Fragilidad del Sistema

Gatillo disparador

El talón de Aquiles:

Crisis de confianza

Detonante sistémico

Nueva tormenta solar

El talón de Aquiles del sistema financiero mundial es algo tan simple como la confianza, de modo que una crisis de confianza en el sector bancario provoca una crisis del sistema, y la pérdida total de confianza provocaría la caída total del sistema. Este sería el detonante del crac. Un detonante sería algo capaz de producir una explosión o un desplome del sistema en este caso.

Otro talón de Aquiles del sistema financiero mundial sería la interconexión y la interdependencia de los mercados financieros, que podría conducir a una propagación rápida y amplia de los riesgos económicos. En la actualidad, el sistema financiero mundial está muy interconectado debido a la globalización de los mercados financieros, la rápida evolución de las tecnologías de la información y la creciente complejidad de los productos financieros.

Esta interconexión puede ser beneficiosa para la eficiencia y el crecimiento del sistema financiero, pero también podría ser perjudicial en caso de crisis financiera. Un problema en un mercado financiero puede afectar a otros mercados y a otros países, lo que podría dar lugar a una crisis financiera mundial. Además, la creciente complejidad de los productos financieros y de las prácticas de inversión podría dificultar la identificación y la gestión de los riesgos.

TRES DETONANTES

No hay un solo detonante que pudiera causar el desplome del sistema financiero, ya que éste podría ser el resultado de una combinación de factores y eventos que interactúen entre sí. Sin embargo, hay algunas condiciones económicas, financieras y políticas que podrían aumentar el riesgo de crisis financiera, como las tres siguientes:

S obrecalentamiento económico.- U na economía en crecimiento rápido y sostenido puede a la sobrevaloración de los activos y al aumento del endeudamiento, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema financiero. Burbujas especulativas.- U na burbuja especulativa se produce cuando aumenta excesivamente el precio de los activos debido a expectativas irrealistas de los inversores. Si estalla ra la burbuja, los precios podrían caer brusc amente y provocar una crisis financiera. C risis de deuda soberana.- S i un país importante se declara en quiebra o no puede pagar su deuda, esto podría provocar una crisis financiera a nivel mundial, especialmente si los bancos y otros inversores tienen grandes exposiciones a esa deuda.

DISPARADOR

Según Peter B. Meyer se ha preparado un detonante para colapsar el sistema monetario de deuda e introducir el nuevo sistema financiero mundial, que brinda estabilidad de valor a todas las monedas mediante la cobertura con oro y plata. Este gatillo está configurado para que se dispare en el momento en que esté completamente neutralizado el lado oscuro.

La próxima nueva era sería anunciada por una infusión de abundancia. Esta prosperidad se debe en gran parte a la perseverancia de los aliados terrestres y a la estrategia iniciada hace muchos siglos por los maestros ascendidos. Pudieron traer a este planeta un nuevo plan financiero y monetario llamado QFS con el fin de traer abundancia para todos.

Los inicuos ahora están en pánico total, tratando de aferrarse a cualquier apariencia de control que creen que tienen todavía. No pensaron en el despertar a la población, ni pensaron en los luchadores por la libertad. Estamos recuperando nuestro control en muchos niveles, porque no son rival para todos nosotros juntos, despiertos y unidos contra ellos. Juntos somos capaces de liberar al planeta Tierra del mal que nos ha acechado durante miles de siglos.

Una vez que Gesara esté en su lugar, eso liberará a la gente de la tierra de la pobreza y la esclavitud, para que puedan dedicarse por completo a su tarea final de transformación planetaria, lo que significa, entre otras cosas, no más guerras. También implica monedas respaldadas por oro y plata que no se pueden manipular, y oferta de empleos bien remunerados. Estarán disponibles nuevas tecnologías, como la energía libre, la purificación ambiental, los autos voladores y el viaje en el tiempo y a otras estrellas. Será el comienzo de una nueva era imparable, no sólo para la gente de este planeta, sino también para todas las demás civilizaciones con las que interactuamos. Cuando entre en vigor Gesara, el mundo y todas las naciones estelares se verán afectadas positivamente.

Los avances en astronomía, antropología, arqueología y egiptología ya están sustentando la tesis exopolítica basada principalmente en traducciones de los escritos sumerios. Es fascinante la explicación sumeria del origen y de la creación del ser humano.

OPINIONES

Poofness dijo.- Hay mucho pescado que freír y mucha limpieza antes de que se pueda hacer algo con cualquiera de las cosas actuales. Sabemos que todos ustedes están cansados. Todavía va a suceder, pero aún no sabemos el momento. Continúa aguantando pacíficamente; la luz no está tan lejos. https://goldenageofgaia.com/ 2023/05/08/poof-said-for-may- 8-2023/

Conflicto por Steve Beckow .- Dado que los galácticos obedecen las leyes universales ( s ó lo nosotros no lo hacemos ) tienen que permitirnos nuestro libre albedrío, incluso para esclavizarnos unos a otros. Según la ley del karma, es nuestro planeta. Lo rompimos y tenemos que arreglarlo. Pero Gaia también tiene algo que decir en eso. Al final, sus deseos anulan los nuestros. Y Gaia quiere ponerle fin. https://goldenageofgaia.com/ 2023/05/09/abyss-of-open- conflict-shhhh-probably-not/

