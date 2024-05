Barcelona Vaults y la catalana Ferrimax aterrizan en la ciudad condal con el primer centro privado de alquiler de cajas de seguridad fuera del sistema bancario en España

Fecha: Jueves 9 de mayo

Con: Jueves 9 de mayo12.30 horasC/ d’Ausiàs Marc, 6, 08010 Barcelona Antonio de la Casa, CEO y fundador de Ferrimax Seamus Fahy, Managing Director de The Vaults Group y de Barcelona Vaults Eduard Zamora Peral, consultor en seguridad y ex director de seguridad privada del Banc Sabadell