La carne es débil

Una de las lecciones más duras que he aprendido es que todas las religiones sin excepción están más o menos contaminadas de prácticas que contradicen sus propias enseñanzas morales, y el budismo no es una excepción. Anoche no pude dormir después de ver un documental francés sobre supuestos casos de abusos que se habrían cometido dentro del budismo tibetano, que fueron denunciados al propio dalai lama, pero éste guardó silencio durante años para no perjudicar el prestigio de su religión ni sus fuentes de financiación. Siento más pena que indignación.

En 2018, tras reunirse con cuatro personas que afirmaron haber sobrevivido a agresiones sexuales en comunidades budistas europeas, el dalai lama admitió tener conocimiento de abusos en círculos budistas desde la década de 1990. “Ya conocía estas cosas… no es nada nuevo” declaró en una entrevista concedida a un canal de televisión pública holandesa, en la que añadió que “alguien le mencionó un problema de acusaciones sexuales” hace 25 años. Según el dalai lama, a quienes cometen abusos “no les importan las enseñanzas de Buda” y él “ha denunciado sistemáticamente ese comportamiento irresponsable y poco ético” pero al final se negó a firmar una declaración al respecto por consejo de sus asesores.

El segundo hecho que descubrí es que el dalai lama es más una institución política que religiosa, y por lo tanto se debe más a intereses políticos que espirituales. De hecho, esta institución nació históricamente de una guerra civil. En marzo de 2011 el dalái lama Tenzin Gyatso anunció que renunciaba a todos los cargos políticos que tenía en su poder del Gobierno tibetano en el exilio, para quedar solo como líder espiritual y religioso. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1989, por lo que adquirió mayor notoriedad mundial.

Los budistas tibetanos consideran que los dalai lamas son encarnaciones del bodhisattva Avalokiteśvara o Chenresig, patrono del Tíbet, y creen que, tras su muerte, su conciencia sutil tarda un intervalo de cuarenta y nueve días, a lo sumo, para encarnarse de nuevo en un infante que puede dar señales de su carácter especial desde su nacimiento. En la historia de los dalai lamas, algunos murieron envenenados por conspiraciones internas de poder, igual que murieron envenenados algunos papas de Roma.

PRESTIGIO

La fuerza moral del budismo tibetano se deriva de la invasión china del Tíbet en 1959 que desencadenó una persecución religiosa, un genocidio cultural y un destrozo de monasterios, obras de arte y bibliotecas muy antiguas que eran patrimonio cultural de toda la humanidad. Esta persecución le dio una fuerza moral que no tenían otras religiones, igual que la persecución de los cristianos fue la catapulta de lanzamiento mundial del cristianismo, y luego se cometieron una serie de errores históricos como las cruzadas o la inquisición.

También está en la balanza el prestigio mundial del dalai lama por su postura pacifista en la lucha por la independencia tibetana, pero este prestigio se ha puesto en duda últimamente por un caso que no me acabo de creer del todo, no porque no crea que el espíritu es fuerte pero la carne es débil, sino porque no creo que un zorro como “su santidad” sea tan torpe para meter la pata de ese modo, a menos que no sea el original sino un doble, porque los clones son muy torpes.

El problema es que se creó una comunidad de exiliados tibetanos en la India y en todo el mundo con escasas fuentes de financiación propia que dependía de los donativos que recibía de los occidentales y de grandes instituciones internacionales regidas por grandes ‘filántropos’ de dudoso currículum. Cuando uno depende de los donativos para sobrevivir, el dinero puede sellar muchas conciencias para no estropear sus fuentes de financiación.

El problema que tienen casi todas las religiones del mundo es que no tienen fuentes de financiación propia, por lo que dependen de los donativos de sus seguidores para sobrevivir, y esa dependencia puede generar servidumbre y corruptelas. Como aquel cura de pueblo que predicaba a sus feligreses todos los domingos desde el púlpito que el dinero es muy malo y que por eso se lo tenían que dar a él para purificarlo.

ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA

Tendemos a creer que cuando un sabio eremita iluminado baja de la montaña desde su cueva para predicar al mundo sus enseñanzas como el Zaratustra de Nietzsche, suele bajar puro y luego cae en la tentación cuando se rodea de bellas discípulas jóvenes y de donantes muy generosos, como ha ocurrido en el caso de tantos gurus, pero en el caso del budismo tibetano ya había alguna contaminación de origen a pequeña escala. Digo a pequeña escala, porque la mayor parte de los monasterios tibetanos tradicionales eran pequeños y humildes, y sólo se sustentaban de los donativos de la cosecha de aldeanos modestos y por lo tanto no había mucha riqueza para corromperse.