Según Raanra , a los sombreros blancos se les ha encomendado el mantener la ascensión del lado material en equilibrio con la ascensión del lado espiritual, pero no han podido hacerlo, hasta ahora, al fallar en introducir el lado material de la nueva civilización. Por lo tanto, ya es hora de que los seres que se encuentran en la vanguardia del lado espiritual extiendan una mano de ayuda a los seres que se supone que deben estar en la vanguardia del lado material de la ascensión, es decir, la coalición. https://dinarchronicles.com/ 2023/05/09/raanras-message- 119-by-raanra-5-8-23/

NOTICIAS DEL RESETEO

Según MarkZ , la ventana está abierta de par en par según todas sus fuentes. Todavía no sabemos qué significa eso en términos de tiempo.

La ventana de oportunidad y las fechas que se lanzan son para atrapar a las ratas. La ventana está abierta de par en par, pero la contraventana está atascada. Goldilocks cree que el reinicio finalizará el 30 de junio. Hay mucho pescado que freír todavía.

Charlie Ward dijo que los ciudadanos no están lo suficiente despiertos y que se permitirá que suceda la moneda digital de banco central para despertar a la gente. https://dinarchronicles.com/ 2023/05/09/final-days-coffee- with-markz-intel-stream- highlights-5-9-23/

Según Judy Byington , l as siguientes naciones son insolventes y no pueden continuar sin el reinicio: EEUU, Canadá, Europa, Reino Unido, Israel, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda y Japón. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/05/09/restored- republic-via-a-gcr-as-of-may- 9-2023/

S egún Gregory Mannarino , la realidad y todo lo demás está cerca locura. https://www.youtube.com/watch? v=lmgdGumUslo

S egún Mannarino, u na crisis de confianza provocará un colapso financiero. https://www.youtube.com/watch? v=klVIS95IUoo

P repárense para un superciclo de productos básicos de proporciones masivas dice Mannarino. https://dinarchronicles.com/ 2023/05/08/gregory-mannarino- be-ready-for-a-commodity- supercycle-of-massive- proportions/

El Foro de Davos ordena a los gobiernos que prohíban los medios independientes y que sea ilegal leer fuentes de noticias no convencionales. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5428614/pg1

Una tormenta solar acaba de golpear la Tierra.- Una expulsión de masa coronal golpeó la Tierra el 9 de mayo a las 23:10 UT. El impacto no provocó una tormenta geomagnética inmediata, pero se avecinan tormentas a medida que la Tierra atraviesa la estela muy magnetizada de la tormenta solar. Los observadores del cielo en latitudes altas deben estar atentos a las auroras el 9 y 10 de mayo. https://spaceweather.com/

ECONOMÍA

USA

ORO

El oro cierra en máximos históricos por la desdolarización y la incertidumbre bancaria. https://finance.yahoo.com/ news/gold-closes-time-high- thanks-184814829.html

China acaba de ganar dinero en oro nuevamente según Arcadia Economics .- Los bancos comerciales de China acaban de crear la posibilidad de que las cuentas de ahorro en renminbi se conecten a cuentas en oro, de modo que los ciudadanos chinos pueden comprar oro directamente de sus cuentas de ahorro. https://dinarchronicles.com/ 2023/05/08/arcadia-economics- china-just-made-gold-money- again/

La Policía de China detiene a un hombre sospechoso de usar la inteligencia artificial ChatGPT . https://actualidad.rt.com/ actualidad/466420-detienen- china-primera-vez-hombre

Un c omité de Te j as aprueba proyecto de ley para reconocer el oro y la plata como moneda de curso legal.- El 2 de mayo, un comité de la Cámara de Representantes de Te j as aprobó un proyecto de ley número HB4903 para crear monedas respaldadas por oro y plata de reserva. La creación de monedas digitales respaldadas por oro y plata emitidas por el E stado crearía una competencia de divisas con los billetes de la Fed y socavaría el monopolio sobre el dinero si la Fed aplica una moneda digital del banco central. https://t.me/GCR_RealTimeNews/ 288

25 estados han acordado imprimir sus propias monedas de oro y plata según la Constitución. ¿Cuánto tiempo puede competir un dólar de papel con el lanzamiento de monedas digitales respaldadas por oro emitidas por estados soberanos e intercambiables? https://dinarchronicles.com/ 2023/05/08/wide-open-coffee- with-markz-intel-stream- highlights-5-8-23/

Ricitos de Oro sigue diciendo que el reinicio mundial finalizará el 30 de junio. Los mercados tienen una apertura mixta, ya que el límite de la deuda se está poniendo de manifiesto. Nos encontramos en una encrucijada. Se necesitarán grandes sumas de dinero y el uso de los mercados de productos básicos para crear una sociedad tecnológica. El avance requerirá creatividad más allá de la imaginación. Todos van a tener que dar un paso adelante sin importar las decisiones que se tomen. Todos los caminos conducen al oro. https://dinarchronicles.com/ 2023/05/08/all-roads-lead-to- gold-seeds-of-wisdom-rv-gcr- updates-from-goldilocks-5-8- 23/

