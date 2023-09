Una cita anual, de carácter multisectorial, que se celebrará en Miami del 18 al 20 de septiembre organizado por el Centro de Negocios de Miami, junto con el US Department of Agriculture y el National Association of State Departments of Agriculture

La agenda de la delegación comercial incluye una reunión de trabajo con la Cámara de Comercio de España en Miami y el consejero económico de la Embajada de España en Miami

La Cámara de Comercio organiza la asistencia y participación de empresas almerienses a la feria American Food And Beverage Conference, que se celebra en el Centro de Convenciones de Miami entre el 18 y el 20 septiembre 2023.

‘AmericaN Food and Beverage es una feria de carácter multisectorial en la que se presentarán a nivel internacional las novedades de empresas vinculadas a los sectores de agroalimentación y agroindustria que ofrece una oportunidad para exponer, conocer y explorar las posibilidades del mercado americano a través de Miami.

Esta acción de asistencia a feria se desarrollará en el marco de la misión comercial de carácter multisectorial que organiza el área Internacional de la Cámara para impulsar la internacionalización de las empresas almerienses y su acceso a los mercados exteriores de interés para su negocio.

Orientada a ese objetivo, la misión comercial integrada por 15 representantes de empresas de diversos sectores relacionados con la agroalimentación y la agroindustria cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio de Almería a través de una bolsa de viaje que incluye transporte y desplazamiento y entrada a la feria Americas Food and Beverage.

American Food & Beverage (AFB) es una feria anual profesional que se realiza en Miami, que celebra este año su XXVII edición y está organizada por el Centro de Negocios de Miami, junto con el US Department of Agriculture y el National Association of State Departments of Agriculture. Se trata de un networking único en esta zona de Estados Unidos en el que asisten en torno a 11.000 visitantes profesionales procedentes de 100 países.

Igualmente entre las actividades previstas se encuentran las siguientes:

a)Presentación de la Cámara de Comercio de la Plataforma de Negocios HUBRECEX; en el marco del 44 Congreso Hemisférico organizado por la Cámara de Comercio Latina esta plataforma será dada a conocer por Victor Cruz, director general de la institución empresarial.

b)Reunión de la Secretaría Permanente del Congreso Hemisférico a la que asisten todos los presidents de Cámara de Comercio Latinas, entre ellas, el presidente de la Cámara de Almería, Jerónimo Parra

c)Presentación del modelo de Invernadero “Florida” adaptado a las condiciones climáticas específicas de la zona.

Esta acción de visita a la feria se organiza en colaboración con la Cámara de Comercio de España, a través del programa Plan Internacional de Promoción en el marco del POCINT de FEDER de dichas regiones, para el periodo 2014-2020, estando cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 20% por la Cámara de Comercio de Almería.