¿Recuerdan el acoso del Maharishi a Mia Farrow que provocó la huida de los Beatles de la India? En febrero de 1968, los Beatles viajaron a Rishikesh, y se unieron a un grupo de sesenta personas, incluyendo a los músicos Donovan, Mike Love (de Beach Boys) y Paul Horn, además de Mia Farrow, para asistir a un curso de meditación trascendental en el ashram del Maharishi Mahesh Yogi. El interés de los Beatles en el Maharishi cambió la percepción occidental sobre la espiritualidad india. Lennon y Harrison permanecieron casi seis semanas, pero dejaron el ashram repentinamente después del comportamiento inadecuado del Maharishi con sus alumnas. Eso inspiró la canción “Sexy Sadie”. El título original era ‘Maharishi’. “Sexy Sadie ¿Qué hiciste?, nos hiciste quedar a todos como tontos” eran los primeros versos, pero fue modificado a pedido de Harrison.

Además el Maharishi les pidió a los de Liverpool entre el 10% y el 25% de sus ingresos. El diezmo más grande del mundo. Los Beatles ni siquiera escucharon la propuesta. Tomaron la decisión de marcharse por la conducta inadecuada del guru con varias de las mujeres del grupo. Mia Farrow describió esas insinuaciones del Maharishi y una situación de contacto físico con una de sus jóvenes discípulas.

Tomada la decisión de abandonar el ashram, Lennon y Harrison se reunieron con el Maharishi para comunicárselo. El gurú les preguntó intrigado por qué abandonaban Rishikesh. Respuesta “dímelo tú, si estás tan iluminado como dices, seguro que ya sabés el motivo” dijo Lennon. John fue el más defraudado de todos. Veía a ese hombre que se vendía como espiritual demasiado preocupado por el dinero, la fama, las celebridades y las mujeres.

PROBLEMAS

Cuando algunos monjes tibetanos modestos llegan a occidente, crean grandes monasterios con los donativos que reciben de sus devotos, y en algunos casos esos monasterios se vuelven lujosos y se dividen en dos comunidades, una para ricos y famosos, y otra para budistas pobres. Eso mismo ocurrió en el cristianismo medieval donde había conventos de primera, de segunda o de tercera según la fortuna familiar de la monja o del fraile. Precisamente las reformas de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz pretendieron acabar con esas diferencias clasistas.

Otro problema de la tradición tántrica del Tíbet es que la dependencia absoluta del discípulo a su guru personal se presta a todo tipo de abusos, a menos que el guru sea un ser absolutamente puro e incorruptible, cosa que dudo bastante de la condición humana, sabiendo lo miserable que puede llegar a ser a veces el ser humano cuando tiene demasiado poder sobre otros seres. Por eso es muy importante que cada estudiante espiritual asuma su propia responsabilidad y no ceda su poder a ningún maestro. No es necesario ser esclavo de nadie para iluminarse.

Es importante destacar que estos casos no son exclusivos del budismo tibetano y pueden ocurrir en cualquier contexto religioso o espiritual donde exista una relación desigual de poder y autoridad. La respuesta adecuada es tomar en serio todas las denuncias de abuso, investigarlas adecuadamente y tomar medidas para prevenir abusos futuros.

DECEPCIONES PERSONALES

La única reunión personal que tuve con tibetanos en la India hace muchos años fue para pedirme dinero o más bien para pedirme un patrocinio financiero, y mi respuesta es que yo sólo era un trabajador asalariado, no un millonario filántropo. En ese momento perdieron todo interés por mi persona.

El segundo encontronazo lo tuve en la Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos en Dharamsala. Cuando intenté hacer una investigación del antiguo Lama Chung Chung, la respuesta del bibliotecario fue absolutamente descortés y me echó con cajas destempladas. Quizás pensó que era otro occidental chalado en busca de su reencarnación tibetana. Sabía de antemano que me iban a negar.

También me llevé una decepción con lama Zopa en el centro de meditación Tushita, una antigua casa colonial en una colina por encima de McLeod Ganj, en Dharamsala, Himachal Pradesh (India) cuando asistí a una iniciación programada, y la fue demorando día tras día estropeando mi programa de viaje porque no tenía todo el tiempo del mundo. Al final me llevé un enojo en lugar de una iniciación. El lama gelugpa Thubten Zopa Rimpoché murió recientemente el 13 de abril de 2023. Deseo que haya alcanzado el Nirvana.

Otra decepción fue cuando intentaba llevar una dieta vegana y había carne de yak por todos lados en los momos del menú tradicional tibetano. Mi última decepción fue cuando el dueño de una fonda o pensión tibetana me echó a la calle porque me puse enfermo y pasé la noche yendo al cuarto de baño. No he vuelto a Dharamsala desde entonces. Trabajé desinteresadamente como periodista profesional en la campaña internacional pro derechos humanos en el Tíbet ocupado por China, pero no he vuelto a tener contacto desde entonces con mis hermanos tibetanos.

