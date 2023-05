Maldito Parné

El sentido del dinero

Corrompe conciencias

La cuestión pecuniaria

De la pobreza a la riqueza

Miedo y codicia van juntos

La oscuridad huele el miedo

Lidiando con la incertidumbre

El dinero es un gran mentiroso

N o debe ser un medio de tiranía

D ebe servir para elevar la conciencia

Entramos en un periodo de incertidumbre

E l dinero no debe ser un fin, sino un medio

“Maldito parné” es una expresión coloquial española que se utiliza para expresar frustración, disgusto o desprecio hacia el dinero o la riqueza material. La palabra ‘parné’ es una forma coloquial de referirse al dinero, y el adjetivo ‘maldito’ se refuerza para destacar una actitud negativa hacia él. Es una expresión que denota una visión negativa del dinero y se puede usar para expresar descontento con la forma en que se valora y persigue la riqueza en la sociedad.

Cuando alguien dice “maldito parné”, generalmente está expresando un sentimiento de que el dinero puede corromper a las personas, causar problemas o desigualdades, o incluso traer infelicidad. Es una forma de criticar la importancia excesiva que se le da al dinero en la sociedad y destacar que hay otros valores y aspectosmás importantes en la vida que no se relacionan con la riqueza material.

Esta expresión está en la canción-zambra «María de la O» de 1933, que fue compuesta para Estrellita Castro por Manuel Quiroga con letra de Salvador Valverde y Rafael de León, cuya letra decía así: “María de la O que desgraciaita gitana tu eres queriendo lo tó. Te quieres reir. Que hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Maldito parné, que hasta su culpita le echó un gitano que fue su querer. Castigo de Dios. Castigo de Dios. Es la crucecita que llevas a cuestas María de la O.”

SENTIDO

El dinero actúa como un medio para facilitar el intercambio de bienes y servicios. En general, el dinero se considera un medio de intercambio que facilita el comercio y la satisfacción de necesidades y deseos de una sociedad. Permite a las personas adquirir los productos y servicios que necesitan o desean. A nivel básico, el dinero sirve para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestimenta. También permite acceder a servicios como atención médica, educación y transporte. En este sentido, el dinero proporciona seguridad y bienestar material.

Además, el dinero puede tener un significado simbólico y social. Representa poder adquisitivo, estatus y éxito en la sociedad. Para algunas personas, acumular riqueza material puede ser una meta importante, ya sea para asegurar su bienestar futuro, alcanzar la independencia financiera o lograr ciertos objetivos personales.

Sin embargo, es importante recordar que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros objetivos. El sentido del dinero puede variar según los valores y las preferencias de cada individuo. Algunas personas pueden valorar más las experiencias, las relaciones, la contribución a la comunidad o la búsqueda de la felicidad personal que la acumulación de riqueza material.

ASCENSIÓN

Los misioneros de la luz que tienen la intención de trabajar con el dinero de la revaluación no deben olvidar que esta riqueza es para ayudar, y sería un regalo muy delicado. Por un lado, puede apuntar a ciertos actores que recibirán mucho dinero y por otro lado, la codicia y el miedo son los mejores amigos ya que producirá miedo el hecho de ser colocado en una realidad completamente nueva. Durante milenios, los misioneros de la luz han encontrado seguridad en el anonimato de la pobreza. Por lo tanto, perder ese anonimato de pobreza y luego tener riqueza trae otra iniciación.

La revaluación será la piedra angular de ascensión. Por lo tanto todas las emisiones de dinero, que están inmersas en las encarnaciones planetarias, deben liberarse dentro del receptor para elevar su conciencia de modo que se perciba en un estado de conciencia planetaria, colectiva y no egoísta. Este dinero no es para individuos. Es para la nueva Tierra.

Diferentes misioneros de la luz usarán el dinero para diferentes cosas. Algunos tomarán su dinero y volverán a luchar contra la oscuridad, por así decirlo, ya que eso está dentro de su plan divino. Otros se quedarán para establecer la fundación de una Tierra que no necesitará dinero y esos serán los que tengan tal generosidad de corazón que deseen que el dinero entre en la iniciación de la nueva Tierra. Así que hay varias iniciaciones.

Algunos misioneros de la luz que operen en la quinta dimensión y superiores regresarán a la tercera para trabajar con el dinero. Se verán obligados a liberar todas las nociones del viejo paradigma al respecto. Dicen los arcturianos: “Ustedes, todos ustedes, son ascendentes. Se les pide que se liberen la ilusión de que el dinero es igual a poder. Esa es una ilusión muy peligrosa y es el núcleo de lo que ha causado todas las cosas horribles en Gaia.”

TRAMPAS

Quien trabaje en este campo deberá ser capaz de ver el dinero como un campo de energía, no como un medio de poder sobre los demás y no como una posesión personal. Porque el dinero es el gran engañador. El dinero necesita entrar en esa frecuencia de ser que percibe la abundancia como un campo de energía a través del cual pueden dar un mayor bien a Gaia. Ahora bien el porcentaje de seres que puedan recibir ese dinero de esa manera es menos del 50% de todos los que conocen este tema. La riqueza tiene que venir a través de nosotros, no de nosotros.

La Compañía del Cielo quiere que este regalo no corrompa la conciencia de los misioneros de la luz que lo manejan y administran. Esa seguridad de incorruptibilidad es mucho más valiosa que cualquier oro, que cualquier trozo de papel, por lo que llamamos a aquellos que están inscritos en esta nueva expresión de la nueva realidad para que enfoquen su campo de energía no en cuándo y dónde obtendrán el dinero, porque el cuándo está en la ilusión del tiempo, de la frecuencia que tiene miedo. Cuando venga el dinero deberías estar dentro de ese estado atemporal de conciencia en el que no hay miedo.

