 millones de euros en renta y 3.546 empleos, el 29,6% del impacto derivado de la actividad de la entidad, mientras que Andalucía representa otro 27,2%, 237,7 millones de euros en renta y 3.257 empleos. Estas dos autonomías, junto con la Región de Murcia, con 145 millones de euros de renta y 1.983 empleos, concentran casi tres cuartas partes de los impactos generados por los gastos de explotación del grupo.

Para Joaquín Maudos, los resultados de este informe muestran la contribución que el Grupo Cooperativo Cajamar realiza a la economía española en términos de renta, empleo e ingresos para las arcas públicas. Una contribución que en 2022 ha ido a más y que de forma conjunta, si sumamos los impactos derivados de sus gastos de explotación y del consumo e inversiones que financia, asciende a 10.820 millones de renta, cerca de 179.500 empleos y 4.836 millones de euros de ingresos fiscales.

Nuevos miembros del Consejo de Administración

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar, celebrada a mediodía de hoy, ha aprobado la propuesta de incorporación al Consejo de Administración de Rosa María Vidal, como consejera dominical, y de Francisco Astiz, como consejero independiente. Ambos comenzarán el ejercicio de su actividad como miembros del Consejo una vez se materialice su inscripción en el Registro de Altos Cargos.

Rosa María Vidal Monferrer (Castellón de la Plana, 1970), consejera dominical del Banco de Crédito Social Cooperativo.

Abogada del Estado con estudios de Máster en Dirección de Empresas y una amplia experiencia en el asesoramiento estratégico en Gestión Empresarial, Gobernanza, Sostenibilidad, así como en el diseño y puesta en acción de criterios ESG –Environmental Social Governance-, tanto en el sector público como en el privado. Desde el año 2016 es directora general de la firma Broseta Abogados.

En su trayectoria profesional ha ejercido como Abogada del Estado-Jefe en Soria (1998), Abogada del Estado en Castellón (1999-2005) y Abogada del Estado-Jefe Adjunta del Servicio Jurídico Regional de la AEAT de Valencia (2005-2006). Asimismo, ha sido Secretaria sustituta del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia (2001-2005); Secretaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón (2004-2006); miembro del Grupo de Seguimiento en Valencia del Observatorio de Delitos Fiscales y Blanqueo de Capitales (2005-2006); miembro del Tribunal de Arbitraje de la Contratación Pública (TACOP), constituido en el marco de la Asociación Europea de Arbitraje (desde 2011); Árbitro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (desde 2011); Presidenta del Consejo de Administración y Directora General de Radio Televisión Valenciana (2013); Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid (desde 2015), y Árbitro de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (desde 2020).

En 2006 se incorporó al despacho Broseta Abogados como socia-directora del Área de Sector Público. En la actualidad es Socia Directora de la firma (desde 2016), miembro del Consejo de Administración de la sociedad Broseta y Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad de abogados portuguesa Broseta Roquete con sede en Lisboa, así como consejera no ejecutiva de la sociedad de inversiones GOYGEN.

Asimismo, es Secretaria (no consejera) del Consejo de TESS DEFENCE, S.A.; Secretaria (no consejera) del Consejo de Sistema de Misiles España S.L.; Secretaria (no consejera) de la asociación empresarial TEDAE y miembro de la Junta Directiva de la asociación WomanActionSustainability.

Ha ejercido la docencia como preparadora de opositores al Cuerpo de Agentes Tributarios de la AEAT, al Cuerpo de Técnicos de la Generalitat Valenciana, a la Carrera Judicial y Fiscal; como profesora colaboradora del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, de la Universidad de Valencia, de la Universidad Católica de Valencia, de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), del CEU Universidad San Pablo, y del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), donde actualmente dirige el Máster en Sostenibilidad Medioambiental y Cambio Climático.

Francisco Javier Astiz Fernández (Badajoz, 1964), consejero independiente del Banco de Crédito Social Cooperativo, nombrado por primera vez el 30 de mayo de 2023.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid (1982-1987), Business AdministrationProgramme-Instituto de Empresa (2003) y Management DevelopmentProgramme-ESADE (2006). También ha cursado el Programa de Formación de Consejeros-ESADE (2021) y el Programa de Liderazgo e Innovación Social (LIS)-ESADE (2022).

En enero de 1989 se incorporó a la División de Auditoría y Regulación Financiera de PriceWaterhouseCoopers España (PwC), en la que desarrolló su actividad profesional como auditor y asesor durante treinta y dos años hasta junio de 2021. Durante estos años fue promocionando en diferentes categorías hasta que en el año 2006 fue nombrado socio equity de PwC España, formando parte desde entonces del partner accionariado de esta firma. Adicionalmente fue, asimismo, el responsable de la constitución y dirección del Departamento de Auditoría de Sistemas de Información en PwC España (2004-2007).

Cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector financiero, adquirida como máximo responsable en su rol de socio de la auditoría de cuentas anuales de entidades supervisadas por el BCE – Banco de España y la CNMV; en concreto, bancos cotizados, antiguas cajas de ahorros, cooperativas de crédito, sociedades y agencias de valores, IIC´s, crédito al consumo y banca extranjera, así como en procesos de duediligence, valoraciones, fusiones y reestructuraciones. Su experiencia abarca también los aspectos de normativa contable y de regulación financiera aplicable a estas entidades, así como de gobernanza y control interno de procesos de negocio y sistemas de información.

Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Censor Jurado de Cuentas desde 1993) y del Registro de Expertos Contables perteneciente a dicho Instituto (desde 2015). Asimismo, ha sido Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España (1993-2021) y de la Comisión de Innovación y Tecnología (CIT) del mencionado ICJCE (2008-2021).

Actualmente es asesor independiente de negocios, colaborador en organizaciones del tercer sector, principalmente en Fundaciones, a las que ha asesorado en materia de gobernanza, mapas de riesgos, cuadros de mando y medición de impacto social.

Asimismo, desde el año 2022 colabora como profesor en el Máster Universitario de Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas de la Universidad Católica de Ávila, coordinado con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. También ha desarrollado responsabilidades internas con Formación en PwC España en las áreas de Auditoría y Contabilidad.