OSEL HITA

Conocí personalmente en el centro de retiros Osel Ling de la Alpujarra al niño Osel Hita Torres antes de ser declarado por el dalai lama como tulku o reencarnación del lama Tubten Yeshe, pero éste renunció al reconocimiento oficial cuando cumplió su mayoría de edad, y lo comprendo perfectamente, pero no renunció a su pensión mensual que recibe de la Fundación para la Conservación de la Tradición Mahayana, y eso también lo entiendo porque la vida está muy dura.

En 1972, la comunidad religiosa tibetana consideraba indeseable la enseñanza a los occidentales. Por ese motivo, otros tibetanos calificaban a Lama Yeshe de “paisa lama” es decir, de alguien interesado principalmente en el dinero. En 1974, los lamas empezaron a hacer giras y a enseñar en Occidente. Como resultado de sus viajes, se creó una red mundial de centros para las enseñanzas y la meditación budistas: la Fundación para la Conservación de la Tradición Mahayana.

KALU RIMPOCHÉ

Fui iniciado en el budismo tibetano en Madrid por el famoso lama Kalu Rimpoché, quien murió 10 de mayo de 1989 en su monasterio de Sonada en Darjeeling . El 17 de septiembre de 1990, nació el tulku de Kalu en Darjeeling, India, llamado Kalu Yangsi. El 28 de febrero de 1993 fue entronizado Kalu Yangsi y yo fui a visitarlo a Darjeeling.

En el otoño de 2011, Kalu Yangsi dio una charla en la Universidad de British Columbia en Vancouver. Al final de la charla, un estudiante de la audiencia preguntó por su perspectiva sobre el abuso sexual en Occidente. Kalu reveló que fue abusado, hizo una pausa y luego se derrumbó, revelando por primera vez que había sido abusado a la edad de doce años por monjes mayores del monasterio al que asistía. Poco después, publicó un video en YouTube para que la historia no se convirtiera en un chisme sin fundamento.

Desafortunadamente, ha habido informes y denuncias de abuso sexual en algunas comunidades budistas tibetanas. Estos casos suelen implicar a maestros espirituales que han abusado de su posición de autoridad para acosar o agredir sexualmente a estudiantes y seguidores.

Estos informes de abuso han sido muy preocupantes para la comunidad budista y han llevado a un examen y a una reflexión más profunda sobre los problemas del poder y la dinámica de la relación maestro-discípulo en el budismo tibetano. Muchas comunidades budistas han comenzado a abordar estos problemas de manera más activa, incluyendo la creación de códigos de conducta claros y la aplicación de procesos de denuncia y responsabilidad.

LA CONDICIÓN HUMANA

Muchas religiones y filosofías procuran dar un significado a la condición humana. Martin Heidegger, André Malraux, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre y José Ortega y Gasset han hablado de ello. Otros pensadores, como Enrique Fermi, niegan como yo que la naturaleza humana haya cambiado con el tiempo. El término se utiliza a veces en literatura para describir la alegría y el terror del ser y de la existencia.

André Malraux escribió “La condición humana” esa mezcla de soledad frente al destino, dignidad ante la adversidad, solidaridad con los desfavorecidos y ansia de transcendencia. La acción transcurre durante revolución comunista China de 1927 y ganó el Premio Goncourt en 1933.

También “La condición humana” es una trilogía de cine épico japonés dirigida por Masaki Kobayashi, sobre el efecto de la segunda guerra mundial en un japonés pacifista llamado Kaji, destinado a una mina de carbón en un rincón remoto de la Manchuria ocupada. Allí gran parte de los trabajadores son prisioneros de guerra chinos que desarrollan su tarea en condiciones infrahumanas, tratados como si fueran animales.

Hay muchas personas en el mundo que experimentan una vida plena y satisfactoria, mientras que otras luchan con desafíos y dificultades. Si bien es cierto que los seres humanos experimentan dolor, sufrimiento, tristeza y otros aspectos negativos de la vida, también es verdad que los seres humanos tienen la capacidad de experimentar la felicidad, el amor, la creatividad, el altruismo y muchas otras emociones y experiencias positivas.

En última instancia, la condición humana es compleja y multifacética, y no se puede reducir a una sola idea o perspectiva. Si bien es cierto que la vida puede ser difícil y desafiante en ocasiones, también es cierto que hay mucho potencial para la felicidad, la realización y el crecimiento personal y espiritual en la vida humana.