Las personas asociadas con los programas financieros están pasando por muchas iniciaciones. Dado que los oscuros operan sintiendo el miedo, estos misioneros de la luz tienen que ser maestros de su conciencia, más allá de su miedo. Ésta es una fuente de estas iniciaciones.

Estarás dentro de una gran iniciación, absolutamente. Tienes que ser el amo de tu conciencia en todo momento. Ese es un desafío muy grande. Es tu iniciación también. Es la aceptación total y completa, la dedicación y el saber que estos dineros son una ilusión de la tercera dimensión y por lo tanto son una gran iniciación para tu ascensión a realidades en las que el dinero ya no es una realidad.

El miedo es tu único enemigo. Tu corazón es puro, pero el miedo puede colarse incluso en un corazón puro para bajar la conciencia. Es como el ejemplo de alguien que se esconde, porque está haciendo algo que es muy importante, pero sabe que el enemigo no quiere que lo sepa y, por lo tanto, tiene que hacer algo en secreto. El miedo les quitará su escondite secreto, porque la oscuridad huele el miedo. Los seres de la oscuridad huelen el miedo y solo pueden atacar tu miedo. Ni siquiera pueden percibir tu luz. Estos son los desafíos e iniciaciones que enfrentan aquellos que desean trabajar con el dinero de la revaluación, llevándolo primero a la comunidad de trabajadores de la luz, y luego a la comunidad en general, a medida que se despierta más gente.

NOTICIAS

AMÉRICAS

Venezuela expresa su deseo de formar parte de los BRICS. https://sputniknews.lat/ 20230529/venezuela-expresa-su- deseo-de-formar-parte-de-los- brics-1139991286.html

Indígenas atacan base militar en Venezuela tras desmantelamiento de minas ilegales. https://actualidad.rt.com/ actualidad/468510-indigenas- venezolanos-atacar-base- militar-amazonas

Revelan las razones por las que EEUU estaría irritado con el Gobierno de México .- N o le gusta que el presidente AMLO tenga como prioridad gastar en programas sociales e infraestructura antes que invertir en áreas que le interesan a Washington , como la e migración y el tráfico de fentanilo, según documentos filtrados a la plataforma Discord . https://sputniknews.lat/ 20230528/revelan-las-razones- por-las-que-eeuu-estaria- irritado-con-el-gobierno-de- mexico–1139941536.html

ESPAÑA

El Gobierno español disuelve el Parlamento y convoca elecciones e l 23 de julio. https://es.theepochtimes.com/ gobierno-espanol-disuelve-el- parlamento-y-convoca- elecciones-anticipadas-al-23- de-julio_1137815.html

Los mercados españoles, preocupados por las nuevas elecciones: “Entramos en un periodo de incertidumbre” . https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/12299458/05/23/los- mercados-preocupados-por-las- nuevas-elecciones-entramos-en- un-periodo-de-incertidumbre. html

Fallece de cáncer el peluquero Lluís Llongueras a los 87 años. https://efe.com/espana/2023- 05-29/lluis-llongueras-muere- cancer/

Comienzan en Europa los ejercicios aére o s multinacionales Arctic Challenge 2023 organizados por Finlandia, Suecia y Noruega , que durarán hasta el 9 de junio. Participarán unos tres mil efectivos y 150 aviones de catorce países. https://actualidad.rt.com/ actualidad/468474-mayores- ejercicios-aereos-2023- comienza

INCERTIDUMBRE

Según Steve Beckow, en cualquier guerra oculta, todos tienen que lidiar con la incertidumbre. Un oponente experimentado trabaja para crear y aumentar esa incertidumbre, aprovechando nuestros puntos débiles y fallos fatales al flotar desinformación y hacer artimañas y engaños.

El párrafo menciona la estrategia empleada por un observador en una guerra oculta. Este objetivo busca crear y aumentar la incertidumbre, aprovechando los puntos débiles y los fallos de sus adversarios. Para lograrlo, utiliza tácticas como difundir desinformación, engañar y realizar artimañas. Estas acciones buscan desestabilizar al enemigo y dificultar su capacidad de respuesta.

Es decir, que se resalta la importancia de la incertidumbre en una guerra encubierta y cómo un oponente astuto puede aprovecharla para obtener ventaja sobre sus adversarios. También pone de manifiesto la necesidad de estar preparado para enfrentar y contrarrestar estas tácticas y mantener la claridad y objetividad en medio de la incertidumbre.

SEMANA OCUPADA

Poofness dijo.- Ha sido una semana ocupada entre bambalinas y las próximas semanas serán muy laboriosas y diferentes. Déjame ser el primero en asegurarte que todo terminará bien, pero no lo parecerá. Lo mejor aún está por estar totalmente a tu favor, pero lo mejor aún no está del todo. Estamos observando el progreso; salta, luego brinca, luego retrocede y luego avanza un poco, se detiene y avanza, y se detiene y avanza un poco más. Ese ha sido el nombre de este juego durante muchos años. Pero sin embargo podemos decirte que siempre está avanzando aunque sea poco.

Salga y huela las rosas y disfrute de las vacaciones que está teniendo y preste poca atención a los sitios de noticias negativas y toda la propaganda que está saliendo. No va a cambiar nada; el resultado está asegurado por aquellos que están en el conocimiento. ¿Sabes lo que quiero decir? Admiramos la naturaleza de muchos de ustedes y eso se debe reconocerse de vez en cuando.

Más allá de eso; aguanta, sigue con el café o el té helado, prepárate un bocadillo, deja que los buenos tiempos fluyan por ahora; tú plantaste las semillas y no sabíamos con certeza cuánto tardarían en crecer. Obviamente más tiempo de lo que pensábamos, pero de nuevo aquí estamos.

